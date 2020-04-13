Корнилов Антон Юрьевич
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Генеральный директор My CORNER by Unistroy (ООО «Корнер») — Корнилов Антон Юрьевич.
Образование
- КГФЭИ (Бакалавр менеджмента финансовый менеджмент),
- КФУ (МАГИСТР ЭКОНОМИКИ — управленческий учет и контроллинг),
- Московская школа управления СКОЛКОВО г. Москва, Практикум для Директоров.
Опыт работы
- Более 10 лет в строительной отрасли
- Более 8 лет в управлении
Контакты
- Сайт: https://mycorner.ru/
Дата последнего обновления: 13.04.2020