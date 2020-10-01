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АО Концерн Росэнергоатом

Промышленность, Энергетика

Общая информация

АО «Концерн Росэнергоатом» — российская энергетическая компания, оператор российских атомных электростанций. Входит в состав госкорпорации «Росатом» и представляет её энергетический дивизион.

Государственное предприятие «Концерн Росэнергоатом» было образовано указом президента России от 7 сентября 1992 № 1055 «Об эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации».

Основой деятельности концерна является производство электрической и тепловой энергии на атомных станциях.

Руководитель — Петров Андрей Ювенальевич.

Контакты

  • Город: Москва
  • Адрес: м. Тульская, Холодильный переулок, д. 3а
  • Телефон: (495) 647-41-89
  • Email: info@rosenergoatom.ru
  • Сайт: https://www.rosenergoatom.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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