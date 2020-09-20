Спасибо за борьбу, «Астана»!

«Синтез» одержал две победы над командой, которая многое сделала для приезда в Казань

Фото: Максим Платонов

Два фаворита отечественного водного поло «Синтез» и «Спартак» ожидаемо вышли в лидеры открытого чемпионата России, при этом казанцы опережают волгоградцев на очко. А что до двухдневного противостояния «Синтеза» и «Астаны», то здесь стоит сказать добрые слова и в адрес команды гостей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Дешевле было не приехать, но…



Команда из Нур-Султана не смогла приехать на матчи первого тура с московским «Динамо», поскольку регулярное авиасообщение между Россией и Казахстаном прекращено с марта текущего года. Но их соседи-хоккеисты из «Барыса» уже успели провести шесть матчей, начав с гостевого маршрута Рига — Минск — Москва, правда, сейчас выяснилось, что большое количество игроков клуба оказалось заражено коронавирусом и ближайшие шесть матчей (с 18 сентября по 1 октября) «барсов» перенесены.

Более того, ИИХФ успела отменить молодежные чемпионаты мира во всех лигах, кроме сильнейшей, а Казахстан выступает в первом дивизионе. Под вопросом и чемпионат мира — 2021, правда, тут уже из-за политических проблем, поскольку вторая хозяйка ЧМ, Латвия, не намерена делить право проведения чемпионата с Белоруссией, пока эту страну возглавляет Александр Лукашенко. На Олимпиаду-2022 сборная не пробилась еще в феврале этого года, уступив место Польше (последнее участие Казахстана на Олимпиаде датируется Турином-2006). Тем самым участие «Барыса» в сезоне КХЛ теряет актуальность, поскольку оно было связано с подготовкой сборных — национальной и молодежной — к международному сезону, который сейчас под вопросом.

Еще больше, чем хоккеисты, опозорились футбольные клубы Казахстана, синхронно вылетев в начале нынешнего розыгрыша еврокубков. «Астана» в Алматы проиграла черногорской «Будучности» (0:1), «Кайрат» в Хайфе уступил израильскому «Маккаби» (1:2), «Кайсар» в Шымкенте был разгромлен кипрским АПОЭЛ (1:4), «Ордабасы» в Шымкенте же проиграл румынскому «Ботошани» (1:2).

Участие ватерпольного клуба из Казахстана в открытом чемпионате России стало вопросом не только спортивной, но и политической плоскости

Это актуализирует слова президента страны Касым-Жомарта Токаева, сказанные им в начале сентября: «В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигосударственных компаний расходуются не эффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям».

В свете случившегося и сказанного участие ватерпольного клуба из Казахстана в открытом чемпионате России стало вопросом не только спортивной, но и политической плоскости. Вполне возможно, что вскоре в приоритете там будут только те команды, которые успешно представляют страну на международной арене. Как раз к таковым относится и мужское водное поло, уже застолбившее себе место на Олимпиаде.

Главное — участие!



Именно эта цель, что скрывать, является путеводной для казахстанцев, которые рисковали остаться без игровой практики. И именно это, а не угроза технического поражения и штрафа в 50 тысяч рублей, заставило искать пути приезда в Казань. Состав был далек от оптимального, без легионеров Марковича и Вуксановича, принявших гражданство Казахстана, без опытных Манафова, Шлемова и Пилипенко, более молодых Алтаева, Вердеша, Жардана. Поэтому не стоит воспринимать итоговые результаты как истину в последней инстанции.

В стартовой встрече казанцы, забив гол, получили ответный, и это был единственный момент, когда на площадке сохранялось равновесие. Дальше казанцы наращивали преимущество

В стартовой встрече казанцы, забив гол, получили ответный, и это был единственный момент, когда на площадке сохранялось равновесие. Дальше казанцы наращивали преимущество, и уже к концу первого периода все было решено — 6:1. Общий счет — 18:5, при этом было очевидно, что сценарий второй игры будет похожим, в отличие от противостояния с Астраханью. Все-таки южане приехали в Казань сильнейшим составом, а казахстанцы находятся на начальном этапе подготовки к Токио-2021. Более того, свои «домашние» матчи в пятом туре они готовы провести на площадке соперника — волгоградского «Спартака».

В параллельных матчах в Волгограде встречались еще два промежуточных лидера чемпионата страны — местный «Спартак» и питерская «Балтика». Последняя в межсезонье усилилась тренером Андреем Белофастовым, голкипером Артемом Макасом, полевыми игроками Аделем Романовым из «Синтеза», а также Сергеем Мершем из Волгограда, что позволило ей приблизиться к лидерскому дуэту. Если в первой встрече волгоградцы убедительно выиграли — 15:6, то на следующий день сработал эффект «второй встречи». С ним знакомы любители спорта со стажем, которые помнят практику двойных матчей еще с первой лиги чемпионата СССР по хоккею, где более десяти лет выступал казанский СК им. Урицкого. Зачастую матчи были не похожи друг на друга из-за психологического эффекта от разгрома в первой игре.

Вот и в Волгограде команды зарубились не на шутку, и после стартового рывка «Спартака» (2:0) началась качельная игра. По ее ходу питерцы даже выходили вперед — 6:5, но на заключительный период матча хозяева вели с комфортным преимуществом — 9:7. Тем не менее гости успели сравнять счет, воспользовавшись удалением — 9:9. Тут же хозяева получили право на четырехметровый после нарушения Сергея Буланаева, воспитанника казанского «Синтеза». Но спартаковец засадил с пенальти в штангу, и до финальной сирены счет не изменился. Есть первая сенсация дня…

Казахстанцы вели — 3:0, 4:2, и ничейный счет установился только в начале второго периода

А в казанском бассейне «Оргсинтез» рождался другой сюрприз. Казахстанцы вели — 3:0, 4:2, и ничейный счет установился только в начале второго периода, когда Игорь Бычков реализовал пенальти — 4:4. Стоит отметить, что с предыдущим соперником, Астраханью, этот элемент игры не удавался синтезовцам. Увы, пенальти продолжают оставаться ахиллесовой пятой «Синтеза», и в концовке второго периода Арслан Закиров не смог забить при счете — 6:7.

К счастью, проблем с этим не было у других игроков «Синтеза», в том числе Бычкова, поскольку хозяева еще дважды пробивали четырехметровые. И главное, они наладили игру в нападении и в защите, где пришлось заменить голкипера Игоря Чиркова на Евгения Кострова. С его участием и серией точных ударов «Синтез» сумел выйти вперед и убить интригу в матче — 14:7. В итоге — 17:8, и казанцы, набрав 8 очков, вышли в единоличные лидеры чемпионата страны. Достаточно неожиданно, но важно, с учетом непредсказуемости соревнований, проходящих на фоне коронавируса, вносящего свои коррективы и в футбол, и в хоккей.



В итоге — 17:8, и казанцы, набрав 8 очков, вышли в единоличные лидеры чемпионата страны

Подходит к завершению книга об истории «Синтеза»

Тем временем стоит отметить, что казанский клуб подходит к завершению книги об истории водного поло в мире, СССР, России и Казани, которая писалась в том числе с помощью тренеров и игроков команды. Один из них, ветеран ВК «Синтез» Филипп Кирсанов, сейчас работает в крупнейшей американской компании, а в России занимал должность заместителя генерального директора по информационным технологиям АО «Мосгаз». Вместе с другим казанцем Иреком Зиннуровым активно выступал в чемпионатах Мастерс, став серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в составе молдавской команды «Империал Спорт». Предлагаем вниманию наших читателей воспоминания одного из ветеранов «Синтеза», касающиеся самого сложного периода в истории команды, с начала 80-х по нулевые годы.

— Я перешел в водное поло из плавания в 1982 году, когда мне было 11 лет, попав в группу Владислава Семеновича Денисова. Со временем у нас сформировалась очень слаженная и ровная команда, в которой играли будущие ватерполисты «Синтеза» Игорь Архипов, Сергей Дряхлов, Сергей Редькин, Евгений Шепелев.



Наши юношеские команды достаточно успешно выступали в чемпионатах СССР. Команда 1968 года рождения выиграла первенство Советского Союза, далее 1969 год рождения попал в финал, наш 1971 год также вышел в финал с первого места в своем полуфинале. Но он проходил весной, а уже осенью Евгений Шепелев был призван в армию, перейдя в бакинскую команду высшей лиги ККФ. В итоге мы разыгрались только к третьей игре, разгромили наиболее сильную команду в группе из Ленинграда и заняли пятое место. Но зато мы в тот год выиграли молодежные игры РСФСР по 1969 году, играя командой 1971 года рождения. Волгоградский «Спартак» считался фаворитом, так как к тому времени там уже играли ведущие игроки высшей лиги Юрий Смоловый, Дмитрий Зотов.



В «Синтез» я впервые попал в 1987 году, когда мне не было и 16 лет. А на постоянной основе стал привлекаться с 1989 года, следующие несколько лет одновременно выступая за «Синтез», юношескую команду. А ведь при этом я еще обучался в Казанском университете... На первом курсе отсутствовал более половины учебного времени из-за сборов и соревнований, но каким-то чудом сдал все экзамены.

«Возили с собой продукты, кипятильники, готовя на них практически все»



В 1989 году «Синтез» выехал на первые международные соревнования в город Плауэн, ГДР, которые выиграл. Интересно было видеть, как в ГДР реализовывались автомобили. Местный «Трабант» надо было ждать около трех лет, чехословацкую «Шкоду» — пять-семь, а «Жигули» — семь-девять, но по окончании срока ожидания человек гарантированно покупал машину. В то время в СССР сроков не было установлено, и ожидание автомобиля можно было растянуть на всю жизнь. Но в целом, оглядываясь назад и побывав, пожив во многих странах, я сейчас могу оценивать тот уровень жизни в ГДР как более высокий, чем в большинстве нынешних западноевропейских государств.



В следующем 1990-м мы опять соревновались в Плауэне и снова выиграли. Но 1990-й запомнился тем, что мы, еще находясь в ГДР, смотрели по местному телевизору новости о том, как проходят какие-то волнения в стране, и буквально через месяц пала Берлинская стена. Я был рад, что к тому времени нам удалось вернуться в СССР. Нам сильно помогали ежегодные поездки в Германию, после объединения которой мы стали ездить на турнир в город-побратим Казани Брауншвейг в западной части Германии. В поездках игроки получали командировочные, и в зависимости от длительности поездки они могли составлять от 500 до 1000 немецких марок, что было очень большими деньгами по тем временам и практически своеобразной ежегодной премией.



Уже после распада СССР первая лига была объединена с высшей, и «Синтез» попал в вышку автоматически, быстро став в ней достаточно крепкой командой, регулярно занимая 4-5 места в чемпионате и попадая в ЛЕН Трофи. Это было начало девяностых, и поездки на соревнования оказались делом нелегким. Если дома еще можно было достать продукты, то в поездках их зачастую просто не оказывалось в магазинах. И практически невозможно было поесть в кафе, поскольку на дорогие у нас не было денег, а бюджетные в те времена особо не открывали. Поэтому мы возили с собой продукты, кипятильники, готовя на них практически все, включая макароны, а гречку вообще как нечего делать.



Помню, как в продуктовом магазине в Туапсе не обнаружили ничего, кроме дынь, а в Алма-Ате был только кумыс. И вообще пустой магазин — это когда совершенно пустые полки, как будто его только построили и завезли оборудование. Сейчас это трудно воспринять, но тогда это была реальность.

«В тяжелые годы команда выжила только благодаря «Казаньоргсинтезу»



В те тяжелые годы команда выжила только благодаря заводу. Наши зарплаты помогали выжить не только нам самим, но и зачастую родителям и родственникам, так как многие в те годы потеряли работу или практически ничего не зарабатывали. «Синтез» в начале девяностых был одной из самых стабильно обеспеченных команд.



Вскоре главным тренером стал Евгений Мишин, в команду пришел его воспитанник Игорь Горбач, ставший тем лидером команды, которого ей не хватало. Также команду пополнил опытный защитник Дмитрий Ушаков из московского «Динамо», который сильно укрепил оборонительные порядки. Тогда у нас было два сильных вратаря Дмитрий Дудкин и Эдуард Терела, который играл в команде в конце 80-х — начале 90-х, потом перешел в команду высшей лиги МГУ, отучился там на факультете журналистики и вернулся в Казань. В те годы, помимо названных игроков, костяк команды составляли Роман Иванов, Раис Ковязин, Алексей Сорокин, Владимир Федорин, Александр Федосеев, Николай Шепелев, Евгений Ярощук. С приходом опытных спортсменов игра вышла на новый уровень, и «Синтез» два года подряд выходил во второй раунд ЛЕН Трофи. Сначала мы не смогли выйти в третий раунд, минимально проиграв «Котору» из Черногории на их площадке, а на следующий год уступили в Барселоне местной «Барселонетте», которая была фактически сборной Испании с такими великими игроками, как Эстиарте и Перес.



Начиная с конца 80-х и по сей день «Синтез» постоянно улучшал тренировочную базу, выращивая сильных игроков и поступательно двигаясь вверх. Это все происходит благодаря постоянной и увеличивающейся поддержке завода, что было очевидно в 90-е годы в сравнении с другими командами, видно сейчас, когда поддержка оказывается постоянно, в то время как другие команды приходят и уходят. Рад, что моя родная команда на верном пути, что подтверждает чемпионство этого года, и у нее светлое будущее.



1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов