Авторалли на «Высокой Горе»: Раис Минниханов отжигал «не по-детски»

Начали в Казани, продолжат в Рязани, завершат в Грозном

Фото: Максим Платонов

В минувшие выходные на автодроме «Высокая Гора» прошли заезды первого этапа чемпионата и Кубка России по авторалли. «Реальное время» рассказывает о самом интересном из того, что происходило вокруг и во время гонок.

Столица чемпионатов



Давным-давно, иначе говоря, в доковидном прошлом, Казань называли столицей чемпионов, или спортивной столицей, поскольку ее команды выигрывали чемпионаты по разным игровым видам спорта. В ковидном настоящем не только Казань, но и весь Татарстан можно называть столицей чемпионатов. Судите сами: этап Национальной парусной лиги в акватории Казанки, чемпионат России по триатлону на Лебяжьем, авторалли на Высокой Горе, турнир по боксу в Казани, «Кубок чемпионов» по хоккею, опять же, в Казани, и это первый подобный старт, хотя в прошлом году у нас отменили традиционный «Мемориал Юрия Моисеева».

Количество стартов в августовском Татарстане может поспорить со спортивным календарем во всей стране. У нас прошел Кубок России по стендовой стрельбе в Тетюшах, чемпионат России по триатлону в Альметьевске, первенство России по пулевой стрельбе в Казани, всероссийские соревнования по мотоспорту в Набережных Челнах, международный турнир юных синхронисток. На «Казань-Ринге» стартовал первый СМП-рейсинг по кольцевым автогонкам, прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу. На ближайшее будущее у нас запланированы Всероссийские уличные игры (стоявшие в плане) и чемпионат России по женской борьбе (внепланово). Как рассказал «Реальному времени» источник в Минспорта РТ: «Многие готовы проводить соревнования в Татарстане, поскольку средства на проведение соревнований имеются. Провести на них соревнования во многих регионах не могут, поскольку не способны согласовать с надзорными органами». Кстати, в прошлом году Казань лишилась не только хоккейного мемориала Моисеева, но и турнира по пляжному волейболу «Кубок Зенита», World Challenge Cup по художественной гимнастике (этап Кубка мира), в третий и последний раз приняла авиагонки Red Bull Air Race, которые, переехав из Казани, вообще не стартовали. Почти как у персонажа «Бесприданницы»: так не доставайся же ты никому!

Любопытно, что европейский спорт в нынешнем году также выбрал определенные базы для проведения стартов. Болельщики могли заметить, что футбольная Лига чемпионов проходила в Лиссабоне, на стадионе «Бенфики» «Эштадиу да Луш», где прошло шесть матчей, включая финал, и на «Жозе Алваладе», стадионе «Спортинга», где состоялся один из полуфиналов. Лига Европы полностью базировалась в Германии, где матчи, начиная с этапа четвертьфинала, принимали Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф, Кельн. Включая финал в Кельне, на стадионе «козлов», как называют местную команду. Татарстангеографией мест проведения стартов национального уровня — Альметьевск, Высокая Гора, Набережные Челны, Тетюши — обогнал даже Португалию с Германией.

Участников больше, чем на чемпионате мира

Старт на автодроме «Высокая Гора» прошел в рамках первого этапа чемпионата России по ралли-кроссу, одной из автомобильных дисциплин, связаных незримыми нитями и судьбами участников соревнований. К примеру, пилот команды «ТАИФ-Моторспорт» Дмитрий Брагин в эти выходные стартовал на четвертом этапе серии кольцевых гонок в Москве, зато на «Высокой горе» стартовали пилоты его команды Bragin Racing Team, их было сразу четыре, что позволило причислять команду Брагина к одной из самых многочисленных. Второй по количеству была казанская команда AG Team Айдара Гузаирова, представленная на этих стартах тремя пилотами. Всего в чемпионате России стартовали 35 участников, что дало основания комментатору соревнований заявить, что количественно этап российского чемпионата опережает и чемпионаты мира.

Заметим, что не только этим. К примеру, Тимур Тимерзянов уже анонсировал свое участие на чемпионате мира по ралли-кроссу, который стартовал в эти же выходные в Швеции, так там регламент соревнований гласил, что они пройдут и без болельщиков, и без журналистов. В этом отношении «Высокая Гора» также была впереди «Европы всей», предоставив места на трибунах и тем, и другим. Да, их было гораздо меньше, чем обычно, когда старты на «Высокой Горе» напоминали мини-Сабантуй, но зато сейчас собралась публика, высоко оценивающая сами гонки, а не обычную тусовку.

И гонщики подарили им настоящий праздник, насыщенный множеством красивых моментов. Причем одним из активных участников автомобильной «жары» стал глава Сабинского района Раис Минниханов. Надо отметить, что он был единственным, кто заявился на все уровни соревнований. И в число 35-ти участников чемпионата России (класс Национальный), и в число 13-ти гонщиков, боровшихся за Кубок России (класс Д2Н). Минниханов был и среди 11 пилотов, гонявшихся в классе Супер-1600 опять же в рамках чемпионата России, и семерки водителей, бившихся в классе Суперавто в рамках Кубка России. Таким образом, единственным классом, куда не смог заявиться Раис Нургалиевич, был Д2-Юниор. Причину тут, наверное, объяснять не надо.

Старт на автодроме «Высокая Гора» прошел в рамках первого этапа чемпионата России по ралли-кроссу

Шерше ля фам, или Обгоните женщину!

С непривычки сложно было понять, за что борются гонщики, просто складывалось впечатление, что Минниханов, действовавший по известному принципу Портоса «дерусь, потому что дерусь», практически не сходил с трассы. И два его последовательных заезда вошли в число наиболее запоминающихся воскресных стартов. Вначале он продемонстрировал чудеса обгонов, когда стартовал в Суперавто-1600. Засиделся на старте, поехал последним из пяти участников, но по ходу гонки обошел двоих, а еще одного — за счет заезда в «джокер». И на финише уже прессинговал Марата Князева, в итоге выигравшего этот заезд. Стоит объяснить термины «джокер» и «быстрый джокер»: дело в том, что на первом повороте трассы есть два варианта выезда — по внутреннему и внешнему радиусу. Для понимания, это что-то вроде распределения стартующих бегунов на 400 метров, когда бегущие на внешней стороне получают преимущество на линии старта. Причем игнорирование «джокера» карается штрафом в 30 секунд, и по итогам предварительных стартов таким образом наказали сразу двоих — Владимира Скороходова и Павла Сокеркина. Понятно, что вариант заезда в «джокер» отнимает больше времени, чем «быстрый джокер», но это в серьезной мере сокращает и количество столкновений.

Сразу же после этого Минниханов пересел в другую машину и стартовал в числе участников заезда в классе Национальный, где гонка пошла уже по другому сценарию. Сабинский глава сразу же умчался со старта, а в «джокер» заезжал уже на последнем круге, когда преследователи оказались далеко позади. Справедливости ради, там ему невольно помогла единственная девушка-пилот Анна Самохина из Москвы, которая вырвалась на второе место. Пока преследователи боролись за «серебро» в гонке, к примеру, йошкаролинец Никита Лушниченко делал это с нарушением правил, получив в итоге три секунды штрафа, Минниханов уже вырвался на оперативный простор.

Не было у него проблем и в заезде класса Суперавто в рамках Кубка России. Там питерец Ян Качанов допустил фальстарт, после чего все осторожничали, а машина Минниханова рванула быстрее всех, после чего ехала впереди остальных, «постреливая» глушителем. Видимо, случились какие-то проблемы после столкновения в одном из субботних заездов, но они не были критическими.

Кстати, если Минниханова можно смело называть одним из героев уикенда, то Павла Сокеркина из Смоленска следует причислить к его неудачникам. Помимо штрафа за первый день, во второй день он просто не доехал до финиша — его машина встала на трассе, как неуправляемый жеребец.

Следующие этапы, последовательно пройдут в Рязани и Грозном

Досада Агошкова, расстройство Иллерицкого

Также не повезло и Роману Агошкову из Тольятти. Комментатор соревнований рассказывал о нем, как о брате Дмитрия Агошкова, который в этом году преодолевал «Дакар» на двух колесах, будучи мотогонщиком. Но, справедливости ради, Дмитрию 39 лет, а Роман не только старше его на два года, но и хорошо знаком казанским любителям кольцевых гонок как участник команды «Ахмат Рейсинг Тим», успешно гонявшийся в классе «Туринг-Лайт». Но переход в ралли-кросс, во всяком случае пока, не принес положительных эмоций. Машина Агошкова заглохла уже на старте, потом он каким-то образом разогнал ее, но периодически ехал так медленно, что будь трасса подлиннее, случился бы невероятный случай с обгоном кругового.

Кстати, братская тема была очень популярной для нынешних участников авторалли. Это и наш сосед из башкирского Салавата Денис Сайфутдинов, представляющий знаменитое башкирское семейство Сайфутдиновых, в котором был известный мотогонщик Дамир (отец) и есть Эмиль (младший сын), занимавшиеся спидвеем на международном уровне. И братский тандем Иллерицких, где старший брат Аркадий сейчас служит в армии, а младший Станислав стал одним из участников, пожалуй, самого запоминающегося заезда воскресного дня. Иллерицкие выступают в составе казанской команды AG Team, которая, получается, произвела смену в составе брата на брата.

Станислав стартовал в своем заезде так, что невольно бросил Никиту Ушакова из Воронежа на отбойник трассы. Какие-то мгновения машина Ушакова стояла на боку, как бы раздумывая, в какую сторону ей завалиться: на колеса или на крышу. В итоге встала на колеса, Ушакова завел ее и бросился за лидерами Корпачевым, Симоновым, Косаревым. Машина Иллерицкого же осталась стоять на трассе, создавая помехи остальным, сам пилот дожидался эвакуатора и перешел в число зрителей, находившихся ближе всех к гонке. А развивался ее сюжет очень любопытно. Косарев едва не остановился на одном из поворотов, и Ушаков, бывший далеко позади, практически догнал его, устроив спринт на последних метрах дистанции, так что определять третьего призера заезда пришлось с помощью фотофиниша.

Такие драматические сюжетные линии из разряда «и последние станут первыми» или «тише едешь — дальше будешь» запомнятся куда больше, чем итоговые места участников первого этапа, которым еще предстоит стартовать на нескольких гонках, чтобы определить триумфаторов чемпионата России и Кубка страны. Следующие этапы, последовательно пройдут в Рязани и Грозном.



1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов