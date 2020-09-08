Татарстан избавляется от слабых машин и закупается снегоходами
Как меняется количество автомобилей, мотоциклов и яхт в Казани и республике
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в прошлом году Татарстан прирос легковыми автомобилями на 25 тысяч единиц. При этом корпоративные клиенты выбирали машины помощнее — в сегменте от 100 до 150 лошадиных сил, а среди «частников» по-прежнему на первом месте «легковушки» до 100 «лошадей». Что интересно, в республике снижается количество автобусов, а число яхт и снегоходов, напротив, только растет. В целом в республике наметилась тенденция к покупке премиального транспорта.
Транспорта больше, кроме автобусов
В Татарстане продолжает расти число транспортных средств — причем касается это почти всех категорий, не только наземного транспорта, но и катеров, яхт, а также воздушных судов. Единственным исключением стали автобусы — их стало меньше, да и то, только у юрлиц. Физлица покупают автобусы в прежних объемах, возможно для организации частных перевозок.
Согласно данным статистики, общее количество транспортных средств, зарегистрированных в Татарстане, за 2019 год увеличилось почти на 40 тысяч единиц. В 2018 году в регионе было зарегистрировано 1,4 млн транспортных средств, а в 2019 году — уже 1,44 млн. Это касается транспорта всех видов — наземного, водного и воздушного.
Основная масса ожидаемо приходится на наземные транспортные средства — это 1,425 млн единиц. Из них на 1,387 миллионов транспортных средств предъявлен налог к уплате. В основном это, конечно же, легковые автомобили — их в регионе зарегистрировано 1,25 млн штук. За 2019 год в Татарстане «легковушек» стало на 23,4 тысячи штук больше. Хотя, если быть точным, легковых машин в регионе даже еще больше — указанные выше цифры касаются автомобилей, зарегистрированных на частных лиц. Помимо них, есть еще 52,8 тысяч машин, которые принадлежат юрлицам — их за год прибавилось на 2,5 тысячи. То есть, общий рост числа легковых автомобилей составил 25,6 тысяч экземпляров. Если при этом учитывать, что какая-то часть автомобилей при этом была утилизирована или продана в другие регионы — становится ясно, что купили татарстанцы гораздо больше машин.
Легковые машины: «малолитражки» постепенно уходят в прошлое
- Больше всего в Татарстане зарегистрировано машин из обширной категории с мощностью до 100 лошадиных сил. Доля от общего числа «легковушек» у маломощных машин — 52%, но год от года цифра снижается — сказывается то, что покупаются новые машины, у которых уже довольно редко бывает мощность меньше 100 «лошадей». Доля их в прошлом году составляла 54%. За год таких машин в Татарстане стало меньше сразу на 17,8 тысяч штук, и это — единственная сократившаяся в 2019-ом категория.
- Вторая по популярности категория машин — тоже довольно обширная — мощность их двигателей составляет от 100 до 150 «лошадей». Их в регионе — 505,5 тысяч штук, причем 35,3 тысячи были куплены в 2019 году — это самая обширная по числу покупок за год категория машин, но по общему количеству она по-прежнему на втором месте.
- Третья по величине категория — это машины с еще чуть большей мощностью — от 150 до 200 «лошадей». Их в Татарстане на конец 2019 года было 62,4 тысячи штук, или 5% от всех «легковушек». За год их увеличилось почти на 4 тысячи экземпляров.
- Машин с мощностью от 200 до 250 лошадиных сил — почти в три раза меньше, 26,2 тысячи штук. За год их, как и машин с мощностью в 1500-200 «лошадей», стало больше на 7-8%, их купили около 2 тысяч штук, так что тенденция с постепенным ростом мощности заметна и тут. А вот число автомобилей самой мощной категории — свыше 250 л.с. — за год почти не изменилось. Их как было около 10,3 тысяч штук (около 0,8%), так и осталось. Видимо, это — все же очень особенный сегмент, интерес к которому стабилен и не связан с общими тенденциями в автомобильной отрасли. Машины с такой мощностью интересует лишь небольшую категорию людей, остальные к таким показателям не стремятся — во-многом благодаря очень высокому налогу.
|Показатели (физлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|Количество транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате
|1 397 482
|1 371 602
|1 320 556
|2%
|4%
|25 880
|в том числе:
|по наземным транспортным средствам
|1 387 097
|1 361 240
|1 310 723
|2%
|4%
|25 857
|из них:
|Автомобили легковые с мощностью двигателя:
|1 252 384
|1 228 971
|1 182 784
|2%
|4%
|23 413
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|647 944
|665 715
|669 107
|-3%
|-1%
|-17 771
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|505 531
|470 220
|427 777
|8%
|10%
|35 311
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|62 399
|58 483
|53 820
|7%
|9%
|3 916
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|26 161
|24 217
|21 887
|8%
|11%
|1 944
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|10 349
|10 336
|10 193
|0%
|1%
|13
Любопытно, что среди машин, принадлежащих юрлицам, разбивка по категориям выглядит несколько иначе. Машины мощностью от 100 до 150 л.с. тут уже успели выйти на первое место по доле — их оказалось 37%. Маломощные машины — до 100 «лошадей» — в этом году впервые опустились на второе место — их оказалось 34% и 18 тысяч штук. Да и в целом, в случае с юридическими лицами разбивка более равномерная — например, машин от 150 до 200 л.с. — 12%, от 200 до 250 — около 10%, свыше 250 л.с. — около 7%.
|Показатели (юрлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|Количество транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен налог к уплате, единиц
|134 877
|130 416
|134 047
|3%
|-3%
|4 461
|в том числе:
|по наземным транспортным средствам
|134 052
|129 590
|133 230
|3%
|-3%
|4 462
|из них:
|Автомобили легковые с мощностью двигателя:
|52 795
|50 133
|49 836
|5%
|1%
|2 662
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|17 977
|18 139
|19 111
|-1%
|-5%
|-162
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|19 536
|17 636
|17 303
|11%
|2%
|1 900
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|6 509
|6 089
|5 624
|7%
|8%
|420
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|5 172
|4 666
|4 122
|11%
|13%
|506
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|3 601
|3 603
|3 676
|0%
|-2%
|-2
Грузовики становятся мощнее, а две трети автобусов — у юрлиц
Еще 93,8 тысяч частных транспортных средств в Татарстане — это грузовые автомобили. За год их количество выросло на 1,7 тысячу штук, или 2%. Основная масса из них приходится на довольно слабые грузовики мощностью от 100 до 150 л.с. — 34,2 тысячи штук. Чуть меньше — 30 тысяч — еще более слабых грузовых автомобилей — с мощностью до 100 л.с., причем за год их стало меньше на 1%. Еще большее уменьшение — у грузовых автомобилей с мощностью от 200 до 250 л.с. — третьей по популярности категории (всего их в Татарстане — 12,4 тысячи штук). Существенный рост — у грузовых автомобилей с мощностью в 150-200 л.с. — их стало больше на 6%. Но абсолютный рекордсмен по годовому росту — категория грузовиков с мощностью больше 250 л.с. — их прибавилось на 10%, или больше, чем на тысячу — до 13,6 тысяч штук. Таким образом, тенденция с «легковушками» распространяется и на грузовики — сейчас людей интересуют большегрузы помощнее.
|Показатели (физлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|Автобусы с мощностью двигателя:
|4 154
|4 081
|4 263
|2%
|-4%
|73
|до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
|3 843
|3 767
|3 730
|2%
|1%
|76
|свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
|311
|314
|4 029
|-1%
|-92%
|-3
|Автомобили грузовые с мощностью двигателя:
|93 791
|92 094
|3 687
|2%
|2398%
|1 697
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|30 024
|30 317
|342
|-1%
|8765%
|-293
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|34 179
|33 090
|90 036
|3%
|-63%
|1 089
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|3 569
|3 362
|30 015
|6%
|-89%
|207
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|12 432
|12 960
|31 404
|-4%
|-59%
|-528
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|13 587
|12 365
|3 071
|10%
|303%
|1 222
Однако речь сверху шла о грузовых автомобилях частных лиц. Еще 50,9 тысяч грузовиков принадлежит юрлицам — как ни странно, их меньше, чем у «частников». Тут изменения более заметные. В целом число грузовых машин у юрлиц выросло на 10%, или целых 4,5 тысячи штук. При этом самых слабых грузовиков — до 100 л.с. — стало меньше на 7%, еще больше уменьшилось число грузовых машин мощностью от 200 до 250 л.с. — на 11%. Но очень значительный рост — у вышедшей на первое место категории грузовиков с мощностью свыше 250 л.с. В регионе их теперь 21 тысяча штук, причем за год показатель вырос на целых 43%.
А вот с автобусами владельцы распределены не так, как в случае с грузовиками. В основном этот вид транспорта принадлежит юридическим лицам. 9 тысяч из зарегистрированных в Татарстане автобусов принадлежит компаниям. При этом за год их число, как ни странно, снизилось, причем ощутимо — на 12% — видимо, рост автомобилизации не способствует востребованности автобусов. Наиболее популярный вид автобусов — с мощностью до 200 «лошадей» просел на 13% (до 6,6 тысяч штук), а с мощностью более 200 л.с. — на 12% (до 2,4 тысяч штук). Еще 4,15 тысяч автобусов в Татарстане принадлежит «физикам». При этом тут замечен небольшой рост — на 2%. Физлица владеют 3,8 тысячами автобусов мощностью меньше 200 «лошадей» и 311 автобусами с мощностью больше 200 л.с.
|Показатели (юрлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|Автобусы с мощностью двигателя:
|9 005
|10 282
|10 695
|-12%
|-4%
|-1 277
|до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
|6 581
|7 528
|8 042
|-13%
|-6%
|-947
|свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
|2 424
|2 754
|2 653
|-12%
|4%
|-330
|Автомобили грузовые с мощностью двигателя:
|50 887
|46 432
|48 511
|10%
|-4%
|4 455
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|3 646
|3 937
|4 310
|-7%
|-9%
|-291
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|15 805
|16 378
|16 453
|-3%
|0%
|-573
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|1 653
|1 512
|1 380
|9%
|10%
|141
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|8 784
|9 901
|10 767
|-11%
|-8%
|-1 117
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|20 999
|14 704
|15 601
|43%
|-6%
|6 295
Транспортный налог на физлиц за 2019 год по грузовым автомобилям
Мотоциклов как было, так и есть, а снегоходов становится больше
С мотоциклами, в отличие от грузовиков и автобусов, ситуация довольно стабильная. Мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих частным лицам, в Татарстане за год стало больше всего на 176 штук — теперь их 11,98 тысяч. Они примерно равно распределены на три категории: от 20 до 35 л.с. — 4,12 тысяч штук, свыше 35 л.с. — 4,1 тысяча штук, до 20 л.с. — 3,77 тысяч штук. Еще 258 мотоциклов и мотороллеров (в основном — мощностью до 20 л.с.) принадлежат юрлицам.
Транспорта, отнесенного к категории «Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу», у физлиц в 2019 году оказалось примерно так же, как и в 2018 году — 21,4 тысячи штук. А вот у юрлиц такого транспорта даже уменьшилось — с 20,6 до 18,5 тысяч единиц, то есть на 10%.
|Показатели (физлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя:
|11 980
|11 814
|320
|1%
|3592%
|166
|до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
|3 765
|3 692
|25
|2%
|14668%
|73
|свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
|4 119
|4 180
|11 604
|-1%
|-64%
|-61
|свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
|4 096
|3 942
|3 611
|4%
|9%
|154
|Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
|21 375
|21 365
|13 397
|0%
|59%
|10
|Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя:
|3 413
|2 915
|12 149
|17%
|-76%
|498
|до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
|2 294
|1 990
|20 324
|15%
|-90%
|304
|свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
|1 119
|925
|1 946
|21%
|-52%
|194
При этом, что интересно, за год стало заметно больше снегоходов и мотосаней. Если в 2018 году по Татарстану их ездило всего 2,9 тысяч штук, принадлежащих физлицам и еще 1,9 тысяч, принадлежащих юрлицам — то в 2019 году их число выросло на 17% и 39%, соответственно. При этом заметный рост — у этих транспортных средств с мощностью более 50 л.с. — на 21% и 53%, соответственно. Тут, скорее всего, дело в том, что этот вид транспорта используется в первую очередь для развлечений, и люди, купив машину, хотят иногда и покататься по заснеженным полям.
Любители мощных катеров и гидроциклов
А вот число водных и воздушных транспортных средств в Татарстане за прошлый год выросло. В случае с водным транспортом рост небольшой — всего на 14 единиц. Рост, опять же, обусловлен увеличением мощного транспорта. Например, катеров больше всего прибавилось в категории «свыше 100 л.с.» — их стало больше сразу на 41 штуку (было 884, стало 925), а вот катеров и моторных лодок с мощностью до 100 «лошадей», наоборот, стало меньше — число уменьшилось с 9073 до 9018. Дело, похоже, как и в случае со снегоходами, в «развлекательном» формате транспорта.
|Показатели (физлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|по водным транспортным средствам
|10 310
|10 296
|9 764
|0%
|5%
|14
|из них:
|0
|Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя:
|9 943
|9 957
|9 444
|0%
|5%
|-14
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|9 018
|9 073
|8 697
|-1%
|4%
|-55
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|925
|884
|747
|5%
|18%
|41
|Яхты и другие парусно - моторные суда с мощностью двигателя:
|9
|5
|6
|80%
|-17%
|4
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|8
|5
|5
|60%
|0%
|3
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|1
|0
|1
|-100%
|1
|Гидроциклы с мощностью двигателя:
|120
|84
|69
|43%
|22%
|36
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|48
|28
|24
|71%
|17%
|20
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|72
|56
|45
|29%
|24%
|16
|Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость
|232
|248
|235
|-6%
|6%
|-16
|Иные водные транспортные средства
|6
|2
|10
|200%
|-80%
|4
|по воздушным транспортным средствам
|75
|66
|69
|14%
|-4%
|9
Кроме того, выросло число яхт и других парусно-моторных судов. Их по-прежнему не много — девять штук, но это почти в два раза больше, чем было за год до этого. Причем Три новых яхты появились мощностью до 100 «лошадей», а одна — даже свыше 100 «лошадей» (единственная в Татарстане на данный момент). Кроме того, на 43% стало больше гидроциклов. Рост — с 84 до 120 единиц. Еще 761 воздушное судно зарегистрировано на юридические лица — в основном это катера (503 штуки, рост на 20 единиц за год).
Что касается воздушных транспортных средств — то их стало больше на девять единиц — теперь у физлиц в Татарстане их 75 штук. Еще 64 единицы воздушного транспорта зарегистрировано на юрлиц. В целом — цифры небольшие, и какие-либо выводы из такой статастики делать не приходится.
|Показатели (юрлица)
|2019
|2018
|2017
|Изменение за год, %
|Изменение за 2018 год, %
|Изменение за год, штук
|по водным транспортным средствам
|761
|759
|743
|0%
|2%
|2
|из них:
|0
|Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя:
|503
|483
|467
|4%
|3%
|20
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|306
|289
|284
|6%
|2%
|17
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|197
|194
|183
|2%
|6%
|3
|Яхты и другие парусно - моторные суда с мощностью двигателя:
|1
|2
|3
|-50%
|-33%
|-1
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|0
|0
|1
|-100%
|0
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|1
|2
|2
|-50%
|0%
|-1
|Гидроциклы с мощностью двигателя:
|69
|76
|73
|-9%
|4%
|-7
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|23
|22
|27
|5%
|-19%
|1
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|46
|54
|46
|-15%
|17%
|-8
|Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость
|111
|128
|134
|-13%
|-4%
|-17
|Иные водные транспортные средства
|77
|70
|66
|10%
|6%
|7
|по воздушным транспортным средствам
|64
|67
|74
|-4%
|-9%
|-3
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