Марьям Мерабова посвятила миру выступление на «Джазовой Казани»

Второй концерт VII джазового фестиваля в Татарской филармонии отмечен выступлениями армянской и российской дивы и саксофониста-виртуоза

В Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая прошел второй концерт VII Международного фестиваля «Джазовая Казань». На этот раз гостями Филармонического джаз-оркестра стали армянская и российская джазовая певица Марьям Мерабова и саксофонист с мировым именем Сергей Головня.

Любимая босса-нова Сергея Васильева

Первыми на концерте выступили хозяева — Филармонический джаз-оркестр исполнил композицию Нила Хифти «Splanki». После музыкального вступления гостей приветствовал художественный руководитель и главный режиссер оркестра Сергей Васильев.

— Да здравствует хорошая музыка! — обратился маэстро к отважным зрителям в масках, заполнившим зал в разрешенном количестве. — Джаз — это очень многогранное искусство, с большим количеством разных направлений. Одно из них — босса-нова. Многие ошибочно считают, что это афроамериканский стиль, но никакого отношения к Африке он не имеет. Он родился в Бразилии, и главным композитором этого направления считается Антонио Карлос Жобим. Он же автор самого главного произведения в стиле босса-нова — «Девушка из Ипанемы». Вы, конечно, ждете, что мы его исполним сейчас, но нет. Прозвучит «Dindi», это имя одной прекрасной вокалистки, и моя любимая босса-нова.

Первыми на концерте выступили хозяева — Филармонический джаз-оркестр

«Снова вместе» бас-саксофон и Сергей Головня

Сергей Головня привез с собой на фестиваль целый набор духовых инструментов. Помимо классического саксофона, он играл на редкой его разновидности — бас-саксофоне. На сцену его выносит не сам музыкант, он устанавливается на специальной подставке перед выступлением. Саксофонист берет инструмент только непосредственно во время выступления. Сергей Головня сначала порадовал слушателей своей композицией «Никогда не переставай свинговать», затем на флейте исполнил свое сочинение «Победная весть». Только разогрев публику, он взялся за чудо-саксофон, который заговорил таким же низким голосом, как трубы органа. Бас-саксофон прозвучал в сопровождении оркестра в зажигательной композиции «Together again». Во время исполнения ему не раз на глазах изумленной публики приходилось вытряхивать гигантский инструмент.

Интересно, что у Сергея Головни есть свой джазовый фестиваль, где он выступает арт-директором — Koktebel Jazz Party. Он играл в джаз-бэндах Олега Лундстрема и Игоря Бутмана, выступал с Джонни Гриффином, Эдди Хендерсоном, Джеймсом Сполдингом. Последние 10 лет он пишет музыку в стиле госпел.

Сергей Головня привез с собой на фестиваль целый набор духовых инструментов

«Надо через музыку призывать людей к миру»

Зал с нетерпением ждал появления своей любимицы, частой гостьи Казани Марьям Мерабовой. Она появилась ближе в концу первого отделения и сразу же пожелала всем любви и мира.

За кулисами она призналась корреспонденту «Реального времени», что и выступление 9 октября в московском зале «Зарядье», и сегодняшний концерт посвящает только одной теме, о которой может сегодня говорить, только миру. На своей инстаграм-странице накануне певица рассказала: «Я нашла ключ, который открыл мне дыхание — никогда не дам врагам наслаждаться моими слезами!».

Перед концертом в Казани певицу просили не беспокоить вопросами о политике, но о мире спросить было просто невозможно. Она ответила в своей гримерке:

— Все во имя мира! Надо срочно лечить людей. Тех, кто не понимает, что это касается всех, а не только моей Армении, Арцахе, Азербайджана, Турции или России. Это дело всех. Происходит сейчас мировая чудовищная катастрофа, которая может обернуться для всех очень нехорошим. Все, что касается одиозности некоторых политиков, я считаю, что все мы должны сопротивляться одним — только любовью, миром в себе. А это определенные настройки.

Джазовая звезда добавила, что иногда не хочется не только разговаривать, но даже петь. Но надо выходить, надо обязательно через музыку призывать людей к миру, чтобы они не смели делить ничего по религиозному или национальному признакам. Сами люди не должны это делать, тогда и у политиков ничего не получится, уверена Марьям Мерабова.

Певица рассказала: «Я нашла ключ, который открыл мне дыхание — никогда не дам врагам наслаждаться моими слезами!»

— Поддержку зала я чувствую всегда, сегодня в том числе — по аплодисментам, по глазам, в которые я стараюсь заглянуть насколько это возможно со сцены. Я уверена, что я права, потому что не я призываю людей к борьбе. Я призываю к миру.

«Казань — пример для подражания, как нужно следить за городом»

Певица рассказала, что все композиции для концерта «Джазовой Казани» подобраны специально — каждая из них отзывается у нее особым чувством. Одну, правда¸ она выделила особенно, и, надо сказать, исполняет она ее неизменно волшебно — это «My funny Valentine» Ричарда Роджерса. Прозвучали также песни супруга певицы Армена Мерабова — «Берег» и «Год, два и еще один». Финальную песню вечера «Route 66» Бобби Трупа исполнили и гости, и хозяева.

Мерабова с улыбкой говорит о Казани, в которой часто бывает — на джазовых фестивалях «Джаз в Кремле» или «Hôtel de Ville»:

— Мы приезжали также на презентацию «Голоса большой страны», мне запомнилась и большая президентская елка в Казанской ратуше… Я абсолютно искренне влюблена в Казань, потому что это пример для подражания — как нужно следить за городом. Особенно то, как здесь у вас относятся к старым зданиям, архитектуре. Это ведь как отношение к пожилым — дать им красоту и благородство их старости.

«Душа» Марьям Мерабовой

Марьям Мерабова с улыбкой вспоминает, как несколько лет назад озвучила одного из персонажей мультфильма «Моана», там же она исполнила две песни.

— Я сейчас тоже озвучиваю один мультфильм студии Дисней, «Душа». Он выйдет на экраны в ноябре. Всего я сказать не могу. Но там я озвучиваю такое странное существо, которое отвечает за приход и уход душ в этом мире. И да, моя работа тоже связана с джазом, — намекнула гостья фестиваля «Джазовая Казань».

Завершится фестиваль 24 октября выступлением московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

1 / 15 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов