Мигалин Сергей Александрович

Общая информация

Родился 22 марта 1971 года в городе Подольск Московской области.

Образование

1994 г. — окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность «Радиоэлектроника и лазерная техника».

2001 г. — окончил Финансовая академия при Правительстве Российской

Федерации, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовая деятельность

2008-2013 гг. — работал в ОАО «ТВЭЛ», прошел карьерный путь от заместителя главного бухгалтера до вице-президента по экономике и финансам.

2013 г. — занимал должность первого заместителя генерального директора ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (ФГУП «ФЦЯРБ»).

2014-2015 гг. — финансовый директор ОАО «Атомредметзолото».

С 15 июля 2015 г. — заместитель Генерального директора — директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом».

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