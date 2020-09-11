Пора решающих матчей на US Open: будет ли русский финал?

Зверев одной ногой в финале, Медведеву придется попотеть

Нынешний открытый чемпионат США уже стал историческим: во-первых, это первый турнир Большого шлема после пандемии, а во-вторых, нынче в Нью-Йорке совершенно точно будет новый победитель — впервые с 2014 года. Напомним, все турниры Большого шлема на протяжении последних шести лет выигрывало супертрио Джокович — Надаль — Федерер. И что самое приятное, хорошие шансы на победу имеют сразу два теннисиста с русскими фамилиями — Даниил Медведев, выступающий за «историческую родину», и Александр Зверев, представляющий Германию. Подробнее о раскладах перед сегодняшними полуфиналами — в материале «Реального времени».

Рублев первый, кто навязал борьбу Медведеву. Но все равно не смог взять и сета

Четвертьфинал, проходивший день назад на стадионе Артура Эша, стал первым в истории турнира, когда оба соперника выступали под российским триколором. Как к этому относиться — как к возрождению отечественного мужского тенниса или стечению обстоятельств — решайте сами.

Правда, какой-то упорной борьбы в противостоянии Даниила Медведева и Андрея Рублева замечено не было — разве что эпизодами в первом и третьем сетах. Медведев изначально подходил к этой встрече в статусе фаворита. В его пользу говорил опыт выступлений на крупных турнирах и, конечно же, удачная игра именно на US Open.

На прошлогоднем турнире в Нью-Йорке Даниил смотрелся прекрасно, успев по дороге настроить против себя зрителей, а потом влюбить их в себя так, что в финале большинство болело за него, а не за Надаля. Одного шага не хватило тогда россиянину, чтобы взять американский «Шлем».

На прошлогоднем турнире в Нью-Йорке Даниил смотрелся прекрасно, успев по дороге настроить против себя зрителей, а потом влюбить их в себя так, что в финале большинство болело за него, а не за Надаля. Фото championat.com

В очном противостоянии с Рублевым Даниил показал, что умеет справляться со спадами и психологическими ямами. Именно такая яма приключилась с ним в первом сете, когда на стадионе вдруг погас свет и матч был прерван на десять минут. По ходу последовавшего тай-брейка показалось, что Медведев не сумел заново включиться в борьбу. Он сходу отдал один из двух розыгрышей на своей подаче и уже спустя пару минут уступал со счетом 2:5, заметно нервничая и выплескивая злость.

Но тем и отличается опытный мастер от восходящей звездочки, что в нужный момент он умеет справиться со своими нервами и собраться. А вот Андрей, напротив, распереживался от внезапно свалившегося на его голову преимущества — допустил двойную ошибку, затем не реализовал три сет-бола, проиграл пять очков подряд, а с ними и партию. А вот в третьем сете Рублев практически переломил ход встречи и впервые навязал Медведеву борьбу.

«Возможно, впервые за год я праздновал победу, потому что в конце было очень тяжело. Я чувствовал, что могу попасть в беду, поэтому был очень рад победе на тай-брейке. Одно очко решило исход двух сетов, так что это был действительно тяжелый матч... Андрей играл невероятно. Он играл очень хорошо, поэтому я очень доволен своей победой», — признался Медведев после матча.

Пока что Даниил просто уничтожает своих соперников на нью-йоркском турнире. До Рублева его коллекцию пополнили еще четыре скальпа: лишь семь геймов Медведев отдал Федерико Дельбониси, девять — Кристоферу О`Коннеллу, восемь — Джеффри Вулфу и всего пять — Фрэнсису Тиафо. За пять матчей он не проиграл ни одного сета (!) и ни одного тай-брейка.

Шансы Медведева и Тима равны — оба не заметили соперников на турнире

В полуфинале россиянин встретится с Домиником Тимом. Статистика их личных встреч пока что в пользу австрийца: за время выступлений в ATP-туре Медведев сыграл с ним три матча, в двух из которых потерпел поражение.

В четвертьфинале Тим не испытал никаких трудностей в противостоянии с австралийцем Алексом де Минором — 6:1, 6:2, 6:4, спортсмены провели на корте всего 2 часа 5 минут. В 1/8 финала он также без проблем разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1, 7:6), в первых раундах турнира — с Марином Чиличем (6:2, 6:2, 3:6, 6:3), Сумитом Нагалом (6:3, 6:3, 6:2) и Хауме Муньяром (7:6, 6:3, отказ).

Что российский теннисист может противопоставить Тиму, каковы его сильные стороны? Во-первых, Медведев по праву считается одним из самых тактически сильных теннисистов в ATP. Он всегда старается подловить соперника, выждать его ошибки, нащупать слабые стороны. Во-вторых, Даниил очень дисциплинирован и хладнокровен, что позволяет ему не выпадать надолго из матчей, быстро собираться и возвращаться, как это было день назад. Именно железные нервы играют в пользу Медведева в его решающих сражениях.

Статистика личных встреч Медведева и Тима (на фото) пока что в пользу австрийца: за время выступлений в ATP-туре Медведев сыграл с ним три матча, в двух из которых потерпел поражение. Фото: MacKrys (wikimedia.org)

Кроме того, он умело перестраивается, может начать действовать агрессивнее, когда это требуется. Россиянин уверенно простреливает и с форхенда, и с бэкхенда, а в сложных ситуациях может сделать упор на подачу. Хард — это однозначно покрытие Даниила, хотя он умеет играть на чем угодно.

При этом шансы двух игроков абсолютно равны, что подтверждает весь ход турнира. Наверняка матч не будет трехсетовым и наверняка мы увидим тай-брейки.

Зверев — фаворит в своем полуфинале

В полуфинале Александр Зверев — Пабло Каррено-Буста эксперты считают фаворитом русского немца, хотя и этот матч обещает быть упорным и затяжным.

Испанца Каррено-Буста можно смело назвать самым фартовым из участников нынешнего Открытого чемпионата США. Стадию одной восьмой он проскочил лишь благодаря «счастливому» стечению обстоятельств. Проход в четвертьфинал ему подарил Новак Джокович, в первом сете неосмотрительно откинувший лишний мяч и угодивший им прямо в горло лайнсвумен, которая весьма талантливо сыграла серьезные страдания, а через несколько секунд спокойно ушла с корта. Как итог — дисквалификация серба и выход Каррено-Буста в следующую стадию без борьбы.

В четвертьфинале с канадцем Денисом Шаповаловым он еле волочил ноги в четвертом сете (0:6), плюс давала о себе знать травмы спины, однако после медицинского тайм-аута вышел как новенький и уверенно взял пятую партию, во второй раз в карьере выйдя в полуфинал US Open. Вообще, умение доставать самые сложные мячи и вытаскивать матчи — сильная сторона испанца.



Для Зверева этот полуфинал станет вторым в карьере на турнирах «Большого шлема». Первый случился на Australian Open в начале года.

По турнирной сетке русский немец шел не так уверенно, как соперники в первой полуфинальной паре. Четвертьфинал против Борна Чорича, скажем, он выиграл «на тоненького» — 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3.

У 23-летнего Зверева есть негативная черта, из-за которой ему пока не удается стать по-настоящему топовым теннисистом (хотя в его активе победы на Итоговом турнире ATP-2018 и на 13 турнирах ATP) — он часто теряет контроль над эмоциями, и это не раз уже губило его в важнейших матчах. Впрочем, сегодня у него будет шанс исправить это недоразумение. Александр ранее уже играл с Каррено-Бустой и в обоих случаях одерживал уверенные победы.

К тому же есть большие сомнения, что испанец сможет полностью восстановиться к полуфинальному противостоянию — травма спины так легко не залечивается. И вряд ли Каррено-Буста симулировал после четвертой партии игры против Шаповалова. И наверняка везение Пабло не бесконечно.

Так что, в отличие от другой полуфинальной пары, здесь можно смело ставить на победу Зверева.