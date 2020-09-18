В Казань впервые приехал театр глухих из Санкт-Петербурга

С 16 по 20 сентября в Казани впервые проходят гастроли Санкт-Петербургского театра глухих. Артисты привезли не только спектакль «Любовь по-петербургски» на русском жестовом языке, но и концерт. Где и как будут организованы выступления, а также для чего вообще нужны такие гастроли — в репортаже «Реального времени».

«За сто лет господдержки не дождались»

Санкт-Петербургский театр глухих живет и работает уже шесть лет. За это время его труппа выросла до 57 человек, поставлено девять репертуарных спектаклей. Коллектив собрал множество наград, в том числе за победу во Вторых международных парадельфийских играх 2018 года в области высших достижений в искусстве, а также театр стал победителем Открытого инклюзивного театрального фестиваля «Территория жеста» 2018—2019 годов Министерства культуры России.

Первый подобный театр глухих существовал в России еще сто лет назад. Однако государственной поддержки этот вид театра до сих пор не получил. Театры существуют на выручку от продажи билетов и на средства от президентских грантов. По словам директора и художественного руководителя Санкт-Петербургского театра глухих Владимира Бочарова, России просто необходим государственный театр глухих. В стране есть шесть коммерческих небольших театральных организаций, в том числе в северной столице, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Однако только санкт-петербургский театр имеет собственное помещение. Необходимость же таких театров крайне велика.

— У нас должна быть своя культура. Если слышащие люди могут посетить совершенно любой спектакль — и драматическую постановку, и оперу, и балет, то зрителю глухому там мало что будет понятно. Так и нашим детям — ребята не воспринимают спектакли даже с сурдопереводом. Другое дело, когда сами актеры играют на жестовом русском языке, — уверен Владимир Бочаров.

Гастрольная афиша в Казани



В Татарстане проживает около шести тысяч глухих и слабослышащих людей. В республиканском отделении «Всероссийского общества глухих» (ВОГ) на учете стоит 1 700 человек, которым оказывается всесторонняя поддержка, причем это не только трудоустройство, но и возможность посещать культурные и спортивные мероприятия и участвовать в них.

— Пригласить театр из Санкт-Петербурга — большая честь для нас. Действительно, у глухих — мир особенный. Они общаются на своем уникальном жестовом языке. Жесты —это ведь как танец, мы танцуем руками. Это своеобразное искусство, — рассказала на анонсирующей гастроли пресс-конференции председатель ВОГ Венера Гаулстон.

Вниманию казанцев будет предложен концерт, который состоится 18 сентября во «Всероссийском обществе глухих» в 15.00 (ул. Кул Гали, 24). Спектакль «Любовь по-петербургски», поставленный по мотивам трагикомедии Робера Тома «Восемь любящих женщин», состоится 19 сентября в Доме дружбы народов, начало — в 15.00.



«В Питере даже продавцы стараются говорить с нами жестами»

Интересно отметить, что спектакли для глухих вполне доступны и слышащим людям — в зале работают сурдопереводчики, а на концерте, конечно же, предусмотрено музыкальное оформление. Так люди с проблемами со слухам показывают, что максимально открыты слышащему миру. С другой стороны — что делают слышащие люди, чтобы их культурная жизнь была также доступна глухим?

— Не надо решать за нас наши проблемы. Мы все сделаем сами, для этого нам необходима государственная поддержка. Поэтому мы и отправились на гастроли, что стало возможно благодаря выигранным грантовым средствам. В Казань из всей труппы приехало 20 актеров. Что касается понимания, то в Санкт-Петербурге, например, я сам часто встречаю продавщиц в супермаркетах, которые всячески стараются объяснить и показать жестами что-то глухому покупателю. Это приятно. Я вот, к слову, сам отец двух глухих детей. Живем мы в большом городе, а отдыхать уезжаем за город. С удивлением обнаруживаю, как легко соседские ребятишки находят контакт с моими детьми. От себя скажу, что нам, глухим, всегда очень приятно видеть, как слышащие люди стараются изучить, овладеть языком жестов, — поделился наблюдениями Владимир Бочаров.

Спектакли для глухих вполне доступны и слышащим людям — в зале работают сурдопереводчики, а на концерте, конечно же, предусмотрено музыкальное оформление. Фото facebook.com/voginfo

Есть ли татарский язык жестов

Питерские гости отметили, что спектакли будут идти на русском жестовом языке. А есть ли татарский язык жестов?

— Татарский язык очень труден для восприятия глухому человеку. У нас в республике работает шесть коррекционных школ, и преподавание там ведется именно на русском жестовом языке. Отмечу, что он наиболее физиологично объясняет слова. К слову, его без проблем понимают жители всех стран, так что у глухих нет языковых барьеров, — считает Венера Гаулстон.

Трудности перевода

Не только язык, есть и другая проблема у глухих артистов. Если обучиться режиссуре и актерскому мастерству можно в ГИТИСе, в Щукинском училище есть отделения для глухих, то трудоустроиться очень сложно.

— В нашей стране трудовые книжки есть только у актеров московского Театра мимики и жестов. Я знаю только одного глухого артиста, работающего в обычном театре. Трудно устроиться, театров практически нет. Так что пока не будет плотной связки «вуз — театр», нашим детям пойти будет некуда, — отметил Владимир Бочаров.

Развитие творчества глухих действительно необходимо, это признанный факт. В России давно признана именно национальная культура, которая связана прежде всего с наличием собственного языка. Глухие тоже имеют собственный язык, который нуждается в поддержке так же, как и любой другой национальный язык.

— В этом смысле вопроса о том, поддерживать или нет, просто не должно стоять. Мы сегодня просто не готовы к тому потоку информации, который необходимо переводить: не только, допустим, с русского на английский, со взрослого на детский. Но и с привычного нам на язык жестов. Наличие своеобразных культурных центров людей с инвалидностью стране необходимо расширять, — резюмировала исполнительный директор Национального парадельфийского комитета Наталья Крель.