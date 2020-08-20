Поехали по России: путешествие из Казани в радиусе 770 километров

Обзор «круговой» 10-дневной автомобильной поездки из столицы Татарстана

Лето подходит к концу. Если вы это поняли лишь совсем недавно, ездить по морям и немногочисленным заграницам желания нет, но сменить обстановку все же хочется — можно еще ухватить последние полторы недели и прокатиться по центральной России — даже не пользуясь общественным транспортом, а на своей машине. Мы подготовили вариант автомобильной поездки из Казани с максимальным удалением от дома на 770 километров, а общая длина маршрута на 11 ночей с 8 точками ночевок (по 1-2 ночи) — 2 025 километров. Мы побываем в пяти регионах и увидим 13 городов — как крупных региональных центров, так и небольших приятных провинциальных городков.

Йошкар-Ола: посмотреть новострой

Первая точка на маршруте, в которой мы переночуем, — столица соседней республики Марий Эл, город Йошкар-Ола. Город этот довольно уютный и небольшой для регионального центра. Основная масса достопримечательностей здесь построена совсем недавно — это так называемая Набережная Брюгге, которая должна своим видом напоминать бельгийский город, рядом находится Патриаршая площадь, Царевококшайский кремль, а также площади имени Оболенского-Ноготкова и Республики (Пресвятой Девы Марии).

Ехать до Йошкар-Олы из Казани совсем недалеко — около 150 километров, по времени — 2 часа 20 минут. Сюда мы планируем выехать 21 августа утром, к середине дня будем в Йошкар-Оле. Город не очень туристический, поэтому, как часто бывает, гостиницы тут не слишком дешевые. Хороший вариант в центре города — гостиница «Вирджиния» — будет стоить 2,5 тысячи за ночь за номер с завтраком, расположена она в паре кварталов от основных достопримечательностей.

Маршрут Расстояние Время Расстояние (по сегментам) Время (по сегментам) Казань — Йошкар-Ола 150 2:20



Йошкар-Ола — Нижний Новгород 330 5:00



Нижний Новгород — Городец — Юрьевец 190 3:10 60+130 1:10+2:00 Юрьевец — Плес — Ярославль 290 4:20 150+140 2:10+2:10 Ярославль — Ростов — Шуя 220 3:50 60+160 1:00+2:50 Шуя — Суздаль — Владимир 125 2:00 90+35 1:20+0:40 Владимир — Муром — Арзамас 280 4:00 130+150 1:40+2:20 Арзамас — Чебоксары 280 4:00



Чебоксары — Казань 160 3:00



Итог 2 025







Нижний Новгород: закаты и кафе



Следующим пунктом нашей поездки будет являться столица Приволжского федерального округа, Нижний Новгород. Переезд из Йошкар-Олы сюда окажется самым длинным за всю нашу поездку — 22 августа придется проехать 330 километров, это займет около пяти часов. Поездку в Нижний Новгород мы, напомним, рассматривали как один из вариантов «поездок выходного дня» на поезде. Среди достопримечательностей — кремль, пешеходная улица Большая Покровская, построенный к чемпионату мира стадион, а также канатная дорога в город Бор на другом берегу Волги.

Город красивый и заслуживает внимания — помимо достопримечательностей, здесь много уютных кафе и ресторанов, а также красивые закаты. Нижний Новгород окажется одним из двух городов по маршруту, где, думаем, стоит провести не одну, а две ночи — тем более что предыдущий этап поездки довольно длинный.

В отличие от Йошкар-Олы, в Нижнем Новгороде гораздо больше вариантов для проживания. Мы тем не менее выбрали примерно сравнимый по цене отель Baker Street в паре километров от Кремля. Стоимость за две ночи составит 4 800 рублей.

В Городце есть комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области под названием «Город мастеров». Фото Artem Korzhimanov / wikipedia.org

Городец и Юрьевец: зодчество и лучшая набережная

После двух ночей в Нижнем Новгороде мы поедем на север и северо-запад, чтобы увидеть два симпатичных небольших городка. Поездка в этот раз будет короткая, но насыщенная: всего за день нам предстоит проехать 190 километров — 60 километров и около часа — до Городца, затем еще 130 километров и 2 часа до города Юрьевец в Ивановской области.

Городец — небольшой (около 30 тысяч человек) городок в Нижегородской области, по которому приятно пройтись. Центр его состоит из красивых деревянных домиков. Кроме того, в Городце есть комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области под названием «Город мастеров». Кроме того, тут симпатичная набережная с красивым видом на Волгу.

Погуляв по Городцу, отправимся дальше в путь — в город Юрьевец, который находится уже в Ивановской области. Этот город еще меньше — тут всего 8 тысяч человек населения. Около Юрьевца сливаются в одну три реки — Волга, Немда и Унжа. Ширина Волги тут достигает 16 километров. В городе симпатичная набережная — благоустроена она в прошлом году и считается одним из лучших общественных пространств России — по крайней мере, среди малых городов. Кстати, Юрьевец был защищен дамбой при строительстве Горьковского водохранилища — в результате чего его, в отличие от многих других городов, не затопило. Около города, на воде, находятся два памятника затопленным церквям.

Юрьевец связан с личностью режиссера Андрея Тарковского, где тот провел ранние годы жизни. Тут проходит открытие Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Помимо этого, Юрьевец — старейший город Ивановской области (основан в 1225 году), а виды его можно увидеть на картинах Саврасова и Левитана.

Здесь мы и переночуем одну ночь. Гостиниц в Юрьевце не очень много, мы выберем гостевой дом «Глаз орла» за 3 100 рублей. Он находится несколько в стороне от Юрьевца, на высоком холме, зато в гостевом доме есть терраса, да и цена по меркам этого небольшого городка невысока.

Говорить про Плес много не стоит — здесь очень красиво, обязательно нужно прогуляться по улочкам и подняться на гору, с которой открываются красивые виды. Фото Ji-Elle / wikipedia.org

Плес и Ярославль: пейзажи с картин и место, где был кремль

На следующий день, 25 августа, мы поедем дальше — в Ярославль. Но по пути мы заедем в один из самых популярных малых городов России — Плес. Ехать придется довольно далеко — 150 километров от Юрьевца до Плеса (и 2 часа), затем — еще 140 километров до Ярославля.

Плес, основанный в 1410 году, как и Юрьевец, связан с именами художников Саврасова и Левитана. Здесь есть дом-музей Левитана, много старинных построек в хорошем состоянии, очень красивая природа. Говорить про Плес много не стоит — здесь очень красиво, обязательно нужно прогуляться по улочкам и подняться на гору, с которой открываются красивые виды.

К вечеру того же дня мы приедем в Ярославль. В городе стоит посетить Волжскую набережную, побывать на месте, где раньше находился деревянный ярославский кремль, пройтись по саду Ярославского художественного музея, а также по парку «Стрелка» — на месте впадения в Волгу реки Которосль. Помимо этого, стоит посмотреть и на многочисленные церкви Ярославля.

Две ночи мы проведем в мини-отеле «Кассель». Проживание обойдется в 5 600 рублей, в стоимость включены завтраки. Расположен он в центре города.

В городе стоит посмотреть на ростовский кремль, построенный в 1670—1683 годах. Фото Ludvig14 / wikipedia.org

Ростов и Шуя: вспомнить «Ивана Васильевича» и посмотреть на колокольню

После этого поедем в сторону Шуи — это вновь Ивановская область, но по пути заедем в один из старейших городов России — Ростов. В городе стоит посмотреть на ростовский кремль, построенный в 1670—1683 годах (в нем, кстати, снимали виды для фильма «Иван Васильевич меняет профессию»), озеро Неро, церкви, да и просто пройтись по улочкам.

Дорога от Ярославля до Ростова — всего 60 километров и час езды. А вот дальше нам предстоит проехать большее расстояние — 160 километров, примерно за 3 часа. Спустя это время мы приедем в Шую. Здесь расположена самая высокая в мире отдельно стоящая православная колокольня, тут много купеческих домиков.

В самой Шуе с гостиницами проблема. Популярнейший сервис бронирования, который мы используем для поиска вариантов проживания, предлагает в этом городе в основном квартиры. Единственный вариант гостиницы — «Старая Шуя», стоимость номера тут составляет 1,5 тысячи рублей в сутки. Кроме того, если мы будем искать именно гостиницы — то смотреть можно в сторону города Кохма, расположенного неподалеку от Иваново, или самого регионального центра — Иваново — благо до него всего 30 километров.

Во Владимире посетите Золотые ворота 1164 года. Фото kikiwis / wikipedia.org

Суздаль и Владимир: церкви XII века и «Золотые ворота»

Из Шуи наш путь будет на юг, в сторону трассы М-7. Мы постараемся за день посмотреть на два красивейших города — Суздаль и Владимир. Езды до Суздаля — 90 километров и 1 час 20 минут, до Владимира — еще 35 километров и 40 минут.

В Суздале, помимо церквей, стоит посетить музей деревянного зодчества, Щурово городище, кремль, гостиный двор. Интересно также посмотреть на посадский дом — единственный сохранившийся дом 17-го века.

Во Владимире посетите Дмитриевский собор 1191 года и Успенский собор 1158 года, палаты и парк «Липки», Золотые ворота 1164 года — находящиеся на главной улице города, Большой Московской. Кроме того, из Владимира стоит съездить к Церкви Покрова на Нерли — в полутора километрах от поселка Боголюбово.

Ночевать во Владимире мы будем в мини-отеле «Воздух». Стоимость одной ночи составит 1,7 тысячи рублей — гостиница расположена близко к центру.

Из интересных мест тут, помимо церквей, можно отметить здание магистрата, улицу под названием Гостиный ряд. Фото Arzigal / wikipedia.org

Муром и Арзамас: родина богатыря и третий город Нижегородской области

После Владимира мы повернем обратно, в сторону Казани, и наши дневные переезды станут длиннее. По пути в Арзамас мы заедем в Муром — от Владимира туда ехать 130 километров и 1 час 40 минут. Переезд из Мурома до Арзамаса в Нижегородской области — еще 2 часа 20 минут и 150 километров.

Основные точки интереса в Муроме (который, как несложно догадаться, считается родиной Ильи Муромца) — монастыри. Два из них — женские (Воскресенский и Свято-Троицкий), два — мужские (Благовещенский и Спасо-Преображенский). Город небольшой, поэтому между этими достопримечательностями можно ходить пешком.

После Мурома мы приедем в Арзамас — третий по величине город Нижегородской области. Из интересных мест тут, помимо церквей, можно отметить здание магистрата, улицу под названием Гостиный ряд, а также пешеходную улицу Карла Маркса. Кроме того, заслуживает внимание здание старой водонапорной башни.

Ночевать мы будем тут же — в «ARZ.отеле». Гостиница расположена несколько в стороне от центра города, но зато она кажется неплохой и недорогой. Стоимость ночи составляет 1 500 рублей. После Арзамаса мы отправимся в последнюю промежуточную точку на пути к Казани — Чебоксары.

Чебоксарский залив — искусственный водоем, созданный на месте впадения реки Чебоксарки в Волгу. Фото wikimedia.org

Чебоксары: залив и 46-метровый памятник

Расстояние до столицы Чувашии составляет 280 километров, в пути нужно будет провести 4 часа. Здесь мы переночуем одну ночь перед финальным отрезком в 160 километров до Казани. Гостиница, в которой остановимся в Чебоксарах, — отель «Эльбрус» в центре города, стоимость ночи — 1 805 рублей. Завтраки стоят дополнительно 300 рублей.

В городе стоит посмотреть на Монумент Матери высотой в 46 метров, Чебоксарский залив — искусственный водоем, созданный на месте впадения реки Чебоксарки в Волгу. В городе, кроме того, есть прогулочная зона — бульвар Купца Ефремова. Также в Чебоксарах есть несколько монастырей, но можно пройтись и по паркам. На следующий день после этого дорога до Казани займет три часа.

Итог: половина стоимости — гостиница

Распланированная поездка потребует 10 суток. По большому счету, почти в любой из указанных точек время пребывания можно увеличивать — вокруг можно найти много интересных мест. Учитывая, что поездка планируется на машине, посмотреть на эти места не составит труда.

В нашем варианте общая стоимость 10 ночей проживания составит 22,5 тысячи рублей. В среднем одна ночь стоит 2 250. Дешевле всего проживание обойдется в Арзамасе и Шуе (по 1 500 рублей за ночь), а также во Владимире (1 700 за ночь). Самые дорогие гостиницы на нашем маршруте будут в Юрьевце (3 100 рублей) и Ярославле (2 800 рублей за ночь).

Длительность маршрута, если не считать поездок по городу и небольших вылазок неподалеку, составит 2 025 километров. Самый долгий дневной переезд будет пятичасовым — на расстояние в 330 километров между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом. Самый короткий переезд займет два часа — это 125 километров между Шуей и Владимиром с заездом в Суздаль.

При расходе в 7 литров на 100 километров нам понадобится около 140 литров бензина. При стоимости, например, 95-го бензина в 46 рублей за литр расходы на топливо составят 6 440 рублей. Помимо трат на проживание и бензин, нужно учесть и расходы в поездке — на музеи, питание и сувениры. Постараемся уложиться в 1 500 в сутки на двоих, но в некоторых местах, возможно, придется потратить побольше. Таким образом, «на траты» нужно заложить бюджет примерно в 15 тысяч рублей. Общая стоимость поездки составит около 44 тысяч рублей, около половины которой будет потрачено на гостиницы.

Поездка "вокруг Казани", проживание

Город Даты Число ночей Гостиница Стоимость Примечания Йошкар-Ола 21-22.08 1 Гостиница Вирджиния 2 500 Центр, с завтраком Нижний Новгород 22-24.08 2 Отель Baker Street 4 800 2 400 за ночь, центр, с завтраком Юрьевец 24-25.08 1 Гостевой дом Глаз Орла 3 100 Высокий берег Волги, красивый вид, близко к Юрьевцу, завтраки по 250 рублей Ярославль 25-27.08 2 Мини-отель Кассель 5 600 Близко от центра, с завтраками Шуя 27-28.08 1 Отель Старая Шуя 1 500 Близко от центра, без завтраков Владимир 28-29.08 1 Мини-отель Воздух 1 700 Близко от центра, без завтраков Арзамас 29-30.08 1 ARZ.отель 1 500 Немного в стороне от центра, без завтраков Чебоксары 30-31.08 1 Отель Эльбрус 1 805 Центр, завтраки по 300 рублей



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