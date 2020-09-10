ФК «Нефтехимик» обвинили в заражении соперников из Брянска

Котлеты-очки отдельно, мухи-домыслы отдельно

Прошедший накануне восьмой тур чемпионата ФНЛ сохранил диспозицию команд. «Оренбург» продолжает лидировать, его преследует группа команд во главе с «Нефтехимиком» и «Балтикой». Правда, нижнекамцы свои три очка не заработали, а получили без борьбы, причем нежелательным кэшбеком им прилетело еще и обвинение в массовом заражении команды соперника. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что не стоит оставлять без внимания «дезу», содержащую клеветнические выдумки о клубе.

Брянский конспиролог сослался на уважаемый сайт, переврал цитату и состряпал обвинение



Матч восьмого тура принес «Нефтехимику» три очка, при этом нижнекамцы сэкономили на поездке в Брянск. Тамошнее «Динамо», увы, столкнулось с главной проблемой-2020 — коронавирусом. Однако вместе с тремя очками татарстанский ФК получил и ушат грязи от отдельных брянских фанатов. И ладно бы все это оставалось на просторах гостевой книги сайта «Динамо», так нет же, один из активистов вынес обвинение в публичную плоскость, оформив соответствующую новость на сайте Спортс.ру. Поскольку личные измышления брянского конспиролога не имели бы никакого веса, товарищ притянул за уши абзац из текста вполне уважаемого издания Sportbox.ru.

Этот абзац изначально звучал следующим образом: «К слову, сомнительные тесты, по данным моих информаторов, там (в «Динамо», — прим. ред.) с учетом инкубационного периода появились после кубкового матча в Нижнекамске. На котором у «Нефтехимика» отсутствовал даже главный тренер Юрий Уткульбаев, впоследствии не летавший в Томск. Официально — из-за ОРВИ. У «НН» («Нижнего Новгорода», — прим. ред.) люди тоже стали исчезать после игры с нижнекамцами. Симптоматично, что лучший бомбардир клуба из Татарстана прошлого сезона, их лидер Уридия, в Нижнем вышел только на 61-й минуте, а потом был заменен. Совпадение? Хотя сам «Нефтехимик» — «в шоколаде»: 2-е место, 5 «сухарей» подряд и серия без пропущенных мячей Голубева в 498 минут. Системная, «тренерская» команда».

На матче у «Нефтехимика» отсутствовал даже главный тренер Юрий Уткульбаев, впоследствии не летавший в Томск. Фото vk.com/fcneftekhimik

В целом, абзац журналиста не вызывает нареканий, человек сделал работу, собрав и инсайды, и открытую информацию, которой было не так уж и много, и обратив внимание на суть, которая заключается в том, что «Нефтехимик» «системная», «тренерская» команда. Можно было бы добавить, что она лишилась зимой лучшего бомбардира двух последних лет Дениса Макарова и со скромным составом заняла пятое место в прошлом усеченном сезоне, в котором не провела ни одного матча на домашнем стадионе, а нынче действительно взобралась на второе. Там еще Давид Хубаев заболел после первого матча, но это не COVID-19. Но столь глубокое погружение в проблемы одной команды не обязательно для федерального издания, дело которого уследить за 21 командой и персонально за «Спартаком-2».

Немного сократил

Итак, к журналисту в частности, и к Sportbox.ru в целом вопросов минимум, но они есть к некоему анониму, который обрезает цитату на словах «и серия без пропущенных мячей Голубева в 498 минут. Системная, «тренерская» команда».

С некоторым опозданием бурю в стакане воды успокоил сам брянский клуб, который объяснил происходящее: «При подготовке к календарному матчу против команды «Спартак-2» все футболисты и тренерский штаб прошли тестирование на COVID-19. Результаты, которые пришли на следующий день, показали наличие заражения у одиннадцати игроков. Данная информация шокировала всех сотрудников «Динамо-Брянск». Несмотря на соблюдение санитарных норм, вирус, который в этом году внес изменения в жизнь всего мира, добрался и до нашего клуба».

Далее в ход событий вмешалась даже не ФНЛ, а областное управление Роспотребнадзора. Постановлением врио главного санитарного врача Брянской области был введен запрет на проведение тренировок и футбольных матчей с участием игроков «Динамо-Брянск». Все члены команды были отправлены на двухнедельный карантин, который продлится до 17 сентября включительно, то есть после «Спартака-2» и «Нефтехимика» команде прилетит еще одна баранка за невыход на игру с «Аланией» во Владикавказе. Наши искренние соболезнования!

Постановлением врио главного санитарного врача Брянской области был введен запрет на проведение тренировок и футбольных матчей с участием игроков «Динамо-Брянск». Фото vk.com/fcdynamobryansk

Увы, соболезнования и сочувствие — это единственное, что может выразить и нижнекамский «Нефтехимик» в этой ситуации, когда положение в таблице зависит не только от финансов и мастеровитости, но и от здоровья членов коллектива. И это самое здоровье необходимо охранять самому, а не ссылаться на «происки врагов». Ведь логично предположить, что Уткульбаев, отсутствовавший на тренерском мостике из-за болезни, в случае заражения COVID-19 был бы более всего опасен для своих подопечных. Представить главного тренера в роли разносчика болезни среди представителей гостевой команды — это все равно что вернуться в средневековье, с остановкой в нулевых годах, когда «Рубин» обвиняли в том, что он подкидывает крыс в гостевые раздевалки. Тогда еще питерский «Зенит» привозил с собой священника, чтобы освятить раздевалку на казанском стадионе.

А позиция брянского клуба заслуживает только уважения: «Мы искренне сожалеем, что стали заложниками обстоятельств, подвели своих болельщиков и теперь, получив три технических поражения, опустимся в нижнюю часть турнирной таблицы. Просим вас, дорогие болельщики, не искать в этой ситуации заговора против команды, не вычислять виноватых и не отворачиваться от нас в трудную минуту! Ситуация в мире показывает, что новый вирус никого не щадит. Надеемся, что COVID-19 пройдет мимо вашей семьи!».

Нужно заботиться о своей репутации

Следи за собой: будь осторожен: слова из композиции Виктора Цоя в этом году стали вновь актуальны. В этом плане можно понять позицию нижнекамского клуба, не ставшего раздувать скандал на ровном месте, который, надеемся, утихнет после разъяснений первоисточника в Брянске. С другой стороны, надо понимать, что это ФНЛ, находящаяся на обочине внимания большинства болельщиков. Грубо говоря, там могут человека на стадионе съесть, и массовый зритель узнает об этом только из телефильма «Следствие вели с Леонидом Каневским».

Но в случае приближения команды к выходу в Премьер-лигу внимание к ней будет повышаться в геометрической прогрессии. Примерно так же, как было в прошлом году с «КАМАЗом», когда челнинцы словили свою «минуту славы-2019», сыграв в Кубке России со «Спартаком». Кстати, новому поколению, воспитанному не людьми, а мобильниками, можно напомнить, что тогда нижнекамцы, уступив «КАМАЗу», особо не напрягались в Кубке страны, как и в этом сезоне в кубковом матче с брянским «Динамо», — поскольку не располагают глубиной состава.

За безответственность высказываний Юрана подвергли осмеянию, но разве кто-то всерьез считает, что он тратит время на чтение комментариев о себе? Фото: vk.com/fckhimki_official

И еще стоит напомнить о главном правдорубе этого лета Сергее Юране. В августе, будучи уволенным из «Химок», он пообещал, что «Спартак» получит в чемпионате максимальные 12 очков от, собственно, «Химок» и «Уфы». После чего «нашел взаимопонимание» с уволившим его подмосковныи клубом, получив выходное пособие в 14,5 миллионов рублей, из которого выплатил РФС 100 тысяч штрафа «за разговоры». Когда «Уфа» сыграла со «Спартаком» вничью, то есть уже оттяпала у москвичей два очка из гарантированных 12-ти, Юран изрек: «Я не знаю, что тут отвечать. Пускай Евсееву задают какие-то вопросы. Эта тема уже давно проехала».

В итоге человек заработал сотрясанием воздуха 14,4 миллиона, больше, чем зарабатывают многие адвокаты, юмористы и других мастера разговорного жанра за год. За безответственность высказываний Юрана подвергли осмеянию, но разве кто-то всерьез считает, что он тратит время на чтение комментариев о себе? И это урок для небольших команд, которые планируют перебраться в пучину высшего дивизиона, насыщенного подобными людьми, как банка шпрот. Заботиться о репутации необходимо самим клубам, пресекая обвинения, развенчивая домыслы и привлекая к ответственности за недобросовестное освещение в СМИ.

