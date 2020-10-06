Сергей Мигалин: «Поволжье — крупный регион, где растет спрос на услуги дата-центров»

Замглавы «Росэнергоатома» о перспективах ЦОД в татарстанском IT-городе, экологичной эксплуатации и ситуации на рынке обработки данных

Фото: Ринат Назметдинов

Почему «Росэнергоатом» выбрал Татарстан площадкой для строительства Центра обработки данных (ЦОД) и какими характеристиками и параметрами будет наделен ЦОД «Иннополис»? На эти вопросы в интервью «Реальному времени» ответил заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам «Росэнергоатома» Сергеей Мигалин. По словам спикера, создаваемый в республике центр позволит закрыть растущий спрос на услуги коммерческих дата-центров в таком крупном промышленном регионе, как Поволжье. Пользу от нового соседства ощутят и жители умного города, чьи дома смогут отапливать выделяемым ЦОД теплом. Где еще могут появиться подобные центры обработки данных и какова общая ситуация на рынке ЦОДов в России — подробнее в нашей беседе.

«ЦОД в Поволжье необходим для поддержания корпоративного облака»

— Сергей, хотелось бы понять, почему в качестве площадки для размещения ЦОД был выбран именно Иннополис? Здесь, к примеру, нет АЭС в качестве бесперебойного и мощного источника энергоснабжения, а территория находится на удалении от широких каналов связи операторов.



— Логика нашего выбора площадки складывалась из трех ключевых моментов. Во-первых, геолокация. ЦОД в Поволжье необходим нам для поддержания корпоративного облака, в том числе для хранения и обработки данных с наших АЭС. Также Поволжье — крупный промышленный регион, где растет спрос на услуги коммерческих дата-центров, и здесь мы выходим на рынок с готовым предложением.

Ранее мы прорабатывали возможность строительства дата-центра непосредственно рядом с Балаковской АЭС, но поскольку инфраструктура в районе атомной станции уже сформирована, мы приняли решение найти другую площадку. Хотя, с точки зрения электроэнергии, ЦОД, развернутый вблизи АЭС, — это, безусловно, очень удобно.

Фото atomdata.ru

ЦОД в Поволжье необходим нам для поддержания корпоративного облака, в том числе для хранения и обработки данных с наших АЭС. Также Поволжье — крупный промышленный регион, где растет спрос на услуги коммерческих дата-центров

Во-вторых, уже упомянутая вами электроэнергия. Мы проработали этот вопрос

с руководством ОЭЗ «Иннополис» и получили предложение по оптимальным тарифам на подключение электроэнергии. Понятно, что это не себестоимость с атомной станции, тем не менее это стабильное подключение по высокому напряжению. Выбирая из предложенных ОЭЗ участков, мы выбрали тот, который будет наиболее оптимальным с точки зрения технического присоединения.

Третье, и самое важное: начав проработку площадок, мы поняли, что команда Иннополиса — это команда, которая действительно хочет добиться результата. Мы глубоко убеждены, что это крайне важно для подобных проектов. Если есть взаимное желание, конструктивный взгляд и драйв, то все получается. Если у вас есть супер-площадка, но нет команды единомышленников, то ничего не выйдет. Это, пожалуй, стало решающим аргументом в пользу Иннополиса.

Хочу также отметить, что наше сотрудничество с Иннополисом не ограничится только постройкой дата-центра. С 2019 года у нашей дочерней компании КОНСИСТ-ОС работает офис в Иннополисе, где размещен ключевой центр разработки, поддержки и модернизации роботизированных программных решений как для Электроэнергетического дивизиона «Росатома», так и для внешних заказчиков.

Кроме того, мы планируем создать лабораторию для развития облачных сервисов и центр компетенций предиктивной аналитики оборудования на базе ЦОД «Иннополис». Также мы очень заинтересованы в совместной работе с Университетом Иннополиса как в направлении подготовки кадров для наших проектов, так и в предоставлении Университету доступа к использованию нашего «научного облака» в Калининском ЦОДе.

Фото Рината Назметдинова

Мы планируем создать лабораторию для развития облачных сервисов и центр компетенций предиктивной аналитики оборудования на базе ЦОД «Иннополис». Также мы очень заинтересованы в совместной работе с Университетом Иннополиса

«На серверную инфраструктуру и коммерческое облако потребуется еще несколько миллиардов»

— Каковы технические параметры ЦОД в Иннополисе?

— Это будет достаточно крупный ЦОД: в целевом состоянии его потребление составляет 16 МВт, что довольно много. Для сравнения, потребление крупнейшего в России ЦОД «Калининский» в Удомле — 48 МВт. Мы ориентируемся на то, что за короткий промежуток времени выйдем на уровень 1 000 стоек, но стоит понимать, что подобные расчеты достаточно условные, поскольку ранее ЦОДы традиционно считали по стойкам с 5-6 КВт потребления, а сейчас ситуация другая. Объем первого этапа проекта в Иннополисе — 500 стоек.

С технической точки зрения, это стационарный объект, состоящий из двух зданий, в которых помимо ЦОД, расположится административно-бытовой сектор для организации небольшого офиса обслуживания и поддержки клиентов. Сейчас для коммерческих ЦОДов недостаточно просто размещения оборудования — клиентам нужен целый ряд дополнительных сервисов: складские модули, пространство под коворкинг и т. д. Мы планируем спроектировать ЦОД «Иннополис» как полнофункциональный комплекс.

Основные затраты при строительстве приходятся на инженерные компоненты. В первую очередь это системы охлаждения, пожаротушения и обеспечения бесперебойного электроснабжения с использованием дизелей. По текущему проекту, мы планируем потратить на сооружение ЦОД порядка 3 млрд рублей.

Примерно треть ЦОД будет заполнена нашим собственным оборудованием, где мы развернем коммерческое облако «Росатома». Вместе с тем, там определенно будет размещен наш защищенный корпоративный сегмент. В серверную инфраструктуру и развитие коммерческого облака потребуется вложить еще несколько миллиардов рублей. Здесь сейчас нет более точных оценок, поскольку коммерческое облако — это масштабируемая и динамичная история.

Фото Рината Назметдинова

К концу 2022 года ЦОД начнет функционировать как полноценный инфраструктурный объект для всего Поволжья

С точки зрения сроков проекта, мы уже запустили проектирование и планируем, что примерно к весне 2021 года получим итоговые проектные решения. К середине следующего года мы сможем начать непосредственно строительство первой очереди, которую планируем запустить в эксплуатацию во второй половине 2022 года. К концу 2022 года ЦОД начнет функционировать как полноценный инфраструктурный объект для всего Поволжья.

— В прошлом году мы беседовали с руководством ОЭЗ Иннополис, и нам сообщили, что, скорее всего, проект будет реализован в виде двух площадок: одна предусмотрена для модульных ЦОДов. Подтверждается ли эта информация?

— В общем-то, всерьез это сейчас не рассматривается. На наш взгляд, строить в Иннополисе такие ЦОДы неэффективно. Строительство быстровозводимых модульных ЦОДов стоит дорого. У них достаточно большая удельная стоимость и, как правило, такие ЦОДы целесообразно использовать только там, где важна высокая скорость возведения инфраструктуры. Модульный ЦОД также оптимален в сложных условиях, на труднодоступных территориях, где невозможно провести полный цикл строительных работ, а также важна скорость и минимальные затраты на локальных подрядчиков.

Сейчас на рынке ЦОДов идет жесточайшая ценовая конкуренция. Не секрет, что многие операторы осознанно, а может быть и вынужденно, демпингуют, выставляя ценовые предложения, не отвечающие даже себестоимости поддержания полноценной инфраструктуры. Потребителю достаточно сложно провести границу по уровню качества.

С ценовой точки зрения стоимость услуг ЦОД отличается очень существенно. Если взять региональный рынок, то разброс будет достаточно внушительным — от 20 тыс. рублей за среднюю стойку и даже меньше (а это очень низкий уровень, который не покрывает реальные затраты на инженерную инфраструктуру) до адекватной планки в 40—50 тыс. рублей.

Фото facebook.com/KalininDC

Строительство быстровозводимых модульных ЦОД стоит дорого. У них достаточно большая удельная стоимость и, как правило, такие ЦОДы целесообразно использовать только там, где важна высокая скорость возведения инфраструктуры

«Мы готовы интегрировать команду IT-парка в наш проект в качестве «окна продаж»

— Какова прогнозируемая выручка этого ЦОД, если исходить из опыта реализации других площадок? К примеру, по Калининскому за 2019-й удалось выручить полмиллиарда рублей.

— Конечно, у нас есть финансово-экономическая модель и определенные прогнозы, но пока я это комментировать не буду. Когда у вас есть несколько ЦОДов и развернута геораспределенная инфраструктура, в первую очередь облако, где вы продаете облачные сервисы, определить, что они проданы из Иннополиса или Москвы, достаточно сложно. Это абсолютно абстрактная вещь. В этом и суть нашего нового виртуализированного мира.

С этой позиции, с одной стороны, ЦОД Иннополиса является инфраструктурным узлом в нашей геораспределенной системе, с другой стороны, он не является отдельной площадкой. В целом по нашей программе геораспределенной сети ЦОД, через 5 лет мы планируем выйти на уровень выручки, превышающей 15 млрд рублей.

— Опять же, из беседы с представителями ОЭЗ мы узнали, что, грубо говоря, Иннополис предоставит площадку, «Росэнергоатом» — опыт и инвестиции, а казанский IT-парк может взять на себя руководство ЦОД. Объяснили нам это тем, что на их площадке уже давно действует собственный ЦОД, следовательно, у них есть опыт управления подобными объектами.

— Действительно, IT-парк — команда, которая имеет значительные компетенции непосредственно в Татарстане. Мы ориентированы на партнерство и готовы к тому, чтобы интегрировать эту команду в наш проект. Например, в качестве маркетингового агента, «окна продаж» на территории Татарстана и других близлежащих регионов.

Фото atomdata.ru

Когда у вас есть несколько ЦОДов и развернута геораспределенная инфраструктура, в первую очередь облако, где вы продаете облачные сервисы, определить, что они проданы из Иннополиса или Москвы, достаточно сложно

«С точки зрения экологии в этом тепле нет никакого вреда»

— ЦОДы выделяют огромное количество тепла, и зачастую тепловая энергия просто рассеивается в воздухе, однако некоторые страны научились ее эффективно использовать — дата-центры подключают к системе централизованного отопления. Планируется ли внедрение подобной системы на этом объекте?

— С точки зрения экологии в этом тепле нет никакого вреда. С позиции экономического подхода, конечно, было бы полезно это тепло каким-то образом использовать. Но в ближайшей перспективе таких планов у нас нет. Как я уже говорил, ЦОД «Иннополис» строится в абсолютно коммерческой логике.

На данный момент развитых, тиражных систем, которые бы позволили экономично утилизировать тепло, чтобы направить его на что-то полезное, попросту нет. Нельзя взять какое-то коробочное решение и тут же его использовать. Нужно проводить долгие и дорогостоящие исследовательские работы в этом направлении. У нас уже есть идея создать ЦОД НИОКР, где мы будет тестировать новые технологии, но это точно не вопрос ближайших двух-трех лет.

Нужно также понимать, что нас нельзя напрямую сравнивать с Европой. Во-первых, у нас иначе устроена энергосистема, во-вторых, у нас совершенно другая тарификация. В Европе стоимость электроэнергии примерно в три-четыре раза выше. Рентабельность таких решений, когда у вас трехкратная разница в оптовой стоимости для клиента, конечно, высокая. В нашем случае такие истории пока не окупаются.

— Жаль, было бы интересно, если бы этот небольшой город обеспечивался теплом таким образом.



— Думаю, все возможно. Если мы будем наблюдать кратный рост рынка и в первую очередь его цивилизацию и перестройку, тогда рентабельность коммерческих проектов ЦОД позволит развивать смежные направления. С этой точки зрения, действительно, можно задаться интересными идеями: к примеру, условно, на крыше центра в городе Иннополисе можно сделать открытый подогреваемый бассейн с использованием выделяемого тепла от ЦОД.

Фото Рината Назметдинова

В Европе стоимость электроэнергии примерно в три-четыре раза выше. Рентабельность таких решений, когда у вас трехкратная разница в оптовой стоимости для клиента, конечно, высокая. В нашем случае такие истории пока не окупаются

Безусловно мы к этому придем. Вопрос в том, с какой скоростью, за какие деньги и кто будет готов инвестировать. Сейчас же у нас этап жесточайшей конкуренции, поскольку рынок укрепляется, резко увеличиваются объемы и ЦОДов, и игроков, одновременно мы переходим от модели дешевого и не очень качественного сервиса к гиперЦОДам.



— ЦОД в Иннополисе — лишь часть глобальной сети дата-центров Росатома. Не могли бы вы рассказать и о других проектах?

— Наша глобальная стратегия выглядит следующим образом: мы совершенно точно построим крупные тысячные ЦОДы (или приобретем с возможностью модернизации) в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе. Таким образом мы получим абсолютно четкую связанность между Москвой, Северо-Западом и Поволжьем. Отдельно мы продумывали варианты охвата Уральского федерального округа, но пока не видим там высокой потребности в услугах дата-центров.

Также, возможно, мы будем строить дата-центр рядом с Кольской АЭС, если это будет востребовано в рамках развития инфраструктуры Северного морского пути и логистики вдоль Арктики. Но это тоже пока перспектива ближайших трех—пяти лет, не ближе. В других регионах строить дополнительные мощные дата-центры мы пока не планируем.



Мы также используем подход, при котором компания ориентирована не только на собственную инфраструктуру, но и на коллаборации с другими участниками рынка. Мы ориентированы на партнерство, поскольку рынок ЦОДов и облаков — не просто динамичный, он должен уметь параметризироваться под запросы клиентов, как территориальные, так и сервисные. Так что совершенно нормальной практикой на рынке является обмен мощностями.

Например, сейчас МТС с нашим участием строит ЦОД на участке рядом с Новосибирским заводом химконцентратов — это предприятие «Росатома», которое производит ядерное топливо. Также мы прорабатываем совместные проекты с другими компаниями, о которых скоро будем готовы рассказать.



Лина Саримова