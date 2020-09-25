Спираль возмездия в США: протестующие и копы стреляют друг в друга

Спираль расового насилия в США раскручивается за счет «актов возмездия». CNN рассказывает о протестах против вердикта присяжных, не ставших наказывать полицейских за ответную стрельбу «вслепую» полгода назад. Копы тогда убили чернокожую девушку. И вот новые жертвы: во время протестов стреляют в полицейских.



Что произошло

Вечером в среду, 23 сентября, двое полицейских Луисвилла получили огнестрельные ранения во время протестов, начавшихся из-за того, что только одному из троих офицеров, причастных к смерти Бреонны Тейлор, было предъявлено обвинение в том, что он беспричинно подверг опасности жизни людей.

Двоим другим офицерам полиции, которые тоже стреляли во время полицейского рейда в марте, не было предъявлено никаких обвинений. Таким образом, суд присяжных вообще не стал выдвигать против офицеров обвинение в убийстве 26-летней чернокожей Тейлор, которая была младшим специалистом по оказанию неотложной медицинской помощи и хотела стать медсестрой.

Незадолго до девяти вечера, то есть до наступления комендантского часа, введенного по всему округу, поступили сообщения о стрельбе, начавшейся рядом с одной из демонстраций. Двое офицеров полиции, прибывших на место, получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизни, о чем сообщил глава департамента полиции города Роберт Шредер (Robert Schroeder). Он также добавил, что подозреваемого уже арестовали.

По словам Шредера, один из офицеров попал в хирургическое отделение.

Протесты также проходили в других городах, таких как Атланта, Нью-Йорк, Филадельфия и Вашингтон.

Долгожданное решение большого суда присяжных по делу троих полицейских прозвучало спустя шесть с лишним месяцев после того, как офицеры полиции Луисвилля застрелили Тейлор. Это произошло поздно вечером 13 марта, когда полицейские явились в квартиру Тейлор с обыском в рамках расследования дела о наркотиках.

Демонстранты и активисты сразу же раскритиковали обвинения, выдвинутые присяжными в отношении бывшего детектива полиции Бретта Хэнкисона, назвав их «недостаточно суровыми».

Как сообщил генеральный прокурор штата, присяжные обвинили Хэнкисона в том, что он совершал выстрелы наугад через дверь и окно, в результате чего пули попали в соседнюю квартиру, где находились беременная женщина, мужчина и ребенок.

Сержанту Джону Мэттингли и детективу Майлзу Косгроуву — двоим офицерам, которые тоже принимали участие в том рейде, — не будут предъявлены никакие обвинения, несмотря на несколько месяцев демонстраций и беспорядков, начавшихся после убийства Тейлор. В среду, 23 сентября, генеральный прокурор штата Кентукки Дэниэл Кэмерон заявил, что офицеры применили силу обоснованно, потому что приятель Тейлор выстрелил в офицеров первым. По его словам, результаты баллистической экспертизы, проведенной ФБР, показали, что выстрел, который убил Тейлор, сделал Косгроув.



Активисты требовали выдвинуть более серьезные обвинения и арестовать троих полицейских, которые стреляли в ночь, когда погибла Тейлор.

После того как было объявлено о решении присяжных, на улицы города вышли протестующие, и между ними и полицейскими в защитном снаряжении начались столкновения. Для восстановления порядка власти города задействовали силы национальной гвардии и полиции штата Кентукки.

На видео, которое показал местный телеканал WLKY, можно увидеть, что на улицах было очень много полиции, а на некоторых перекрестках собирались группы протестующих. Некоторые из этих групп участвовали в потасовках и столкновениях с полицией. На некоторых кадрах видно, как несколько задержанных сидят на земле в наручниках.

Анджело Пинто, сооснователь организации по защите социальной справедливости Until Freedom, которая борется против системной и расовой несправедливости, опубликовал видео демонстраций в Instagram.

«Пока нет справедливости, не будет вам и мира», — кричали протестующие.

Ранее мэр Луисвилла Грег Фишер и исполняющий обязанности главы полиции Луисвилла Роберт Шредер объявили о введении трехдневного режима комендантского часа, который начинается в девять вечера и заканчивается в 6:30 утра.

Адвокат семьи Тейлор назвал решение присяжных «вопиющим и оскорбительным»

«Задача, стоявшая перед прокуратурой, заключалась не в том, чтобы установить, стала ли гибель Бреонны Тейлор трагедией, — сказал Кэмерон, первый чернокожий американец, занявший должность генерального прокурора Кентукки, и восходящая звезда Республиканской партии. — Ответ на этот вопрос — однозначное «да».

Кэмерон назвал смерть Тейлор «душераздирающим делом». Он объяснил, почему рассмотрение дела длилось так долго, сказав, что его продолжительность — это отражение того, «насколько важно было все сделать правильно».

«Конечно же, я понимаю ту боль, которую причинила трагическая гибель Тейлор. Я понимаю это как генеральный прокурор, отвечающий за 120 округов, — как главный представитель органов охраны правопорядка я понимаю это. Я понимаю это как чернокожий человек — понимаю, насколько это больно, — и именно поэтому было так невероятно важно убедиться в том, что мы сделали все возможное для выяснения всех обстоятельств этого дела».

Адвокат Бен Крамп, который представляет интересы семьи Тейлор, назвал решение присяжных «вопиющим и оскорбительным».

«Если присяжные решили, что своим поведением Хэнкисон необоснованно подверг опасности жизнь людей, находившихся в соседней квартире, это значит, что он также необоснованно подверг опасности и жизнь Бреонны. На самом деле ему должны были предъявить обвинение в немотивированном убийстве», — сказал Крамп.

Кэмерон назвал смерть Тейлор «душераздирающим делом». Фото twitter.com/kyoag

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения подчеркнула в своем заявлении, что система правосудия отвернулась от Тейлор и что обвинений против одного офицера недостаточно.

Статья, карающая людей, беспричинно подвергающих опасности жизни людей, — квалифицирует такое деяние как тяжкое преступление класса D. Максимальный приговор составляет 5 лет тюрьмы, минимальный — 1 год.

По словам Кэмерона, до начала пресс-конференции он разговаривал с матерью Бреонны Тейлор Тамикой Палмер. Он сказал, что он ничего не может сделать, чтобы «смягчить горе и сердечную боль», которые принесла смерть Тейлор.

Мэр утверждает, что методы работы полиции должны измениться

На протяжении нескольких месяцев протестующие в Луисвилле критиковали чрезмерную, с их точки зрения, продолжительность расследования и требовали арестовать всех офицеров полиции, участвовавших в том рейде.

Фишер отметил, что федеральное расследование дела о гибели Тейлор продолжается, и добавил, что методы и процедуры в Луисвилле необходимо изменить, «потому что Бреонна должна остаться живой».

Гибель Тейлор спровоцировала бурю негодования по всей стране — люди вновь скандируют «Скажи ее имя», призывают арестовать полицейских и активно обсуждают тему убийства чернокожих женщин полицейскими. История Тейлор привлекла внимание американцев во время общенациональных демонстраций, начавшихся после убийства Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских Миннеаполиса в конце мая.

Детектив полиции Луисвилля Майлз Косгроув, детектив Бретт Хэнкисон и сержант Джонатан Мэттингли. Хэнкисон был единственным, кому было предъявлено обвинение. Фото департамент полиции Лусвилля / USA TODAY

В мае Кэмерона назначили специальным прокурором по этому делу, ФБР инициировало свое собственное расследование. После того как жюри присяжных объявило о своем решении по делу Тейлор, отделение ФБР в Луисвилле в своем заявлении сообщило, что агентство «продолжает расследовать все аспекты гибели Бреонны Тейлор. Наша работа продолжится вне рамок обвинений, которые были зачитаны сегодня».

Утром во вторник, 22 сентября, офицер Мэттингли отправил сотрудникам департамента полиции электронное письмо, в котором он объяснил свои действия и раскритиковал действия властей города.

В июне Хэнкисона уволили из полиции за то, что он «беспричинно и вслепую» стрелял в квартиру Тейлор, о чем сообщил глава полиции Луисвилла. Во вторник, 22 сентября, поступило сообщение, что в отношении еще шестерых офицеров, причастных к тому инциденту, проводится внутреннее расследование.

15 сентября власти Луисвилла объявили о том, что семье Тейлор будет выплачена компенсация в размере 12 миллионов долларов за неправомерные действия полиции. Власти также согласились провести реформы внутри полиции — к примеру, привлекать социальных работников для участия в отдельных полицейских рейдах и обязать руководство полиции проверять все ордера на обыски, прежде чем передавать их в суд для получения разрешения.

Кеннет Уокер тоже подал иск, в котором указал, что он «живет в постоянном страхе» с момента своего ареста. Уокера арестовали — по его словам, необоснованно — за то, что он якобы стрелял в одного из полицейских Луисвилла. Представители полиции отказались выступить с комментариями, сославшись на то, что расследование все еще продолжается.

Суд присяжных вообще не стал выдвигать против офицеров обвинение в убийстве 26-летней чернокожей Тейлор, которая была младшим специалистом по оказанию неотложной медицинской помощи и хотела стать медсестрой. Фото Courtesy of Family of Breonna Taylor/AFP/Getty Images

Итогом рискованного силового рейда полиции стала смерть

Как сообщило агентство CNN, полицейские полагали, что Тейлор находилась дома одна, хотя на самом деле рядом с ней был ее бойфренд, у которого при себе было оружие — он владел им на законных основаниях. Этот просчет наряду с решением все же осуществить очень рискованный силовой рейд при сомнительных обстоятельствах и обернулся гибелью Тейлор.

Именно приятель Тейлор был главным фигурантом расследования о наркотиках, которое привело полицейских в квартиру девушки. Никаких наркотиков в квартире Тейлор полиция не обнаружила.

Как полагала полиция, приятель Тейлор приносил наркотики в ее квартиру, чтобы не допустить разоблачения группировки, занимавшейся торговлей наркотиками. Именно это было написано в ходатайстве полиции для получения ордера на обыск.

Полученный ордер на обыск давал полиции право обыскать квартиру Тейлор, два автомобиля и троих человек, включая саму Тейлор, а также изъять среди прочего наркотики, принадлежности для употребления наркотиков, деньги, оружие, ценные вещи, документы и компьютеры. В ордере не было сказано о возможной причастности Тейлор к торговле наркотиками, и семья Тейлор вместе с их адвокатом настаивали, что она не участвовала в незаконной деятельности ее бывшего бойфренда.

Тейлор, которую ее родные охарактеризовали как трудолюбивую, целеустремленную молодую женщину, ориентированную на семью, работала сертифицированным младшим специалистом по оказанию первой медицинской помощи.

Тейлор спала, лежа рядом со своим бойфрендом Кеннетом Уокером, когда в первые утренние часы 13 марта они услышали шум. Они оба встали и подошли к двери.

«Она кричала изо всех сил — и в тот момент я тоже кричал — «кто там», — рассказал Уокер. — Никакого ответа не последовало. Вообще ничего».

Уокер рассказал следователям, что, когда он услышал стук в дверь, его первой мыслью было, что это явился бывший парень Тейлор. Уокер подумал, что могут возникнуть неприятности, поэтому он взял в руки оружие.

Уокера арестовали и спустя 6 дней ему предъявили обвинение в покушении на офицера полиции. Прокурор Луисвилла позже согласился снять с Уокера это обвинение. Фото change.org

По словам Уокера, когда они с Тейлор шли по прихожей, входная дверь внезапно слетела с петель.

«И я просто выстрелил, — сказал он. — Я все еще не видел, кто там был или что».

В среду, 23 сентября, Кэмерон сообщил, что офицеры и стучали, и сообщали о своем приходе, — и эту информацию, по его словам, подтвердил свидетель, находившийся рядом с квартирой Тейлор.

После того как офицеры использовали балку-таран для проникновения в квартиру, Мэттингли получил пулевое ранение в ногу — как он сообщил следователям, пуля порвала ему бедренную артерию.

После этого Мэттингли, Хэнкисон и Косгроув начали стрелять, о чем сообщило агентство CNN. Тейлор была убита, а Уокер, которого пули не задели, набрал 911 и сообщил, что кто-то вломился в квартиру и застрелил его девушку.

Уокера арестовали и спустя 6 дней ему предъявили обвинение в покушении на офицера полиции. Прокурор Луисвилла позже согласился снять с Уокера это обвинение.

Офицера обвиняют в том, что он «вслепую» сделал 10 выстрелов

Адвокат Мэттингли Тодд Макмертри (Todd McMurtry) объяснил поведение своего клиента.

«Сержант Мэттингли следовал приказам старших по званию, он не участвовал в процессе планирования ареста и неизменно следовал установленным правилам действий полиции», — заявил Макмертри.

Сумбурная операция полиции была осложнена еще и действиями Хэнкисона, которого полицейский департамент обвинил в том, что он «вслепую» сделал 10 выстрелов в квартиру Тейлор, находясь на террасе у дома. Хэнкисон оспорил свое увольнение. Его адвокат Дэвид Лейти (David Leightty) отказался прокомментировать ситуацию.

Как сообщили в полиции, в момент проведения операции на полицейских не было нагрудных видеорегистраторов.

Перевод ИноСМИ.ру