«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 14-я: Тверь

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в четырнадцатую точку на нашей карте — заглянем в Тверь и пройдемся по Казанскому переулку.



Казанский переулок в Твери — это на самом деле полноценная улица (ничуть не хуже многих из тех, которые мы с вами уже видели в других российских городах). Находится цель нашей прогулки в Затверечье — это жилой массив на северо-востоке Твери между двумя реками, Волгой и Тверцой. Поскольку центральная часть города находится по другую сторону Тверцы, Затверечье можно назвать спальным районом. Казанский переулок, интересующий нас, — это не такая уж и маленькая улочка, начинающаяся с частных домов, не очень ровного асфальта и повалившегося забора (справа).



Два практически одинаковых гаража (только разных цветов) смотрят друг на друга. А на асфальт, кажется, мы грешили зря.

И вновь достаточно разношерстная застройка: судя по картинке, эти симпатичные дома — на несколько квартир. А во дворе — традиционные не очень симпатичные вспомогательные постройки.

Перекресток с улицей Шишкова — небольшой дом, к которому пристроено более позднее дополнение (и кажется, теплица там прямо во дворе).

Дом напротив тоже состоит из двух частей: ухоженной и не очень. Наши любимые заборы из профнастила представлены на Казанской в ассортименте.

Справа — большой кирпичный дом странной архитектуры, но он хотя бы относительно новый. А вот домик слева явно требует вмешательства хотя бы маляра. Отдельного упоминания заслуживает столб, на котором чего только не накручено.

Частный сектор в каждом русском городе вызывает смешанные чувства: он очень трогательный и напоминает о бабушкиных пирожках. Правда, мешают современные здания на заднем плане.

Слева — очередной адский столб, а справа — очаровательный деревянный декор. Таких наличников у нас в Татарстане не встретишь, это особенность среднерусской домостроительной архитектуры — узоры здесь, если приглядеться, совсем другие. Да и ставни в нашей новой татарстанской реальности как-то не прижились, а тут — вот они, пожалуйста.

Дорога становится совсем неприличной, зато слева мы видим здание школы (это тверская школа №3). Выглядит вполне уютно, между прочим.

Какое-то неприличное скопление машин на квадратный метр пространства. Предположили бы, что здесь их, например, чинят — но вывески этот милый зеленый домик не имеет.

Симпатичный особняк за совершенно ужасными воротами. Кажется, его еще не достроили — иначе этот парадокс (и стройматериалы перед домом) сложно объяснить.

Изрядно облупленный дом с интересными очертаниями — слева. Что-то случилось с его крышей — хочется надеяться, что он не уйдет под снос. Дорожный знак на перекрестке с улицей Новая Заря изображает довольно пухлых ребятишек, переходящих дорогу, и благодарит водителя за то, что пропускает их. А на синей стене дома справа декор — очень одинокая белая лошадка.

Дом и правда в довольно плачевном состоянии: смотрите, какие трещины. Но новые ворота (из нашего любимого профнастила) внушают надежду. А вот старый домик дальше по переулку продается. Никому не нужна дача в Твери?

Пожалуй, вот это больше всего похоже на наши татарстанские дома в зажиточных райцентрах:

И снова очень интересные наличники, и опять ставни. И что-то грустное с воротами.

Переулок резко сворачивает, пейзаж выглядит довольно благоустроенно. Но малиновый профнастил нас, кажется, преследует.

Слева — красивый розовый особняк. А справа предлагают пошалить.

Вот и все: отсюда начинается 1-я улица Александра Невского (судя по названию, в Твери их несколько). Оглянемся на Казанский переулок и еще раз полюбуемся на розовый особняк и на костер неведомого желтого кустарника на фоне малинового забора. Здесь было уютно.