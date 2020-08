Видео недели: Лукашенко в вертолете, Путин на Aurus и обновленный «Татарстан Супергуд»

Всю неделю одним из самых заметных видео остается ролик прошлой недели, который распространил телеграм-канал «Пул Первого». На нем можно увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко, летящего на вертолете к Дворцу независимости. Глава государства — в военной форме и с автоматом. Рядом с ним его сын Коля в полной выкладке и с оружием.

Видео стало поводом для шуток. Многие политические комментаторы недоумевали, для чего Лукашенко понадобилось изображать готовность стрелять в толпы безоружных протестующих. В соцсетях Батьку успели сравнить и с Сальвадором Альенде, и с пожилым инкассатором.

Президент России Владимир Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму, соединяющую Керчь и Севастополь. Глава государства стал первым, кто проехал по новой дороге. Для этого он сел за руль российского лимузина Aurus, производство которого запущено в Татарстане.

На этот раз Путин демонстративно пристегнулся. Напомним, открывая Крымский мост, он забыл это сделать, и потом пресс-службе даже пришлось объяснять журналистам, почему это можно не считать нарушением.

Студия «Громкие рыбы» в сотрудничестве с Malsi Music представила ко Дню республики переработанную версию хита СуперАлисы «Татарстан Спергуд». В текст внесены существенные изменения, но главное, конечно, — это клип. Ребята из «Громких рыб» недаром известны уже на федеральном уровне.

В прошлое воскресенье состоялся бой боксеров-супертяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Россиянин и британец продержались четыре раунда, за которые Русский Витязь дважды был отправлен в нокдаун. Однако Поветкин справился и в начале пятого раунда послал Уайта в нокаут. Таким образом он завоевал титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Специалисты считают, что удар Александра может быть признан лучшим нокаутом года.

Известный белорусский рокер и бунтарь Сергей Михалок, экс-фронтмен «Ляписа Трубецкого», наконец высказался однозначно по поводу протестов в родной стране. Он заявил, что не считает прошедшие выборы легитимными. По словам лидера группы Brutto, в Белоруссии необходимо провести новое голосование, и провести его честно. Высказывание Михалка — событие заметное, поскольку антиправительственная позиция «Ляписа» известна уже долгие годы, но во время протестов он так и не сделал ни одного четкого заявления, за что его многие критиковали.

Из-за сильных ливней в Москве под угрозой оказались экспонаты Третьяковской галереи. Крыша здания на Крымском валу начала протекать, вода стала скапливаться на полу. Сотрудники галереи заверили, что ничего страшного не произошло. Вода не затронула картины временных выставок, в том числе и приехавшую из Татарстана «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского».

Трейлер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном вышел в прошлые выходные. За это время ролик в русской озвучке посмотрели уже более 2 млн пользователей. Видео оказалось мрачным и вполне отвечающим духу DC. Классическая композиция Something in the way не теряющей актуальности Nirvana вписалась в этот тревожный анонс в самый раз.

Самый известный в мире скейтер Тони Хоук помог 12-летней девочке Скай Браун выполнить трюк на 30-метровой рампе. Вся помощь звезды заключалась только в подбадривании. Ролик действительно захватывает и заставляет сопереживать юной спортсменке, которая долго не может решиться съехать с такой верхотуры.

I got a request from Sky Brown to help her learn @elliotsloan’s “Mega” ramp. I hadn’t done it for a few years so it was a good excuse to relearn while helping her. Here’s the video I shot of her first & THIRD attempts (there was an airbag below)

Full edit: https://t.co/L6Tg6IkxVG pic.twitter.com/mWcVB8ls3b