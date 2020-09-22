Сельская ипотека: доступное жилье в сельской местности

Фото: АО «Россельхозбанк»

Сельская ипотека — прекрасная возможность приобрести жилье в сельской местности по минимальной ставке. Более 900 семей в Татарстане благодаря сельской ипотеке смогли выгодно приобрести недвижимость за пределами городов, общий объем выданных кредитов составил 2 млрд рублей. О реализации программы сельской ипотеки в Республике Татарстан мы беседуем с директором Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лялей Кудерметовой.

— Ляля Ринатовна, Татарстан является одним из лидеров по объемам выдач сельской ипотеки. Есть ли какие-то региональные особенности реализации программы?

— Татарстанский региональный филиал занимает 4-е место в региональной сети «Россельхозбанка» по объему выданных кредитов в рамках реализации программы сельской ипотеки. И это обусловлено несколькими факторами. Республика Татарстан является успешным аграрным регионом, мы традиционно занимаем ведущие позиции в системе АПК страны. В Татарстане уделяется значительное внимание развитию сельских территорий — строятся школы, детские сады, спортивные дворцы, фельдшерские пункты, ведется капитальный ремонт больниц, и конечно, строится жилье. Льготная ипотека призвана повысить для молодого поколения привлекательность села как места, где можно комфортно жить и работать. Что касается параметров программы, то нас приятно удивляет средний срок кредита по программе — в Татарстане он меньше в 2,5 раза, несмотря на то, что максимальный срок кредита по программе составляет 25 лет.

— Какие цели программы?

— Сельская ипотека реализуется в рамках Постановления Правительства РФ №696 от 31.05.2019 «Комплексное развитие сельских территорий». Одна из целей — сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3% в 2025 году. К слову, в Татарстане обеспеченность доля сельского населения — 23,1% (по данным переписи населения в 2010 году).

— Обязательно ли иметь прописку в сельской местности? В каких населенных пунктах можно приобрести дом или квартиру?

— Прописка в сельской местности не является обязательным условия участия в программе — заемщик может быть прописан в городе, деревне, поселке городского типа. Купить жилье можно в любом населенном пункте, который относится к сельской территории, численность населенного пункта не должна превышать 30 000 человек. Хочу подчеркнуть, что в Татарстане достигнута одна из целей программы — клиентами наиболее востребовано жилье именно в малых населенных пунктах (с населением численностью до 5 тысяч человек) — на этот сегмент приходится большая часть — 40% — заявок. Второе место по востребованности — 30% от всех заявок — приобретение жилья в районных центрах (численность населения — от 5 до 10 тысяч человек). 19% клиентов приобретают жилье в поселениях с численностью от 10 до 20 тысяч человек и 11% — от 20 до 30 тысяч человек.

— На что можно потратить деньги?

— Сельскую ипотеку можно оформить на покупку любой жилой недвижимости в любом районе республики — квартиры, дома, можно построить свой дом или приобрести квартиру в строящемся доме. Недвижимость, согласно программе, можно приобрести у застройщика или подрядчика. Дом должен быть пригодным для круглогодичного проживания и иметь необходимые коммуникации — воду, электричество, отопление и водоотведение. Если населенный пункт газифицирован, к дому должен быть подведен газ.

Заявку на кредит может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Получение кредита по минимальной процентной ставке — 2,7% годовых — возможно при оформлении договора личного страхования. Подтверждение доходов возможно как справкой 2-НДФЛ по основному месту работы или совместительству, так и выпиской из похозяйственной книги с прилагаемой анкетой личного подсобного хозяйства.

«Прописка в сельской местности не является обязательным условия участия в программе — заемщик может быть прописан в городе, деревне, поселке городского типа»

— Своеобразным дополнением к программе является потребительский кредит на благоустройство домовладений жителям сельских территорий по льготной ставке. На какие цели можно его потратить?

— Действительно, клиентам можно воспользоваться одновременно ипотечным и потребительским кредитом, что будет хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий. Это ремонт жилых домов, приобретение и монтаж оборудования подрядными организациями для обеспечения жилых домов электроснабжением, водоснабжением и водоотведением, отоплением и газоснабжением. Подтверждение доходов возможно как справкой 2-НДФЛ по основному месту работы или совместительству, так и выпиской из похозяйственной книги с прилагаемой анкетой личного подсобного хозяйства.

— Ваши прогнозы по реализации программы?

— Давайте зададимся вопросом — а что такое село? Если просто, то это населенный пункт. А если рассмотреть глубже, то это в целом основа агропромышленного комплекса страны, во-вторых, продовольственная безопасность, в-третьих, здоровье нации. Мы уверены, что объемы ипотечного кредитования будут увеличиваться, так как это неразрывно связано с реализацией программы комплексного развития сельских территорий.

Всего с начала года Татарстанским региональным филиалом в сегменте розничного кредитования выдано более 6 000 кредитов на сумму 4,5 млрд рублей. Порядка 60% выдаваемых средств направлены на улучшение жилищных условий клиентов Банка. Основным драйвером увеличения объема выданных кредитов стала именно сельская ипотека. Дальнейшее развитие этой программы во многом связано с активизацией строительства на селе, реализацией проектов застройки как малоэтажных, так и многоквартирных комплексов. Подобный тренд уже в среднесрочной перспективе, с большой долей вероятности, приведет к усилению интереса застройщиков к сельской местности и малым городам. Мы наблюдаем, как активно развивается сотрудничество с компаниями, работающими в сегменте малоэтажного строительства — «Дионис», «Антей», «Унистрой», и многоэтажного — компании «Суварстроит» и «ТСИ». Это будет способствовать возникновению дополнительных так называемых «точек роста» за счет появления новых рабочих мест в строительстве, производстве стройматериалов, специализированной торговле и сфере услуг.

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