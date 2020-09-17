Надвигающийся кризис вымирания приматов — достаточно ли мы знаем о том, что может их спасти?

Более 60 процентов видов приматов находятся под угрозой исчезновения в основном из-за результатов деятельности человека — лишение среды обитания, охота, изменение климата. Как пишет профессор Джо Сетчелл для The Conversation, бороться за сохранение этих видов особенно тяжело — ученые до сих пор затрудняются понять, какие действия принесут пользу вымирающим млекопитающим, а какие нет.

От лемуров до орангутангов, от долгопятов до горилл: приматы завораживают, ведь они похожи на нас, иногда даже пугающе сильно. Совершенно не удивительно, что эта группа из более чем 500 видов привлекает большое внимание исследователей и работников природоохранных движений.

Но, несмотря на эти усилия, более 60 процентов видов приматов находятся под угрозой исчезновения в основном из-за человеческой деятельности, такой как лишение среды обитания, охота, незаконная торговля, изменение климата и болезни.

Этот кризис вымирания делает жизненно важными эффективные природоохранные мероприятия. Существует много различных возможных мер по сохранению приматов, таких как патрулирование территорий и предотвращение браконьерства, перемещение животных, пропаганда вопросов сохранения и реинтродукция приматов в их среду обитания. Но наше новое исследование показывает, что очень мало известно о том, что на самом деле работает на защиту приматов.

Я являюсь частью команды экспертов-приматологов и защитников природы из 21 страны, которые изучили доказательства 162 мероприятий по сохранению приматов, чтобы увидеть, действительно ли они работают. Мы обнаружили, что не было опубликовано ни одного исследования, проверяющего эффективность более половины применяемых действий. Отсутствие доказательств означает, что невозможно заявить, работают эти действия или нет.

Кризис вымирания делает жизненно важными эффективные природоохранные мероприятия. Фото pexels.com

Даже когда были опубликованы исследования эффективности природоохранного мероприятия, мы обнаружили, что все еще трудно сделать обоснованные выводы о том, работает ли это мероприятие, из-за проблем с методикой исследований. Эта проблема актуальна для тех действий, которые были изучены уже 20-30 раз.

Эти огромные пробелы в знаниях вызывают беспокойство, потому что без адекватной информации исследователи не могут учиться на опыте коллег и не могут расставить приоритеты в применении усилий и финансировании, чтобы наилучшим образом защитить наших родственников-приматов. Действительно, без доступа к доказательствам защитники природы могут оказывать воздействия, которые неэффективны или даже вредны для животных, которых они, напротив, стремятся защитить.

Потерянные виды

Исследования, которые мы рассмотрели, охватывают около 14% из более чем 500 видов приматов и только 12% видов приматов, находящихся под угрозой. И они, в основном, сосредоточены на больших обезьянах и некоторых более крупных видах обезьян.

К сожалению, некоторые семейства полностью исключены из исследований. Например, в нашей базе данных нет исследований долгопятов Юго-Восточной Азии или ночных обезьян Центральной и Южной Америки. Это проблема, потому что мы не можем предположить, что мероприятие, которое работает для одного вида приматов, будет работать для другого вида из-за уникального поведения и экологии каждого вида.

Мы также обнаружили, что Южная Америка и Азия недостаточно представлены в современных исследованиях по сохранению приматов. Это особенно тревожно, потому что оба они являются домом для большого числа видов приматов из группы риска.

Защитники природы также должны наблюдать за приматами в течение длительного времени, чтобы измерить эффект любого предпринятого действия. Фото pexels.com

Почему это происходит?

Столкнувшись с ограниченным бюджетом и временем, конкурирующими приоритетами и срочностью многих сценариев сохранения, легко понять, почему защитники природы не могут сосредоточиться на оценке своих действий.

Вопрос «Улучшает ли это природоохранное действие долгосрочное будущее популяции?» может показаться простым, но для многих приматов ответить на этот вопрос особенно трудно. Это происходит потому, что многие виды приматов живут в густых тропических лесах, с плохой видимостью и труднодоступностью, что делает наблюдение за ними чрезвычайно трудным. Если исследователи не могут получить хорошее представление о том, сколько существует приматов, они не могут выяснить, уменьшается ли их число стабильно или увеличивается. И не видя самих животных, мы не можем оценить их благополучие.

Защитники природы также должны наблюдать за приматами в течение длительного времени, чтобы измерить эффект любого предпринятого действия, потому что они живут долго и размножаются очень медленно. Например, в коротком исследовании можно легко спутать долгую жизнь нескольких последних особей с постоянной популяцией. Также важно быть уверенным, что любые наблюдаемые эффекты связаны с конкретными мерами по сохранению, а не совпадением.

Помимо этих проблем, публикация исследования является трудной задачей. Хуже того, давление на публикацию в престижных журналах способствует публикации историй успеха, а не действий, которые не сработали, а это означает, что опубликованные исследования могут дать предвзятую картину реальной ситуации.

Если исследователи не могут получить хорошее представление о том, сколько существует приматов, они не могут выяснить, уменьшается ли их число, стабильно или увеличивается. Фото pikist.com

Улучшение доказательной базы

Теперь, когда масштабы проблемы известны, необходимо выявить пробелы, чтобы обеспечить фокусировку исследований на конкретных видах и недостаточно изученных регионах, а также оценить действия с недостаточными доказательствами.

Финансирующие организации должны выделять ресурсы на оценку природоохранных мероприятий. В то же время эксперты, такие как группа специалистов по приматам, могут внести свой вклад, разработав рекомендации о том, как тщательно проверять действия.

Академические ученые также могут сотрудничать с защитниками природы для разработки соответствующих исследований. Базы данных, подобные той, которую мы оценили, предоставляют легко понятные резюме действий и их эффективности, а также место для представления результатов — и частично решают проблему публикации.

Защитники природы также должны быть осторожны, поскольку ясно, что во многих случаях еще неизвестно, является ли действие эффективным или нет. Это важно, потому что приматы и их места обитания сталкиваются со зловещими угрозами, и для их защиты необходимы срочные эффективные природоохранные меры. Но, приняв основанный на фактических данных подход к сохранению приматов, мы можем гарантировать, что они будут продолжать очаровывать нас и в будущем.