Госжилфонд заключил договор на покупку производства «Фоники Гипс» за 3 миллиарда рублей

НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» и «Фоника Гипс» заключили договор купли-продажи предприятия за 3 млрд рублей.



Как следует из единого реестра сведений о банкротствах, речь идет о предприятии по производству стройматериалов из гипса полного цикла производства в селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана.

Отмечается, что торги по продаже предприятия признали недействительными, так как единственным участником выступил Госжилфонд (является кредитором должника). В результате с ГЖФ был заключен договор купли-продажи.

К моменту публикации новости в Госжилфонде на запрос «Реального времени» не ответили.

Напомним, конкурсный управляющий ООО «Фоника Гипс» выставил предприятие на торги с начальной ценой чуть более 3 млрд рублей. Ранее ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.