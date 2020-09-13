Чемпионский старт «Синтеза»

Водное поло начинает первым из линейки осенне-весенних видов спорта и задает тренды

Фото: Ринат Назметдинов

Первая посткоронавирусная игра чемпионата России по водному поло состоялась в Волгограде, после него в дело вступила Казань. Как бы продолжив своими поединками нескончаемый ватерпольный сезон, который, например, в Германии завершился только накануне. «Реальное время» рассказывает о прошедших в столице Татарстана матчах, разбирается в событиях лета и прогнозирует положение дел в ближайшем будущем.

«Синтез» за период забил больше, чем Астрахань за весь первый матч



Что такое для истории 16 месяцев? Совсем ничего. Ровно такой срок прошел, например, между отречением императора Николая Второго от престола и расстрелом его уже в качестве гражданина Николая Романова. Или, скажем, 12 июня стало по постановлению Верховного совета РФ праздничным «Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» с 11 июня 1992 года, а через 16 месяцев депутатов, принимавших этот документ, расстреливали в стенах Белого дома.

Так и в нашем конкретном случае — только 16 месяцев понадобилось для того, чтобы ватерпольное «Динамо-СШОР» из Астрахани и ватерпольный флагман СК ВВС «Синтез» разошлись по разным лигам. Нет, формально они остались играть в одном турнире — Суперлиге чемпионата России, но это уже не равнозначные соперники. В мае 2019-го дружина Дмитрия Стратана навязала ожесточенное сражение «Синтезу» в борьбе за бронзовые медали. После четырех матчей плей-офф счет был ровным — 2:2, в решающей встрече в Казани интрига жила до последнего, поскольку хозяева бассейна выиграли только 9:8, удерживая последние секунды мяч в игре и опасаясь лишний раз бросить, чтобы не потерять мяч и не получить разящую контратаку. А 11 сентября 2020-го интрига умерла уже в течение первого периода, когда казанцы забросили мячей больше, чем астраханцы за весь матч — шесть против четырех. В итоге синтезовцы не дали соперникам выиграть хотя бы один период — 6:0, 4:2, 4:1 и 5:1.

Общий счет — 19:4 — почти такой же, как в стартовой игре чемпионата, в которой «Спартак-Волгоград» дома разгромил «Штурм-2002» из Московской области. Только вот подмосковная команда вступила в этот сезон обновленным составом, практически юниорским, а Астрахань продолжает оставаться крепким орешком. Да, они, завоевав четвертое место, потеряли Михаила Краснова и Александра Миронова, ставших в Казани чемпионами России прошлого сезона в компании с Антоном Антоновым, который в это межсезонье перешел в Астрахань и поучаствовал в церемонии награждения чемпионскими медалями. Никто не забыт, ничто не забыто и торжественно отмечено, поскольку ватерполистов «Синтеза» награждал бронзовый призер первенства России 1993 года Владимир Леонов, ныне министр спорта Татарстана.

Второй матч начался с гола астраханцев, но Степан Андрюков в ответной атаке восстановил равновесие, а затем Адель Латыпов с 4-метрового вывел казанцев вперед, и команда хозяев завершила период с преимуществом в три мяча — 5:2. А вторая 8-минутка и вовсе обошлась без голов, что достаточно редко для водного поло. При этом Антонов умудрился отбить пенальти, пробиваемый Игорем Бычковым.

Все соперники нужны, все соперники важны

Взбодренные наставлениями Марата Закирова, казанцы бросились в атаку с начала третьего периода. Началось прямо с розыгрыша мяча, когда Эмиль Зиннуров, сын Ирека Зиннурова, опередил Василия Федотова, младшего брата вратаря волгоградского «Спартака» Петра Федотова, а с бортика за всем этим внимательно наблюдала Светлана Древаль, судья и дочь олимпийского чемпиона 1972 года Александра Древаля. Российское водное поло сильно династиями.

Тем временем Антонов отразил уже второй пенальти, на этот раз от Латыпова, а его одноклубники сократили разрыв до минимума (7:6), если не рождая подобие сенсации, то невольно помогая Волгограду в заочной борьбе за промежуточное первое место. В итоге матч завершился со счетом 12:9, а астраханцы, помимо интриги, могут порадоваться тому, что «Синтез» не реализовал три пенальти из четырех. Как в памятном для ватерпола Астрахани сезоне, когда местная команда обыгрывала Казань в серии пенальти.

Перед вторым матчем вспоминалось, что Астрахань исторически важна для «Синтеза». За всю историю казанского клуба в «Синтезе» играли порядка десяти воспитанников южного клуба, включая Сергея Гладилина, сын известного местного тренера Ивана Гладилина, именем которого названа СШОР Астрахани. Клуб и сейчас продолжает воспитывать перспективную молодежь, и самым молодым автором гола в субботней игре стал Александр Деревенский, которому всего лишь 17 лет, а во второй встрече последний гол у гостей забил 18-летний Валерий Рачителев.

Последний абзац посвящен тому, что сейчас наступили времена, когда поневоле испытываешь переживания и за команды конкурентов. К примеру, пока что не смогли прибыть на первый тур в Москву ватерполисты «Астаны» из Нур-Султана — им помешали коронавирусные ограничения. К счастью, в чемпионате предусмотрены большие временные интервалы, и матчи можно переносить, главное, чтобы они состоялись, как и матчи минского РЦОП, заявленного в высшую лигу открытого чемпионата России. Воспитанники белорусского ватерпола Басик, Нагаев, Николаенко также выступали в Казани, как и старый-новый синтезовец Игорь Бычков.

Очевидная ставка на своих

К сожалению, COVID-19 не щадит никого и ничего. В эксклюзивном интервью нашему изданию главный тренер сборной Сербии Деян Савич рассказывал о проблемах в своей стране:

«Очень жаль, что такой большой клуб, как «Партизан», столкнулся с большими проблемами, и думаю, что если государство не займется их решением, то мы можем потерять эту команду. Там ужасная ситуация, поскольку пришли люди, которые не знают, как организовать работу ватерпольного клуба, в клубе большие проблемы, и дети сейчас просто не хотят идти в водное поло».

Судя по последним сообщениям из Сербии, в «Партизане» решили организационные проблемы, а как будет выглядеть клуб, покажет чемпионат, который в одночасье превратился в один из сильнейших в Европе. Ранее малочисленный, опять же из-за приоритета еврокубков и Региональной лиги, в один момент он собрал сразу десять команд, и многие усиливаются, возвращая из-за границы сербов. Например, команда «Нови Београд» вернула Гогова и Чупича из Серии А, Аврамовича из Испании, а сборника Милоша Чука — из Хорватии. Очень серьезные приобретения для доселе скромного клуба. Солидно выглядят «Войводина», «Шабац», многолетний лидер местного ватерпола «Црвена звезда», также вернувшая несколько игроков из-за границы и попутно расставшаяся с бывшим вратарем «Синтеза» Виктором Ивановым.

Никита Круг заключил контракт с «Радничками» из Крагуеваца, сменив там Даниила Фролова, перешедшего в чемпионат Греции. Но главной сенсацией для этого клуба стало возвращение на родину Страхиньи Расовича, а также приглашение черногорца Алекса Укропины. И это также «будни коронавируса», когда легионеры вынуждены возвращаться на родину. Укропина в последние годы защищал цвета венгерского ОСК. Он, будучи черногорцем, хотел вернуться на родину, но тамошний клуб «Приморац» из Херцег-Нови уведомил, что из-за отсутствия Региональной лиги и неясной ситуации с еврокубками он планирует ограниченное количество игр в сезоне. А чемпионат Сербии, повторимся, за одно лето стал очень привлекательным.

Бывший игрок «Синтеза» стал тренером на родине

Главный тренер сборной России Сергей Евстигнеев обмолвился о проблемах сильнейшего греческого клуба «Олимпиакос», матчем с которым 9 мая «Синтез» должен был завершать свои выступления в Лиге чемпионов 2019—2020. Видимо, эти проблемы заключаются в потере целого квартета легионеров из экс-Югославии: Бульюбашича, Живоиновича, Жоковича и Митровича, вместо которых «Олимпиакос» вернул на родину Хрисоспатиса и Капоциса из чемпионатов Венгрии и Румынии соответственно. Еще раз: четыре легионера на выход, вместо них пришли два грека, ранее бывшие легионерами других чемпионатов. И это еще одно отличие коронавирусного межсезонья. Сейчас нет бессмысленных трансферов, и легионеры преимущественно исполняют ту роль, для которой они и были предназначены: усиление команды, а не элемент экзотики.

Кстати, в чемпионат Греции отправился вратарь сборной России Виталий Стаценко, который заключил контракт с «Гидраикосом», заявившимся на розыгрыш Лиги чемпионов. Вместе со Стаценко за «Гидраикос» будет играть Даниил Фролов, ранее выступавший в чемпионате Сербии, а всего в Греции станет сразу трое россиян, поскольку в «Перистери» перешел еще и вчерашний синтезовец и позавчерашний астраханец Александр Миронов.

Очищение от иностранцев пережил и венгерский ОСК, про который поговаривали, что команда переживает сложные времена. Нет, она просто избавилась от легионеров Бргульяна, Митровича, Прлаиновича, Ранджеловича, Убовича и Укропины. В целом одно нынешнее межсезонье как ветром сдуло из Венгрии 17 легионеров из 12 команд высшей лиги.

Даже Серия А, ориентированная на «импорт», потеряла десять легионеров, а пригласила лишь троих, причем двое из них просто поменяли Венгрию на Италию. То есть свою родину летом 2020-го покинул только один человек. При этом ветераны стараются максимально продлить свою карьеру. К примеру, переподписал контракт 38-летний хорват Мислав Томашич, 18 лет назад поучаствовавший в «квесте Кокорин — Мамаев», только наоборот. Тогда совсем еще молодой Томашич с товарищем по команде отдыхали в кафе, где на них напала компания, избившая их конечностями и огревшая Томашича стулом. Хорватские мужчины настолько суровы, что могут безбоязненно нападать на здоровенных ватерполистов, а те, получив стулом по голове, играют почти до сорока. И это касается не только Томашича, но и экс-синтезовца Срдана Антоньевича, продолжающего играть в 35 лет. На родине он заключил контракт с командой, которую возглавил другой бывший ватерполист казанского клуба Юре Марелья.

Кому COVID, а французам — профит

Лучше всего коронавирусной ситуацией воспользовались французы. Там пока неограниченное число легионеров, но со следующего чемпионата их количество ограничат четырьмя на команду. Сделано это с расчетом на усиление конкуренции в чемпионате, что помогло бы местной сборной отобраться на Олимпиаду в Токио-2021. Под шумок там готовы собрать суперклуб в «Нуази ле Сек». В прошлом году там играл еще один экс-синтезовец и экс-астраханец Игорь Плискевич, в отношении которого сейчас можно сказать «их там нет», зато в в коммуну Нуази-ле-Сек переехали голкипер Живоинович из «Олимпиакоса», а также серб Виктор Расович. Плюс в «Марселе» собрались серб Андрия Прлаинович, лучший игрок мирового водного поло последних лет, а также черногорцы Лазович и Спаич из «Ядрана».

Вернулся в родной чемпионат Гийом Лино, выступавший в Сербии. Кстати, также на родину отправился из Сербии еще и голландец Билал Гбадамасси, а помимо него домой вернулись «оранжевые» Волсвинкел, Линдхут, Цванцигер, то есть практически все, кто играл за рубежом.

Вообще, водное поло — это вид спорта, который первым вышел из межсезонья, завершив трансферную компанию. И ее итоги показывают, что ставка сейчас делается на отечественный продукт. Иностранцы если и играют, то только те, кто уже давно в стране, просто переходит из одной команды в другую. Эдакий коллективный Азмун, который уже так долго здесь живет и забивает, что его начинают путать с Оздоевым.



1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов