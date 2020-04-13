Список персон

Корнилов Антон Юрьевич

Строительство, Строительные компании
Корнилов Антон Юрьевич

Общая информация

Генеральный директор My CORNER by Unistroy (ООО «Корнер») — Корнилов Антон Юрьевич.

Образование

    • КГФЭИ (Бакалавр менеджмента финансовый менеджмент),
    • КФУ (МАГИСТР ЭКОНОМИКИ — управленческий учет и контроллинг),
    • Московская школа управления СКОЛКОВО г. Москва, Практикум для Директоров.


Опыт работы

  • Более 10 лет в строительной отрасли
  • Более 8 лет в управлении

Контакты

  • Сайт: https://mycorner.ru/

Дата последнего обновления: 13.04.2020


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