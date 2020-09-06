Видео недели: Путин подбросил Урганта, настоящий полковник и полет девочки на воздушном змее

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин и Ургант

Шоу «Вечерний Ургант» открыло новый сезон веселым роликом, в котором президент России Владимир Путин якобы подбрасывает Ивана Урганта до Останкино на Aurus. При помощи монтажа ведущего шоу интегрировали в ролик из прошлой подборки, снятой в Крыму.

Ургант рассказывает, почему не начал сезон третьего сентября, как обещал в финале прошлого сезона, пробует на президенте свои шутки и жалуется на пробки в центре Москвы.

Стрельба в казанском отделении полиции

В Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич стрелял по своим подчиненным из пневматической винтовки. В МВД утверждают, что пострадавших не было, однако, по данным источников «Реального времени», травмы получили трое.

По информации телеграм-канала «Контора пишет», на видео запечатлен момент стрельбы по дознавателю полиции лейтенанту юстиции Айгуль Хакимовой.

Полет на воздушном змее

В Тайване на фестивале воздушных змеев в небо унесло трехлетнюю девочку. Около 90 секунд она провела в воздухе, когда ветер начал стихать, змей стал опускаться. Взрослые смогли поймать ребенка. К счастью, девочка не пострадала.

Салют в Казани

На прошлой неделе в Казани праздновали 100-летие ТАССР и 1015-летие города. Масштабные гуляния прошли по всему городу и завершились праздничным салютом, одним из самых ярких за последние годы. Залпы производились под песню Салавата Фатхутдинова.

Убийство Деданина

В Бугульме 1 сентября киллер застрелил предпринимателя Евгения Деданина. Момент преступления попал на камеру наблюдения.

Подозреваемый был задержан при попытке скрыться. Через два дня суд арестовал Араика Мирзаяна до 1 ноября. На допросе он рассказал, что убил бизнесмена из мести.

Новый клип «татарской Бузовой»

Певица Римма Никитина, которую называют «татарской Бузовой», выпустила новый клип на песню «Безнен Татарстан». Ролик явно малобюджетный, но вполне концептуальный. Выполнен с любовью все еще к популярным 90-м, с соответствующими костюмами и реквизитом.

Парк «Урам»

На набережной Казанки открылся экстрим-парк «Урам». Пока на его территории действуют 8 разных площадок, запущена только открытая часть, далее предполагается построить крытую часть, где спортсмены смогут заниматься в любое время года.

Налет на киоск в Челнах

В Набережных Челнах группа молодых людей устроила нападение на киоск с шаурмой возле ТЦ «Эссен». Парни в масках расстреляли из пневматического оружия двоих сотрудников, разгромили оборудование и скрылись. Полиция ищет нападавших. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Видео с камер наблюдения запечатлело нескольких налетчиков.

Зюганов о сожженной «сволочи»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. Главный коммунист страны рассказал, как Россия трижды спасала мир от захватчиков: монголо-татарского ига, Наполеона и нацистской Германии. Оговорка Зюганова о том, кого уничтожал Гитлер, стала одним из мемов уходящей недели.

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу. И от ордынского нашествия. И Наполеона, которого в щепки здесь расколотили под Москвой. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — сказал глава КПРФ.

«Церковь пьяниц» в ЮАР

В ЮАР еще в 2017 году появилась первая «церковь пьяниц». Ее основатель Циеци Макити опирался на христианские каноны, но решил дополнить их огромным количеством алкоголя на богослужениях. Недавно последователи секты провели литургию в честь ослабления коронавирусных ограничений.