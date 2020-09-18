В Казани майора МЧС поймали на взятке путевками в Анапу

По версии СК, за семейный тур к Черному морю обвиняемый обещал не выявлять пожарные нарушения в Пестрецах

Предстанет перед Кировским райсудом Казани 38-летний Максим Лобода, начальник отделения надзорной деятельности по Пестречинскому району ГУ МЧС России по РТ. Его обвиняют в получении взятки за незаконные действия. Предметом взятки, по версии Следкома, стали двухнедельные путевки в лагерь «Приазовец» на черноморском побережье на Лободу с женой и тремя детьми, оплата которых легла на директора лагеря «Чайка» под Казанью. Но вместо курорта майора внутренней службы отправили под домашний арест.

Пожарные проверки подрезали «Чайке» крылья?



Расследование коррупционного дела сотрудника МЧС прошло в короткий срок. 14 июля этого года директор пестречинского детского лагеря «Чайка» Гульнара Вавилова оплатила полную стоимость бюджетной путевки на пятерых членов семьи майора Максима Лободы, а на следующий день в отделе по Кировскому району Казани Следкома по РТ возбудили дело о взятке и задержали подозреваемого.



17 июля Кировский райсуд отправил сотрудника МЧС под домашний арест, а в начале сентября его дело поступило в тот же суд для рассмотрения по существу.

Следователи установили: обвиняемый начальник пестречинского отделения надзорной и профилактической деятельности МЧС неоднократно проверял «Чайку» начиная с 2017 года. А в 2020-м приезжал дважды — в мае и июле, причем оба раза выявлял нарушения требований пожарной безопасности и выдавал предписания об устранении. В последний раз претензии вызвала поврежденная электрическая розетка, не присоединенный к пожарному крану и стволу пожарный рукав, наличие пожароопасного мусора на территории и т. д. В недельный срок директор лагеря отчиталась — нарушения устранены, но не тут-то было.

По версии обвинения, майор внутренней службы при личной встрече сообщил директору «Чайки» Вавиловой, чтобы ждали еще одну проверку. И в случае новых нарушений добро на открытие лагеря могли не дать. На следствии женщина передавала слова представителя надзорного ведомства: «Для решения вопроса в положительную сторону... нужно будет оказать содействие в приобретении путевок на пять человек в лагерь «Приазовец» на Черноморском побережье за полцены».

Следователи установили: обвиняемый начальник пестречинского отделения надзорной и профилактической деятельности МЧС неоднократно проверял «Чайку» начиная с 2017 года

Почем бюджетный отдых на Черном море

Нюанс в том, что анапский «Приазовец» по факту является бюджетным учреждением Татарстана и входит в состав ГБУ «Республиканский центр «Черноморец» при Минмолодежи РТ. В составе центра еще четыре детских здравницы у моря — «Юбилейный» в Туапсе, «Янтарь» в Анапе, ДОЛ им. Казакевича в поселке Песчаное Республики Крым и «Витязево» в одноименном поселке Краснодарского края.

В лагерях в течение года проводятся профильные смены. Причем интерес к ним настолько велик, что прием заявок на такие смены РЦ «Черноморец» в этом году ограничил тремя днями — с 3 по 7 сентября (если верить сайту). Этим летом за профильную смену с пятиразовым питанием в «Приазовце» просили 26 тысяч рублей за 18 дней. А вот за сутки на одноименной базе отдыха просят от 660 рублей.

Как рассказывала на следствии директор «Чайки», по расчетам проверяющего из МЧС выходило, что за две недели с питанием и проживанием в номере с кондиционером, телевизором и санузлом ему нужно выложить 112 тысяч рублей. Но он желал скинуть полцены. Вавилова объясняла — получить такую скидку РЦ «Черноморец» она не может, это совсем другая организация, но Лобода, с ее слов, настаивал на своем и говорил, что тогда и разрешение лагерь получит.

Директор рассказала об условиях майора начальнику отдела по делам детей и молодежи и вместе с ней на сайте РЦ «Черноморец» подобрала вариант для Лободы за 107,7 тысячи рублей. Полцены от этой суммы составляли 53,83 тысячи. Поскольку обе дамы пришли к выводу, что проверяющий попросту намекает на взятку, следующий разговор с ним директор «Чайки» решила записать.



В «Приазовец» семья обвиняемого ездила несколько лет подряд. Этим летом не удалось. Фото ok-chernomorec.ru

С новой проверкой Лобода приехал 13 июля и в ходе осмотра лагеря поинтересовался — что там с его путевками на море, а еще усомнился, что даже директор «Черноморца» сможет решить его вопрос со скидкой. На это Вавилова обронила, что ей проще «решить вопрос деньгами». Возражений, как полагают следователи, не последовало, зато в конце проверки прозвучало предложение — подвезти директора «Чайки» до центра «Черноморец». Она сказала, что позже сама съездит. А на следующий день заявила о происходящем в МВД Татарстана, полагая, что с нее вымогают взятку.

Деньги за чужие путевки уже вернули

Дальше, по версии силовиков, сотрудник МЧС одобрил денежный вариант, при котором Вавилова выкупит полную стоимость путевок для его семьи, а он через подчиненного возместит половину ее затрат. Договор услуг на отдых Лободы с женой, их сыновей и дочки был заключен и оплачен со счета лагеря «Чайка» 14 июля днем, а тем же вечером в «Чайку» приехал другой сотрудник МЧС с деньгами и передал 55 тысяч рублей вместе с разрешением на открытие лагеря.

Деньги были изъяты оперативниками. А в ходе следствия силовики установили — и переданная сумма Лободе не принадлежала, он попросил ее взаймы у того самого подчиненного. И позже через свою жену все вернул. Подчиненный же получил в деле статус свидетеля, поскольку об обстоятельствах странной сделки с выкупом путевок не знал.

Сам майор в ходе предварительного следствия сказал, что вину признает и раскаивается. Правда, настаивал, что только просил директора лагеря о помощи, ничего не вымогал. Еще выяснилось, что в «Приазовец» семья обвиняемого ездила несколько лет подряд. Этим летом не удалось — договор на отдых в Анапе был расторгнут, деньги лагерю «Чайка» вернули (архивное фото).

Разбираться в этой истории Кировский райсуд Казани начнет на следующей неделе.

