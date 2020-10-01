Мигалин Сергей Александрович
Общая информация
Родился 22 марта 1971 года в городе Подольск Московской области.
Образование
1994 г. — окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность «Радиоэлектроника и лазерная техника».
2001 г. — окончил Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».
Трудовая деятельность
2008-2013 гг. — работал в ОАО «ТВЭЛ», прошел карьерный путь от заместителя главного бухгалтера до вице-президента по экономике и финансам.
2013 г. — занимал должность первого заместителя генерального директора ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (ФГУП «ФЦЯРБ»).
2014-2015 гг. — финансовый директор ОАО «Атомредметзолото».
С 15 июля 2015 г. — заместитель Генерального директора — директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Москва
- Адрес: м. Тульская, Холодильный переулок, д. 3а
- Телефон: (495) 647-41-89
- Email: info@rosenergoatom.ru
- Сайт: https://www.rosenergoatom.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020