Семья погибшего в Турции татарстанца подает в суд на отель и просит помощи

Родня погибшего организовала повторное вскрытие мужчины уже в России, чтобы доказать вину руководства пятизвездочной турецкой гостиницы

Большой потерей для семьи Мухаметшиных из Камских Полян обернулся отдых на турецком берегу этой осенью. В этой поездке они потеряли своего супруга и отца, который погиб в пятизвездочном отеле в провинции Сиде, где они отдыхали. К трагедии привела неисправность автоматически закрывающегося окна, которым придавило мужчину в номере пока он был один. Как рассказала «Реальному времени» дочь погибшего Наиля, семья решила нанять адвокатов и подать в суд на отель, поэтому просит помощи у неравнодушных татарстанцев.



Ничто не предвещало беды

Путешествия на берег Средиземного моря семья Мухаметшиных из поселка Камские Поляны Нижнекамского района ждала с нетерпением. Тур приобрели, как только узнали об открытии границ между Россией и Турцией, у крупной туристической компании. 25 сентября Наиль Мухаметшин, вместе с женой и дочерью Наилей заселились в новый отель в районе Сиде, который открылся только в июне 2020 года, в просторный номер с мансардой, где они должны были проживать до 3 октября. Все новое, красивое, современное, свидетельствующее о надежности выбранного места отдыха — так казалось отдыхающим.

Как заведено в турецких отелях, после ужина клиентов ждет вечерняя программа. 28 сентября Наиля с мамой отправилась на одно из таких шоу, которое проходило в амфитеатре отеля. Отец же решил отдохнуть в номере, а концертную программу посмотреть из окна мансарды. Как выяснится позже, примерно в 22:15 в отеле сработало автоматическое закрывание окон. Именно в этот момент отец Наили наблюдал за представлением из окна, но из-за громкой музыки, раздававшейся со сцены, вероятнее всего, не услышал, как рама начала резко опускаться. Металлическая конструкция со всей силой прижала мужчину к подоконнику, сдавив грудную клетку в районе солнечного сплетения, что и привело к его смерти.

Как заведено в турецких отелях, после ужина клиентов ждет вечерняя программа. Фото pegast.ru

Как потом выяснится, женщины вернулись в номер буквально через 15 минут после случившегося. Здесь они застали ужасную картину и тотчас вызвали отельного врача, который попытался реанимировать мужчину, но было уже поздно. Примерно через полтора часа на место трагедии прибыла группа криминалистов местной жандармерии.

Ни внимания, ни сочувствия

О несчастном случае было доложено и руководству отеля, но те не только не признавали свою вину в смерти жителя Татарстана, но даже не выразили простых слов соболезнований, а к семье погибшего явился рядовой менеджер. Только перед выездом директор отеля решил лично выразить сочувствие и предложил выплатить «компенсацию за испорченный отдых» (на тот момент о случившемся в его отеле смертельном случае знала уже вся Россия и генконсульство РФ в Анталии). Потерпевшая сторона решила ее принять, но иск против руководства отеля Victory Be Mine все же подан.

— Ведь если бы не халатное отношение к работе автоматических окон, то этого всего бы не было, — пояснила «Реальному времени» Наиля Мухаметшина.



У пострадавшей стороны имеются видеодоказательства неисправной работы автоматической системы окон отеля. Этот факт обещали подтвердить в суде и другие постояльцы отеля, отдыхавшие в нем в то же время.

Кстати, со своей стороны сотрудники генконсульства семье, понесшей такую серьезную утрату, лишь посоветовали написать заявление на отель в местную жандармерию и оформили документы на вывоз тела в Россию. В справке о смерти и вскрытии, которую выдали семье, обозначено, что «причина смерти устанавливается». Зато большую поддержку и помощь Мухаметшины получали со стороны туристической фирмы, у которой приобрели свой тур.

О несчастном случае было доложено и руководству отеля, но те не только не признавали свою вину в смерти жителя Татарстана, но даже не выразили простого соболезнования. Фото pegast.ru

Вскрытие для определения причины смерти сделали в Турции, началось следствие.



— Но его результаты будут известны только через 6—9 месяцев! И гарантии, что в документе будут указаны истинные причины смерти, никто не давал. Опасаясь, что отель, виновный в смерти отца, окажется безнаказанным, а турецкая сторона исказит истинные причины смерти, решили повторную процедуру вскрытия сделать в Казани, — сообщила дочь погибшего нашему изданию.



Тело жителя Нижнекамского района, гражданина России, его семья за счет страховки, приобретенной вместе с туром, отправила в столицу Татарстана, где его встретил сын Ильнар.

Казанские судмедэксперты уже провели экспертизу, но о ее результатах станет известно примерно через месяц. Со своей стороны, Следственный комитет России также будет вести расследование несчастного случая, приведшего к смерти гражданина РФ, говорят родственники погибшего. Похоронили Наиля Мухаметшина 4 октября в Казани. Через месяц ему исполнилось бы 59 лет.

За ЧП отель понесет ответ в суде

Семья погибшего Наиля Мухаметшина заявила, что намерена до конца отстаивать свою позицию во всех инстанциях Турецкой Республики. Для чего уже нанят адвокат, гражданин Турции, услуги которого, по словам дочери Наили, обойдутся в $1,5 тыс. Имя его пострадавшая сторона решила пока не озвучивать.

Казанские судмедэксперты уже провели экспертизу, но о ее результатах станет известно примерно через месяц. Фото Олега Тихонов

Финансовую помощь в связи с трагедией семья уже получила от руководства и коллег предприятия, где трудился Наиль Мухаметшин. Но затраты, вероятнее всего, еще предстоят немалые.



Вполне возможно, что родственникам погибшего предстоит еще не раз побывать в турецком Сиде, где проводится следствие и будет проходить суд по исковому заявлению. Поэтому семья Мухаметшиных обращается ко всем неравнодушным — помочь ей по мере своей возможности. Средства можно перевести на карту Сбербанка № 4276 6200 3987 0690 (Наиля Мухаметшина), которая привязана к телефону 8 (908)336-03-17.



Ангелина Панченко