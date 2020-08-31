Эдуард Вафин: «Я хотел бы, чтобы у каждого восьмидесятилетнего татарстанца был ухаживающий»

Управляющий отделением ПФР по Татарстану ответил на самые популярные вопросы о прибавке к пенсии

Как получить прибавку к пенсии по достижении 80 лет и нужно ли обращаться в Пенсионный фонд? Полагаются ли такому пенсионеру еще какие-то выплаты, и кто может ухаживать за пенсионером? Подробнее об оформлении пособия рассказывает в своей традиционной авторской колонке, написанной для «Реального времени» управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Прибавка — всем, кроме тех, у кого она уже есть



В Республике Татарстан на сегодняшний день проживает более 143 тысяч жителей, отметивших 80-летний юбилей. И действительно, для лиц, являющихся получателями страховой пенсии по старости, достигших возраста 80 лет, предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты.

Следует подчеркнуть, что на такую прибавку, могут рассчитывать только получатели страховых пенсий по старости. При этом инвалидам I группы, получающим страховую пенсию по старости, фиксированный базовый размер пенсии уже установлен в размере 11372 руб. 50 коп., поэтому у таких получателей пенсии после 80 лет величина пенсии останется прежней, так как двойного увеличения фиксированной выплаты законом не предусмотрено.

В новом размере пенсионер получит пенсию уже на следующий месяц. Фото Максима Платонова

Заявление не требуется



С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 руб. 25 коп., а с даты достижения пенсионером 80-летнего возраста он автоматически, то есть без подачи заявления, удваивается и составляет 11372 руб. 50 коп.

Обращаться за указанным перерасчетом не надо, органы Пенсионного фонда производят его в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру исполняется 80 лет. В новом размере пенсионер получит пенсию уже на следующий месяц.

Уход оплачивается, но не всем

За гражданином, которому исполнилось 80 лет, можно оформить уход. За осуществление ухода предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей и выплачивается вместе с пенсией 80-летнему гражданину.

Главным критерием претендента, на роль ухаживающего является отсутствие трудоустройства. То есть гражданин не должен иметь какого-либо дохода. При этом ухаживающее лицо должно быть не моложе 14 лет, не получать пенсию и пособие по безработице, независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным лицом.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий гражданин обратился за назначением с заявлением и всеми необходимыми документами в органы ПФР по месту выплаты пенсии нетрудоспособному лицу, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

За осуществление ухода предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей и выплачивается вместе с пенсией 80-летнему гражданину. Фото ptoday.ru

Оформление — не отходя от компьютера

Установление компенсационной выплаты по уходу за гражданином, достигшим 80 лет, носит заявительный характер, то есть необходимо заявление пенсионера, достигшего 80 лет и гражданина, который будет ухаживать за нетрудоспособным лицом. Заявление можно подать прямо из дома в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, и это, на мой взгляд, очень удобно. Чтобы направить обращение, необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

Если же у гражданина все-таки возникли трудности при подаче электронного заявления, всегда можно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР по месту жительства пенсионера по предварительной записи. При этом пенсионеру не обязательно идти в Пенсионный фонд по прописке — можно обратиться в любое отделение — куда ближе.

Необходимы разъяснения

В исключительных случаях сотрудники Пенсионного фонда могут звонить гражданам, достигшим 80 лет с предложением оформить компенсационную выплату, для увеличения дохода пенсионера. Сотрудники Пенсионного фонда также разъясняют порядок оформления и отмечают, что родственные отношения значения для установления выплаты не имеют. Эта работа проводится исключительно для того, чтобы каждый гражданин старше 80 лет смог увеличить размер своей пенсии на 1200 рублей в месяц — за год получается существенная прибавка, 12 тысяч.

Помимо этого, компенсационная выплата — это еще и формирование будущей пенсии для ухаживающего гражданина, так как каждый год ухода засчитывается в страховой стаж и оценивается пенсионными коэффициентами, то есть со школьной скамьи можно начать формировать свои пенсионные права. Я бы хотел, чтобы у каждого восьмидесятилетнего татарстанца был свой ухаживающий, таким образом и пенсия увеличится на 1200 рублей.

О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей. Фото kazanreporter.ru

Но при устройстве ухаживающего за пожилым человеком на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд в течение 5 дней — для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую ухаживающему придется вернуть. Ведь о трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей.