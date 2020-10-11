«Nедоросль» в Казанском ТЮЗе выбирает «чувства, а не благонравие»

Знаменитую комедию Фонвизина московский режиссер Петр Норец превратил в хип-хоп music комикс в двух действиях

Месяц премьер в Казанском ТЮЗе 9 и 10 октября продолжил спектакль «Nедоросль» по комедии Д.И. Фонвизина. Выпускник ГИТИСа Петр Норец превратил классическую пьесу в хип-хоп music комикс. Первые два дня посмотреть его собирался в основном «целевой зритель» — подростки от 12 лет и старше. Гимназисты, школьники и лицеисты — вот «судьи кто». И судили они строго — сопереживанием, аплодисментами и возгласами от неожиданности. Нужно сказать, что режиссер «перевыполнил план» — с таким же замиранием наблюдали за действием на сцене и пришедшие с детьми учителя, мамы и папы.

Пушкин тоже был недорослем

В самом начале действия зрителям было растолковано слово «недоросль» — в XVIII веке оно означало молодого дворянина, не получившего письменного удостоверения о выучке от учителя, то есть еще не завершившего свое образование. Авторы спектакля сразу оговорились, что слово это не ругательное — и Пушкин, поступая в Царскосельский лицей, числился недорослем. Самое обидное в положении недоросля — отсутствие «венечных памятей», документа, разрешающего жениться.

В спектакле с первых минут были задействованы современные технологии — диджейский пульт, микрофоны у актеров, которые стали рэперами. На сцене вещал время от времени и загадочный телевизор — кто-то из героев появлялся в нем, присутствуя как бы незримо. Сокращенное действие в воспоминаниях героев сопровождалось на этом экране анимацией. Оставив диалоги Фонвизина, автор ввел еще ряд забавных признаков нашего времени — Скотинин, братец Простаковой, обряжен в костюм регбиста, около него постоянно скачут две чирлидерши. Простаков открывает действие занятиями на беговой дорожке. Тренажер, к слову, механический: чтобы дорожка двигалась, сбоку крутит ручку служанка Еремеевна.

Оставив диалоги Фонвизина, автор ввел еще ряд забавных признаков нашего времени — Скотинин, братец Простаковой, обряжен в костюм регбиста, около него постоянно скачут две чирлидерши. Фото: Михаил Захаров / tatar-inform.ru

Милон не так уж и мил

Еще одно отличие от классической комедии — оставив «говорящие» фамилии, режиссер внес корректировки в характеры героев. То есть одно не совсем соответствовало другому. Например Милон — нареченный жених Софьи, был не так уж и мил: солдафон с «негибкими» чувствами. Видимо, поэтому героиня предпочитает ему, статному, расхваленному положительными персонажами — дядюшкой Стародумом и невнятным Правдиным в инвалидном кресле, недоросля Митрофанушку.

— Да, я решил поспорить с классиком, несколько изменив финал. Мне хотелось бы, чтобы зрители — а спектакль направлен именно на подростков, 16-летних ровесников Митрофана, сочувствовали ему. А как они могут сопереживать герою Фонвизина, который ради денег предает и мать? Нет, конечно, герой должен быть приятен зрителю, — рассказал Норец.

Он также добавил, что выступает не только режиссером, но и сценографом. Переписав «Недоросля» на новый лад, он пригласил драматурга Марию Конторович в качестве «полировщика, ювелира», чтобы довести пьесу до идеального, на его взгляд, состояния.

Петр Норец выступает не только режиссером спектакля , но и сценографом. Фото: vk.com

Решающий поцелуй Митрофана

В подтверждение слов режиссера можно привести реакцию зала. Если знаменитая фраза Митрофанушки «Не хочу учиться, а хочу жениться» не вызвала каких-то эмоций, то где-то во втором действии сюжетная линия словно вышла из-под контроля режиссера. Казалось, что и актеры, которые собрались просто вдоволь повеселиться, начали импровизировать, играя как Бог на душу положит.



В момент, когда Милон и Софья, оставшись одни, начинают горячо спорить и спор этот вдруг оканчивается поцелуем, девочки в зале сначала ахнули от неожиданности, а потом послышались дружные поощрительные аплодисменты. Затем герои целовались вновь и вновь, и зрители уже не скрывали своих симпатий — они всецело были на стороне вдруг ставшего удачливым в любви Митрофана, ловца ящериц и едока арбузов.

Импровизация и «импровизуха»

Спектакль «сдавался» летом — вот тогда, как рассказали очевидцы, артисты нашалились всласть. А вот сам режиссер рассказал, что четко отделяет импровизацию от «импровизухи». То есть поиграть актеру можно, но только в рамках роли, импровизация допускается только заранее согласованная. Однако все детали, движения, диалоги воспринимаются как максимально естественные.



В постановке прекрасно сочетаются и классический текст Фонвизина, и современный молодежный сленг. Так, спектакль начинают не Митрофанушка, Простаков и его слуга Трифон, а два друга-хипхопера МифАн и ТрифАн. Один за диджейским пультом, другой поет с микрофоном. Кстати, как и положено в хорошем мюзикле, у каждого героя есть своя сольная партия. Так, исполнить хип-хоп пришлось не только молодым артистам Валерию Антонову в роли Митрофана и Милону в исполнении Камиля Гатауллина, но и народному артисту Татарстана Михаилу Меркушину, исполнителю роли Стародума. В своей песне он, к слову, утверждал: «Мужество ищи и достоинство — вот твое главное воинство».

Великолепна в роли госпожи Простаковой народная артистка Татарстана Елена Ненашева. Фото: vk.com/kazantuz

Великолепна в роли воинственной госпожи Простаковой была и народная артистка Татарстана Елена Ненашева. Еще до исполнения тоскливой песни о любви к сыну она обрела симпатию у молодых зрителей заявлением «То дерусь, то бранюсь, на том и дом держится».



Композитором постановки выступил Станислав Журавлев, и если бы во время исполнения хитов Митрофанушки в зале добавили мерцающий дискотечный свет, спектаклю это было бы только на пользу.

Любовь всегда права

Подумалось, что лет 25 назад за такую работу Петра Нореца, мягко говоря, не похвалили бы. Как так, чему учит пьеса?! У Фонвизина — необходимости образования и добронравия, за которое герои получают награду в виде будущего семейного счастья. Что у режиссера? Софья заявляет: «Выбираю чувство, а не добронравие», — и отдает свою руку Митрофанушке. В финале они оба поют гимн прекрасной молодости, времени свершений и экспериментов. «Молодость живет во всяком», — утверждают они. И ведь режиссер прав. Сегодня трудно добиться чего-то нравоучениями, поколение сменилось, театр заговорил на языке молодых и только так он ими услышан.

Самой постановке предстоит еще расти, всего два премьерных показа — только рождение. После казанской работы Петр Норец уезжает ставить спектакль в Череповец. О том, вернется ли он в Казань, предпочел пока не говорить, но по намекам понятно, что предложение ему все же сделали. Но когда и где будет следующая постановка — узнаем позже.