Пандемия коронавируса вынудила регионы России влезть в крупные долги

Кубышка закончилась, нефть подешевела, нацпроекты на носу — объем госдолга только Татарстана достиг уже 40% от собственных доходов, которые снизились

Фото: Илья Репин

Российские регионы вновь накопили большие долги. Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», совокупная задолженность субъектов страны, снизившись в 2018 году на пару сотен миллиардов, вновь выросла в 2020-м почти до 2,2 трлн рублей. Причина не только в коронакризисе: региональные резервы закончились еще 2 года назад, нефтяные котировки рухнули, а нацпроекты надо как-то финансировать. В результате даже у Татарстана, еще не расплатившегося с федеральным центром по прошлым бюджетным кредитам и набравшего вдобавок госгарантий, объем госдолга вырос с 30 до 40% к собственным доходам. Госдолги Мордовии в 1,8 раза выше ее бюджета, а удмуртские составляют уже 80% от суммы доходов региона. В «преддефолтном состоянии» — Хакасия и Орловская области. Поэтому Кремль решил возместить выпадающие в пандемию коронавируса доходы безвозмездными дотациями некоторым регионам — больше всех должен получить как раз таки Татарстан.

Эпидемия загнала в долги

Совокупный долг российских регионов за год вырос с 1,9 трлн до 2,17 трлн рублей (+8% с сентября 2019 по август 2020 гг.) — подсчитали аналитики «Реального времени». Налицо разворот тренда, который только-только наметился было в наших прошлогодних исследованиях. На тот момент задолженность субъектов страны впервые сократилась по итогам 2018 года сразу на 5%, или 108,8 млрд рублей (с 2,3 трлн до 2,2 трлн).

Снижение продолжилось и в начале 2019-го, причем только за I квартал года госдолг сократился почти настолько же, что и за весь 2018-й: на 4,7% или 103 млрд рублей. К 1 апреля 2019 года совокупный региональный долг перед банками и федеральным бюджетом России составлял уже 2,1 трлн рублей, то есть, лишь за 3 месяца был ликвидирован объем задолженности почти в три раза больший, чем за весь 2017 год.

Госдолг российских регионов на 1 августа 2020 года, тыс. руб.

Наименование региона Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.08.2020 Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.01.2020 Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.09.2019 Изменение с начала года Российская Федерация 2 170 894 463 2 112 974 634 1 995 116 500 3% Московская область 181 977 826 167 977 826 123 127 826 8% Свердловская область 96 217 792 77 187 792 60 792 840 25% Республика Татарстан 95 824 498 93 660 717 94 902 419 2% Краснодарский край 88 821 652 99 518 677 110 607 799 -11% Красноярский край 81 984 195 81 984 195 92 818 186 0% Нижегородская область 66 588 039 74 732 474 60 844 820 -11% Хабаровский край 59 426 204 51 926 204 52 089 058 14% Республика Саха (Якутия) 57 063 128 49 174 591 50 947 940 16% город Санкт-Петербург 55 000 000 30 100 000 30 100 000 83% Удмуртская Республика 52 042 551 46 042 551 46 564 210 13% Республика Мордовия 50 765 279 51 088 685 53 524 720 -1% Волгоградская область 49 273 813 47 023 813 47 843 241 5% Новосибирская область 48 726 334 44 219 308 35 100 167 10% Самарская область 47 184 838 49 349 838 52 956 040 -4% Саратовская область 46 540 833 46 540 833 47 957 664 0% Ярославская область 40 992 576 37 483 160 37 023 994 9% Ростовская область 38 774 441 28 774 441 25 279 759 35% Томская область 37 931 086 32 279 209 29 616 943 18% Омская область 35 335 649 41 475 649 36 610 174 -15% Архангельская область 34 871 663 33 971 607 24 767 817 3% Кемеровская область 33 238 302 33 238 302 33 377 458 0% Белгородская область 31 123 182 29 725 558 28 972 508 5% город Москва 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0% Республика Коми 28 537 668 25 471 143 26 834 285 12% Ульяновская область 28 484 457 24 928 407 25 342 900 14% Смоленская область 28 417 451 29 307 451 28 808 806 -3% Калужская область 28 198 582 28 472 582 29 935 006 -1% Забайкальский край 26 879 818 26 929 318 25 804 601 0% Ставропольский край 26 114 429 31 414 429 21 700 884 -17% Кировская область 25 284 731 24 284 731 25 067 442 4% Амурская область 23 985 968 26 985 968 26 003 879 -11% Республика Хакасия 22 488 846 20 733 846 21 446 454 8% Оренбургская область 21 612 888 22 052 785 22 545 318 -2% Иркутская область 21 477 247 16 977 247 12 281 417 27% Пензенская область 21 047 486 20 051 452 20 205 628 5% Орловская область 19 774 680 17 824 680 17 928 566 11% Рязанская область 19 335 669 22 395 669 20 453 711 -14% Тамбовская область 19 074 426 19 074 426 16 360 635 0% Республика Карелия 18 640 818 18 925 068 15 691 653 -2% Калининградская область 18 298 421 21 761 917 16 032 144 -16% Тульская область 18 153 756 15 953 756 16 440 076 14% Костромская область 18 138 666 18 139 666 19 059 720 0% Воронежская область 17 667 231 27 452 735 21 715 521 -36% Псковская область 17 357 212 17 026 985 15 118 216 2% Курганская область 16 586 897 16 586 897 16 586 897 0% Ямало-Ненецкий АО 16 185 545 16 410 976 16 624 425 -1% Вологодская область 15 711 872 15 716 839 16 555 184 0% Новгородская область 15 529 867 15 529 867 15 621 367 0% Республика Башкортостан 15 526 064 13 526 064 14 434 885 15% Мурманская область 14 688 911 14 088 911 15 259 701 4% Магаданская область 14 519 563 14 136 209 14 788 629 3% Липецкая область 14 322 417 12 579 939 11 034 529 14% Челябинская область 14 319 842 15 978 396 16 852 374 -10% Астраханская область 13 695 681 13 695 681 17 756 552 0% Тверская область 13 500 263 23 179 809 14 197 418 -42% Республика Марий Эл 13 149 961 11 989 961 13 581 318 10% Ханты-Мансийский АО 13 000 000 13 000 000 14 400 000 0% Республика Бурятия 12 708 649 12 218 849 8 830 795 4% Ивановская область 11 199 917 13 764 590 12 195 265 -19% Чукотский АО 10 360 268 9 547 803 10 614 433 9% Республика Северная Осетия — Алания 9 167 003 8 417 003 7 660 307 9% Курская область 9 031 653 8 956 653 9 879 384 1% Республика Дагестан 8 810 540 9 327 936 9 796 336 -6% Пермский край 8 022 738 18 022 738 8 441 079 -55% Кабардино-Балкарская Республика 7 830 687 8 051 017 8 302 590 -3% Чувашская Республика 7 035 687 10 350 387 7 394 945 -32% Брянская область 6 945 013 9 945 013 7 295 452 -30% Камчатский край 5 914 214 3 914 214 4 048 587 51% Карачаево-Черкесская Республика 5 663 937 5 102 999 5 679 792 11% Республика Калмыкия 5 549 215 4 616 215 4 615 502 20% Еврейская автономная область 5 358 839 5 310 693 5 898 004 1% Приморский край 5 042 283 5 042 283 5 093 315 0% Чеченская Республика 4 487 006 4 487 006 4 679 059 0% Владимирская область 3 891 887 3 891 887 3 891 887 0% Республика Адыгея (Адыгея) 3 702 083 3 672 083 3 596 643 1% Республика Крым 3 451 443 3 451 443 3 643 190 0% Республика Ингушетия 3 326 207 2 026 207 2 458 774 64% Тюменская область 2 945 235 3 023 723 3 026 164 -3% Ленинградская область 2 777 712 2 805 212 3 030 467 -1% Республика Тыва 2 736 935 1 983 653 1 718 653 38% Ненецкий АО 2 343 000 1 600 000 1 800 000 46% Алтайский край 1 857 571 1 857 571 1 857 571 0% Республика Алтай 1 323 528 1 528 213 1 372 581 -13% город Севастополь







Сахалинская область









Основное снижение долга пришлось на ликвидирование зависимости регионов от коммерческих кредитов: объем кредитов от российских и иностранных финансовых организаций сократился более чем на четверть, или 168,3 млрд рублей. Тем самым доля коммерческих кредитов регионов снизилась с 28,8 до 22,2%. С апреля по сентябрь 2019 года объем региональных долгов снизился фактически еще на 100 млрд рублей. Госдолг регионов РФ на 1 января 2020 года — минимальный размер регионального госдолга с 2014 года.

Чаще занимали у бюджета, нежели у банков

При этом доля банковских кредитов продолжила снижаться. Судя по всему, регионы предпочитают занимать у казны, а не у кредитных организаций. Так, к началу 2019 года субъекты России были должны банкам 636 млрд рублей, к январю 2020-го банковский долг снизился до 575,7 млрд рублей (кредиты от федерального центра при этом составили 886,2 млрд). На 1 августа 2020 года банковские долги регионов составили уже 403,67 млрд, зато объем бюджетных кредитов вновь вырос, составив уже 1 трлн рублей, что более чем в два раза больше, чем объем банковских.

Такая тенденция согласуется и с призывами президента России Владимира Путина к региональным властям чаще «занимать у казны, а не в банках». Обращение было связано с тем, что с 2010 по 2017 годы объем накопленных банковских кредитов увеличился пропорционально общему долгу в 2,5 раза. Помимо бюджетных кредитов, многие регионы полюбили госгарантии и государственные же облигационные займы.

Структура госдолга российских регионов на 1 августа 2020 года, тыс. руб.

Наименование региона Государственный долг субъектов Российской Федерации Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ

(план на 01.08.2020) Отношение госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов, % в том числе Долг муниципальных образований субъектов Российской Федерации Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов

(план на 01.08.2020) Отношение муниципального долга к сумме налоговых и неналоговых доходов, % в том числе Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций Бюджетные кредиты, привлеченные в местные бюджеты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации





















Российская Федерация 2 170 894 463 9 566 972 410 22,7 403 675 053 1 051 517 996 368 636 849 1 617 916 043 22,8 230 749 515 110 411 688 Московская область 181 977 826 557 880 663 32,6 70 830 072 14 397 754 20 555 689 163 747 584 12,6 18 861 959 714 800 Свердловская область 96 217 792 234 561 907 41,0 14 300 000 33 817 792 2 703 776 61 402 401 4,4 1 021 992 1 185 535 Республика Татарстан 95 824 498 233 439 653 41,0 0 84 297 318 28 348 487 45 952 653 61,7 3 300 000 25 047 663 Краснодарский край 88 821 652 216 756 913 41,0 0 58 821 652 15 084 100 69 236 153 21,8 8 108 019 6 919 439 Красноярский край 81 984 195 217 823 220 37,6 0 21 949 960 12 295 239 48 007 456 25,6 11 208 900 1 082 141 Нижегородская область 66 588 039 145 207 021 45,9 0 27 303 300 14 846 168 37 155 194 40,0 7 301 692 2 539 022 Хабаровский край 59 426 204 78 496 491 75,7 40 365 000 14 879 957 4 183 294 21 988 191 19,0 1 547 843 2 635 451 Республика Саха (Якутия) 57 063 128 122 318 953 46,7 2 921 080 4 763 949 3 727 914 24 713 049 15,1 2 043 081 614 510 город Санкт-Петербург 55 000 000 544 011 500 10,1 0 0 10 000 8 619 269 0,1 10 000 0 Удмуртская Республика 52 042 551 62 450 618 83,3 19 550 000 25 192 551 6 739 536 13 005 441 51,8 6 262 231 477 306 Республика Мордовия 50 765 279 27 764 193 182,8 19 285 000 27 080 279 7 107 663 6 394 470 111,2 2 255 400 4 852 263 Волгоградская область 49 273 813 77 464 242 63,6 12 500 000 26 273 813 9 429 866 21 986 900 42,9 7 890 344 947 350 Новосибирская область 48 726 334 137 344 665 35,5 0 29 976 334 22 527 468 38 878 621 57,9 4 570 199 4 457 269 Самарская область 47 184 838 151 437 484 31,2 0 17 384 838 14 906 072 35 709 317 41,7 13 888 500 883 732 Саратовская область 46 540 833 71 781 924 64,8 16 767 179 24 773 654 10 668 183 18 031 775 59,2 8 904 786 1 741 528 Ярославская область 40 992 576 62 450 901 65,6 0 17 392 576 9 460 062 13 414 955 70,5 8 410 424 1 027 380 Ростовская область 38 774 441 140 162 657 27,7 17 949 246 20 825 195 6 653 422 41 379 357 16,1 4 596 089 1 899 969 Томская область 37 931 086 58 087 333 65,3 8 000 000 13 547 215 3 304 467 12 846 470 25,7 707 442 858 863 Омская область 35 335 649 67 652 192 52,2 10 000 000 20 335 649 6 657 102 17 393 131 38,3 5 698 708 950 394 Архангельская область 34 871 663 63 632 256 54,8 16 200 000 18 671 663 3 711 211 14 974 526 24,8 2 558 766 1 152 446 Кемеровская область 33 238 302 114 172 106 29,1 0 16 190 504 10 574 451 36 191 166 29,2 5 414 225 5 160 226 Белгородская область 31 123 182 65 042 057 47,9 1 194 260 9 083 621 4 268 924 20 898 700 20,4 2 901 000 1 068 000 город Москва 30 000 000 2 798 726 497 1,1 0 0 0 11 209 877 0,0 0 0 Республика Коми 28 537 668 76 432 844 37,3 0 11 429 893 2 344 669 12 509 552 18,7 1 262 937 1 081 732 Ульяновская область 28 484 457 48 872 952 58,3 3 638 620 12 697 049 4 545 938 8 259 812 55,0 4 079 438 466 500 Смоленская область 28 417 451 36 967 810 76,9 8 400 000 20 017 451 3 648 742 7 908 075 46,1 3 280 385 368 357 Калужская область 28 198 582 53 814 048 52,4 0 27 048 374 2 806 810 15 811 651 17,8 2 230 200 576 610 Забайкальский край 26 879 818 41 899 201 64,2 13 567 200 13 312 618 1 888 690 10 901 158 17,3 1 308 749 579 079 Ставропольский край 26 114 429 60 630 160 43,1 0 20 814 429 4 010 599 21 014 227 19,1 3 395 734 609 394 Кировская область 25 284 731 35 292 658 71,6 7 311 716 17 973 014 4 088 060 12 326 643 33,2 3 747 633 324 358 Амурская область 23 985 968 51 730 516 46,4 6 870 067 17 115 902 1 798 117 12 818 675 14,0 1 291 508 506 609 Республика Хакасия 22 488 846 23 231 212 96,8 1 650 000 14 931 831 2 512 224 7 137 670 35,2 1 605 500 906 724 Оренбургская область 21 612 888 75 532 982 28,6 0 12 392 940 315 293 18 801 238 1,7 144 000 170 046 Иркутская область 21 477 247 148 151 712 14,5 2 500 000 14 977 247 6 054 855 33 046 209 18,3 4 187 338 1 812 699 Пензенская область 21 047 486 37 008 532 56,9 10 960 189 10 080 944 6 225 274 9 827 623 63,3 5 331 932 893 342 Орловская область 19 774 680 21 741 435 91,0 8 245 989 6 528 691 2 756 931 6 462 916 42,7 2 384 949 371 982 Рязанская область 19 335 669 42 716 285 45,3 6 624 700 12 710 969 2 482 735 11 197 284 22,2 1 814 521 668 214 Тамбовская область 19 074 426 24 496 838 77,9 7 185 936 3 788 490 3 198 245 8 187 948 39,1 3 033 405 164 840 Республика Карелия 18 640 818 31 547 317 59,1 4 400 000 12 011 660 3 355 871 7 256 558 46,2 3 105 927 249 944 Калининградская область 18 298 421 44 061 577 41,5 0 13 231 532 5 530 333 14 825 275 37,3 3 809 693 1 340 217 Тульская область 18 153 756 67 088 157 27,1 5 700 000 12 453 756 7 003 267 19 211 236 36,5 5 608 450 1 394 817 Костромская область 18 138 666 20 863 043 86,9 6 899 000 11 239 666 5 916 175 6 683 737 88,5 5 192 440 723 735 Воронежская область 17 667 231 87 543 155 20,2 0 17 667 231 4 460 812 22 583 508 19,8 3 108 714 1 352 098 Псковская область 17 357 212 21 795 131 79,6 14 533 697 2 823 515 1 047 856 5 002 924 20,9 620 000 315 164 Курганская область 16 586 897 22 772 060 72,8 11 557 113 5 029 784 1 810 400 7 987 662 22,7 1 803 400 7 000 Ямало-Ненецкий АО 16 185 545 234 944 079 6,9 0 0 0 37 193 455 0,0 0 0 Вологодская область 15 711 872 65 906 606 23,8 0 15 609 539 1 980 348 13 842 880 14,3 1 613 000 104 954 Новгородская область 15 529 867 25 140 064 61,8 5 592 818 9 937 049 3 745 871 6 779 058 55,3 2 553 934 1 191 938 Республика Башкортостан 15 526 064 154 228 038 10,1 2 000 000 12 026 064 10 810 449 39 749 026 27,2 3 966 508 6 263 409 Мурманская область 14 688 911 63 368 731 23,2 400 000 13 788 911 4 214 417 19 622 084 21,5 2 010 600 1 990 838 Магаданская область 14 519 563 26 066 651 55,7 6 025 000 7 494 563 1 924 709 4 701 074 40,9 1 800 000 83 843 Липецкая область 14 322 417 47 150 665 30,4 0 9 332 673 3 388 529 12 149 267 27,9 2 638 500 658 137 Челябинская область 14 319 842 139 630 409 10,3 0 8 837 446 897 999 39 291 652 2,3 627 999 270 000 Астраханская область 13 695 681 37 326 326 36,7 0 13 695 681 2 096 089 8 844 440 23,7 1 873 498 222 589 Тверская область 13 500 263 54 949 238 24,6 0 13 500 263 3 066 640 14 437 183 21,2 2 425 604 641 036 Республика Марий Эл 13 149 961 18 165 605 72,4 4 550 825 6 599 136 379 460 4 473 149 8,5 234 200 123 900 Ханты-Мансийский АО 13 000 000 202 985 380 6,4 0 0 5 756 534 57 599 385 10,0 3 027 664 1 719 427 Республика Бурятия 12 708 649 29 067 826 43,7 5 947 572 6 563 190 3 706 256 8 445 558 43,9 3 159 568 546 688 Ивановская область 11 199 917 23 581 274 47,5 1 450 000 9 749 917 2 720 948 7 353 466 37,0 2 331 949 386 501 Чукотский АО 10 360 268 13 747 781 75,4 0 8 399 343 221 000 2 227 676 9,9 0 221 000 Республика Северная Осетия — Алания 9 167 003 12 473 633 73,5 0 9 167 003 1 318 247 4 839 191 27,2 720 809 597 438 Курская область 9 031 653 46 264 761 19,5 0 8 056 653 2 985 006 11 965 152 24,9 2 073 319 911 688 Республика Дагестан 8 810 540 33 245 995 26,5 0 8 810 540 2 603 523 11 281 968 23,1 0 2 511 630 Пермский край 8 022 738 126 495 750 6,3 0 8 022 738 241 174 35 811 967 0,7 0 241 174 Кабардино-Балкарская Республика 7 830 687 12 145 512 64,5 0 7 461 903 51 000 5 031 126 1,0 51 000 0 Чувашская Республика 7 035 687 31 751 063 22,2 0 6 973 487 2 133 135 8 410 488 25,4 1 747 993 339 300 Брянская область 6 945 013 31 842 118 21,8 0 6 945 013 2 622 362 8 872 269 29,6 2 519 787 0 Камчатский край 5 914 214 25 526 927 23,2 0 4 914 214 306 691 12 978 140 2,4 53 125 250 000 Карачаево-Черкесская Республика 5 663 937 6 414 739 88,3 250 000 3 589 005 280 619 2 509 671 11,2 50 000 230 619 Республика Калмыкия 5 549 215 7 182 059 77,3 3 350 000 2 199 215 614 102 2 519 451 24,4 130 000 484 102 Еврейская автономная область 5 358 839 6 623 125 80,9 2 702 774 2 656 064 725 306 1 920 335 37,8 487 869 237 437 Приморский край 5 042 283 93 055 258 5,4 0 3 422 274 3 943 894 28 527 990 13,8 3 210 511 733 383 Чеченская Республика 4 487 006 13 962 948 32,1 0 3 787 006 80 655 5 470 689 1,5 0 80 655 Владимирская область 3 891 887 46 697 919 8,3 0 3 891 887 3 293 979 14 638 783 22,5 776 307 2 487 874 Республика Адыгея (Адыгея) 3 702 083 11 556 453 32,0 1 500 000 2 202 083 1 480 282 4 135 049 35,8 419 956 1 060 326 Республика Крым 3 451 443 49 578 890 7,0 0 3 451 443 0 14 897 128 0,0 0 0 Республика Ингушетия 3 326 207 4 900 548 67,9 0 3 326 207 0 1 112 903 0,0 0 0 Тюменская область 2 945 235 154 160 655 1,9 0 321 322 1 137 22 556 906 0,0 0 1 137 Ленинградская область 2 777 712 135 888 651 2,0 0 2 693 296 597 467 33 726 165 1,8 7 363 446 952 Республика Тыва 2 736 935 5 775 738 47,4 0 2 736 935 463 122 2 171 690 21,3 0 463 122 Ненецкий АО 2 343 000 14 495 544 16,2 0 943 000 57 000 1 953 842 2,9 0 57 000 Алтайский край 1 857 571 56 756 851 3,3 0 1 852 847 1 193 117 19 167 566 6,2 0 1 166 589 Республика Алтай 1 323 528 5 754 681 23,0 0 1 323 528 539 725 2 641 732 20,4 30 000 509 725 город Севастополь 0 16 321 234 0,0 0 0 0 51 534 0,0 0 0 Сахалинская область 0 158 987 615 0,0 0 0 2 631 067 21 116 713 12,5 400 000 2 078 530

Как росли долги в 2010-х годах и почему

Наибольший рост региональной задолженности пришелся на 2013—2014 годы, когда она ежегодно прирастала на треть. Причин было несколько. Во-первых, с 2012 года субъекты РФ начали терять налог на прибыль — только в 2017 году федеральный центр увеличил свою долю этого налога с 2 до 3% (из 20%), «изъяв» у регионов 100 млрд рублей. Во-вторых, на бюджеты стали давить «майские указы», в частности о необходимости повысить зарплаты в бюджетном секторе. В-третьих, центр планомерно урезал объем безвозмездной финансовой помощи регионам, в процентах ВВП межбюджетные трансферты сократились. Доля трансфертов в 2012 году составляла более 20% от объема доходов, в 2014-м — 18,8%, а в 2016-м упала практически до 16%.

В начале 2018 года стало известно, что условия выделения дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 годах придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн рублей), при этом, если раньше в России было 25 недотационных регионов, то затем осталось всего 12 регионов-доноров.

Регионы-доноры, в том числе Татарстан, тоже были вынуждены занимать на проведение чемпионата мира по футболу, Универсиады и других масштабных мероприятий и строек — из-за «налоговой пропорции». Фото Дмитрия Резнова

Как Кремль решал проблему дешевыми бюджетными кредитами

С одной стороны, решение Кремля снизить долговую нагрузку регионов за счет дешевых бюджетных кредитов — всего 0,1% годовых — было логичным: занимать дешевые деньги выгоднее у федерального центра, нежели копить долги по дорогим краткосрочным банковским займам. Но это же, как уже неоднократно писала газета «Реальное время», вызывало не только зависимость регионов от федерального бюджета, но и существенно давило на его дефицит.

Причину сложившейся ситуации так и не ликвидировали: доходы большинства регионов по-прежнему ниже необходимых расходов, бюджетные кредиты только возместили «лакуну», вызванную снижением безвозмездных (то есть беспроцентных) межбюджетных трансфертов. Да и регионы-доноры, в том числе Татарстан, тоже были вынуждены занимать на проведение чемпионата мира по футболу, Универсиады и других масштабных мероприятий и строек — из-за «налоговой пропорции», когда 70% собранных налогов уходит в федеральный центр, а субъектам остается лишь 30% (в развитых странах не менее 50% налогов остается в регионах).

Ушедшие в центр налоги превращаются в средства, которые вновь возвращаются в регион трансфертным путем, но вовсе необязательно региону-донору (и даже скорее всего не ему), а через различные субсидии, субвенции и федеральные кредиты. Тут и начинается набор долгов.

В пятерке самых крупных регионов-должников, кроме Татарстана — тоже субъекты РФ, в которых проводились масштабные мероприятия. Фото kremlin.ru

ЧМ по футболу, Олимпиада и универсиады — сильно увеличили долговую нагрузку трем регионам

С 2018 года началась программа реструктуризации накопленного долга, и власти предостерегли регионы от того, чтобы «через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой». Отметим также, что в пятерке самых крупных регионов-должников, кроме Татарстана, — тоже субъекты РФ, в которых проводились масштабные мероприятия: Красноярский край (проводил Универсиаду), Краснодарский край (проводил Олимпиаду).

Лидер рейтинга по объему госдолга — Московская область — выгодно отличается от Краснодарского и Красноярского краев и Татарстана тем, что ее госдолг в 182 млрд рублей не превышал еще в начале 2020 года 34,5% к собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета, что позволяло отнести регион к «первой группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью» (цитата слов министра экономики и финансов региона Елены Мухтияровой, — прим. ред.). И если Московская область преимущественно занимает в банках (70,8 млрд рублей — бюджетных кредитов лишь 14,4), то Татарстан с Краснодарским краем сидят только на бюджетной игле.

Путин уже поручил правительству, при участии Госсовета, скорректировать нацпроекты. Фото kremlin.ru

Откуда рост долгов в 2020 году

Снижение госдолга в 2018—2019 годах экономисты объясняли конъюнктурным ростом доходов в основном за счет сырьевого сектора, который обеспечил в 2018 году совокупный профицит региональных бюджетов в полтриллиона рублей — за счет этих резервов регионы и смогли профинансировать бюджетные дефициты в 2019 году. Но тогда же число дефицитных регионов начало увеличиваться: с 15 до 35 субъектов РФ.

Рост долгов регионов в 2020 году прогнозировали многие аналитики, он действительно легко объясним не столько даже коронавирусным кризисом и падением нефтяных доходов, сколько необходимостью со второй половины 2019 года финансировать национальные проекты. Нацпроекты были озвучены в мае 2018 года, но реализовываться они должны были начать с января 2019 года. Между тем Путин дал поручения правительству РФ принять законы, необходимые для реализации национальных проектов лишь в июле 2019 года.

Недовольство темпами реализации нацпроектов высказывали и депутаты Госдумы, в конечном счете именно по этой причине «пало» правительство Дмитрия Медведева. Кассовое же исполнение по национальным проектам к ноябрю прошлого года составило 60%. Вряд ли в этом году можно надеяться даже на эту цифру. Путин уже поручил правительству, при участии Госсовета, скорректировать нацпроекты, при этом срок исполнения нацпроектов будет смещен с 2024 на 2030 год, а их мероприятия пополнятся мерами из общенационального плана восстановления экономики после пандемии. Очевидно, что пандемия лишь еще больше увеличит госдолг регионов, если только Москва не зальет их «денежным дождем» из межбюджетных трансфертов.

Почти 1 млрд госгарантий Татарстан вынужден был взять именно в 2020 году. И связаны они со здравоохранением. Фото Максима Платонова

Татарстан, не расплатившись по прошлым бюджетным кредитам, набрал госгарантий

Татарстан на этом фоне, не успев расплатиться по прежним бюджетным кредитам, набрал госгарантий в 2019 году на 11,5 млрд рублей и с четвертого места самых больших должников России переместился уже на третье — на нем висит 95,8 млрд рублей (еще в апреле 2019 года госдолг РТ составлял 94 млрд), из них 84,3 млрд рублей — бюджетные кредиты. В итоге доля госдолга РТ к сумме его же налоговых и неналоговых доходов (233,4 млрд) выросла с 37,5% до опасных 41%. А все потому, что в 2020 году, вследствие падения цен на нефть, доходы Татарстана снизились почти на 17 млрд рублей (с 250 млрд).

При этом почти 1 млрд госгарантий Татарстан вынужден был взять именно в 2020 году. И связаны они со здравоохранением. Только не с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», по которому РТ получил 1,4 млрд рублей (только 780 млн из федерального бюджета, остальное пришлось Татарстану финансировать из собственного), а, вероятнее всего, с программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи в условиях пандемии коронавируса, которая реализуется уже полгода в соответствии с постановлением от 16 апреля 2020 года. Это при том, что за один квартал 2019 года госдолг РТ сократился по тем же госгарантиям на 754,2 млн рублей.

Объем госдолга Татарстана вырос до 40% к собственным доходам, которые снизились

Но если с начала года госдолг республики вырос на 2%, а с сентября прошлого — лишь на 1%, то у Московской области долги за год выросли почти в 1,5 раза: со 123 млрд до 182 млрд рублей. В два раза выросли госдолги Петербурга (с 30 до 55 млрд рублей), Иркутской области (с 12,3 до 21,5 млрд рублей). В 1,5 раза — Республики Тывы (с 1,7 до 2,7 млрд рублей), Свердловской (с 60,8 до 96,2 млрд) и Ростовской (с 25,2 до 38,7 млрд) областей.

Однако наиболее важный показатель не сам абсолютный размер госдолга региона, а возможность расплатиться по нему собственными средствами из регионального бюджета. То есть, доля госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов. Чтобы понять, почему у Татарстана объем госдолга стал критичным (41% к региональному бюджету), приведем отношения совокупного госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов всех регионов РФ — он составляет всего 22,7%, то есть, в 1,8 раза меньше татарстанского. Тому виной —обрушение цен на нефть в этом году, проведение массовых спортивных мероприятий в Казани в предыдущих годах и усугубляющая налоговая диспропорция, из-за которой в РТ остается лишь треть собранных налогов.

Объем долгов Мордовии по-прежнему в 1,8 раза больше объема ее регионального бюджета. Фото stolica-s.su

Госдолги Мордовии в 1,8 раз выше ее бюджета, а удмуртские составляют уже 80% доходов региона

Мордовия остается самым кризисным регионом России по долговым проблемам. Именно в этом регионе ПФО было введено внешнее управление Минфина РФ, так как Мордовию финансовые организации уже отказывались кредитовать из-за высоких рисков.

По итогам 2018 года на Мордовии висел внутренний долг в размере 56,2 млрд рублей, из них почти 20 млрд рублей — коммерческих кредитов. В 2019 году долг Мордовии вырос еще на полмиллиарда рублей, хотя в целом регион, при помощи федерального Минфина и его управленца, начал сокращать свою задолженность, доведя ее к августу 2020 года до 50,7 млрд рублей. Проблема в том, что несмотря на рост собственных доходов (с 24 до 27,7 млрд рублей), объем долгов Мордовии по-прежнему в 1,8 раза больше объема его регионального бюджета. Зато в этом году регион снизил задолженность перед банком на 1 млрд рублей, до 19,2 млрд рублей, одновременно увеличив долг перед федеральным бюджетом на полмиллиарда.

Еще один регион ПФО, помимо Мордовии, опасно приблизившийся к красной зоне — Удмуртия, задолженность которой только в 2020 году уже выросла на 11%, составив 52 млрд рублей, — это уже 83,3% от регионального бюджета (год назад было 80,2%). Власти региона, набрав к 2019 году до 19 млрд банковских кредитов, теперь вынуждены реструктуризировать их, набирая кредиты бюджетные, объем которых за 7 месяцев этого года вырос сразу на 5,5 млрд рублей. Причем, на фоне коронавирусного кризиса Удмуртия вновь, по-видимому, залезет в банковские долги: в августе было объявлено, что власти Удмуртии планируют привлечь в республиканский бюджет еще 7,5 млрд рублей кредитных средств.

На втором месте по России в целом находится Хакасия, объем долгов которой почти равен ее же бюджету. Фото Annenkoan / wikipedia.org

В «преддефолтном состоянии»: Хакасия, Удмуртия, Орловская область

На втором месте по России в целом находится Хакасия, объем долгов которой почти равен ее же бюджету: на 22,4 млрд рублей долга (рост на 1,7 млрд в 2020 году) приходится лишь 23,2 млрд рублей собственных доходов, а они в основном состоят из налогов крупнейших предприятий алюминиевого и угольного сектора (цены на это сырье при этом в последние годы падают). В настоящее время регион заменяет банковские кредиты облигационными займами и бюджетными кредитами, пытаясь реструктуризировать задолженность.

Тройку замыкает Орловская область, которая в прошлом году даже собиралась было взять кредит в 4,6 млрд рублей (под 8,2% годовых) «в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга». Но в итоге объем банковских долгов остался неизменным (8,2 млрд рублей), а вот из федерального бюджета пришлось взять дополнительный заем под полпроцента на 2 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года Орловская область расположилась и «на дне» рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки, составленным РИА «Рейтинг». Последнее объявило, что регион находится в «преддефолтном состоянии»: долги в 2020 году выросли на 11%, до 19,7 млрд рублей. Действительно, к 1 августа объем орловских долгов составлял уже 91% (год назад 89%) от региональных доходов. Долги Карачаево-Черкессии, Костромы и Удмуртии, а также Еврейской АО составляют 80% и выше от региональных доходов.

Какие регионы ПФО также в «красной зоне»

Отметим также, что, помимо Мордовии и Удмуртии, из других регионов ПФО в опасной зоне находятся Кировская область с ее 25,3 млрд рублей госдолга (71,6% от региональных доходов), Ульяновская область (28,4 млрд рублей, или 58,3% от региональных доходов), Саратовская область (46,5 млрд рублей долга, или 64,8% от региональных доходов) и Нижегородская область (66,5 млрд рублей госдолга, или уже 45,9% от региональных доходов).

Кировская область в этом году набрала еще 3 млрд рублей бюджетных кредитов и 2 млрд рублей банковских. Ульяновская область — госгарантий почти на 12 млрд рублей. У Нижегородской области фактически треть долгов приходится на госгарантии и облигации (более 20 млрд рублей). Как и Татарстан — Нижегородская область полностью зависит от бюджетных кредитов, и в настоящий момент вообще не кредитуется в банках. Напротив, Удмуртия занимает третье место в России по объему банковской задолженности (19,5 млрд рублей — при бюджетных кредитах на 25,2 млрд). В десятку любителей занимать у кредитных учреждений входит также, помимо Удмуртии и Мордовии, Саратовская область (16,7 млрд рублей банковского долга).

В ПФО есть еще один регион со слабой долговой нагрузкой — Башкортостан, который за год взял 2 млрд рублей банковских кредитов. Фото pravdapfo.ru

Пермскому краю и Башкортостану выделили «коронавирусные дотации»

Напротив, другой регион ПФО — Пермский край, входит в десятку регионов, наименее зависимых от долгов — как банковских кредитов, так и бюджетных, список которых возглавляет Москва (столица, вообще, уже не кредитуется второй год подряд). Пермский край за год выплатил 10 млрд рублей банковских долгов, набранных в 2018 году, и теперь должен лишь федеральному бюджету 8 млрд рублей — при том, что бюджет у края в 126,5 млрд рублей на август 2020 года.

В ПФО есть еще один регион со слабой долговой нагрузкой — Башкортостан, который за год взял 2 млрд рублей банковских кредитов, всего же регион должен 15,5 млрд рублей при бюджете в 154,2 млрд рублей, при этом еще в 2014 году на Башкортостане висело почти 30 млрд рублей долгов. И если раньше в случае РБ, например, это можно было объяснить дотационностью — в 2018 году Башкортостан получил 16,4 млрд рублей дотаций, больше, чем любой другой регион ПФО, то сейчас это сделать уже не получится. Да, действительно, Пермский край вошел в мае 2020 года в список 56 субъектов, которым правительство РФ выделило дотации из федерального бюджета, компенсирующие потери доходов бюджета — региону выделят только в этом году 5,4 млрд рублей. Предполагается, что «данная мера поможет регионам сбалансировать бюджеты в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией». По тому же указу властей РФ Башкортостан получит дополнительно 8 млрд рублей дотаций.

Республика стала одним из лидеров среди регионов РФ по уровню снижения поступлений, как и все другие регионы, зависящие от нефтедобычи. Фото Максима Платонова

Больше всего дотаций получит Татарстан — из-за выпадения нефтяных доходов

Но отметим, что больше всего коронавирусных дотаций из всех российских регионов должен в итоге получить Татарстан — 13,6 млрд рублей. По-видимому, таким образом Москва как бы «извиняется» за перераспределение налоговых доходов на две трети в пользу федерального центра в условиях коронавирусной экономики и плохой нефтяной конъюнктуры.

Тем более что налоговые доходы Татарстана уже в марте — апреле упали на 36%, до 47 млрд рублей. В итоге республика стала одним из лидеров среди регионов РФ по уровню снижения поступлений (всего российские регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 10% меньше, чем год назад), как и все другие регионы, прямо зависящие от нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. К примеру, в том же Пермском крае доходы упали на 33%, составив всего 29 млрд рублей.