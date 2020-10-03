Татарстан будет бороться с ДТП усилением дорожных патрулей

Только в Казани ежедневно на смену с 18.00 до 7.00 будут выходить дополнительно более 50 сотрудников ГИБДД

Фото: Мария Горожанинова

Сентябрь в Татарстане оказался неожиданно богатым на ДТП. Наблюдая стабильное снижение количества аварий, в прошлом месяце в ГИБДД зафиксировали рост и предприняли свои меры реагирования. Теперь по всей республике будут особенно активно искать нарушителей и следить за порядком на дорогах. За первым днем работы дополнительных экипажей ДПС наблюдала корреспондент «Реального времени».

С печальной статистикой будут бороться контролем

Со вчерашнего дня ГИБДД МВД по РТ вывела на дороги дополнительные экипажи ДПС. Причиной стала неутешительная статистика по происшествиям. Только за 25 дней сентября в ДТП погибло 32 человека. Как показывают данные, чаще всего это происходило из-за наезда на пешеходов, особенно в темное время суток, выезда на «встречку» и из-за опрокидывания автомобиля. До сентября в управлении фиксировали снижение по всем показателям: по количеству погибших, пострадавших и в целом по ДТП.

Чтобы стабилизировать обстановку, по всему Татарстану усилили посты на дорогах и организовали дополнительные рейды для выявления правонарушителей. В частности, в Казани вечером 2 октября следить за порядком на дорогах вышли дополнительно более 50 сотрудников ГИБДД. Экипажи будут проверять документы с 18.00 до 7.00 каждый день, пока ситуация не улучшится.

Вечером 2 октября следить за порядком на дорогах вышли дополнительно более 50 сотрудников ГИБДД. Фото: Илья Репин

Электронный полис ОСАГО — можно, без техосмотра — нельзя

В первый день усиления работы Госавтоинспекции корреспондент «Реального времени» лично наблюдала, как проходит брифинг экипажей ДПС. Сотрудников просили особенно внимательно следить, чтобы за рулем не находились нетрезвые водители, люди без прав, чтобы не выезжали на встречную полосу, не нарушали правила перевозки детей и не игнорировали ремни безопасности. И даже напоминали, где лучше стоять, чтобы быть начеку, если водитель окажется неадекватным.

После этого дополнительные экипажи отправились каждый в свой район. По Татарстану локации определяли исходя из самых проблемных участков — где зафиксировано больше всего ДТП, туда и направляют сотрудников ДПС. В Казани экипажи курсируют по разным точкам в закрепленных за ними районах. Например, корреспондент «Реального времени» отправилась на машине ГИБДД наблюдать, как идет служба в Авиастроительном районе.

Непосредственно на месте в Авиастроительном районе за 10 минут один патруль ДПС успел проверить больше 10 автомобилей. Нарушения нашли только у одного — у водителя оказалась просроченная страховка, не горели фары и не был пристегнут ремень безопасности.



В ходе рейда сотрудники напомнили, что электронные полисы ОСАГО рекомендуют распечатывать и хранить в бардачке, хотя и для проверки может быть достаточно варианта, показанного с телефона. В печатном виде предлагают брать с собой, потому что телефон может сесть, и тогда показать уже будет нечего. Кстати, если до 1 октября действовало послабление и полис ОСАГО считался действительным даже с просроченным техосмотром, то сейчас его актуальность обязательна. В противном случае — штраф.

В Казани экипажи курсируют по разным точкам в закрепленных за ними районах. Фото: Илья Репин

Цель — предотвратить тяжкие последствия

К слову, по дороге в Авиастроительный район не обошлось без пробок и встречных аварий. Чтобы объехать одну из них, соседний автомобиль с башкирскими номерами подрезал другой, а водителю тут же на дороге через опущенное окно пришлось оправдываться, зачем он так сделал. Сотрудник ГИБДД не стал его штрафовать, но вынес предупреждение и объяснил, что пробка из-за аварии — это не повод нарушать ПДД.

Такого рода работа также входит в обязанности экипажа, ведь в управлении заинтересованы не столько в наказании, сколько в недопущении нарушений. Поэтому и Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах и думать о своей безопасности и безопасности других людей.