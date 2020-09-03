Список персон

Кудерметова Ляля Ринатовна

Финансы, Банки

Общая информация

Родилась 3 Июня 1965 г. в Казани.

Образование

1986 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева.

Трудовая деятельность

1986-2004 гг. — работала бухгалтером Татарской республиканской конторы Стройбанка, экономистом в Татарском республиканском управлении Промстройбанка, в банке «Казанский».
2004-2013 гг. — руководитель казанского филиала «Ак Барс Банка».
2008-2013 гг. — заместителем председателя правления «Ак Барс Банка».
С 2013 г. — директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанк».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды

Награждена медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018 г.)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Достоевского,80
  • Телефон: (843) 524-99-99
  • Email: rkazan@kazan.rshb.ru
  • Сайт: www.rshb.ru

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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