«Зениту» повезло с группой, Николич рад «Баварии» и «Атлетико», а «Краснодар» намерен бороться до конца

Российские команды узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В Женеве состоялась жеребьевка исторического для футбольной России розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, впервые в групповом этапе турнира примут участие сразу три отечественных клуба. И если «Зенит» и «Локомотив» уже привыкли играть в главном клубном соревновании Европы, то «Краснодару» только предстоит оценить его прелесть и силу. О том, как повезло команде из Санкт-Петербурга, чему обрадовался Марко Николич и чего ожидать от выступления краснодарцев, — в материале «Реального времени».

Роналду и Месси, «Динамо Киев» и «Ференцварош» Реброва

По итогам жеребьевки участники Лиги чемпионов были разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По регламенту турнира, две лучшие команды из каждого квартета выходят в 1/8 финала, а третье место дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы.

От России на этой стадии сыграют три команды — питерский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Такого в истории турнира еще не было.

Бывшие игроки «Челси» Флоран Малуда и Дидье Дрогба вытащили из лототрона вполне удобных соперников для российских команд, за исключением разве что «Локомотива», которому достался действующий обладатель «ушастого» «Бавария». Как минимум, за путевку в Лигу Европы «Краснодар» точно сможет побороться, а «Зениту» по силам пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, питерцам редко когда помогают «удобные» результаты жеребьевки в главном европейском клубном турнире.

В целом все группы получились ровными, выделить «смертельную» среди них невозможно. Из интересного отметим будущее противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, чьи «Ювентус» и «Барселона» оказались в одном квартете. Компанию им составят «Динамо» и венгерский «Ференцварош» с бывшим игроком киевлян и казанского «Рубина», а ныне тренером Сергеем Ребровым. Другой украинский клуб «Шахтер» сыграет с «Интером» и «Реалом», а также с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Любопытно будет посмотреть на группу H, где выступят ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Лейпциг» и «Истанбул».

«Зениту» снова «повезло», но не все так однозначно

Питерский клуб славится своей фартовостью на жеребьевках Лиги чемпионов. Вот и на этот раз «Зенит» не получил в соперники ни одну из топовых команд мира. Даже учитывая то, что команда Сергея Семака отбиралась из первой корзины (как чемпион одной из 7 первых стран по текущему рейтингу), теоретически ей могли выпасть «Барселона», «Интер» или «Манчестер Сити», но опять «не сложилось». «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге» имеют свои сильные стороны, однако играть с ними на результат вполне возможно.

При этом недооценивать своих соперников питерцам точно не стоит. Та же «Боруссия» — серебряный призер чемпионата Германии и на равных борется с «Баварией». Потенциально, нынешний сезон может стать для команды прорывным. Ходившие в молодых и талантливых Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо наверняка захотят показать себя с наилучшей стороны перед переходом в топ-клубы. Помочь им могут опытные Эмре Джан, Матс Хуммельс и Аксель Витцель. В целом, состав «Боруссии» заметно подравнялся и имеет шансы выстрелить «прямо сейчас».

Фото: ua-football.com

«Лацио» не было в Лиге чемпионов с 2007 года. В прошлом сезоне «лациале» заняли четвертое место в Серии А, не дав пробраться в заветный квартет «Роме», «Милану» и «Наполи». Главным атакующим активом команды является Чиро Иммобиле, забивший за сезон 36 мячей в одном из самых закрытых топ-чемпионатов Европы. «Брюгге» тоже не подарок — они стали чемпионами задолго до завершения сезона, который, впрочем, был закончен досрочно. На бумаге бельгийцы, безусловно, аутсайдеры группы F, но отнять очки у фаворитов могут.

Семак уже выделил для себя главных конкурентов за выход в плей-офф. По его словам, именно «Боруссия» и «Лацио» являются наиболее сложными соперниками в группе.

«Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — сказал рулевой «Зенита».

Николич радуется группе «Локомотива»

Наиболее точно перспективы «Локомотива» на групповой стадии описал наставник московской команды Марко Николич. Сербский специалист уверяет, что доволен жеребьевкой, но давайте откровенно — шансов у «железнодорожников» практически нет.

«Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что я недоволен результатом жребия. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол. «Бавария» — очень хорошая команда. Я счастлив, что мы будем играть против нее. В Лиге чемпионов и должно быть трудно. Мне нравится, как играет «Атлетико». Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне», — сказал Николич.

Впрочем, другого он сказать и не мог. Николича сочли бы за сумасшедшего, если бы он грозился «навязать борьбу», «постараться взять максимум очков» и «обыграть любого соперника». Нынешний «Локомотив» успешно «сушит» матчи в РПЛ (у команды уже четыре подряд игры на «ноль»), но готовы ли железнодорожники перенести подобный опыт на еврокубки, вопрос скорее риторический.

Николича сочли бы за сумасшедшего, если бы он грозился «навязать борьбу», «постараться взять максимум очков» и «обыграть любого соперника». Фото: football24.ru

Единственный правдоподобный вариант для Николича и его команды — борьба за третье место и выход в Лигу Европы. Однако даже австрийский «Зальцбург» может стать непреодолимой силой для «Локомотива». Что уж тут говорить про «Атлетико» и «Баварию».

Праздник жизни для «Краснодара»

Легче всего из российских команд будет «Краснодару». Но не потому, что соперники легкие, а из-за уже решенной основной задачи на евросезон. Свой главный успех краснодарцы отпраздновали за день до жеребьевки, после победы над греческим ПАОКом. В дебютный сезон на групповом этапе Лиги чемпионов от команды Мурада Мусаева подвигов ждать никто не будет, а значит, можно сыграть в свое удовольствие.

Несмотря на это, в клубе не собираются дебютировать в ЛЧ в режиме ознакомительной экскурсии. По крайней мере, Мусаев уже заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом.

«Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — сказал наставник «быков».

В дебютный сезон на групповом этапе Лиги чемпионов от команды Мурада Мусаева подвигов ждать никто не будет, а значит, можно сыграть в свое удовольствие. Фото: fckrasnodar.ru

Теоретически, «Краснодар» один из аутсайдеров группы Е. Другой дебютант Лиги чемпионов французский «Ренн» выступит в том же статусе, но стоимость его игроков почти на 80 млн евро выше и играет команда в одном из пяти топовых европейских чемпионатов. Фаворитов в группе тоже два — действующий обладатель Лиги Европы «Севилья» и «Челси».

«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники высочайшего европейского уровня. «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции», — считает Мусаев.

Впрочем, играть и брать очки возможно с любым из трех этих клубов. Главное, успеть приноровиться к турниру и не дрогнуть в самый ответственный момент.