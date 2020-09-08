Татарстан избавляется от слабых машин и закупается снегоходами

Как меняется количество автомобилей, мотоциклов и яхт в Казани и республике

Фото: Роман Хасаев

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в прошлом году Татарстан прирос легковыми автомобилями на 25 тысяч единиц. При этом корпоративные клиенты выбирали машины помощнее — в сегменте от 100 до 150 лошадиных сил, а среди «частников» по-прежнему на первом месте «легковушки» до 100 «лошадей». Что интересно, в республике снижается количество автобусов, а число яхт и снегоходов, напротив, только растет. В целом в республике наметилась тенденция к покупке премиального транспорта.

Транспорта больше, кроме автобусов

В Татарстане продолжает расти число транспортных средств — причем касается это почти всех категорий, не только наземного транспорта, но и катеров, яхт, а также воздушных судов. Единственным исключением стали автобусы — их стало меньше, да и то, только у юрлиц. Физлица покупают автобусы в прежних объемах, возможно для организации частных перевозок.

Согласно данным статистики, общее количество транспортных средств, зарегистрированных в Татарстане, за 2019 год увеличилось почти на 40 тысяч единиц. В 2018 году в регионе было зарегистрировано 1,4 млн транспортных средств, а в 2019 году — уже 1,44 млн. Это касается транспорта всех видов — наземного, водного и воздушного.



Основная масса ожидаемо приходится на наземные транспортные средства — это 1,425 млн единиц. Из них на 1,387 миллионов транспортных средств предъявлен налог к уплате. В основном это, конечно же, легковые автомобили — их в регионе зарегистрировано 1,25 млн штук. За 2019 год в Татарстане «легковушек» стало на 23,4 тысячи штук больше. Хотя, если быть точным, легковых машин в регионе даже еще больше — указанные выше цифры касаются автомобилей, зарегистрированных на частных лиц. Помимо них, есть еще 52,8 тысяч машин, которые принадлежат юрлицам — их за год прибавилось на 2,5 тысячи. То есть, общий рост числа легковых автомобилей составил 25,6 тысяч экземпляров. Если при этом учитывать, что какая-то часть автомобилей при этом была утилизирована или продана в другие регионы — становится ясно, что купили татарстанцы гораздо больше машин.

За 2019 год в Татарстане «легковушек» стало на 23,4 тысячи штук больше. Фото Романа Хасаева

Легковые машины: «малолитражки» постепенно уходят в прошлое

Больше всего в Татарстане зарегистрировано машин из обширной категории с мощностью до 100 лошадиных сил. Доля от общего числа «легковушек» у маломощных машин — 52%, но год от года цифра снижается — сказывается то, что покупаются новые машины, у которых уже довольно редко бывает мощность меньше 100 «лошадей». Доля их в прошлом году составляла 54%. За год таких машин в Татарстане стало меньше сразу на 17,8 тысяч штук, и это — единственная сократившаяся в 2019-ом категория.

Вторая по популярности категория машин — тоже довольно обширная — мощность их двигателей составляет от 100 до 150 «лошадей». Их в регионе — 505,5 тысяч штук, причем 35,3 тысячи были куплены в 2019 году — это самая обширная по числу покупок за год категория машин, но по общему количеству она по-прежнему на втором месте.

Третья по величине категория — это машины с еще чуть большей мощностью — от 150 до 200 «лошадей». Их в Татарстане на конец 2019 года было 62,4 тысячи штук, или 5% от всех «легковушек». За год их увеличилось почти на 4 тысячи экземпляров.

Машин с мощностью от 200 до 250 лошадиных сил — почти в три раза меньше, 26,2 тысячи штук. За год их, как и машин с мощностью в 1500-200 «лошадей», стало больше на 7-8%, их купили около 2 тысяч штук, так что тенденция с постепенным ростом мощности заметна и тут. А вот число автомобилей самой мощной категории — свыше 250 л.с. — за год почти не изменилось. Их как было около 10,3 тысяч штук (около 0,8%), так и осталось. Видимо, это — все же очень особенный сегмент, интерес к которому стабилен и не связан с общими тенденциями в автомобильной отрасли. Машины с такой мощностью интересует лишь небольшую категорию людей, остальные к таким показателям не стремятся — во-многом благодаря очень высокому налогу.

Транспортный налог на физлиц за 2019 год по легковым автомобилям

Показатели (физлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук Количество транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате 1 397 482 1 371 602 1 320 556 2% 4% 25 880 в том числе:











по наземным транспортным средствам 1 387 097 1 361 240 1 310 723 2% 4% 25 857 из них:











Автомобили легковые с мощностью двигателя: 1 252 384 1 228 971 1 182 784 2% 4% 23 413 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 647 944 665 715 669 107 -3% -1% -17 771 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 505 531 470 220 427 777 8% 10% 35 311 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 62 399 58 483 53 820 7% 9% 3 916 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 26 161 24 217 21 887 8% 11% 1 944 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 10 349 10 336 10 193 0% 1% 13

Любопытно, что среди машин, принадлежащих юрлицам, разбивка по категориям выглядит несколько иначе. Машины мощностью от 100 до 150 л.с. тут уже успели выйти на первое место по доле — их оказалось 37%. Маломощные машины — до 100 «лошадей» — в этом году впервые опустились на второе место — их оказалось 34% и 18 тысяч штук. Да и в целом, в случае с юридическими лицами разбивка более равномерная — например, машин от 150 до 200 л.с. — 12%, от 200 до 250 — около 10%, свыше 250 л.с. — около 7%.



Транспортный налог на юрлиц за 2019 год по легковым автомобилям

Показатели (юрлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук Количество транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен налог к уплате, единиц 134 877 130 416 134 047 3% -3% 4 461 в том числе:











по наземным транспортным средствам 134 052 129 590 133 230 3% -3% 4 462 из них:











Автомобили легковые с мощностью двигателя: 52 795 50 133 49 836 5% 1% 2 662 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 17 977 18 139 19 111 -1% -5% -162 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 19 536 17 636 17 303 11% 2% 1 900 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 6 509 6 089 5 624 7% 8% 420 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 5 172 4 666 4 122 11% 13% 506 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 3 601 3 603 3 676 0% -2% -2

Грузовики становятся мощнее, а две трети автобусов — у юрлиц



Еще 93,8 тысяч частных транспортных средств в Татарстане — это грузовые автомобили. За год их количество выросло на 1,7 тысячу штук, или 2%. Основная масса из них приходится на довольно слабые грузовики мощностью от 100 до 150 л.с. — 34,2 тысячи штук. Чуть меньше — 30 тысяч — еще более слабых грузовых автомобилей — с мощностью до 100 л.с., причем за год их стало меньше на 1%. Еще большее уменьшение — у грузовых автомобилей с мощностью от 200 до 250 л.с. — третьей по популярности категории (всего их в Татарстане — 12,4 тысячи штук). Существенный рост — у грузовых автомобилей с мощностью в 150-200 л.с. — их стало больше на 6%. Но абсолютный рекордсмен по годовому росту — категория грузовиков с мощностью больше 250 л.с. — их прибавилось на 10%, или больше, чем на тысячу — до 13,6 тысяч штук. Таким образом, тенденция с «легковушками» распространяется и на грузовики — сейчас людей интересуют большегрузы помощнее.

Транспортный налог на физлиц за 2019 год по грузовым автомобилям

Показатели (физлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук Автобусы с мощностью двигателя: 4 154 4 081 4 263 2% -4% 73 до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 3 843 3 767 3 730 2% 1% 76 свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 311 314 4 029 -1% -92% -3 Автомобили грузовые с мощностью двигателя: 93 791 92 094 3 687 2% 2398% 1 697 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30 024 30 317 342 -1% 8765% -293 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 34 179 33 090 90 036 3% -63% 1 089 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 3 569 3 362 30 015 6% -89% 207 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 12 432 12 960 31 404 -4% -59% -528 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 13 587 12 365 3 071 10% 303% 1 222

Однако речь сверху шла о грузовых автомобилях частных лиц. Еще 50,9 тысяч грузовиков принадлежит юрлицам — как ни странно, их меньше, чем у «частников». Тут изменения более заметные. В целом число грузовых машин у юрлиц выросло на 10%, или целых 4,5 тысячи штук. При этом самых слабых грузовиков — до 100 л.с. — стало меньше на 7%, еще больше уменьшилось число грузовых машин мощностью от 200 до 250 л.с. — на 11%. Но очень значительный рост — у вышедшей на первое место категории грузовиков с мощностью свыше 250 л.с. В регионе их теперь 21 тысяча штук, причем за год показатель вырос на целых 43%.



В основном этот вид транспорта принадлежит юридическим лицам. Фото Максима Платонова

А вот с автобусами владельцы распределены не так, как в случае с грузовиками. В основном этот вид транспорта принадлежит юридическим лицам. 9 тысяч из зарегистрированных в Татарстане автобусов принадлежит компаниям. При этом за год их число, как ни странно, снизилось, причем ощутимо — на 12% — видимо, рост автомобилизации не способствует востребованности автобусов. Наиболее популярный вид автобусов — с мощностью до 200 «лошадей» просел на 13% (до 6,6 тысяч штук), а с мощностью более 200 л.с. — на 12% (до 2,4 тысяч штук). Еще 4,15 тысяч автобусов в Татарстане принадлежит «физикам». При этом тут замечен небольшой рост — на 2%. Физлица владеют 3,8 тысячами автобусов мощностью меньше 200 «лошадей» и 311 автобусами с мощностью больше 200 л.с.

Транспортный налог на юрлиц за 2019 год по грузовым автомобилям

Показатели (юрлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук Автобусы с мощностью двигателя: 9 005 10 282 10 695 -12% -4% -1 277 до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 6 581 7 528 8 042 -13% -6% -947 свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 2 424 2 754 2 653 -12% 4% -330 Автомобили грузовые с мощностью двигателя: 50 887 46 432 48 511 10% -4% 4 455 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 3 646 3 937 4 310 -7% -9% -291 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 15 805 16 378 16 453 -3% 0% -573 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 1 653 1 512 1 380 9% 10% 141 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 8 784 9 901 10 767 -11% -8% -1 117 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 20 999 14 704 15 601 43% -6% 6 295

Транспортный налог на физлиц за 2019 год по грузовым автомобилям

Мотоциклов как было, так и есть, а снегоходов становится больше



С мотоциклами, в отличие от грузовиков и автобусов, ситуация довольно стабильная. Мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих частным лицам, в Татарстане за год стало больше всего на 176 штук — теперь их 11,98 тысяч. Они примерно равно распределены на три категории: от 20 до 35 л.с. — 4,12 тысяч штук, свыше 35 л.с. — 4,1 тысяча штук, до 20 л.с. — 3,77 тысяч штук. Еще 258 мотоциклов и мотороллеров (в основном — мощностью до 20 л.с.) принадлежат юрлицам.

Мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих частным лицам, в Татарстане за год стало больше всего на 176 штук — теперь их 11,98 тысяч. Фото Максима Платонова

Транспорта, отнесенного к категории «Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу», у физлиц в 2019 году оказалось примерно так же, как и в 2018 году — 21,4 тысячи штук. А вот у юрлиц такого транспорта даже уменьшилось — с 20,6 до 18,5 тысяч единиц, то есть на 10%.

Транспортный налог на физлиц за 2019 год по мотоциклам и мотороллерам

Показатели (физлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя: 11 980 11 814 320 1% 3592% 166 до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 3 765 3 692 25 2% 14668% 73 свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 4 119 4 180 11 604 -1% -64% -61 свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 4 096 3 942 3 611 4% 9% 154 Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 21 375 21 365 13 397 0% 59% 10 Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя: 3 413 2 915 12 149 17% -76% 498 до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 2 294 1 990 20 324 15% -90% 304 свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 1 119 925 1 946 21% -52% 194

При этом, что интересно, за год стало заметно больше снегоходов и мотосаней. Если в 2018 году по Татарстану их ездило всего 2,9 тысяч штук, принадлежащих физлицам и еще 1,9 тысяч, принадлежащих юрлицам — то в 2019 году их число выросло на 17% и 39%, соответственно. При этом заметный рост — у этих транспортных средств с мощностью более 50 л.с. — на 21% и 53%, соответственно. Тут, скорее всего, дело в том, что этот вид транспорта используется в первую очередь для развлечений, и люди, купив машину, хотят иногда и покататься по заснеженным полям.



За год стало заметно больше снегоходов и мотосаней. Фото tatarstan.ru

Любители мощных катеров и гидроциклов

А вот число водных и воздушных транспортных средств в Татарстане за прошлый год выросло. В случае с водным транспортом рост небольшой — всего на 14 единиц. Рост, опять же, обусловлен увеличением мощного транспорта. Например, катеров больше всего прибавилось в категории «свыше 100 л.с.» — их стало больше сразу на 41 штуку (было 884, стало 925), а вот катеров и моторных лодок с мощностью до 100 «лошадей», наоборот, стало меньше — число уменьшилось с 9073 до 9018. Дело, похоже, как и в случае со снегоходами, в «развлекательном» формате транспорта.

Транспортный налог на физлиц за 2019 год по водным транспортным средствам

Показатели (физлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук по водным транспортным средствам 10 310 10 296 9 764 0% 5% 14 из них:









0 Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя: 9 943 9 957 9 444 0% 5% -14 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 9 018 9 073 8 697 -1% 4% -55 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 925 884 747 5% 18% 41 Яхты и другие парусно - моторные суда с мощностью двигателя: 9 5 6 80% -17% 4 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 8 5 5 60% 0% 3 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 1 0 1

-100% 1 Гидроциклы с мощностью двигателя: 120 84 69 43% 22% 36 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 48 28 24 71% 17% 20 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 72 56 45 29% 24% 16 Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость 232 248 235 -6% 6% -16 Иные водные транспортные средства 6 2 10 200% -80% 4 по воздушным транспортным средствам 75 66 69 14% -4% 9

Кроме того, выросло число яхт и других парусно-моторных судов. Их по-прежнему не много — девять штук, но это почти в два раза больше, чем было за год до этого. Причем Три новых яхты появились мощностью до 100 «лошадей», а одна — даже свыше 100 «лошадей» (единственная в Татарстане на данный момент). Кроме того, на 43% стало больше гидроциклов. Рост — с 84 до 120 единиц. Еще 761 воздушное судно зарегистрировано на юридические лица — в основном это катера (503 штуки, рост на 20 единиц за год).



Что касается воздушных транспортных средств — то их стало больше на девять единиц — теперь у физлиц в Татарстане их 75 штук. Еще 64 единицы воздушного транспорта зарегистрировано на юрлиц. В целом — цифры небольшие, и какие-либо выводы из такой статастики делать не приходится.

Транспортный налог на юрлиц за 2019 год по воздушным транспортным средствам

Показатели (юрлица) 2019 2018 2017 Изменение за год, % Изменение за 2018 год, % Изменение за год, штук по водным транспортным средствам 761 759 743 0% 2% 2 из них:









0 Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя: 503 483 467 4% 3% 20 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 306 289 284 6% 2% 17 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 197 194 183 2% 6% 3 Яхты и другие парусно - моторные суда с мощностью двигателя: 1 2 3 -50% -33% -1 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 0 0 1

-100% 0 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 1 2 2 -50% 0% -1 Гидроциклы с мощностью двигателя: 69 76 73 -9% 4% -7 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 23 22 27 5% -19% 1 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 46 54 46 -15% 17% -8 Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость 111 128 134 -13% -4% -17 Иные водные транспортные средства 77 70 66 10% 6% 7 по воздушным транспортным средствам 64 67 74 -4% -9% -3