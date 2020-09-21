Епифанов Александр Александрович

Общая информация

Родился 14 февраля 1961 в г. Ульяновске.

Трудовая деятельность

1978-1982 гг. — игрок ХК «Волга» (г. Ульяновск).

1982-1984 гг. — игрок ХК СКА (г. Свердловск).

1984-1994 гг. — игрок ХК «Зоркий» (г. Красногорск).

1994-1995 гг. — игрок ХК «Паса-бенди» (г. Иматра, Финляндия).

1995-1996 гг. — играющий главный тренер ХК «Паса-бенди» (г. Иматра, Финляндия).

1996-1998 гг. — главный тренер ХК «Зоркий» (г. Красногорск).

1999-2001 гг. — играющий тренер ХК «Зоркий» (г. Красногорск).

2002-2005 гг. — тренер ХК «Зоркий» (г. Красногорск).

2005-2007 гг. — главный тренер ХК «Волга» (г. Ульяновск).

2008-2009 гг. — главный тренер «Стьярнан» (г. Оскарсхамн, Швеция).

2009-2015 гг. — главный тренер ХК «Локомотив» (г. Оренбург).

С 2014 гг. — главный тренер сборной Германии.

2015 г. — старший тренер ХК «Волга» (г. Ульяновск).

2019-2020 гг. — тренер ХК «Старт» (г. Нижний Новгород).

С 2020 гг. — главный тренер ХК «Ак Барс-Динамо».

Награды и звания

Заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса.

Второй призер чемпионата мира (1993 г.).

Третий призер международного турнира на призы Правительства России (1992, 1994 гг.).

Чемпион мира среди юниоров (1980 г.).

Чемпион СНГ (1992 г.).

Чемпион России (1993 г.).

Второй призер чемпионатов СССР (1985, 1991 гг.).

Третий призер чемпионатов СССР (1987, 1989 гг.).

Обладатель Кубка СССР (1985, 1986, 1989, 1990, 1991 гг.).

Обладатель Кубка России (1993 г.)

Обладатель Кубка европейских чемпионов (1992 г.).

Обладатель Кубка мира (1990 г.).

Дата последнего обновления: