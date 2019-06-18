Дата-центр от «Росэнергоатома» в Иннополисе: две площадки, узнаваемая архитектура и «зеленые» технологии

Фото: пресс-служба ОЭЗ "Иннополис"

В конце мая стало известно о том, что концерн «Росэнергоатом» построит в Иннополисе центр обработки данных. Корреспондент «Реального времени» отправился в наукоград, чтобы посмотреть на площадку, выделенную под дата-центр, а также узнать всю известную на данный момент информацию о проекте: в каком виде он будет выполнен, каковы сроки его реализации, какая структура возьмет на себя управление ЦОДом и планируется ли применять «зеленые» технологии на этой площадке.

«Управление на себя вполне может взять «ИТ-парк»



Соглашение о сотрудничестве между «Росэнергоатомом», ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк» было подписано на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в конце мая.

— Наша площадка очень заинтересовала коллег, а мы в свою очередь были впечатлены их возможностями в реализации подобных проектов. Напомню, концерн «Росэнергоатом» работает над проектом «Менделеев» — по строительству высокозащищенных дата-центров на территории России, — поведал нам предысторию заместитель гендиректора по развитию и взаимодействию с резидентами в АО «ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев.

Роли трех сторон, подписавших соглашение, распределяются следующим образом: особая экономическая зона предоставит свои площади, квалифицированные кадры и необходимую инженерную инфраструктуру. В том числе на реализацию проекта по строительству ЦОД планируется направить ресурсы главной понизительной подстанции, находящейся на балансе ОЭЗ. Концерн «Росэнергоатом» поделится своим опытом и обеспечит экспертное сопровождение.

О роли «ИТ-парка» собеседник нашего издания рассказал следующее: «ИТ-парк» является одним из ведущих игроков этого рынка. На его базе уже семь лет функционирует их собственный ЦОД. Мы со своей стороны предоставляем площадку, энергообеспечение, присоединение к сетям связи, но управление на себя вполне может взять «ИТ-парк».

Соглашение о сотрудничестве между «Росэнергоатомом», ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк» было подписано на полях конференции ЦИПР-2019 в конце мая. Фото Рината Назметдинова

«Скорее всего, проект будет реализован в виде двух площадок»

По словам Вадима Галеева, на данный момент финансовые и технические параметры проекта находятся в разработке, поэтому их будет достаточно проблематично озвучить. Конкретика появится в третьем квартале текущего года. К слову, площадка, на которой планируется строительство центра обработки данных, пока абсолютно пуста и представляет собой поле за главной понизительной подстанцией ОЭЗ «Иннополис».

— Сейчас мы находимся на этапе сбора потребностей местных резидентов, нашего и близлежащих регионов. Необходимо понять, насколько будет загружен ЦОД, чтобы на этом основании строить какие-то модели окупаемости, — рассказывает Вадим Галеев. — Но я могу дать одну небольшую подсказку: скорее всего, проект будет реализован в виде двух площадок. Дело в том, что сейчас появляется новая модель реализации — модульные ЦОДы, и я уверен, что наша площадка будет выполнена и в том, и в другом виде. То есть мы предполагаем здесь как реализацию площадки для модульных ЦОДов, так и реализацию отдельно стоящего ЦОДа. Мне хочется в это верить. Также я надеюсь, что внешний вид дата-центра будет выдержан в соответствии с узнаваемой архитектурой Иннополиса.

Очевидно, что запуск ЦОДа «с нуля» — задача не из легких и занимает достаточно много времени с учетом строительства комплекса зданий, непростой процедуры сертификации и ряда других этапов. По этой причине надеяться на открытие центра обработки данных в этом году не приходится.

— Этим проектом мы закладываем основу для первого этапа, но с учетом того, какое количество данных сейчас появляется в мире (а уже на данном этапе мы говорим о петабайтах данных), количество ЦОД будет только расти. И мы надеемся, что в данном контексте Иннополис станет значимой точкой в генеральной системе развития сетей нашей страны, — комментирует Вадим Галеев.

Площадка, на которой планируется строительство центра обработки данных, пока абсолютно пуста и представляет собой поле

«Важно, чтобы был минимальный вред экологии»

Высокое энергопотребление ЦОД ожидаемо приводит к масштабным выбросам CO2 в атмосферу, что негативно сказывается на экологии. По этой причине ответственные строители и владельцы современных дата-центров стараются использовать «зеленые» технологии. Мы решили поинтересоваться у заместителя гендиректора по развитию и взаимодействию с резидентами в АО «ОЭЗ «Иннополис», планируется ли идти по прогрессивному пути в рамках реализации их совместного с «Росатомэнерго» проекта.

— В первую очередь здесь идет борьба за повышение энергоэффективности: чтобы было меньше тепловыделения, чтобы на единицу затраченной энергии было произведено больше вычислений. Все человечество над этим думает и работает, — рассуждает Вадим Галеев. — Вообще, в этом отношении в России ситуация лучше, чем во всем остальном мире. Во-первых, каждая пятая лампочка в нашей стране запитана за счет атомной энергии. Также в нашей стране активно используется гидроэнергетика. Больше половины энергобаланса в РФ приходится на «зеленые» источники энергии. Для нас очень важно, чтобы был минимальный вред экологии, поэтому те решения, которые будут применяться, будут самыми современными и энергоэффективными.

Еще одна особенность ЦОДов заключается в том, что они выделяют огромное количество тепла, поэтому во избежание перегрева систем, его приходится отводить, для чего традиционно используется вода и сложные системы кондиционирования. Зачастую собираемая тепловая энергия просто рассеивается в воздухе, однако некоторые страны научились ее эффективно использовать — дата-центры подключают к системе централизованного отопления. К примеру, в Финляндии ЦОД «Яндекса» обеспечивает теплом город Мянтсяля.

Располагается площадка ЦОД за главной понизительной подстанцией ОЭЗ «Иннополис»

— Пока что это — «завтрашний день». Такие системы действительно существуют, но они дорогие, плюс очень сложные в обслуживании, а для нас вопрос надежности сейчас более приоритетен, чем вопрос возможности отведения тепла и его вторичного использования. В то же время нам ничего не мешает об этом подумать, потому что мы, как город будущего, должны испытывать самые современные технологии. Возможно, на площадке, где будут модульные ЦОДы, что-то подобное будет применено, — резюмировал наш собеседник.

Лина Саримова, фото автора