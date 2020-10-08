Почему КВНщики учили Слуцкого премудростям футбола на примере гола сборной Швеции

Снова посмотрим, как усилилась «Тре Крунур» без Златана

Сегодня в Москве пройдет товарищеская встреча футбольных сборных России и Швеции. О том, почему шведы боролись с собственными профессионалами, успешно привлекали в футбольную сборную хоккеистов и побеждали во время проведения чемпионата по системе «весна-осень», — в материале «Реального времени».

Когда один англичанин всей Англии нос утер



Вот с кем с кем, а матчи со шведами для нашего национального футбола чаще всего заканчивались обидным фиаско. Поскольку, как не крути, Швеция в футболе всегда была середнячком, пережившим всего три взлета. Первый пришелся на период с 1948 по 1952 годы и был ознаменован победой на Олимпиаде-1948 в Лондоне (тогда Великобритания в последний раз играла в футбол на Олимпиаде в XX веке) и двумя бронзовыми наградами — на чемпионате мира 1950 года и Олимпиаде-1952. Второй пик случился на домашнем чемпионате мира 1958 года. Почему мы разделяем эти события, достаточно близкие во временном отрезке? Потому что в период с 1948 по 1952 год играли практически одни и те же люди. Все три турнира провели Эгон Йенссон и Эрик Нильссон, по два старта на счету Суне Андерссона, Торстена Линдберга, Стеллана Нильссона, Кнута Нурдаля, Стена Олунда, Густава Рюделля, Торстена Самуэльссона и голкиперов Калле и Туре Свенссонов.

Те успехи шведов можно частично объяснить тем фактом, что футбол в их стране не прекращался во время войны, что позволило вырастить талантливое поколение. После чего шведы не прошли отбор на чемпионат мира 1954 года. Все дело в том, что в Швеции был принят закон, запрещающий легионерам играть за национальную сборную. Тем самым скандинавы лишили себя блестящей линии нападения Гре-Но-Ли (Гуннар ГРЕн, Гуннар НОрдаль, Нильс ЛИдхольм), игравших в Италии. И не только их. В Италии на тот момент выступали еще целых восемь сборников, во Франции — пятеро, в мадридском «Атлетико» — один, итого 17 человек. Романтичные скандинавы (а от футболистов-легионеров отказывались также в Дании) думали бороться на равных со сверхдержавами, которые, наоборот, стремились усилить состав футболистами извне — так поступали довоенная Италия, послевоенные Испания и Германия).

К домашнему ЧМ 1958 года все же сделали исключение, поскольку в основе сборной оставались только голкиперы-однофамильцы Свенссоны и знаменитый наставник из Англии Джордж Рейнор. Он-то и пригласил в команду легендарных ветеранов: тандем Юхана Грена и Нильса Лидхольма (чемпион ОИ-1948), дуэт Брора Мельберга и Карла Скоглунда (ЧМ-1950) и парочку с Олимпиады 1952 Бенгта Густавссона и Йесту Лефгрена.

К домашнему ЧМ 1958 года все же сделали исключение, поскольку в основе сборной оставались только голкиперы-однофамильцы Свенссоны и знаменитый наставник из Англии Джордж Рейнор. Фото wikipedia.org

Плюс бендиста Бергмарка (двукратный призер чемпионатов мира), шайбиста Юханссона (после серебра сыграл сезон во второй лиге чемпионата Швеции по хоккею с шайбой) и Сигварда Парлинга, умудрившегося совмещать все три вида спорта (вице-чемпион мира по бенди на ЧМ-1961 и одна игра за Тре Крунур по хоккею).

Дело было не только в Стрельцове, но и в шведах

Тогда-то на ЧМ-1958 шведы нанесли первое болезненное поражение сборной СССР в истории наших противостояний: 2:0 в четвертьфинале. Объяснять его нехваткой в составе нашей команды Огонькова, Стрельцова и Татушина не совсем верно, хотя с их участием мы громили шведов 7:0 в 1954-м и 6:0 в 1955-м. Во время первого разгрома у шведов было только пять игроков основы на ЧМ-1958, да через год прибавился еще один, да и тренировал их Рудольф Кокк, известный в прошлом футболист и хоккеист. Возможно, именно эти две «полтавы» местного значения вынудили шведов вернуть на тренерский мостик англичанина Рейнора, а того — вызвать в сборную сразу нескольких профи.

Сборная СССР так и не смогла взять адекватный реванш. Мы редко встречались, да и шведы совершили очередной «самострел». Когда наша национальная сборная вошла в пору расцвета, шведы отказались стартовать на первом чемпионате Европы 1960 года. В итоге к четвертьфиналу ЧЕ-1964 от состава вице-чемпионов останутся лишь трое, и шведы безропотно уступят нашей команде — 1:1, 1:3.

Следующая встреча со сборной СССР, заслуживающая внимания, — товарищеская на «Росунде» в 1972 году, когда команды играют, не задумываясь о защите — 4:4. У шведов выросло новое поколение в лице Ронни Хельстрема, Бенни Вендта, Бенно Магнуссона и Роланда Сандберга, защищающих цвета «Кайзерслаутерна», Конни Торстенссона из «Баварии» и 19-летнего Ральфа Эдстрема из ПСВ, который и отличится хет-триком в том товарищеском матче. Легионеров успешно дополняют футболисты «Мальме», финалиста Кубка европейских чемпионов 1979 года. На пути к финалу они обыгрывают киевское «Динамо», что кажется сенсацией. Хотя какая это сенсация, если голкипер Меллер, трио однофамильцев Андерссонов, Ларссон, Таппер, Шеберг, Эрландссон только что вернулись с чемпионата мира, на который наши не могут отобраться второй раз подряд. И опять шведов, на этот раз «Мальме», привел к успеху английский наставник — 31-летний Боб Хафтон. Возглавив «Мальме» пятью годами ранее, он поднял команду со второго дивизиона, довел до финала КЕЧ, где уступил другому выходцу из второго дивизиона — «Ноттингем Форесту» Брайана Клафа, который синхронно с Хоутоном возглавил «НФ», когда тот болтался во втором дивизионе чемпионата Англии. Киношники, это же практически готовый сценарий!

И опять шведов, на этот раз «Мальме», привел к успеху английский наставник — 31-летний Боб Хафтон. Фото wikipedia.org

Сборная СССР тем временем продолжает играть со шведами только в товарняках, обыгрывая их в 1979-м — 2:0, а год спустя громя в Швеции — 5:1. В 1982-м и 1987-м годах шведы добиваются, казалось бы, невозможного, дважды завоевывая Кубок УЕФА, и оба раза это успех скромного «Гетеборга». Для понимания: советские клубы в этом турнире никогда не доходили даже до полуфинала, сетуя на лишний этап розыгрыша (1/8) в конце ноября — декабре. Четвертьфиналы были для нас высшей точкой. И вот еще один курьез — «Спартаку» в 1984 году для того, чтобы достичь этой ступени розыгрыша, пришлось не только сыграть домашний матч в конце ноября в Тбилиси, но и выйти на него против немецкого «Кельна» в бело-голубой форме тбилисских динамовцев. Потому что немцы — не зря их называют на родине козлами — приехали на матч в форме, аналогичной хозяйской, и пришлось красно-белым играть в бело-голубом, залепив пластырем букву «Д» на груди. В 1985 году в четвертьфинал второго по силе еврокубка снова вышли футболисты с буквой «Д», но то были уже минские динамовцы, которые уступили югославскому «Железничару». Еще один выход в четвертьфинал был у московского «Торпедо» — черно-белые по пенальти уступили датскому «Брондбю», также игравшему свой чемпионат по системе весна-осень.

Шведы же, выступавшие тогда по той же «северной» схеме розыгрыша чемпионата, дважды выигрывали трофей. Без легионеров! В 1982 году с помощью тренера Свена-Ерана Эрикссона, а также будущих звезд Дана Корнелиуссона, Глена Стремберга, Глена Хюсена. И непреодолимый для советских клубов рубеж четвертьфинала шведы прошли двумя победами над бухарестским «Динамо» — 4:1 25 ноября 1981 года и гостевой победой — 1:0, состоявшейся 1 января (!) 1982 года. Хюсен, а также голкипер Томас Вернерссон и братья Томми и Торд Холмгрены, останутся в клубе до 1987 года, чтобы снова взять почетный трофей. На этот раз соперником на пути к четвертьфиналу стал бельгийский «Гент», который шведы обыграли 26 ноября в Бельгии — 1:0 и опять же 1 января дома — 4:1.

Стефан Петерссон и Петер Ларссон из того состава сыграют на ЧМ-1990, а затем Ларссон останется в запасе в последнем матче шведов со сборной СССР, состоявшемся в июле 1991-го и закончившегося со счетом 2:3. Это не просто товарищеский матч, а полуфинал турнира (в честь 100-летия компании «Скания»), а потому ничья там была невозможна, и после 1:1 в основное время команды сыграли овертайм, победу в котором советской сборной принес Игорь Корнеев.

Безоговорочным лидером сборной Швеции стал уроженец Мальме Златан Ибрагимович, рожденный в семье боснийца и хорватки. Фото wikipedia.org

Необъяснимая раздутость вклада Златана в историю сборной Швеции

Девяностые — это еще один всплеск шведского футбола. Участие на ЧМ-1990 и две подряд бронзы, на домашнем чемпионате Европы-1992 и мира-1994. В США-то наши сборные встретились вновь, шведы нас обыграли — 2:0, а во всех этих турнирах участвовал экс-футболист «Гетеборга» Роланд Нильссон.

Реванша россияне дожидались долго, но он состоялся в самый нужный момент, на чемпионате Европы 2008 года, когда они победили с тем же счетом 2:0. К этому времени безоговорочным лидером сборной Швеции стал уроженец Мальме Златан Ибрагимович, рожденный в семье боснийца и хорватки. Как и упомянутый Ронни Эдстрем 30 годами ранее, Златан дебютировал за сборную в 19 лет, только его карьера оказалась длительнее, да и современные средства СМИ превратили его в мегазвезду, несмотря на то, что никаких титулов со сборной он так и не завоевал. Да, сборная практически постоянно выходила в финальную часть ЧМ и ЧЕ, но как это сравнить, допустим, с более редкими попаданиями в число 16 стран-участниц на чемпионаты мира (вплоть до ЧМ-1978), или в восьмерку европейских чемпионатов (включая домашний Евро-92). Карл Густавссон на заре XX века дольше играл за сборную Швеции, успев завоевать бронзу ОИ-1924. Свен Рюделль дебютировал в 19 лет, забив 49 мячей в 43 матчах, включая бронзовый дубль на той же Олимпиаде-1924. У Калле Свенссона три медали с четырех крупных турниров, при том, что во времена его карьеры не проводились чемпионаты Европы.

Первый свой гол Златан забил Азербайджану в стиле «с метра — легко», а вот второй мяч за Тре Крунур провел в ворота Руслана Нигматуллина, сравняв счет на четвертой добавленной минуте товарищеского матча 2002 года. Вот этот гол, а также покер в товарняке с Англией — 4:2 с голом через себя с 25 метров в 2012 году — вот и все его подвиги, но, конечно, Златан будет считаться главным футболистом Тре Крунур на все времена. Парадокс! При этом Ибрагимович на ЧЕ-2004 забил два гола с пенальти на групповом этапе, но сплоховал в проигранном четвертьфинале с Голландией, и этот четвертьфинал на Евро так и остался вершиной его выступлений за сборную. Уже на первом же турнире без Златана шведы перекрыли этот результат, пробившись в четвертьфинал, но уже чемпионата мира.

Кстати, россияне успешно противодействовали Златану не только на Евро-2008, но и в отборе Евро-2016. Любопытно, что гол шведам был обыгран командой КВН «Физтех», который она исполняла вместе с блистательно выступившим Леонидом Слуцким. Одно уточнение, тогда сборной руководил Фабио Капелло — 1:1, а сам Слуцкий пришел позже, чтобы победить — 1:0 за счет гола Артема Дзюбы.

И уже без Златана шведы обыграли нас в последней на сегодня встрече, проходившей в рамках розыгрыша Лиги наций-2019, — 2:0. В результате баланс матчей между нами и шведами довольно любопытен: по девять побед и поражений с каждой стороны при девяти ничьих. Правда, разница мячей за счет наших побед 7:0, 6:0 и 5:1 просто позорная для скандинавов.

Которых с каждым годом в сборной Швеции все меньше и меньше. Первый темнокожий футболист в ее составе Мартин Далин появился еще в 1991 году, сейчас этнические шведы превалируют в составах национальных сборных только в хоккее с мячом и с шайбой и в гандболе. Женский баскетбол (афрошведки Драммех, Зауи, Кабенгано, Массамба, Ннамака, турчанки, экс-югославки) вообще скоро перестанет понимать по-шведски. В начале 90-х в Швеции появились первые футболисты легионеры из СССР Сергей Пригода, Сергей Андреев, Игорь Пономарев, и т.д. В итоге в Швеции сейчас такие «шведы», как бывший рубиновец Александр Гицелов, его сводный брат Понтус Гицелов, Алибек Алиев и Кристиан Сиводедов.

