Кудерметова Ляля Ринатовна
Общая информация
Родилась 3 Июня 1965 г. в Казани.
Образование
1986 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева.
Трудовая деятельность
1986-2004 гг. — работала бухгалтером Татарской республиканской конторы Стройбанка, экономистом в Татарском республиканском управлении Промстройбанка, в банке «Казанский».
2004-2013 гг. — руководитель казанского филиала «Ак Барс Банка».
2008-2013 гг. — заместителем председателя правления «Ак Барс Банка».
С 2013 г. — директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанк».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Награды
Награждена медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018 г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Достоевского,80
- Телефон: (843) 524-99-99
- Email: rkazan@kazan.rshb.ru
- Сайт: www.rshb.ru
Дата последнего обновления: 03.09.2020