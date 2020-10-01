«Зениту» повезло с группой, Николич рад «Баварии» и «Атлетико», а «Краснодар» намерен бороться до конца
Российские команды узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
В Женеве состоялась жеребьевка исторического для футбольной России розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, впервые в групповом этапе турнира примут участие сразу три отечественных клуба. И если «Зенит» и «Локомотив» уже привыкли играть в главном клубном соревновании Европы, то «Краснодару» только предстоит оценить его прелесть и силу. О том, как повезло команде из Санкт-Петербурга, чему обрадовался Марко Николич и чего ожидать от выступления краснодарцев, — в материале «Реального времени».
Роналду и Месси, «Динамо Киев» и «Ференцварош» Реброва
По итогам жеребьевки участники Лиги чемпионов были разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. По регламенту турнира, две лучшие команды из каждого квартета выходят в 1/8 финала, а третье место дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы.
От России на этой стадии сыграют три команды — питерский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Такого в истории турнира еще не было.
Бывшие игроки «Челси» Флоран Малуда и Дидье Дрогба вытащили из лототрона вполне удобных соперников для российских команд, за исключением разве что «Локомотива», которому достался действующий обладатель «ушастого» «Бавария». Как минимум, за путевку в Лигу Европы «Краснодар» точно сможет побороться, а «Зениту» по силам пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, питерцам редко когда помогают «удобные» результаты жеребьевки в главном европейском клубном турнире.
В целом все группы получились ровными, выделить «смертельную» среди них невозможно. Из интересного отметим будущее противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, чьи «Ювентус» и «Барселона» оказались в одном квартете. Компанию им составят «Динамо» и венгерский «Ференцварош» с бывшим игроком киевлян и казанского «Рубина», а ныне тренером Сергеем Ребровым. Другой украинский клуб «Шахтер» сыграет с «Интером» и «Реалом», а также с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Любопытно будет посмотреть на группу H, где выступят ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Лейпциг» и «Истанбул».
«Зениту» снова «повезло», но не все так однозначно
Питерский клуб славится своей фартовостью на жеребьевках Лиги чемпионов. Вот и на этот раз «Зенит» не получил в соперники ни одну из топовых команд мира. Даже учитывая то, что команда Сергея Семака отбиралась из первой корзины (как чемпион одной из 7 первых стран по текущему рейтингу), теоретически ей могли выпасть «Барселона», «Интер» или «Манчестер Сити», но опять «не сложилось». «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге» имеют свои сильные стороны, однако играть с ними на результат вполне возможно.
При этом недооценивать своих соперников питерцам точно не стоит. Та же «Боруссия» — серебряный призер чемпионата Германии и на равных борется с «Баварией». Потенциально, нынешний сезон может стать для команды прорывным. Ходившие в молодых и талантливых Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо наверняка захотят показать себя с наилучшей стороны перед переходом в топ-клубы. Помочь им могут опытные Эмре Джан, Матс Хуммельс и Аксель Витцель. В целом, состав «Боруссии» заметно подравнялся и имеет шансы выстрелить «прямо сейчас».
«Лацио» не было в Лиге чемпионов с 2007 года. В прошлом сезоне «лациале» заняли четвертое место в Серии А, не дав пробраться в заветный квартет «Роме», «Милану» и «Наполи». Главным атакующим активом команды является Чиро Иммобиле, забивший за сезон 36 мячей в одном из самых закрытых топ-чемпионатов Европы. «Брюгге» тоже не подарок — они стали чемпионами задолго до завершения сезона, который, впрочем, был закончен досрочно. На бумаге бельгийцы, безусловно, аутсайдеры группы F, но отнять очки у фаворитов могут.
Семак уже выделил для себя главных конкурентов за выход в плей-офф. По его словам, именно «Боруссия» и «Лацио» являются наиболее сложными соперниками в группе.
«Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — сказал рулевой «Зенита».
Николич радуется группе «Локомотива»
Наиболее точно перспективы «Локомотива» на групповой стадии описал наставник московской команды Марко Николич. Сербский специалист уверяет, что доволен жеребьевкой, но давайте откровенно — шансов у «железнодорожников» практически нет.
«Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что я недоволен результатом жребия. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол. «Бавария» — очень хорошая команда. Я счастлив, что мы будем играть против нее. В Лиге чемпионов и должно быть трудно. Мне нравится, как играет «Атлетико». Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне», — сказал Николич.
Впрочем, другого он сказать и не мог. Николича сочли бы за сумасшедшего, если бы он грозился «навязать борьбу», «постараться взять максимум очков» и «обыграть любого соперника». Нынешний «Локомотив» успешно «сушит» матчи в РПЛ (у команды уже четыре подряд игры на «ноль»), но готовы ли железнодорожники перенести подобный опыт на еврокубки, вопрос скорее риторический.
Единственный правдоподобный вариант для Николича и его команды — борьба за третье место и выход в Лигу Европы. Однако даже австрийский «Зальцбург» может стать непреодолимой силой для «Локомотива». Что уж тут говорить про «Атлетико» и «Баварию».
Праздник жизни для «Краснодара»
Легче всего из российских команд будет «Краснодару». Но не потому, что соперники легкие, а из-за уже решенной основной задачи на евросезон. Свой главный успех краснодарцы отпраздновали за день до жеребьевки, после победы над греческим ПАОКом. В дебютный сезон на групповом этапе Лиги чемпионов от команды Мурада Мусаева подвигов ждать никто не будет, а значит, можно сыграть в свое удовольствие.
Несмотря на это, в клубе не собираются дебютировать в ЛЧ в режиме ознакомительной экскурсии. По крайней мере, Мусаев уже заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом.
«Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — сказал наставник «быков».
Теоретически, «Краснодар» один из аутсайдеров группы Е. Другой дебютант Лиги чемпионов французский «Ренн» выступит в том же статусе, но стоимость его игроков почти на 80 млн евро выше и играет команда в одном из пяти топовых европейских чемпионатов. Фаворитов в группе тоже два — действующий обладатель Лиги Европы «Севилья» и «Челси».
«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники высочайшего европейского уровня. «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции», — считает Мусаев.
Впрочем, играть и брать очки возможно с любым из трех этих клубов. Главное, успеть приноровиться к турниру и не дрогнуть в самый ответственный момент.
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