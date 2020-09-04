Любовь и жуки — Кариевский театр открыл сезон комедией «Корт»

На сцене татарского ТЮЗа кипели «колорадские страсти»

Фото: Максим Платонов

Татарский ТЮЗ им. Кариева открыл сезон народной комедией «Корт» (“Колорадские” страсти»), которую главный режиссер Ренат Аюпов поставил по пьесе Фанавиля Галиева. Актеру и режиссеру, работавшему в Кариевском и Тинчуринском театрах, в этом году исполнилось бы 60 лет.

Любовь — не картошка

Фанавиль Галиев, по сути, всю жизнь проработал в народных театрах, и первую его пьесу поставили еще и потому, что труппе требовался современный материал. С 1982 по 1992 год он играл и режиссировал в Тинчуринском, а в татарский ТЮЗ пришел позже как ведущий артист. На этой сцене поставили семь его пьес.

Галиев писал и драмы, и комедии, всего более 20 произведений. «Корт» — это классическая житейская комедия. В ней много дурачества, шума, сюжетных линий, которые придуманы словно бы за ночь и которые нелегко завершить. Впервые ее показали в 2003 году в Челнинском драматическом — и по-русски она называлась «Деревенские шалости».

Фанавилю Галиеву — актеру и режиссеру, работавшему в Кариевском и Тинчуринском театрах, в этом году исполнилось бы 60 лет

Главный герой — Хайдар (Ильфат Камалиев), безработный, катающийся на самокате и живущий продажей картошки, она у него без колорадских жуков, не то что у всей деревни. По этой причине на него злятся все жители. У Хайдара есть лошадь Карлыгач, в их отношения сразу веришь, хоть конь и пластиковый. Еще герой был влюблен в Салиму (Эндже Камалиева) 20 лет назад, а теперь она замужем за механиком Рифатом (Фернат Насибуллин). Выясняется, что в Хайдара влюбилась ее дочь Рамиля (Альбина Гайзуллина). Сводит их великовозрастная Сажида (ее играет Амина Галиева — вдова драматурга). И все у них получится, конечно же, а Сажида скажет, что главное — чтобы внутри у человека не было червей (или червоточины).

Параллельно развивается романтическая линия еще двух семей: Аниса (Рузанна Хабибуллина) гуляет с сыном председателя колхоза Дамиром (Дилюс Хакимзянов). У Анисы отец, поверив, что жена ходила к гинекологу-мужчину, ставит ей фингал, и зрителю должно быть смешно.

Это комедия, которую легко представить в постановке «Мунча ташы» или на сцене деревенского клуба — когда закончился тяжелый рабочий день и хочется просто посмеяться

Вообще, с позитивными героями в пьесе нелегко. Аниса, к примеру, врёт родителям, что беременна, чтобы выйти замуж, но это все сразу забывается в круговороте событий. Председатель Гаптери (Ильназ Хабибуллин) хочет пропиариться за счет Хайдара, у которого редкая кровь — она защищает от СПИДа. Картошка без колорадского жука и уникальная кровь — да, за такого Хайдара точно выдадут дочь замуж. Не слишком охотно, конечно, ведь ему 42, а ей 23, к тому же во всей истории ощущается запутанный психологический трюк. И когда мать говорит, что согласна на неравный брак, возникает редкий момент в спектакле, когда видишь трагедию женщины, которая вышла не за того, и теперь хочет, чтобы дочь прожила за нее жизнь.

Как театры играют в шахматы со зрителем

В остальном это комедия, которую легко представить в постановке «Мунча ташы» или на сцене деревенского клуба — когда закончился тяжелый рабочий день и хочется просто посмеяться. Такие постановки тоже имеют смысл. Если представить, что во всем мире ставят только такие комедии, принять именно такую перегруженную эмоциями игру, когда у актеров нет мотивов, травм, высоких целей (и им порой очень нелегко что-то сыграть). Когда у героев есть лишь дикое желание узнать, чем же Хайдар пользуется, чтобы жуков извести, ну или выйти замуж.

После полугодовой паузы вряд ли можно выйти к испуганному зрителю с лихо закрученной драмой

Либо можно продолжать искать скрытые смыслы, например, в сценографии Булата Гильванова — художник, повсеместно известный пропагандой истории Волжской Булгарии, здесь создал сад Хайдара, похожий на марийское капище, словно бы он здесь не картошку сажает, а хранит секрет вечного успеха. Но главный герой неловок, он стесняется своих чувств, у него никаких тайн с жуками, и эта чрезмерно нагнетаемая линия надоедает ему даже раньше, чем зрителю.

Когда смотришь на зал, в котором зрители сидят в шахматном порядке, то видишь в народных комедиях не просто репертуарный ход, но и вынужденную меру. После полугодовой паузы вряд ли можно выйти к испуганному зрителю с лихо закрученной драмой. Театр Камала готовит «Женюсь.tat», Тинчурский — «Полиционер» (обе написал Ильгиз Зайниев), обе — постановки комедийные. Вероятно, на них пойдут те, кто готов надевать маски даже в театре.



1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Радиф Кашапов