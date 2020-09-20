Спасибо за борьбу, «Астана»!
«Синтез» одержал две победы над командой, которая многое сделала для приезда в Казань
Два фаворита отечественного водного поло «Синтез» и «Спартак» ожидаемо вышли в лидеры открытого чемпионата России, при этом казанцы опережают волгоградцев на очко. А что до двухдневного противостояния «Синтеза» и «Астаны», то здесь стоит сказать добрые слова и в адрес команды гостей. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Дешевле было не приехать, но…
Команда из Нур-Султана не смогла приехать на матчи первого тура с московским «Динамо», поскольку регулярное авиасообщение между Россией и Казахстаном прекращено с марта текущего года. Но их соседи-хоккеисты из «Барыса» уже успели провести шесть матчей, начав с гостевого маршрута Рига — Минск — Москва, правда, сейчас выяснилось, что большое количество игроков клуба оказалось заражено коронавирусом и ближайшие шесть матчей (с 18 сентября по 1 октября) «барсов» перенесены.
Более того, ИИХФ успела отменить молодежные чемпионаты мира во всех лигах, кроме сильнейшей, а Казахстан выступает в первом дивизионе. Под вопросом и чемпионат мира — 2021, правда, тут уже из-за политических проблем, поскольку вторая хозяйка ЧМ, Латвия, не намерена делить право проведения чемпионата с Белоруссией, пока эту страну возглавляет Александр Лукашенко. На Олимпиаду-2022 сборная не пробилась еще в феврале этого года, уступив место Польше (последнее участие Казахстана на Олимпиаде датируется Турином-2006). Тем самым участие «Барыса» в сезоне КХЛ теряет актуальность, поскольку оно было связано с подготовкой сборных — национальной и молодежной — к международному сезону, который сейчас под вопросом.
Еще больше, чем хоккеисты, опозорились футбольные клубы Казахстана, синхронно вылетев в начале нынешнего розыгрыша еврокубков. «Астана» в Алматы проиграла черногорской «Будучности» (0:1), «Кайрат» в Хайфе уступил израильскому «Маккаби» (1:2), «Кайсар» в Шымкенте был разгромлен кипрским АПОЭЛ (1:4), «Ордабасы» в Шымкенте же проиграл румынскому «Ботошани» (1:2).
Это актуализирует слова президента страны Касым-Жомарта Токаева, сказанные им в начале сентября: «В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигосударственных компаний расходуются не эффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям».
В свете случившегося и сказанного участие ватерпольного клуба из Казахстана в открытом чемпионате России стало вопросом не только спортивной, но и политической плоскости. Вполне возможно, что вскоре в приоритете там будут только те команды, которые успешно представляют страну на международной арене. Как раз к таковым относится и мужское водное поло, уже застолбившее себе место на Олимпиаде.
Главное — участие!
Именно эта цель, что скрывать, является путеводной для казахстанцев, которые рисковали остаться без игровой практики. И именно это, а не угроза технического поражения и штрафа в 50 тысяч рублей, заставило искать пути приезда в Казань. Состав был далек от оптимального, без легионеров Марковича и Вуксановича, принявших гражданство Казахстана, без опытных Манафова, Шлемова и Пилипенко, более молодых Алтаева, Вердеша, Жардана. Поэтому не стоит воспринимать итоговые результаты как истину в последней инстанции.
В стартовой встрече казанцы, забив гол, получили ответный, и это был единственный момент, когда на площадке сохранялось равновесие. Дальше казанцы наращивали преимущество, и уже к концу первого периода все было решено — 6:1. Общий счет — 18:5, при этом было очевидно, что сценарий второй игры будет похожим, в отличие от противостояния с Астраханью. Все-таки южане приехали в Казань сильнейшим составом, а казахстанцы находятся на начальном этапе подготовки к Токио-2021. Более того, свои «домашние» матчи в пятом туре они готовы провести на площадке соперника — волгоградского «Спартака».
В параллельных матчах в Волгограде встречались еще два промежуточных лидера чемпионата страны — местный «Спартак» и питерская «Балтика». Последняя в межсезонье усилилась тренером Андреем Белофастовым, голкипером Артемом Макасом, полевыми игроками Аделем Романовым из «Синтеза», а также Сергеем Мершем из Волгограда, что позволило ей приблизиться к лидерскому дуэту. Если в первой встрече волгоградцы убедительно выиграли — 15:6, то на следующий день сработал эффект «второй встречи». С ним знакомы любители спорта со стажем, которые помнят практику двойных матчей еще с первой лиги чемпионата СССР по хоккею, где более десяти лет выступал казанский СК им. Урицкого. Зачастую матчи были не похожи друг на друга из-за психологического эффекта от разгрома в первой игре.
Вот и в Волгограде команды зарубились не на шутку, и после стартового рывка «Спартака» (2:0) началась качельная игра. По ее ходу питерцы даже выходили вперед — 6:5, но на заключительный период матча хозяева вели с комфортным преимуществом — 9:7. Тем не менее гости успели сравнять счет, воспользовавшись удалением — 9:9. Тут же хозяева получили право на четырехметровый после нарушения Сергея Буланаева, воспитанника казанского «Синтеза». Но спартаковец засадил с пенальти в штангу, и до финальной сирены счет не изменился. Есть первая сенсация дня…
А в казанском бассейне «Оргсинтез» рождался другой сюрприз. Казахстанцы вели — 3:0, 4:2, и ничейный счет установился только в начале второго периода, когда Игорь Бычков реализовал пенальти — 4:4. Стоит отметить, что с предыдущим соперником, Астраханью, этот элемент игры не удавался синтезовцам. Увы, пенальти продолжают оставаться ахиллесовой пятой «Синтеза», и в концовке второго периода Арслан Закиров не смог забить при счете — 6:7.
К счастью, проблем с этим не было у других игроков «Синтеза», в том числе Бычкова, поскольку хозяева еще дважды пробивали четырехметровые. И главное, они наладили игру в нападении и в защите, где пришлось заменить голкипера Игоря Чиркова на Евгения Кострова. С его участием и серией точных ударов «Синтез» сумел выйти вперед и убить интригу в матче — 14:7. В итоге — 17:8, и казанцы, набрав 8 очков, вышли в единоличные лидеры чемпионата страны. Достаточно неожиданно, но важно, с учетом непредсказуемости соревнований, проходящих на фоне коронавируса, вносящего свои коррективы и в футбол, и в хоккей.
Подходит к завершению книга об истории «Синтеза»
Тем временем стоит отметить, что казанский клуб подходит к завершению книги об истории водного поло в мире, СССР, России и Казани, которая писалась в том числе с помощью тренеров и игроков команды. Один из них, ветеран ВК «Синтез» Филипп Кирсанов, сейчас работает в крупнейшей американской компании, а в России занимал должность заместителя генерального директора по информационным технологиям АО «Мосгаз». Вместе с другим казанцем Иреком Зиннуровым активно выступал в чемпионатах Мастерс, став серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в составе молдавской команды «Империал Спорт». Предлагаем вниманию наших читателей воспоминания одного из ветеранов «Синтеза», касающиеся самого сложного периода в истории команды, с начала 80-х по нулевые годы.
— Я перешел в водное поло из плавания в 1982 году, когда мне было 11 лет, попав в группу Владислава Семеновича Денисова. Со временем у нас сформировалась очень слаженная и ровная команда, в которой играли будущие ватерполисты «Синтеза» Игорь Архипов, Сергей Дряхлов, Сергей Редькин, Евгений Шепелев.
Наши юношеские команды достаточно успешно выступали в чемпионатах СССР. Команда 1968 года рождения выиграла первенство Советского Союза, далее 1969 год рождения попал в финал, наш 1971 год также вышел в финал с первого места в своем полуфинале. Но он проходил весной, а уже осенью Евгений Шепелев был призван в армию, перейдя в бакинскую команду высшей лиги ККФ. В итоге мы разыгрались только к третьей игре, разгромили наиболее сильную команду в группе из Ленинграда и заняли пятое место. Но зато мы в тот год выиграли молодежные игры РСФСР по 1969 году, играя командой 1971 года рождения. Волгоградский «Спартак» считался фаворитом, так как к тому времени там уже играли ведущие игроки высшей лиги Юрий Смоловый, Дмитрий Зотов.
В «Синтез» я впервые попал в 1987 году, когда мне не было и 16 лет. А на постоянной основе стал привлекаться с 1989 года, следующие несколько лет одновременно выступая за «Синтез», юношескую команду. А ведь при этом я еще обучался в Казанском университете... На первом курсе отсутствовал более половины учебного времени из-за сборов и соревнований, но каким-то чудом сдал все экзамены.
«Возили с собой продукты, кипятильники, готовя на них практически все»
В 1989 году «Синтез» выехал на первые международные соревнования в город Плауэн, ГДР, которые выиграл. Интересно было видеть, как в ГДР реализовывались автомобили. Местный «Трабант» надо было ждать около трех лет, чехословацкую «Шкоду» — пять-семь, а «Жигули» — семь-девять, но по окончании срока ожидания человек гарантированно покупал машину. В то время в СССР сроков не было установлено, и ожидание автомобиля можно было растянуть на всю жизнь. Но в целом, оглядываясь назад и побывав, пожив во многих странах, я сейчас могу оценивать тот уровень жизни в ГДР как более высокий, чем в большинстве нынешних западноевропейских государств.
В следующем 1990-м мы опять соревновались в Плауэне и снова выиграли. Но 1990-й запомнился тем, что мы, еще находясь в ГДР, смотрели по местному телевизору новости о том, как проходят какие-то волнения в стране, и буквально через месяц пала Берлинская стена. Я был рад, что к тому времени нам удалось вернуться в СССР. Нам сильно помогали ежегодные поездки в Германию, после объединения которой мы стали ездить на турнир в город-побратим Казани Брауншвейг в западной части Германии. В поездках игроки получали командировочные, и в зависимости от длительности поездки они могли составлять от 500 до 1000 немецких марок, что было очень большими деньгами по тем временам и практически своеобразной ежегодной премией.
Уже после распада СССР первая лига была объединена с высшей, и «Синтез» попал в вышку автоматически, быстро став в ней достаточно крепкой командой, регулярно занимая 4-5 места в чемпионате и попадая в ЛЕН Трофи. Это было начало девяностых, и поездки на соревнования оказались делом нелегким. Если дома еще можно было достать продукты, то в поездках их зачастую просто не оказывалось в магазинах. И практически невозможно было поесть в кафе, поскольку на дорогие у нас не было денег, а бюджетные в те времена особо не открывали. Поэтому мы возили с собой продукты, кипятильники, готовя на них практически все, включая макароны, а гречку вообще как нечего делать.
Помню, как в продуктовом магазине в Туапсе не обнаружили ничего, кроме дынь, а в Алма-Ате был только кумыс. И вообще пустой магазин — это когда совершенно пустые полки, как будто его только построили и завезли оборудование. Сейчас это трудно воспринять, но тогда это была реальность.
«В тяжелые годы команда выжила только благодаря «Казаньоргсинтезу»
В те тяжелые годы команда выжила только благодаря заводу. Наши зарплаты помогали выжить не только нам самим, но и зачастую родителям и родственникам, так как многие в те годы потеряли работу или практически ничего не зарабатывали. «Синтез» в начале девяностых был одной из самых стабильно обеспеченных команд.
Вскоре главным тренером стал Евгений Мишин, в команду пришел его воспитанник Игорь Горбач, ставший тем лидером команды, которого ей не хватало. Также команду пополнил опытный защитник Дмитрий Ушаков из московского «Динамо», который сильно укрепил оборонительные порядки. Тогда у нас было два сильных вратаря Дмитрий Дудкин и Эдуард Терела, который играл в команде в конце 80-х — начале 90-х, потом перешел в команду высшей лиги МГУ, отучился там на факультете журналистики и вернулся в Казань. В те годы, помимо названных игроков, костяк команды составляли Роман Иванов, Раис Ковязин, Алексей Сорокин, Владимир Федорин, Александр Федосеев, Николай Шепелев, Евгений Ярощук. С приходом опытных спортсменов игра вышла на новый уровень, и «Синтез» два года подряд выходил во второй раунд ЛЕН Трофи. Сначала мы не смогли выйти в третий раунд, минимально проиграв «Котору» из Черногории на их площадке, а на следующий год уступили в Барселоне местной «Барселонетте», которая была фактически сборной Испании с такими великими игроками, как Эстиарте и Перес.
Начиная с конца 80-х и по сей день «Синтез» постоянно улучшал тренировочную базу, выращивая сильных игроков и поступательно двигаясь вверх. Это все происходит благодаря постоянной и увеличивающейся поддержке завода, что было очевидно в 90-е годы в сравнении с другими командами, видно сейчас, когда поддержка оказывается постоянно, в то время как другие команды приходят и уходят. Рад, что моя родная команда на верном пути, что подтверждает чемпионство этого года, и у нее светлое будущее.
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