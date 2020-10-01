АО Концерн Росэнергоатом
Общая информация
АО «Концерн Росэнергоатом» — российская энергетическая компания, оператор российских атомных электростанций. Входит в состав госкорпорации «Росатом» и представляет её энергетический дивизион.
Государственное предприятие «Концерн Росэнергоатом» было образовано указом президента России от 7 сентября 1992 № 1055 «Об эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации».
Основой деятельности концерна является производство электрической и тепловой энергии на атомных станциях.
Руководитель — Петров Андрей Ювенальевич.
Контакты
- Город: Москва
- Адрес: м. Тульская, Холодильный переулок, д. 3а
- Телефон: (495) 647-41-89
- Email: info@rosenergoatom.ru
- Сайт: https://www.rosenergoatom.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020