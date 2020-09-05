Минниханов отправился на ярмарку, чтобы поздравить татарстанцев с Днем садовода

Фото: @rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил садоводов республики с праздником.

Минниханов посетил ярмарку в агропромпарке «Казань». Он отметил, что в республике насчитывается около 380 тысяч садовых участков. Выращенными на участках Татарстана фруктами и овощами пользуются около миллиона людей.

«Особо в этом году садовые участки показали свою значимость, когда мы столкнулись с пандемией. Я считаю, что человек, у которого есть сад, всегда будет занят, будет иметь натуральную продукцию, делать заготовки на зимний период», — передает слова Минниханова пресс-служба слова президента РТ.

В Татарстане с 2017 года на решение проблем садоводов выделяется более 500 млн рублей. Минниханов добавил, что в республике и дальше будет продолжена реализация программы по поддержке садоводческого движения.