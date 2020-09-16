Так ли уж проста «простая женщина из Челябинска», отсудившая 335 миллионов у «Эссена»?

История челябинской бизнесвумен играет новыми гранями

Несколько лет назад татарстанскую прессу облетела история челябинской предпринимательницы Ольги Чуприной, которой удалось победить в арбитражном суде АО «Эссен Продакшн» и стребовать с него в общей сложности 335 миллионов рублей. Тогда это преподносилось как победа справедливости над всемогущим большим бизнесом. Но с течением времени оказывается, что история это более запутанная, чем кажется на самом деле, — и уже вышла в уголовную плоскость. В общей сложности «простая женщина из Челябинска» проходит подозреваемой по целым четырем уголовным делам, а по двум из них подавалась в федеральный розыск. В хитросплетениях многолетних конфликтов разбирается «Реальное время».

«Арбитражный бадминтон» между АО «Эссен Продакшн АГ» и Ольгой Чуприной

Началось все с истории плотного и взаимовыгодного (на первых порах) сотрудничества между ЗАО (тогда еще) «Эссен Продакшн» и предпринимательницей Ольгой Чуприной, которая много лет была дистрибьютором «Эссена» в Челябинске. Там она продвигала продукцию бренда «Махеевъ», но потом политика дистрибуции в компании изменилась: производитель стал стремиться работать напрямую с сетями, убрав «прокладку» в виде дилера.

А потом начались суды. В апреле 2013-го ЗАО «Эссен Продакшн» подало иск к Чуприной в Арбитражный суд Татарстана — о взыскании долга в размере 9,5 млн рублей и начисленных по нему 863 тысяч рублей процентов. Как объясняли юристы «Эссена», предпринимательница взяла у компании заем на 13,7 млн рублей под 12% годовых, чтобы купить и обустроить склад в Челябинске. Успев внести по этому займу 4,2 млн рублей, Чуприна платить перестала.

Через три месяца Чуприна подала целых два встречных иска — во-первых, она требовала с ЗАО «Эссен Продакшн АГ» 20 миллионов рублей, а во-вторых — признания договора займа недействительным. Позже в прессе она рассказывала, что ее едва ли не силой заставили подписать этот документ, угрожая и обманывая, а значит, платить по нему она не считает нужным. А 20 миллионов в иске объяснялись так: якобы несколько лет Чуприна передавала через водителей «Эссен Продакшн АГ» деньги в счет оплаты поставок продукции. В качестве доказательства предпринимательница представляла копии расходных кассовых ордеров. Но эти средства не были зачтены в счет оплаты продукции, а стало быть, по утверждениям ответчицы, на стороне «Эссена» возникло неосновательное обогащение.

Началось все с истории плотного и взаимовыгодного (на первых порах) сотрудничества между ЗАО (тогда еще) «Эссен Продакшн» и предпринимательницей Ольгой Чуприной, которая много лет была дистрибьютором «Эссена» в Челябинске. Фото evening-kazan.ru

Но Чуприной не удалось доказать, что подпись под договором займа из нее «выжали» давлением. С 20 миллионами тоже ничего не получилось: в копиях кассовых «расходников» не говорилось, обязательства по каким именно договорам ими погашали. Так что в августе 2013 года арбитраж встал на сторону «Эссена».

И начался «судебный бадминтон». Он длился несколько лет. Были апелляционные жалобы, Чуприна даже требовала отвода пристрастного, по ее мнению, судьи. Несколько лет арбитражные суды разных инстанций рассматривали обращения от обеих сторон конфликта. В дело вступали все новые и новые накладные и платежные поручения, суммы долга, требуемого разными сторонами, постоянно росли и изменялись. Иски по злополучному договору займа кочевали из одного суда в другой, из другого — в третий.

Сюрреализм: кто кому должен в итоге

Но это были цветочки. «Ягодки» созрели летом 2014 года, когда АО «Эссен Продакшн АГ» обратилось в арбитраж Самарской области с иском к Чуприной на 135,2 миллиона рублей — таким, по заявлению истца, был ее долг по договору поставки от 1 августа 2010 года. В феврале 2015 года самарский Арбитражный суд удовлетворил иск и взыскал с Чуприной требуемую сумму.

Но предпринимательница нанесла ответный удар: Чуприна заявила, что это не она должна «Эссену», а, наоборот, «Эссен» — ей. Сумму своего ущерба она оценила в 261,9 миллиона рублей — якобы она переплатила именно эту сумму по договорам поставки, а товара так и не получила. Еще 73 миллиона бизнесвумен требовала «за пользование чужими денежными средствами». К иску она приложила оригиналы своих документов, которые подтверждали факты оплаты товара. А вот оригиналы накладных у АО «Эссен Продакшн» не сохранились — они были уничтожены по истечении срока давности. В итоге «арбитражный бадминтон» закончился тем, что этот иск был удовлетворен в 2016 году.

В феврале 2015 года самарский Арбитражный суд удовлетворил иск и взыскал с Чуприной требуемую сумму. Фото progorodsamara.ru

Так и возникла эта громкая и, на первый взгляд, благородная история: простая немолодая женщина из Челябинска умудрилась побить в судах главного производителя майонеза в стране, огромную компанию, и отсудить у него огромную сумму в треть миллиарда рублей. Отсуженные деньги она, как сама заявляла, собиралась тратить на благотворительность.

В общей сложности арбитражные тяжбы продолжались около 5 лет. До 2017 года челябинская предпринимательница активно общалась с прессой, раздавала громкие комментарии о том, что чувствует давление на себя и даже боится за свою жизнь, но наказать «майонезного короля», по ее словам, для нее было делом принципа. Однако потом «принципиальная» бизнесвумен внезапно пропала с медиарадаров.

Уголовный разворот: «поиграла» с назначением платежа

Как рассказывает «Реальному времени» юрист АО «Эссен Продакшн АГ» Светлана Долниковская, еще в 2016 году компания подала в самарский Следком и в прокуратуру Самары заявление о возбуждении уголовного дела против Ольги Чуприной. После доследственной проверки, во время которой факты уголовного нарушения были установлены, дело все-таки возбудили. Да не одно, а целых два — по факту мошенничества и по факту фальсификации документов. Вот что рассказывает нам юрист АО «Эссен Продакшн АГ»:

— Ей поставляли продукцию, она создавала фиктивные заявления о зачете оплаты и не платила нам несколько лет. Уголовное дело возникло на основании независимого аудита — оказалось, что за ней числится задолженность. Она сама представила картину так: якобы она «загоняла» нам аванс на 270 миллионов еще в 2010 году и не получила на него товар. И была такая скромная, что в течение 5 лет так его и не истребовала. И в суде картина выглядела так, что 270 миллионов она заплатила, а товар не поставлен. Хотя по всем договорам, по которым мы работаем с контрагентами, предоплаты нет! Сначала поставляется товар, потом — деньги. И в ее договорах было то же самое. Просто она сначала «поиграла» с назначением платежа, а потом еще и «нарисовала» зачеты встречных требований. По ним уже проведена почерковедческая и техническая экспертизы, установлено, что эти документы сфальсифицированы — и в плане даты изготовления, и в плане почерков, и в плане подделки печатей. С их учетом картина начинает выглядеть по-другому.

«Ей поставляли продукцию, она создавала фиктивные заявления о зачете оплаты и не платила нам несколько лет», — говорит юрист. Фото Рината Назметдинова

Как рассказывает Долниковская, эта схема хорошо знакома юристам: «рисуется» искусственно созданная задолженность, которая подтверждается в судах фиктивными документами. При этом возбудить по таким фактам уголовное дело очень сложно, потому что правоохранительные органы за подобные экономические споры берутся крайне неохотно.

— Они говорят: «У вас гражданское дело, а не уголовное, а тем более есть решение суда». Мы долгое время настаивали на возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов в таких случаях и работают очень тяжело и сложно: им же приходится доказывать вину. Если я не ошибаюсь, в нашем деле было проведено порядка восьми экспертиз — и комплексных, и бухгалтерских, и почерковедческих, и различных других. Все подтверждено, факт уголовного нарушения есть, она обвиняемая по этим делам.

Срок привлечения к уголовной ответственности по делам о мошенничестве составляет 10 лет с момента совершения преступления. В случае Чуприной и «Эссен Продакшн» он отсчитывается с момента предоставления подложных документов в Арбитражный суд.

Нам не удалось связаться с Ольгой Чуприной и с юристом, защищающим ее интересы в связи с этим уголовным делом. «Реальное время» готово предоставить им возможность высказать свою позицию.

И снова новый поворот: еще одна потерпевшая

По уголовному делу от «Эссен Продакшн» Чуприну успели допросить самарские следователи, но только один раз. Как рассказывает нам Долниковская, это был первоначальный допрос, который следствие не устроил.

А потом Ольга Чуприна исчезла. Следственные действия уперлись в серьезное препятствие: обвиняемую было невозможно допросить, поскольку из Челябинска она уехала в неизвестном направлении. Самарские правоохранители искали ее несколько лет, подав в федеральный розыск. В итоге предпринимательницу, победительницу «Эссена» удалось найти в Сочи, и только в 2020 году. Но привезти в Самару на допрос Чуприну пока не удалось — потому что бывшую предпринимательницу увезли для этих же целей в Челябинск.

Дело в том, что в Челябинске на Чуприну заведены еще два уголовных дела, уже по заявлению от другой потерпевшей. Это вносит дополнительный колорит в образ «бедной женщины», которая вот уже восемь лет борется с корпоративным монстром в лице «Эссен Продакшн АГ». Причем там история вырисовывается еще более некрасивая — против Чуприной выступает не злобная корпорация, а ее бывшая сотрудница, женщина в декрете и с маленьким ребенком.

В 2016 году Комелькова подала заявление на Чуприну в Курчатовский отдел полиции Челябинска по факту кражи — по ст. 158 ч. 2 УК РФ. Фото право.челсити.рф

Пострадавшая по этим делам, Елена Комелькова (в девичестве Шопова) в 2013 году работала в компании Чуприной «Приолли Плюс» руководителем отдела закупок. Когда дела на фирме серьезно ухудшились из-за потери контракта с «Эссеном», хозяйка попросила ее взять на свое имя кредит на 2 миллиона — и передать его компании по договору займа. Женщина согласилась, и первые два года платежи исправно вносил сын Чуприной. А потом, в 2015-м, от нее стали требовать еще и подписать поручительство по новому кредиту компании — уже на 6,8 млн рублей. Елена отказалась, возник конфликт, ей пришлось в буквальном смысле убежать из офиса, не собрав даже личных вещей.

С тех пор, как рассказывает Комелькова «Реальному времени», кредит она выплачивает сама — оригинал договора займа ей не дали забрать из офиса. В 2016 году она подала заявление на Чуприну в Курчатовский отдел полиции Челябинска по факту кражи — по ст. 158 ч. 2 УК РФ (имелись в виду личные вещи, которые ей не удалось забрать с работы).

На допрос по делу о краже Чуприна тоже успела появиться — и утверждала, что Комелькова (в тот момент Шопова) у нее никогда не работала, более того, это Елена ей должна, а не она Елене.

— Следствие велось, материалов дела много. Было опрошено много свидетелей, со мной проводилась экспертиза на полиграфе (потому что у меня на руках не оригинал, а копия договора займа). Я не знаю, в каком статусе в расследовании дела находится ее сын, которому я лично передала 2 миллиона, — это тайна следствия. Но по факту он говорит, что ничего от меня не получал. Но он лично гасил эту задолженность два года — так вот, по их легенде, я его каждый месяц в одно и то же время встречала в городе, передавала ему средства, чтобы он ездил и гасил ими мой же кредит. Вы себе этот бред представляете? — делится с «Реальным временем» потерпевшая.

В итоге, когда в феврале 2020 года Комельковой удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, Чуприну объявили в федеральный розыск и челябинские правоохранительные органы.

Как рассказывает Елена, ссылаясь на материалы суда, бывшая предпринимательница моментально вызвала скорую помощь и улеглась в больницу. Фото Максима Платонова

Новые приключения неуловимой

Итак, самарские правоохранители искали Чуприну по делу о фальсификации документов, а челябинские — по делу о мошенничестве. В итоге ее все-таки сумели отыскать у теплого Черного моря. Но допросить не успели: как рассказывает Елена, ссылаясь на материалы суда, бывшая предпринимательница моментально вызвала скорую помощь и улеглась в больницу.

Оттуда после выписки ее и забрали челябинские оперативники (дело в том, что статья о мошенничестве более тяжкая, поэтому она «перекрыла» разыскные мероприятия по делу о фальсификации). Две недели назад в Челябинске прошло заседание суда об избрании меры пресечения. Невероятно, но факт: женщину, против которой возбуждены четыре уголовных дела, два из которых — по тяжкой статье, находившуюся в федеральном розыске, даже не поместили под домашний арест. На время расследования ее просто отпустили домой. Как говорит «Реальному времени» Светлана Долниковская, юрист «Эссен Продакшн АГ», такое она видит за свою практику впервые:

— Следствие на суде настаивало на заключении под стражу, ее представитель просил домашнего ареста. Статья тяжкая, Чуприна находилась в федеральном розыске. А суд вышел за пределы своих полномочий и никакой меры пресечения не избрал вообще. Я как юрист с 20-летним стажем такое впервые вижу.

Сейчас, как рассказывает нам Долниковская, неизбрание судом меры пресечения обжалуется — Комелькова со своим адвокатом подали апелляционную жалобу, судебное заседание по ней пока не назначено. Пыталось это сделать и АО «Эссен Продакшн АГ» как третьи лица, чьи интересы тоже затронуты, но судья не принял жалобу от юристов компании — сослался на огрехи в оформлении документов.



11 сентября должно было состояться заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы, но адвокат обвиняемой на него не явился — был занят в другом процессе. Зато судья зачитала справку о том, что Чуприна с 7 сентября находится в психоневрологическом диспансере. А значит, следственные действия опять затрудняются — «простая женщина» из Челябинска делает ставку на медицину и, коль скоро не смогла спрятаться от правосудия географически, пытается сделать это в разнообразных медицинских учреждениях нашей большой страны. Как говорят представители обеих потерпевших сторон, Чуприна вплотную занялась своим здоровьем практически сразу же, как только узнала, что ее нашли правоохранители в Краснодарском крае.



Чем закончится эта увлекательная история — покажет время.