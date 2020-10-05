Пандемия коронавируса вынудила регионы России влезть в крупные долги
Кубышка закончилась, нефть подешевела, нацпроекты на носу — объем госдолга только Татарстана достиг уже 40% от собственных доходов, которые снизились
Российские регионы вновь накопили большие долги. Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», совокупная задолженность субъектов страны, снизившись в 2018 году на пару сотен миллиардов, вновь выросла в 2020-м почти до 2,2 трлн рублей. Причина не только в коронакризисе: региональные резервы закончились еще 2 года назад, нефтяные котировки рухнули, а нацпроекты надо как-то финансировать. В результате даже у Татарстана, еще не расплатившегося с федеральным центром по прошлым бюджетным кредитам и набравшего вдобавок госгарантий, объем госдолга вырос с 30 до 40% к собственным доходам. Госдолги Мордовии в 1,8 раза выше ее бюджета, а удмуртские составляют уже 80% от суммы доходов региона. В «преддефолтном состоянии» — Хакасия и Орловская области. Поэтому Кремль решил возместить выпадающие в пандемию коронавируса доходы безвозмездными дотациями некоторым регионам — больше всех должен получить как раз таки Татарстан.
Эпидемия загнала в долги
Совокупный долг российских регионов за год вырос с 1,9 трлн до 2,17 трлн рублей (+8% с сентября 2019 по август 2020 гг.) — подсчитали аналитики «Реального времени». Налицо разворот тренда, который только-только наметился было в наших прошлогодних исследованиях. На тот момент задолженность субъектов страны впервые сократилась по итогам 2018 года сразу на 5%, или 108,8 млрд рублей (с 2,3 трлн до 2,2 трлн).
Снижение продолжилось и в начале 2019-го, причем только за I квартал года госдолг сократился почти настолько же, что и за весь 2018-й: на 4,7% или 103 млрд рублей. К 1 апреля 2019 года совокупный региональный долг перед банками и федеральным бюджетом России составлял уже 2,1 трлн рублей, то есть, лишь за 3 месяца был ликвидирован объем задолженности почти в три раза больший, чем за весь 2017 год.
|Наименование региона
|Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.08.2020
|Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.01.2020
|Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.09.2019
|Изменение с начала года
|Российская Федерация
|2 170 894 463
|2 112 974 634
|1 995 116 500
|3%
|Московская область
|181 977 826
|167 977 826
|123 127 826
|8%
|Свердловская область
|96 217 792
|77 187 792
|60 792 840
|25%
|Республика Татарстан
|95 824 498
|93 660 717
|94 902 419
|2%
|Краснодарский край
|88 821 652
|99 518 677
|110 607 799
|-11%
|Красноярский край
|81 984 195
|81 984 195
|92 818 186
|0%
|Нижегородская область
|66 588 039
|74 732 474
|60 844 820
|-11%
|Хабаровский край
|59 426 204
|51 926 204
|52 089 058
|14%
|Республика Саха (Якутия)
|57 063 128
|49 174 591
|50 947 940
|16%
|город Санкт-Петербург
|55 000 000
|30 100 000
|30 100 000
|83%
|Удмуртская Республика
|52 042 551
|46 042 551
|46 564 210
|13%
|Республика Мордовия
|50 765 279
|51 088 685
|53 524 720
|-1%
|Волгоградская область
|49 273 813
|47 023 813
|47 843 241
|5%
|Новосибирская область
|48 726 334
|44 219 308
|35 100 167
|10%
|Самарская область
|47 184 838
|49 349 838
|52 956 040
|-4%
|Саратовская область
|46 540 833
|46 540 833
|47 957 664
|0%
|Ярославская область
|40 992 576
|37 483 160
|37 023 994
|9%
|Ростовская область
|38 774 441
|28 774 441
|25 279 759
|35%
|Томская область
|37 931 086
|32 279 209
|29 616 943
|18%
|Омская область
|35 335 649
|41 475 649
|36 610 174
|-15%
|Архангельская область
|34 871 663
|33 971 607
|24 767 817
|3%
|Кемеровская область
|33 238 302
|33 238 302
|33 377 458
|0%
|Белгородская область
|31 123 182
|29 725 558
|28 972 508
|5%
|город Москва
|30 000 000
|30 000 000
|30 000 000
|0%
|Республика Коми
|28 537 668
|25 471 143
|26 834 285
|12%
|Ульяновская область
|28 484 457
|24 928 407
|25 342 900
|14%
|Смоленская область
|28 417 451
|29 307 451
|28 808 806
|-3%
|Калужская область
|28 198 582
|28 472 582
|29 935 006
|-1%
|Забайкальский край
|26 879 818
|26 929 318
|25 804 601
|0%
|Ставропольский край
|26 114 429
|31 414 429
|21 700 884
|-17%
|Кировская область
|25 284 731
|24 284 731
|25 067 442
|4%
|Амурская область
|23 985 968
|26 985 968
|26 003 879
|-11%
|Республика Хакасия
|22 488 846
|20 733 846
|21 446 454
|8%
|Оренбургская область
|21 612 888
|22 052 785
|22 545 318
|-2%
|Иркутская область
|21 477 247
|16 977 247
|12 281 417
|27%
|Пензенская область
|21 047 486
|20 051 452
|20 205 628
|5%
|Орловская область
|19 774 680
|17 824 680
|17 928 566
|11%
|Рязанская область
|19 335 669
|22 395 669
|20 453 711
|-14%
|Тамбовская область
|19 074 426
|19 074 426
|16 360 635
|0%
|Республика Карелия
|18 640 818
|18 925 068
|15 691 653
|-2%
|Калининградская область
|18 298 421
|21 761 917
|16 032 144
|-16%
|Тульская область
|18 153 756
|15 953 756
|16 440 076
|14%
|Костромская область
|18 138 666
|18 139 666
|19 059 720
|0%
|Воронежская область
|17 667 231
|27 452 735
|21 715 521
|-36%
|Псковская область
|17 357 212
|17 026 985
|15 118 216
|2%
|Курганская область
|16 586 897
|16 586 897
|16 586 897
|0%
|Ямало-Ненецкий АО
|16 185 545
|16 410 976
|16 624 425
|-1%
|Вологодская область
|15 711 872
|15 716 839
|16 555 184
|0%
|Новгородская область
|15 529 867
|15 529 867
|15 621 367
|0%
|Республика Башкортостан
|15 526 064
|13 526 064
|14 434 885
|15%
|Мурманская область
|14 688 911
|14 088 911
|15 259 701
|4%
|Магаданская область
|14 519 563
|14 136 209
|14 788 629
|3%
|Липецкая область
|14 322 417
|12 579 939
|11 034 529
|14%
|Челябинская область
|14 319 842
|15 978 396
|16 852 374
|-10%
|Астраханская область
|13 695 681
|13 695 681
|17 756 552
|0%
|Тверская область
|13 500 263
|23 179 809
|14 197 418
|-42%
|Республика Марий Эл
|13 149 961
|11 989 961
|13 581 318
|10%
|Ханты-Мансийский АО
|13 000 000
|13 000 000
|14 400 000
|0%
|Республика Бурятия
|12 708 649
|12 218 849
|8 830 795
|4%
|Ивановская область
|11 199 917
|13 764 590
|12 195 265
|-19%
|Чукотский АО
|10 360 268
|9 547 803
|10 614 433
|9%
|Республика Северная Осетия — Алания
|9 167 003
|8 417 003
|7 660 307
|9%
|Курская область
|9 031 653
|8 956 653
|9 879 384
|1%
|Республика Дагестан
|8 810 540
|9 327 936
|9 796 336
|-6%
|Пермский край
|8 022 738
|18 022 738
|8 441 079
|-55%
|Кабардино-Балкарская Республика
|7 830 687
|8 051 017
|8 302 590
|-3%
|Чувашская Республика
|7 035 687
|10 350 387
|7 394 945
|-32%
|Брянская область
|6 945 013
|9 945 013
|7 295 452
|-30%
|Камчатский край
|5 914 214
|3 914 214
|4 048 587
|51%
|Карачаево-Черкесская Республика
|5 663 937
|5 102 999
|5 679 792
|11%
|Республика Калмыкия
|5 549 215
|4 616 215
|4 615 502
|20%
|Еврейская автономная область
|5 358 839
|5 310 693
|5 898 004
|1%
|Приморский край
|5 042 283
|5 042 283
|5 093 315
|0%
|Чеченская Республика
|4 487 006
|4 487 006
|4 679 059
|0%
|Владимирская область
|3 891 887
|3 891 887
|3 891 887
|0%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|3 702 083
|3 672 083
|3 596 643
|1%
|Республика Крым
|3 451 443
|3 451 443
|3 643 190
|0%
|Республика Ингушетия
|3 326 207
|2 026 207
|2 458 774
|64%
|Тюменская область
|2 945 235
|3 023 723
|3 026 164
|-3%
|Ленинградская область
|2 777 712
|2 805 212
|3 030 467
|-1%
|Республика Тыва
|2 736 935
|1 983 653
|1 718 653
|38%
|Ненецкий АО
|2 343 000
|1 600 000
|1 800 000
|46%
|Алтайский край
|1 857 571
|1 857 571
|1 857 571
|0%
|Республика Алтай
|1 323 528
|1 528 213
|1 372 581
|-13%
|город Севастополь
|Сахалинская область
Основное снижение долга пришлось на ликвидирование зависимости регионов от коммерческих кредитов: объем кредитов от российских и иностранных финансовых организаций сократился более чем на четверть, или 168,3 млрд рублей. Тем самым доля коммерческих кредитов регионов снизилась с 28,8 до 22,2%. С апреля по сентябрь 2019 года объем региональных долгов снизился фактически еще на 100 млрд рублей. Госдолг регионов РФ на 1 января 2020 года — минимальный размер регионального госдолга с 2014 года.
Чаще занимали у бюджета, нежели у банков
При этом доля банковских кредитов продолжила снижаться. Судя по всему, регионы предпочитают занимать у казны, а не у кредитных организаций. Так, к началу 2019 года субъекты России были должны банкам 636 млрд рублей, к январю 2020-го банковский долг снизился до 575,7 млрд рублей (кредиты от федерального центра при этом составили 886,2 млрд). На 1 августа 2020 года банковские долги регионов составили уже 403,67 млрд, зато объем бюджетных кредитов вновь вырос, составив уже 1 трлн рублей, что более чем в два раза больше, чем объем банковских.
Такая тенденция согласуется и с призывами президента России Владимира Путина к региональным властям чаще «занимать у казны, а не в банках». Обращение было связано с тем, что с 2010 по 2017 годы объем накопленных банковских кредитов увеличился пропорционально общему долгу в 2,5 раза. Помимо бюджетных кредитов, многие регионы полюбили госгарантии и государственные же облигационные займы.
|Наименование региона
|Государственный долг субъектов Российской Федерации
|Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ
(план на 01.08.2020)
|Отношение госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов, %
|в том числе
|Долг муниципальных образований субъектов Российской Федерации
|Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов
(план на 01.08.2020)
|Отношение муниципального долга к сумме налоговых и неналоговых доходов, %
|в том числе
|Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций
|Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций
|Бюджетные кредиты, привлеченные в местные бюджеты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|Российская Федерация
|2 170 894 463
|9 566 972 410
|22,7
|403 675 053
|1 051 517 996
|368 636 849
|1 617 916 043
|22,8
|230 749 515
|110 411 688
|Московская область
|181 977 826
|557 880 663
|32,6
|70 830 072
|14 397 754
|20 555 689
|163 747 584
|12,6
|18 861 959
|714 800
|Свердловская область
|96 217 792
|234 561 907
|41,0
|14 300 000
|33 817 792
|2 703 776
|61 402 401
|4,4
|1 021 992
|1 185 535
|Республика Татарстан
|95 824 498
|233 439 653
|41,0
|0
|84 297 318
|28 348 487
|45 952 653
|61,7
|3 300 000
|25 047 663
|Краснодарский край
|88 821 652
|216 756 913
|41,0
|0
|58 821 652
|15 084 100
|69 236 153
|21,8
|8 108 019
|6 919 439
|Красноярский край
|81 984 195
|217 823 220
|37,6
|0
|21 949 960
|12 295 239
|48 007 456
|25,6
|11 208 900
|1 082 141
|Нижегородская область
|66 588 039
|145 207 021
|45,9
|0
|27 303 300
|14 846 168
|37 155 194
|40,0
|7 301 692
|2 539 022
|Хабаровский край
|59 426 204
|78 496 491
|75,7
|40 365 000
|14 879 957
|4 183 294
|21 988 191
|19,0
|1 547 843
|2 635 451
|Республика Саха (Якутия)
|57 063 128
|122 318 953
|46,7
|2 921 080
|4 763 949
|3 727 914
|24 713 049
|15,1
|2 043 081
|614 510
|город Санкт-Петербург
|55 000 000
|544 011 500
|10,1
|0
|0
|10 000
|8 619 269
|0,1
|10 000
|0
|Удмуртская Республика
|52 042 551
|62 450 618
|83,3
|19 550 000
|25 192 551
|6 739 536
|13 005 441
|51,8
|6 262 231
|477 306
|Республика Мордовия
|50 765 279
|27 764 193
|182,8
|19 285 000
|27 080 279
|7 107 663
|6 394 470
|111,2
|2 255 400
|4 852 263
|Волгоградская область
|49 273 813
|77 464 242
|63,6
|12 500 000
|26 273 813
|9 429 866
|21 986 900
|42,9
|7 890 344
|947 350
|Новосибирская область
|48 726 334
|137 344 665
|35,5
|0
|29 976 334
|22 527 468
|38 878 621
|57,9
|4 570 199
|4 457 269
|Самарская область
|47 184 838
|151 437 484
|31,2
|0
|17 384 838
|14 906 072
|35 709 317
|41,7
|13 888 500
|883 732
|Саратовская область
|46 540 833
|71 781 924
|64,8
|16 767 179
|24 773 654
|10 668 183
|18 031 775
|59,2
|8 904 786
|1 741 528
|Ярославская область
|40 992 576
|62 450 901
|65,6
|0
|17 392 576
|9 460 062
|13 414 955
|70,5
|8 410 424
|1 027 380
|Ростовская область
|38 774 441
|140 162 657
|27,7
|17 949 246
|20 825 195
|6 653 422
|41 379 357
|16,1
|4 596 089
|1 899 969
|Томская область
|37 931 086
|58 087 333
|65,3
|8 000 000
|13 547 215
|3 304 467
|12 846 470
|25,7
|707 442
|858 863
|Омская область
|35 335 649
|67 652 192
|52,2
|10 000 000
|20 335 649
|6 657 102
|17 393 131
|38,3
|5 698 708
|950 394
|Архангельская область
|34 871 663
|63 632 256
|54,8
|16 200 000
|18 671 663
|3 711 211
|14 974 526
|24,8
|2 558 766
|1 152 446
|Кемеровская область
|33 238 302
|114 172 106
|29,1
|0
|16 190 504
|10 574 451
|36 191 166
|29,2
|5 414 225
|5 160 226
|Белгородская область
|31 123 182
|65 042 057
|47,9
|1 194 260
|9 083 621
|4 268 924
|20 898 700
|20,4
|2 901 000
|1 068 000
|город Москва
|30 000 000
|2 798 726 497
|1,1
|0
|0
|0
|11 209 877
|0,0
|0
|0
|Республика Коми
|28 537 668
|76 432 844
|37,3
|0
|11 429 893
|2 344 669
|12 509 552
|18,7
|1 262 937
|1 081 732
|Ульяновская область
|28 484 457
|48 872 952
|58,3
|3 638 620
|12 697 049
|4 545 938
|8 259 812
|55,0
|4 079 438
|466 500
|Смоленская область
|28 417 451
|36 967 810
|76,9
|8 400 000
|20 017 451
|3 648 742
|7 908 075
|46,1
|3 280 385
|368 357
|Калужская область
|28 198 582
|53 814 048
|52,4
|0
|27 048 374
|2 806 810
|15 811 651
|17,8
|2 230 200
|576 610
|Забайкальский край
|26 879 818
|41 899 201
|64,2
|13 567 200
|13 312 618
|1 888 690
|10 901 158
|17,3
|1 308 749
|579 079
|Ставропольский край
|26 114 429
|60 630 160
|43,1
|0
|20 814 429
|4 010 599
|21 014 227
|19,1
|3 395 734
|609 394
|Кировская область
|25 284 731
|35 292 658
|71,6
|7 311 716
|17 973 014
|4 088 060
|12 326 643
|33,2
|3 747 633
|324 358
|Амурская область
|23 985 968
|51 730 516
|46,4
|6 870 067
|17 115 902
|1 798 117
|12 818 675
|14,0
|1 291 508
|506 609
|Республика Хакасия
|22 488 846
|23 231 212
|96,8
|1 650 000
|14 931 831
|2 512 224
|7 137 670
|35,2
|1 605 500
|906 724
|Оренбургская область
|21 612 888
|75 532 982
|28,6
|0
|12 392 940
|315 293
|18 801 238
|1,7
|144 000
|170 046
|Иркутская область
|21 477 247
|148 151 712
|14,5
|2 500 000
|14 977 247
|6 054 855
|33 046 209
|18,3
|4 187 338
|1 812 699
|Пензенская область
|21 047 486
|37 008 532
|56,9
|10 960 189
|10 080 944
|6 225 274
|9 827 623
|63,3
|5 331 932
|893 342
|Орловская область
|19 774 680
|21 741 435
|91,0
|8 245 989
|6 528 691
|2 756 931
|6 462 916
|42,7
|2 384 949
|371 982
|Рязанская область
|19 335 669
|42 716 285
|45,3
|6 624 700
|12 710 969
|2 482 735
|11 197 284
|22,2
|1 814 521
|668 214
|Тамбовская область
|19 074 426
|24 496 838
|77,9
|7 185 936
|3 788 490
|3 198 245
|8 187 948
|39,1
|3 033 405
|164 840
|Республика Карелия
|18 640 818
|31 547 317
|59,1
|4 400 000
|12 011 660
|3 355 871
|7 256 558
|46,2
|3 105 927
|249 944
|Калининградская область
|18 298 421
|44 061 577
|41,5
|0
|13 231 532
|5 530 333
|14 825 275
|37,3
|3 809 693
|1 340 217
|Тульская область
|18 153 756
|67 088 157
|27,1
|5 700 000
|12 453 756
|7 003 267
|19 211 236
|36,5
|5 608 450
|1 394 817
|Костромская область
|18 138 666
|20 863 043
|86,9
|6 899 000
|11 239 666
|5 916 175
|6 683 737
|88,5
|5 192 440
|723 735
|Воронежская область
|17 667 231
|87 543 155
|20,2
|0
|17 667 231
|4 460 812
|22 583 508
|19,8
|3 108 714
|1 352 098
|Псковская область
|17 357 212
|21 795 131
|79,6
|14 533 697
|2 823 515
|1 047 856
|5 002 924
|20,9
|620 000
|315 164
|Курганская область
|16 586 897
|22 772 060
|72,8
|11 557 113
|5 029 784
|1 810 400
|7 987 662
|22,7
|1 803 400
|7 000
|Ямало-Ненецкий АО
|16 185 545
|234 944 079
|6,9
|0
|0
|0
|37 193 455
|0,0
|0
|0
|Вологодская область
|15 711 872
|65 906 606
|23,8
|0
|15 609 539
|1 980 348
|13 842 880
|14,3
|1 613 000
|104 954
|Новгородская область
|15 529 867
|25 140 064
|61,8
|5 592 818
|9 937 049
|3 745 871
|6 779 058
|55,3
|2 553 934
|1 191 938
|Республика Башкортостан
|15 526 064
|154 228 038
|10,1
|2 000 000
|12 026 064
|10 810 449
|39 749 026
|27,2
|3 966 508
|6 263 409
|Мурманская область
|14 688 911
|63 368 731
|23,2
|400 000
|13 788 911
|4 214 417
|19 622 084
|21,5
|2 010 600
|1 990 838
|Магаданская область
|14 519 563
|26 066 651
|55,7
|6 025 000
|7 494 563
|1 924 709
|4 701 074
|40,9
|1 800 000
|83 843
|Липецкая область
|14 322 417
|47 150 665
|30,4
|0
|9 332 673
|3 388 529
|12 149 267
|27,9
|2 638 500
|658 137
|Челябинская область
|14 319 842
|139 630 409
|10,3
|0
|8 837 446
|897 999
|39 291 652
|2,3
|627 999
|270 000
|Астраханская область
|13 695 681
|37 326 326
|36,7
|0
|13 695 681
|2 096 089
|8 844 440
|23,7
|1 873 498
|222 589
|Тверская область
|13 500 263
|54 949 238
|24,6
|0
|13 500 263
|3 066 640
|14 437 183
|21,2
|2 425 604
|641 036
|Республика Марий Эл
|13 149 961
|18 165 605
|72,4
|4 550 825
|6 599 136
|379 460
|4 473 149
|8,5
|234 200
|123 900
|Ханты-Мансийский АО
|13 000 000
|202 985 380
|6,4
|0
|0
|5 756 534
|57 599 385
|10,0
|3 027 664
|1 719 427
|Республика Бурятия
|12 708 649
|29 067 826
|43,7
|5 947 572
|6 563 190
|3 706 256
|8 445 558
|43,9
|3 159 568
|546 688
|Ивановская область
|11 199 917
|23 581 274
|47,5
|1 450 000
|9 749 917
|2 720 948
|7 353 466
|37,0
|2 331 949
|386 501
|Чукотский АО
|10 360 268
|13 747 781
|75,4
|0
|8 399 343
|221 000
|2 227 676
|9,9
|0
|221 000
|Республика Северная Осетия — Алания
|9 167 003
|12 473 633
|73,5
|0
|9 167 003
|1 318 247
|4 839 191
|27,2
|720 809
|597 438
|Курская область
|9 031 653
|46 264 761
|19,5
|0
|8 056 653
|2 985 006
|11 965 152
|24,9
|2 073 319
|911 688
|Республика Дагестан
|8 810 540
|33 245 995
|26,5
|0
|8 810 540
|2 603 523
|11 281 968
|23,1
|0
|2 511 630
|Пермский край
|8 022 738
|126 495 750
|6,3
|0
|8 022 738
|241 174
|35 811 967
|0,7
|0
|241 174
|Кабардино-Балкарская Республика
|7 830 687
|12 145 512
|64,5
|0
|7 461 903
|51 000
|5 031 126
|1,0
|51 000
|0
|Чувашская Республика
|7 035 687
|31 751 063
|22,2
|0
|6 973 487
|2 133 135
|8 410 488
|25,4
|1 747 993
|339 300
|Брянская область
|6 945 013
|31 842 118
|21,8
|0
|6 945 013
|2 622 362
|8 872 269
|29,6
|2 519 787
|0
|Камчатский край
|5 914 214
|25 526 927
|23,2
|0
|4 914 214
|306 691
|12 978 140
|2,4
|53 125
|250 000
|Карачаево-Черкесская Республика
|5 663 937
|6 414 739
|88,3
|250 000
|3 589 005
|280 619
|2 509 671
|11,2
|50 000
|230 619
|Республика Калмыкия
|5 549 215
|7 182 059
|77,3
|3 350 000
|2 199 215
|614 102
|2 519 451
|24,4
|130 000
|484 102
|Еврейская автономная область
|5 358 839
|6 623 125
|80,9
|2 702 774
|2 656 064
|725 306
|1 920 335
|37,8
|487 869
|237 437
|Приморский край
|5 042 283
|93 055 258
|5,4
|0
|3 422 274
|3 943 894
|28 527 990
|13,8
|3 210 511
|733 383
|Чеченская Республика
|4 487 006
|13 962 948
|32,1
|0
|3 787 006
|80 655
|5 470 689
|1,5
|0
|80 655
|Владимирская область
|3 891 887
|46 697 919
|8,3
|0
|3 891 887
|3 293 979
|14 638 783
|22,5
|776 307
|2 487 874
|Республика Адыгея (Адыгея)
|3 702 083
|11 556 453
|32,0
|1 500 000
|2 202 083
|1 480 282
|4 135 049
|35,8
|419 956
|1 060 326
|Республика Крым
|3 451 443
|49 578 890
|7,0
|0
|3 451 443
|0
|14 897 128
|0,0
|0
|0
|Республика Ингушетия
|3 326 207
|4 900 548
|67,9
|0
|3 326 207
|0
|1 112 903
|0,0
|0
|0
|Тюменская область
|2 945 235
|154 160 655
|1,9
|0
|321 322
|1 137
|22 556 906
|0,0
|0
|1 137
|Ленинградская область
|2 777 712
|135 888 651
|2,0
|0
|2 693 296
|597 467
|33 726 165
|1,8
|7 363
|446 952
|Республика Тыва
|2 736 935
|5 775 738
|47,4
|0
|2 736 935
|463 122
|2 171 690
|21,3
|0
|463 122
|Ненецкий АО
|2 343 000
|14 495 544
|16,2
|0
|943 000
|57 000
|1 953 842
|2,9
|0
|57 000
|Алтайский край
|1 857 571
|56 756 851
|3,3
|0
|1 852 847
|1 193 117
|19 167 566
|6,2
|0
|1 166 589
|Республика Алтай
|1 323 528
|5 754 681
|23,0
|0
|1 323 528
|539 725
|2 641 732
|20,4
|30 000
|509 725
|город Севастополь
|0
|16 321 234
|0,0
|0
|0
|0
|51 534
|0,0
|0
|0
|Сахалинская область
|0
|158 987 615
|0,0
|0
|0
|2 631 067
|21 116 713
|12,5
|400 000
|2 078 530
Как росли долги в 2010-х годах и почему
Наибольший рост региональной задолженности пришелся на 2013—2014 годы, когда она ежегодно прирастала на треть. Причин было несколько. Во-первых, с 2012 года субъекты РФ начали терять налог на прибыль — только в 2017 году федеральный центр увеличил свою долю этого налога с 2 до 3% (из 20%), «изъяв» у регионов 100 млрд рублей. Во-вторых, на бюджеты стали давить «майские указы», в частности о необходимости повысить зарплаты в бюджетном секторе. В-третьих, центр планомерно урезал объем безвозмездной финансовой помощи регионам, в процентах ВВП межбюджетные трансферты сократились. Доля трансфертов в 2012 году составляла более 20% от объема доходов, в 2014-м — 18,8%, а в 2016-м упала практически до 16%.
В начале 2018 года стало известно, что условия выделения дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 годах придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн рублей), при этом, если раньше в России было 25 недотационных регионов, то затем осталось всего 12 регионов-доноров.
Как Кремль решал проблему дешевыми бюджетными кредитами
С одной стороны, решение Кремля снизить долговую нагрузку регионов за счет дешевых бюджетных кредитов — всего 0,1% годовых — было логичным: занимать дешевые деньги выгоднее у федерального центра, нежели копить долги по дорогим краткосрочным банковским займам. Но это же, как уже неоднократно писала газета «Реальное время», вызывало не только зависимость регионов от федерального бюджета, но и существенно давило на его дефицит.
Причину сложившейся ситуации так и не ликвидировали: доходы большинства регионов по-прежнему ниже необходимых расходов, бюджетные кредиты только возместили «лакуну», вызванную снижением безвозмездных (то есть беспроцентных) межбюджетных трансфертов. Да и регионы-доноры, в том числе Татарстан, тоже были вынуждены занимать на проведение чемпионата мира по футболу, Универсиады и других масштабных мероприятий и строек — из-за «налоговой пропорции», когда 70% собранных налогов уходит в федеральный центр, а субъектам остается лишь 30% (в развитых странах не менее 50% налогов остается в регионах).
Ушедшие в центр налоги превращаются в средства, которые вновь возвращаются в регион трансфертным путем, но вовсе необязательно региону-донору (и даже скорее всего не ему), а через различные субсидии, субвенции и федеральные кредиты. Тут и начинается набор долгов.
ЧМ по футболу, Олимпиада и универсиады — сильно увеличили долговую нагрузку трем регионам
С 2018 года началась программа реструктуризации накопленного долга, и власти предостерегли регионы от того, чтобы «через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой». Отметим также, что в пятерке самых крупных регионов-должников, кроме Татарстана, — тоже субъекты РФ, в которых проводились масштабные мероприятия: Красноярский край (проводил Универсиаду), Краснодарский край (проводил Олимпиаду).
Лидер рейтинга по объему госдолга — Московская область — выгодно отличается от Краснодарского и Красноярского краев и Татарстана тем, что ее госдолг в 182 млрд рублей не превышал еще в начале 2020 года 34,5% к собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета, что позволяло отнести регион к «первой группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью» (цитата слов министра экономики и финансов региона Елены Мухтияровой, — прим. ред.). И если Московская область преимущественно занимает в банках (70,8 млрд рублей — бюджетных кредитов лишь 14,4), то Татарстан с Краснодарским краем сидят только на бюджетной игле.
Откуда рост долгов в 2020 году
Снижение госдолга в 2018—2019 годах экономисты объясняли конъюнктурным ростом доходов в основном за счет сырьевого сектора, который обеспечил в 2018 году совокупный профицит региональных бюджетов в полтриллиона рублей — за счет этих резервов регионы и смогли профинансировать бюджетные дефициты в 2019 году. Но тогда же число дефицитных регионов начало увеличиваться: с 15 до 35 субъектов РФ.
Рост долгов регионов в 2020 году прогнозировали многие аналитики, он действительно легко объясним не столько даже коронавирусным кризисом и падением нефтяных доходов, сколько необходимостью со второй половины 2019 года финансировать национальные проекты. Нацпроекты были озвучены в мае 2018 года, но реализовываться они должны были начать с января 2019 года. Между тем Путин дал поручения правительству РФ принять законы, необходимые для реализации национальных проектов лишь в июле 2019 года.
Недовольство темпами реализации нацпроектов высказывали и депутаты Госдумы, в конечном счете именно по этой причине «пало» правительство Дмитрия Медведева. Кассовое же исполнение по национальным проектам к ноябрю прошлого года составило 60%. Вряд ли в этом году можно надеяться даже на эту цифру. Путин уже поручил правительству, при участии Госсовета, скорректировать нацпроекты, при этом срок исполнения нацпроектов будет смещен с 2024 на 2030 год, а их мероприятия пополнятся мерами из общенационального плана восстановления экономики после пандемии. Очевидно, что пандемия лишь еще больше увеличит госдолг регионов, если только Москва не зальет их «денежным дождем» из межбюджетных трансфертов.
Татарстан, не расплатившись по прошлым бюджетным кредитам, набрал госгарантий
Татарстан на этом фоне, не успев расплатиться по прежним бюджетным кредитам, набрал госгарантий в 2019 году на 11,5 млрд рублей и с четвертого места самых больших должников России переместился уже на третье — на нем висит 95,8 млрд рублей (еще в апреле 2019 года госдолг РТ составлял 94 млрд), из них 84,3 млрд рублей — бюджетные кредиты. В итоге доля госдолга РТ к сумме его же налоговых и неналоговых доходов (233,4 млрд) выросла с 37,5% до опасных 41%. А все потому, что в 2020 году, вследствие падения цен на нефть, доходы Татарстана снизились почти на 17 млрд рублей (с 250 млрд).
При этом почти 1 млрд госгарантий Татарстан вынужден был взять именно в 2020 году. И связаны они со здравоохранением. Только не с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», по которому РТ получил 1,4 млрд рублей (только 780 млн из федерального бюджета, остальное пришлось Татарстану финансировать из собственного), а, вероятнее всего, с программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи в условиях пандемии коронавируса, которая реализуется уже полгода в соответствии с постановлением от 16 апреля 2020 года. Это при том, что за один квартал 2019 года госдолг РТ сократился по тем же госгарантиям на 754,2 млн рублей.
Объем госдолга Татарстана вырос до 40% к собственным доходам, которые снизились
Но если с начала года госдолг республики вырос на 2%, а с сентября прошлого — лишь на 1%, то у Московской области долги за год выросли почти в 1,5 раза: со 123 млрд до 182 млрд рублей. В два раза выросли госдолги Петербурга (с 30 до 55 млрд рублей), Иркутской области (с 12,3 до 21,5 млрд рублей). В 1,5 раза — Республики Тывы (с 1,7 до 2,7 млрд рублей), Свердловской (с 60,8 до 96,2 млрд) и Ростовской (с 25,2 до 38,7 млрд) областей.
Однако наиболее важный показатель не сам абсолютный размер госдолга региона, а возможность расплатиться по нему собственными средствами из регионального бюджета. То есть, доля госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов. Чтобы понять, почему у Татарстана объем госдолга стал критичным (41% к региональному бюджету), приведем отношения совокупного госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов всех регионов РФ — он составляет всего 22,7%, то есть, в 1,8 раза меньше татарстанского. Тому виной —обрушение цен на нефть в этом году, проведение массовых спортивных мероприятий в Казани в предыдущих годах и усугубляющая налоговая диспропорция, из-за которой в РТ остается лишь треть собранных налогов.
Госдолги Мордовии в 1,8 раз выше ее бюджета, а удмуртские составляют уже 80% доходов региона
Мордовия остается самым кризисным регионом России по долговым проблемам. Именно в этом регионе ПФО было введено внешнее управление Минфина РФ, так как Мордовию финансовые организации уже отказывались кредитовать из-за высоких рисков.
По итогам 2018 года на Мордовии висел внутренний долг в размере 56,2 млрд рублей, из них почти 20 млрд рублей — коммерческих кредитов. В 2019 году долг Мордовии вырос еще на полмиллиарда рублей, хотя в целом регион, при помощи федерального Минфина и его управленца, начал сокращать свою задолженность, доведя ее к августу 2020 года до 50,7 млрд рублей. Проблема в том, что несмотря на рост собственных доходов (с 24 до 27,7 млрд рублей), объем долгов Мордовии по-прежнему в 1,8 раза больше объема его регионального бюджета. Зато в этом году регион снизил задолженность перед банком на 1 млрд рублей, до 19,2 млрд рублей, одновременно увеличив долг перед федеральным бюджетом на полмиллиарда.
Еще один регион ПФО, помимо Мордовии, опасно приблизившийся к красной зоне — Удмуртия, задолженность которой только в 2020 году уже выросла на 11%, составив 52 млрд рублей, — это уже 83,3% от регионального бюджета (год назад было 80,2%). Власти региона, набрав к 2019 году до 19 млрд банковских кредитов, теперь вынуждены реструктуризировать их, набирая кредиты бюджетные, объем которых за 7 месяцев этого года вырос сразу на 5,5 млрд рублей. Причем, на фоне коронавирусного кризиса Удмуртия вновь, по-видимому, залезет в банковские долги: в августе было объявлено, что власти Удмуртии планируют привлечь в республиканский бюджет еще 7,5 млрд рублей кредитных средств.
В «преддефолтном состоянии»: Хакасия, Удмуртия, Орловская область
На втором месте по России в целом находится Хакасия, объем долгов которой почти равен ее же бюджету: на 22,4 млрд рублей долга (рост на 1,7 млрд в 2020 году) приходится лишь 23,2 млрд рублей собственных доходов, а они в основном состоят из налогов крупнейших предприятий алюминиевого и угольного сектора (цены на это сырье при этом в последние годы падают). В настоящее время регион заменяет банковские кредиты облигационными займами и бюджетными кредитами, пытаясь реструктуризировать задолженность.
Тройку замыкает Орловская область, которая в прошлом году даже собиралась было взять кредит в 4,6 млрд рублей (под 8,2% годовых) «в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга». Но в итоге объем банковских долгов остался неизменным (8,2 млрд рублей), а вот из федерального бюджета пришлось взять дополнительный заем под полпроцента на 2 млрд рублей.
По итогам первого полугодия 2020 года Орловская область расположилась и «на дне» рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки, составленным РИА «Рейтинг». Последнее объявило, что регион находится в «преддефолтном состоянии»: долги в 2020 году выросли на 11%, до 19,7 млрд рублей. Действительно, к 1 августа объем орловских долгов составлял уже 91% (год назад 89%) от региональных доходов. Долги Карачаево-Черкессии, Костромы и Удмуртии, а также Еврейской АО составляют 80% и выше от региональных доходов.
Какие регионы ПФО также в «красной зоне»
Отметим также, что, помимо Мордовии и Удмуртии, из других регионов ПФО в опасной зоне находятся Кировская область с ее 25,3 млрд рублей госдолга (71,6% от региональных доходов), Ульяновская область (28,4 млрд рублей, или 58,3% от региональных доходов), Саратовская область (46,5 млрд рублей долга, или 64,8% от региональных доходов) и Нижегородская область (66,5 млрд рублей госдолга, или уже 45,9% от региональных доходов).
Кировская область в этом году набрала еще 3 млрд рублей бюджетных кредитов и 2 млрд рублей банковских. Ульяновская область — госгарантий почти на 12 млрд рублей. У Нижегородской области фактически треть долгов приходится на госгарантии и облигации (более 20 млрд рублей). Как и Татарстан — Нижегородская область полностью зависит от бюджетных кредитов, и в настоящий момент вообще не кредитуется в банках. Напротив, Удмуртия занимает третье место в России по объему банковской задолженности (19,5 млрд рублей — при бюджетных кредитах на 25,2 млрд). В десятку любителей занимать у кредитных учреждений входит также, помимо Удмуртии и Мордовии, Саратовская область (16,7 млрд рублей банковского долга).
Пермскому краю и Башкортостану выделили «коронавирусные дотации»
Напротив, другой регион ПФО — Пермский край, входит в десятку регионов, наименее зависимых от долгов — как банковских кредитов, так и бюджетных, список которых возглавляет Москва (столица, вообще, уже не кредитуется второй год подряд). Пермский край за год выплатил 10 млрд рублей банковских долгов, набранных в 2018 году, и теперь должен лишь федеральному бюджету 8 млрд рублей — при том, что бюджет у края в 126,5 млрд рублей на август 2020 года.
В ПФО есть еще один регион со слабой долговой нагрузкой — Башкортостан, который за год взял 2 млрд рублей банковских кредитов, всего же регион должен 15,5 млрд рублей при бюджете в 154,2 млрд рублей, при этом еще в 2014 году на Башкортостане висело почти 30 млрд рублей долгов. И если раньше в случае РБ, например, это можно было объяснить дотационностью — в 2018 году Башкортостан получил 16,4 млрд рублей дотаций, больше, чем любой другой регион ПФО, то сейчас это сделать уже не получится. Да, действительно, Пермский край вошел в мае 2020 года в список 56 субъектов, которым правительство РФ выделило дотации из федерального бюджета, компенсирующие потери доходов бюджета — региону выделят только в этом году 5,4 млрд рублей. Предполагается, что «данная мера поможет регионам сбалансировать бюджеты в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией». По тому же указу властей РФ Башкортостан получит дополнительно 8 млрд рублей дотаций.
Больше всего дотаций получит Татарстан — из-за выпадения нефтяных доходов
Но отметим, что больше всего коронавирусных дотаций из всех российских регионов должен в итоге получить Татарстан — 13,6 млрд рублей. По-видимому, таким образом Москва как бы «извиняется» за перераспределение налоговых доходов на две трети в пользу федерального центра в условиях коронавирусной экономики и плохой нефтяной конъюнктуры.
Тем более что налоговые доходы Татарстана уже в марте — апреле упали на 36%, до 47 млрд рублей. В итоге республика стала одним из лидеров среди регионов РФ по уровню снижения поступлений (всего российские регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 10% меньше, чем год назад), как и все другие регионы, прямо зависящие от нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. К примеру, в том же Пермском крае доходы упали на 33%, составив всего 29 млрд рублей.
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