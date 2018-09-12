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Госжилфонд заключил договор на покупку производства «Фоники Гипс» за 3 миллиарда рублей

07:00, 12.09.2018
Госжилфонд заключил договор на покупку производства «Фоники Гипс» за 3 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» и «Фоника Гипс» заключили договор купли-продажи предприятия за 3 млрд рублей.

Как следует из единого реестра сведений о банкротствах, речь идет о предприятии по производству стройматериалов из гипса полного цикла производства в селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана.

Отмечается, что торги по продаже предприятия признали недействительными, так как единственным участником выступил Госжилфонд (является кредитором должника). В результате с ГЖФ был заключен договор купли-продажи.

К моменту публикации новости в Госжилфонде на запрос «Реального времени» не ответили.

Напомним, конкурсный управляющий ООО «Фоника Гипс» выставил предприятие на торги с начальной ценой чуть более 3 млрд рублей. Ранее ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.

Справка

25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия. Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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