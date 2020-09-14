Ринат Акчурин, Пивная ассоциация Татарстана: «Никого через колено не ломаем!»

Глава Пивной ассоциации Татарстана — об Иреке Миннахметове, маркировке пива и борьбе с «серыми производителями»

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы любят побаловать себя крафтовым пивом, сваренным в частных пивоварнях. Особенно много поклонников пенного напитка среди молодых, которые предпочитают брать его в барах и в магазинах разливного пива. Однако именно здесь скрывается теневой оборот нелегальной продукции, который достигает 30—40% пивного рынка республики, считает председатель Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин. О том, как «сработала» идея введения минимальной розничной цены в отдельно взятом Татарстане, от которой взвыли частные пивовары, поможет ли маркировка сделать разливное пиво «честным» и не грозит ли объединению пивоваров смена курса с уходом главного драйвера Ирека Миннахметова, глава Пивной ассоциации рассказал в интервью «Реальному времени».

«Мы придерживаемся другого подхода — убеждаем»

— Ринат Касимович, в этом году с подачи Пивной ассоциации в Татарстане был запущен беспрецедентный эксперимент по маркировке кег. Он нацелен на установление государственного контроля за оборотом разливного пива. Каждая кега должна иметь марку госзнака и отражаться в системе ЕГАИС. Как производители восприняли очередную инициативу по обелению пивного рынка? Брожения были?

— Конечно, без них не обошлось! Но никого через колено не ломаем. Мы придерживаемся другого подхода — убеждаем, объясняем, считаем, во что обойдется та или иная инициатива. Но во главу угла ставим одно пожелание — давайте не будем травить наше население! Именно с таким простым призывом мы обратились к игрокам рынка во время первой встречи на учредительном заседании пивной ассоциации. Мы сразу сказали: давайте нормально производить, нормально продавать. Давайте не будем провоцировать правоохранительные и контролирующие органы на проверки и искать, где не уплачены налоги, чтобы не останавливать производство и не лишать работы ваших работников. Давайте попробуем работать честно! Но честно все вместе, а не по отдельности. Тогда выгодно будет работать всем.

За время работы ассоциации инициативы по защите пивного рынка от контрафакта получали безусловную поддержку. Пивная ассоциация принимает все больше новых участников. Если в начале 2018 года в ее состав входило пять членов, то в конце года — 12, а сейчас — 26 участников. У каждого члена равный голос при принятии решения.

Татарстанский рынок пива по сравнению с другими регионами можно считать чистым. Но наличие теневого оборота в любом случае ущемляет интересы добросовестных производителей, которые честно платят акцизы в региональный бюджет

Конечно, проблема производства и реализации нелегального пива на сегодня остается острой. Пивоварение как вид производства не требует лицензирования, поэтому любой частный предприниматель может открыть точку и продавать, и даже производить его. По мнению независимых экспертов, объем нелегального пива за последние два года снизился с 70% до 30—40%. Татарстанский рынок пива по сравнению с другими регионами можно считать чистым. Но наличие теневого оборота в любом случае ущемляет интересы добросовестных производителей, которые честно платят акцизы в региональный бюджет.

Эксперимент по маркировке кег — это вторая инициатива, которая ударит по нелегальному рынку пива. До этого мы добились введения в Татарстане добровольной минимальной розничной цены на пиво. После предварительных расчетов мы пришли к пониманию, что ниже 38 рублей бутылка пива емкостью 0,5 литра продаваться не может, а литр — ниже 76 рублей. Иначе с ней что-то не так. Идею поддержали крупнейшие производители, дистрибьюторы и розничные игроки. Эта мера действует бессрочно.

Хочу подчеркнуть, что участие в этих экспериментах — добровольное. Мы не навязываем правила игры, но участники понимают, что на территории Татарстана бизнес должен работать по-честному.

— Почему вы вдруг нацелились на разливное пиво? Разве основной объем серой продукции идет через него?

— Мы считаем, что основной объем «серого» пива удобнее проводить через кеги. Разливным пивом проще манипулировать. Сколько пива производитель залил, подключил ли шланг к считывающему аппарату или нет, никто не знает. Основная масса безакцизного пива проходит через 30- и 50-литровые кеги. Поэтому мы выступили с инициативой по добровольной маркировке кег.

Изначально эксперимент должен был проходить с 1 апреля с полным переходом на маркированные кеги 1 июля. Но помешала пандемия. Поэтому сроки перехода продлили до 1 октября.

Сложилось мнение, что разливное пиво — более свежее и живое, чем бутылочное. Мы же предвзятые потребители, и это нормально

«Когда «перекроем кислород» «серым» игрокам, и качество пива улучшится, и акцизы возрастут»

— И все-таки, есть ли оценки, какие потери несет бюджет из-за сбыта нелегального пива? Кстати, на днях Минфин РТ показал прогноз сборов акцизов от пива на 2021—2023 годы. Это около 13 млрд рублей ежегодно, что на 30% больше, чем от акцизов на водку.

— Эти оценки я дать не смогу, потому что их вправе давать государственные ведомства. Но в любом магазине разливного пива, где стоит 10—15 кранов, вы увидите очередь желающих приобрести несколько литров. Особенно много покупают пива в больших объемах летом.

— Татарстанцы любят побаловать себя крафтовым пивом, отдавая предпочтение разливному, нежели бутылочному. Можно ли сказать, что масштабы продаж в барах сопоставимы с продажами в розничной сети?

— Да, согласен. Когда ты приходишь в магазин, покупаешь одну-две бутылки, а не 10. В магазине берут на пробу, а потом идут в бар или в магазин разливного пива и покупают несколько литров. Сложилось мнение, что разливное пиво — более свежее и «живое», чем бутылочное. Мы же предвзятые потребители, и это нормально. К тому же мы хорошо знаем, что пиво в кеге реализуется самое большее за месяц. Другое дело, что объем проданного разливного пива постоянно занижают. Почему? Потому что значительная часть разливного пива просто нигде не учитывается. Она не входит в статистику. Мы просто не знаем, сколько на самом деле произведено и продано.

— Как изменится цена на разливное пиво после его маркировки?

— Марка Гознака на одну кегу стоит всего 48 копеек, поэтому и на цене пива никак не скажется. Но когда «перекроем кислород» «серым» игрокам, то вы увидите, что и качество пива улучшится, и акцизы возрастут.

Во время проверок выявляется немало моментов, когда разливное пиво покупают у завода-производителя на 10 кег, а остальные 20 кег — у кого-то другого. Но все продается под одними документами. Когда приходит проверяющий, ему предъявляют документы на 10 кег, после чего никто не знает, из каких кег разливают пиво. Вот эти 20 кег не учитываются. Бывает, что по документам везут квас, а в кегах — пиво. Вот это и есть неучтенный разливной рынок. Поэтому маркировку мы пробуем на кегах. И РАР нас поддерживает в этом вопросе. Я думаю, что эксперимент в Татарстане продлится год-полтора, после чего закрепится законодательно.

Бывает, что по документам везут квас, а в кегах — пиво. Вот это и есть неучтенный разливной рынок

Сегодня на пивном рынке Татарстана работает три производителя: пивоваренный завод «Белый кремль» «Татспиртпрома» с долей 17%, челнинский пивоваренный завод «Булгар-пиво» с долей 5—6%, пивоварня «АБ Инбев Эфес» с долей 30%. Хотелось бы, чтобы «Белый кремль» нарастил долю до 30%, как «АБ Инбев Эфес», а «Булгар-пиво» — до 10%. И в общем объеме производство пива в Татарстане выросло до 70%. Но это мои «хотелки» как руководителя ассоциации, чтобы как можно больше акцизов поступало в бюджет Татарстана.

«Ирек шел впереди, сметая любые преграды. Новый руководитель продолжил его курс»

— Не боитесь, что после смерти экс-гендиректора ТСП Ирека Миннахметова этот процесс затормозится. Кто будет двигать?

— Новый глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов — молодой, энергичный и предприимчивый руководитель, который хорошо подкован в финансовых вопросах. Ирек шел впереди, сметая на своем пути любые преграды. Хорошо, что новый руководитель продолжил его курс развития и не остановился на достигнутом. Сейчас пивоваренный завод «Белый кремль» наращивает объемы производства, его продукция появилась за пределами России, и это радует.

— Допускаете ли возможность смены курса ассоциации в связи с изменениями в руководстве «Татспиртпрома»?

— Если сейчас прекратить работу, которую мы начали 2 года назад, тогда пивной рынок пойдет в тартарары. Каждый будет искать нишу, где бы заработать быстрые и легкие деньги. Больше не будет сплоченности и организованности, не будет общей нацеленности на очищение рынка. Все пойдет на самотек. Но я уверяю, что одними правоохранительными и контролирующими органами не вычистить нелегалов, если сами производители и другие участники рынка не будут заинтересованы в честных правилах игры.

— В начале этого года крупные производители пива «Балтика», Heineken и AB InBevEfes объявили о выходе из российского Союза пивоваров. В своем совместном заявлении они указали, что этот шаг связан с «принципиальными разногласиями с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком». Участвует AB InBev Efes в вашем союзе?

— Нет, они не входят, но постоянно участвуют в работе. Они соглашаются с маркировкой, МРЦ. Как я уже сказал, крупные игроки заинтересованы работать по общим правилам в Татарстане.

Если сейчас прекратить работу, которую мы начали 2 года назад, тогда пивной рынок пойдет в тартарары. Каждый будет искать нишу, где бы заработать быстрые и легкие деньги

— Приходят ли к вам предприниматели, которые собираются закрыть торговые точки по экономическим соображениям?

— Бизнесмены приходят с различными проблемами, и в том числе с намерением избавиться от убыточных точек. Недавно приезжал молодой предприниматель, которому в наследство достались два торговых павильона по продаже пива в Казани. Он не смог вывести их на рентабельность и решил избавиться. Мы помогли ему их выгодно продать. Еще пример. У другого предпринимателя изъяли сидр. Его покупатель приобрел пиво и отравился, после чего написал заявление в Госалкогольинспекцию РТ. При разбирательстве выяснилось, что в проданном напитке оказался спирт, но и владелец торговой точки оказался жертвой недобросовестной поставки завода-производителя. Скорее всего, разбирательство между ними продолжится в Арбитражном суде РТ. Эта ситуация показывает, насколько пагубно влияет контрафакт на деловые взаимоотношения.

«Некоторые вынуждены уходить от налогов, чтобы оставаться конкурентоспособными»

— Год назад в Татарстане добровольно была введена минимальная розничная цена на пиво. Как сработала эта идея? Как татарстанское пиво «чувствует» себя, выходя в российские регионы?

— В том-то и дело, что в других регионах цена за бутылку пива — 26—28 рублей. И я не могу сказать, что «Белый кремль» не испытывает конкурентного давления, когда рядом стоят «Рижское» и «Жигулевское» по более низкой цене. Мы понимаем, что с дешевого пива просто не уплачены налоги. Оно прошло мимо ЕГАИС и мимо счетчика на заводе. Поэтому во многих регионах к нам обращаются за советом — как очистить пивной рынок от нелегальной продукции. Я ездил на различные фестивали в Сочи, в Москве, где рассказывал о нововведениях в нашей республике. Многие пивовары и дистрибьюторы воспринимают наши идеи положительно. Им же невыгодно производить дорого, а продавать дешево. Поэтому я говорю, что, помимо наращивания объемов производства, важно не уронить качество. Ведь если пиво понравится в первый раз, то его купят на 10 рублей дороже.

— Как же производители дешевого пива умудряются не разориться?

— В том-то и дело, что некоторые вынуждены уходить от налогов, чтобы оставаться конкурентоспособными. С другой стороны, мы не можем оставаться обособленными на этом рынке. Поэтому республика выходит с законодательными инициативами по защите пивного рынка от контрафакта. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект депутата от Татарстана Ильдара Гильмутдинова по контролю за объемами производства и введения реестра производителей пива. Сейчас счетчики по производству пива стоят на предприятиях мощностью свыше 300 тысяч далл, а в предлагаемом законопроекте порог снижен до 100 тысяч далл.

— Какова позиция Росалкогольрегулирования?

— В целом этот законопроект поддерживают. Сейчас он дорабатывается с учетом предложений от других заинтересованных сторон.

Сейчас счетчики по производству пива стоят на предприятиях мощностью свыше 300 тысяч далл, а в предлагаемом законопроекте порог снижен до 100 тысяч далл

— Как относятся к этой инициативе в других регионах России?

— Мне кажется, нас поддерживают многие. Ко мне подходили представители других регионов и говорили, что тоже хотят навести у себя порядок. Пива без ЕГАИС очень много. Особенно за Уралом. Там сплошной хаос. Вы понимаете, они на нем свою маржу имеют и не хотят отказываться. А представляете, если Пивная ассоциация уйдет с рынка, тогда произойдет то же самое. Хлынет миллион предложений от разных производителей с хорошими ценами и даже похожими вкусовыми качествами. Сегодня подделать пиво ничего не стоит. Ведь благодаря Ассоциации предприниматели поверили нам, объединились и пытаются совместными усилиями очистить рынок. Сейчас важно, что другие регионы взялись наводить порядок на своей территории. Нам важно объединить усилия, тогда и покупатель получит качественный продукт, и казна будет пополняться.