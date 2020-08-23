«У Байдена нет серьезной программы, есть только ненависть к Трампу»

Президентские выборы в США уже давно стали не менее интересны россиянам, чем выборы главы своего государства, учитывая частое присутствие хозяев Белого дома в новостной повестке. На этой неделе в США стартовала фаза официального определения кандидатов на главный пост в страны, и первыми своего кандидата назвали члены Демократической партии на съезде в Висконсине — им стал Джозеф (Джо) Байден, бывший вице-президент США при Бараке Обаме. О том, почему несмотря на возраст и многие другие минусы претендент от демократов имеет хорошие шансы одолеть нынешнего обитателя Овального кабинета Дональда Трампа, «Реальному времени» рассказал известный журналист-американист Михаил Таратута.

«Байден сидит в подвале собственного дома и оттуда ведет свою избирательную кампанию»

— Михаил Анатольевич, почему демократы предпочли видеть претендентом на пост главы американской администрации довольно пожилого, хотя и опытного человека — 77-летнего Джо Байдена? С молодыми кадрами у демократов большие сложности?

— Проблема тут заключалась в том, что все другие претенденты либо были мало известны широкой публике, либо занимали слишком левую позицию, которую не приняли бы центристы из числа избирателей демократов, поэтому Байден и стал компромиссной фигурой. Кроме того, нужно понимать, что Демократическую партию США нельзя назвать классической партией — обычно партии отражают интересы какой-либо определенной группы людей или класса, но Демократическая партия сейчас состоит из коалиции совершенно разных групп с совершенно разными интересами и взглядами на жизнь: это финансовый капитал, то есть банки с Уолл-стрит, это компании хай-тека, это черное меньшинство страны, это «латинос», то есть испаноязычные жители США, это женские организации и так далее.

И найти баланс между всеми этими группами очень сложно, а в последние 4-5 лет ситуация осложнилась еще и тем, что очень заметной стала роль «левого» крыла в Демократической партии, которое фактически стало социалистическим крылом — самыми ее яркими представителями являются Берни Сандерс, Окасио-Кортес и еще более левые группы этого крыла.

Таким образом, в этой сложной ситуации Джо Байден выглядел наиболее компромиссной фигурой, и выдвижение на пост вице-президента США Камалы Харрис, которая значительно левее Байдена, как надеются демократы, сможет сбалансировать интересы избирателей демократов и привлечь те группы, которые противостоят Трампу.

Фото dw.com

Все другие претенденты либо были мало известны широкой публике, либо занимали слишком левую позицию, которую не приняли бы центристы из числа избирателей демократов, поэтому Байден и стал компромиссной фигурой

— Байден был вице-президентом при Обаме, который является самым уважаемым американским политиком на сей день наравне с Трампом. Поддержка Обамы — это важный фактор как для выдвижения Байдена, так и для его победы?

— Я не думаю, что это важный фактор — Байден и Обама занимают примерно одинаковые центристские позиции, и ничего нового в отношении избирателей к Байдену Барак не внес. Понятно, что Обама его поддерживает, и хотя были слухи, что кому-то в частной беседе Обама сказал, что нельзя недооценивать способность Джо испортить любую вещь, любое начинание, публично он его поддерживал и тут ничего нового не произошло.

— А есть у Байдена качества, благодаря которым он может победить?

— Эти качества абсолютно незаметны — Байден сидит в подвале собственного дома и именно оттуда ведет свою избирательную кампанию, и по американским меркам это, мягко говоря, ситуация очень неважная. Почему? Потому что есть американская традиция, по которой кандидат в президенты так или иначе должен встречаться с избирателями, а у Байдена проходят лишь виртуальные пресс-конференции, в которых видно, что вопросы все заранее проговорены, а ответы написаны, но и в них Байден путается, а это уже похоже на старческую деградацию, и с каждым днем ее заметно все больше и больше.

Поэтому если уж отмечать его положительные качества, то тут можно ставить ему в заслугу, что он не Трамп.

Молчаливое большинство избирателей напугано BLM

— Данные соцопросов еще в июне показывали лидерство Байдена перед Трампом (55% против 41%), однако по последним данным преимущество бывшего вице-президента над главой Белого дома сократилось до 4% — за Байдена проголосовали бы 50%, а за Трампа 46%. Это тревожный сигнал для демократов?

— Это очень тревожный сигнал. Но в тоже время не следует забывать и о молчаливом большинстве: ситуация с социальной цензурой в Америке 2020 года накалилась как никогда, и политкорректность уже стала перерастать в социальную цензуру — сейчас за какие-то сказанные неверно слова человека начинают травить в соцсетях, пишут о нем доносы начальству, а начальство боится проблем и старается избавиться от этого человека. Такие явления особо распространены в американских университетах, да и много где еще, и в силу того, что такая ситуация людям не нравится, они и молчат — они боятся высказать свои взгляды даже на опросах по поводу президентских выборов.

Я тут говорил с одним из университетских преподавателей, и он мне сказал, что его коллеги даже отказывались отвечать на такие вопросы, потому что так могло оказаться, что среди опрашивающих мог оказаться студент, обучающийся у этого преподавателя, который мог «настучать» на него, и у того могли возникнуть проблемы. Поэтому люди стараются свои взгляды не высказывать.

И кстати, по данным исследований, аж 62 процента американцев боятся открыто говорить о своих взглядах, а 77 процентов из таковых — это республиканцы: вот до чего довела социальная цензура, вышедшая из политкорректности.

Фото kremlin.ru

Трамп неумело огрызается и вызывает раздражение у людей, которые ему симпатизируют, но Трамп пришел в политику из другой среды, где существуют другие правила и иные нормы поведения



— Как понимаю, таковая цензура усилилась после протестов против полицейского насилия, вызванных в мае гибелью при задержании органами правопорядка чернокожего Флойда. Но демократы ведь поддержали движение «Жизни черных имеют значение» (BLack Lives Matter, — прим. ред.), а Байден преклонял колено в знак солидарности с протестующими и можно ли в этом случае сказать, что приобрели очень много очков?

— Протесты скорее работали против демократов, и думаю, мы это увидим 3 ноября. Дело в том, что эти протесты прежде всего напугали белых людей — в том числе и среди демократов, и — внимание — среди неопределившихся, а неопределившихся примерно 25 процентов среди американских избирателей. Напугали как грабежи и поджоги, но напугала и так называемая «культура запретов» — та самая социальная цензура относительно взглядов, из-за которой, как я сказал, страдают многие люди: один профессор сказал, что речь пошла о привилегиях для черных и его уволили, а один ученый покончил с собой из-за травли — это вообще все похоже уже на вариант советского 1937 года, и вряд ли демократы будут продолжать поддерживать протесты.

«При избрании Байдена Америку ждут большие проблемы»

— В конце 2019 года один из экспертов «Реального времени» сказал, что соперник Байдена Дональд Трамп сохранит свой президентский пост, если не совершит крупных ошибок. Его нелестная, грубоватая риторика в адрес Байдена («марионетка ультралевых сил») и его напарницы Харрис («омерзительная, чем другие кандидаты», «говорит неправду») — это не ошибки кандидата?

— Дональд Трамп выступает в своей привычной риторике и ничего нового не несет. Понимаете, Трампу объявлена самая настоящая война средствами массовой информации еще с момента его избрания, и в стране уже даже создано неофициальное движение против президента «Сопротивляйтесь!», в которое объединились представители многих профессий — от правозащитников, медийной и университетской среды вплоть до некоторых прокуроров и судей. И если Трамп умеет все это выдерживать, то надо тут отдать ему должное — мало у кого хватило бы силы воли и душевных сил на такую выдержку. Да, Трамп неумело огрызается и вызывает раздражение у людей, которые ему симпатизируют, но Трамп пришел в политику из другой среды, где существуют другие правила и иные нормы поведения. Но как президент и кандидат он выглядит достойно.

Фото marieclaire.ru

Кандидат в вице-президенты Камала Харрис очень левая, и если знать, что конъюнктура сегодня такова, что идет сильное движение влево, при избрании Байдена Америку ждут большие проблемы

— Есть ли у Байдена вообще какие-то козыри против Трампа?

— Козырей у Байдена очень мало — заигрывая с левым электоратом партии, он теряет центристов, а если Байден будет работать на центристов, он потеряет левый электорат. Кроме того, у Байдена нет никакой серьезной программы, платформы, так сказать — есть только ненависть к Трампу.

Интересная деталь — все те делегаты, которые выступали на съезде Демократической партии, не говорили о том, что нужно делать демократам, если они победят, не говорили, как они будут восстанавливать экономику после пандемии коронавируса: говорилось лишь о том, какой ужасный Трамп, и не дай бог, если Америка погрузится еще на 4 года в этот трампизм, и надо сделать все возможное, чтобы этого не произошло. А вот что произойдет, если к власти в Белом доме придет Байден, это, получается, большой вопрос! Смотрите — кандидат в вице-президенты Камала Харрис очень левая, и если знать, многие политики непринципиальны и еще те конъюнктурщики, если знать, что конъюнктура сегодня такова, что идет сильное движение влево, при избрании Байдена Америку ждут большие проблемы.

— Почему именно проблемы?

— У демократов есть только социалистические идеи — простить огромный долг за обучение студентам, выплатить репарации в размере десятков триллионов долларов афроамериканцам (через инвестиции в инфраструктуру, бесплатное высшее образование и так далее), что в общем-то огромная сумма, кроме того, левые предлагают всеобщее бесплатное здравоохранение, отменив частное. Все это фантазии, которые в условиях Америки осуществить практически невозможно.

Единственное, что пообещал Байден — отменить налоговую реформу, которую ввел Трамп в 2017 году (по ней большинство ставок основных налогов были снижены, — прим. ред.) и которая дала толчок экономическому буму, а кроме того, создала много рабочих мест, а доходы малообеспеченных слоев значительно выросли — и особенно в среде афроамериканцев. И если Байден отменит эту налоговую реформу, все положительное, что она дала обществу, закончится — будут введены новые налоги, а бизнес будет искать другие налоговые юрисдикции, и лично я с приходом людей типа Байдена и Харрис, хорошего не жду. Да, козырей у Байдена мало, но приход его не исключен. И кроме того, не исключаю, что любая из сторон может и не признать выборы 3 ноября и в стране могут возникнуть дополнительные уличные конфликты на этой почве.

Фото marieclaire.ru

Лично я с приходом людей типа Байдена и Харрис, хорошего не жду. Да, козырей у Байдена мало, но приход его не исключен

Трамп и коронавирус

— Как мы знаем, сейчас в США наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса — на сегодняшний день в стране умерли более 170 тысяч человек. Несколько дней назад уже упомянутый Барак Обама обвинил в этой цифре Дональда Трампа, хотя в марте Трамп признавал, что в стране может умереть до 200 тысяч человек. На ваш взгляд, невеселая ситуация с пандемией и эти слова Обамы могут помочь Байдену приобретать очки накануне выборов?

— Американцам нужно принимать не слова Трампа, а его дела, и это большая ошибка — принимать лишь слова нынешнего президента. Что касается Обамы, то тут ничего удивительного — демократы говорят, что во всем виноват только Трамп, что абсолютная неправда. Почему неправда? Да, конечно, Трамп допустил ошибки во время пандемии коронавируса, но такие же ошибки допускали и главы других стран, включая и нашу с вами отчизну — мы все видели, что практически у всех президентов или премьер-министров не было понимания серьезности ситуации.

В США же большие проблемы в период пандемии были созданы мэрами-демократами, которые изначально вообще не хотели вводить никаких ограничений и та же Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в Сенате, под камерами в феврале бегала по китайскому кварталу Сан-Франциско, от которого она баллотировалась в парламент и говорила, что все в порядке, что надо ходить в рестораны, магазины и никакого вируса у нас нет, не бойтесь ничего. Это делал человек, который сейчас больше всех ругает Трампа, говоря, что он не справился с коронавирусом.

Заявление Обамы и тому подобное — это все политические игры: давайте вспомним — еще в феврале Трамп прекратил авиасообщение с Китаем, а это было очень серьезное решение, потому что ежедневно на западное побережье США из Китая пребывали 7 тысяч человек, а это очень серьезная цифра, и надо отдать должное Трампу, что он прекратил полеты из КНР. А ошибок он допустил, как я сказал, не больше, чем другие мировые лидеры.

Фото Э.Шнайдер / ООН (un.org)

Конечно, Трамп допустил ошибки во время пандемии коронавируса, но такие же ошибки допускали и главы других стран, включая и нашу с вами отчизну — мы все видели, что практически у всех президентов или премьер-министров не было понимания серьезности ситуации

— Очень важным элементом на выборах в США являются дебаты претендентов. Исход дебатов предрешен, по-вашему?

— Тут все очевидно — как я уже сказал, у Джо Байдена прогрессируют проблемы возрастного, старческого характера, и он не может закончить ни одной сказанной мысли, и даже порой не может закончить предложение.

Понимаете, очевидно, что один претендент (Трамп, — прим. ред.) полон энергии, напора, хамства, а другой — это беспомощный старик, и дебаты в таком случае будут просто жалким зрелищем.

И демократы сделают все возможное, чтобы этих дебатов не было: я не знаю, как им это удастся сделать, но они приложат для этого все усилия — и коронавирус пойдет в ход, и что-то другое, а если не удастся, выглядеть эти дебаты будут ужасно.

И в заключение я вам хочу сказать еще одну вещь — в самом конце августа можно ожидать доклад спецпрокурора Дорхэма, который сейчас расследует фактический заговор спецслужб против Трампа с момента выдвижения того кандидатом в президенты от республиканцев в 2016 году. Там должно указываться, что делали спецслужбы для того, чтобы Трамп не мог победить, а если он победит, привести его к импичменту. И на мой взгляд, по итогам этого доклада можно ожидать ряд сенсаций, в том числе связанных с тем, что Джо Байден был в курсе того, что творили спецслужбы с согласия администрации, где Байден был вице-президентом. И если это подтвердится, это уже будет выглядеть серьезным преступлением. Возможно, сенсаций и не будет, но зная, что доклад должны были озвучить еще в прошлом году, но не озвучили, так как в деле появились новые фигуранты, которым предъявили обвинения в фальсификации неких документов, сенсации возможны. В общем, все становится безумно интересным, а на моем веку это будут самые интересные выборы.

