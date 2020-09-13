Как производители алкоголя и фаст-фуда эксплуатируют пандемию

От «коронавирусного» маркетинга до пожертвований правительствам

Целый ряд крупных производителей «продуктов нездорового потребления» — алкоголя, сигарет, фаст-фуда и снеков — по всему миру смог обратить пандемию коронавируса себе на пользу, полагают члены международной организации «Альянс по неинфекционным заболеваниям». Как отмечают авторы доклада, выдержки из которого опубликованы на медиаплатформе OpenDemocracy, эти компании производят продукцию, которая способствует развитию ряда болезней и ослаблению иммунитета перед COVID-19, и параллельно с этим вписываются в программы по борьбе с болезнями. И через это получают регуляторные послабления от правительств многих стран.



«Демонстрируют добродетель, наносят вред»

Производители алкоголя и «джанк-фуда» используют пандемию коронавируса, чтобы улучшить свою репутацию в глазах общества и правительств — хотя их продукты приводят к болезням, которые усугубляют протекание COVID-19.

Компании жертвуют фаст-фуд и напитки с высоким содержанием сахара медработникам и детским домам. Производитель пива выпустил на рынок шестифутовый холодильник «для соблюдения социальной дистанции». Другие жертвуют средства на благотворительные правительственные программы. Это всего несколько примеров из доклада «Демонстрируют добродетель, наносят вред», опубликованного на этой неделе, который описывает активности во время пандемии, связанные с «товарами нездорового массового потребления» — алкоголь, фаст-фуд, индустрия азартных игр и прочее.

Научные исследования связывают регулярное потребление напитков с высоким содержанием сахара и «ультраобработанных продуктов» (снеки, лапша быстрого приготовление и т.д., — прим. ред.) с ожирением, гипертонией, диабетами и проблемами сердечно-сосудистой системы. Люди, живущие с этими заболеваниями, находятся в группе риска по отношению к заражению COVID-19.

«Есть горькая ирония в том, что компании вроде производителей сигарет, алкоголя и джанк-фуда, чья продукция увеличивает риск подобных заболеваний и ставит людей под угрозу во время пандемии коронавируса, позиционируют себя как героев и партнеров и вписываются в инициативы по защите здоровья населения», — заявляет Люси Вестерман, один из руководителей Альянса по неинфекционным заболеваниям (NCD Alliance) и соавтор доклада.



Производители «товаров нездорового массового потребления» поспешили связать свои посылы и продукты с работой врачей, сотрудников экстренных служб и других людей, оказавшихся на передовой борьбы с пандемией. Фото opendemocracy.net

NCD Alliance и Spectrum Consortium собрали 784 примера из 94 стран преимущественно о производителях алкоголя и нездоровой еды. Согласно их докладу, производители «товаров нездорового массового потребления» поспешили связать свои посылы и продукты с работой врачей, сотрудников экстренных служб и других людей, оказавшихся на передовой борьбы с пандемией.

Как производители пива и сигарет подключись к борьбе с коронавирусом

Как пример, в Новой Зеландии и Британии Krispy Kreme (американский производитель пончиков, также владеющий сетью кофеен. Имеет подразделение и в России, — прим. ред.) предложил бесплатные пончики сотрудникам экстренных служб. Бразильский производитель пива Karsten изменил свое лого, чтобы тот напоминал легкие — именно их в основном поражает COVID-19, — и призывает потребителей следовать «трем правилам, чтобы пережить пандемию: самоизолироваться, дезинфицироваться и пить пиво для веселья».

Глава NCD Alliance Кейт Дейн полагает, что доклад поднимает вопрос о «корпоративном захвате COVID-19».

— Мы видим, что компании применяют эти тактики довольно часто по всему миру, чтобы связать себя с государственными мерами по борьбе с пандемией, и при этом едва скрывают циничные попытки ослабить существующие правила и отказаться от дальнейшего участия, — полагает она.

Krispy Kreme предложил бесплатные пончики сотрудникам экстренных служб. Фото delish.com

Тактика, похоже, работает. Табачная компания Philip Morris International пожертвовала 50 ИВЛ через свою структуру в Греции, Papastratos, для палат интенсивной терапии и заслужила публичную благодарность от местного министра здравоохранения. В Уганде правительство поблагодарило «Кока-Колу» за «долгосрочное партнерство в области здравоохранения» после того, как компания пожертвовала местному Минздраву деньги и грузовики. А министр здравоохранения в Мозамбике поблагодарил главу «Мозамбикского пива», принадлежащего транснациональному производителю AB InBev, за пожертвования санитайзеров и их «жест дружбы».

Лабрам Мусах, национальный координатор NCD Alliance в Гане, рассказывает, как производитель пива Guinness Ghana breweries пожертвовал местному министерству информации крупную сумму денег и 1,5 тысячи банок «Гиннеса», чтобы «поддержать тех, кто на фронте борьбы с пандемией». Вдобавок местное министерство энергетики организовало событие для прессы, чтобы принять пожертвование в фонд борьбы с COVID-19 от компании-организатора азартных игр в онлайне Betway. Пирри Кук из NCD Alliance описал «хищнические маркетинговые практики, нацеленные на молодежь», и «пожертвования от производителей алкоголя и фаст-фуда наиболее уязвимым группам и детям».

На основе описанных в докладе случаев авторы полагают, что правительства будут более неохотно контролировать компании, которые поддержали их финансово во время пандемии. Так, шотландское правительство уже отказалось от ранее озвученных ограничений на продвижение нездоровой еды.

— Чтобы поскорее преодолеть пандемию, правительствам необходимо более жестко регулировать эти индустрии, чтобы защитить людей от неинфекционных заболеваний и сделать общество боле здоровым и устойчивым к дальнейшим угрозам здравоохранению.