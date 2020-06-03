Куда ехать на выходные: пять интересных городов, до которых легко добраться на поезде

Топ направлений для недолгих поездок на поезде из Казани

В условиях не до конца отмененных ограничений, связанных с COVID-19, мы продолжаем рассказывать об оставшихся возможностях для отдыха и туризма внутри страны. Сегодня мы решили изучить карту железных дорог и выяснить, в какие города можно легко добраться на поезде из Казани не в полноценный отпуск, а на выходные.

На поезде за ночь

Ограничения, связанные с коронавирусом, постепенно отменяют, и многие люди уже очень хотят развеяться и посмотреть другие города. Только вот до полноценного восстановления туризма все еще далеко: границы большинства стран закрыты, да и авиасообщение только-только начинает налаживаться. В этих условиях мы решили посмотреть — куда можно съездить из Казани на выходные, используя только поезда.

К сожалению, пока и железнодорожное сообщение восстановилось не в полном объеме. По многим направлениям поезда отменены, по некоторым их стало гораздо меньше. Тем не менее мы нашли пять городов, в которые можно съездить на выходные, потратив на дорогу не больше одной ночи — и сделать это на поезде (пригодится не только в эпоху ограничений, но и просто аэрофобам). В основном это, за одним исключением, города-миллионники, до которых обычно «не доходят руки», когда транспорт работает полноценно. В этот список мы намеренно не включили Москву и Санкт-Петербург — они и так в топе мест, куда ездят на выходные.

1. Нижний Новгород: канатная дорога и старый город

Фото Антона Агаркова (strana.ru)

Один из самых близких к Казани городов — Нижний Новгород. Быстрее и дешевле сюда будет добраться на автобусе или своей машине (около 5 часов), но далеко не все хотят проводить столько времени за рулем, да и вообще зависеть от пробок на трассе М-7, которая находится в состоянии постоянного ремонта.

Поезда сюда, что хорошо, ездят. Пока, правда, не каждый день, и поезд этот всего один — 051Э, идущий из Ижевска в Нижний Новгород. С вокзала «Казань-1» он уходит в 22.15, в Нижний Новгород приезжает в 06.52, то есть идет около восьми с половиной часов.



Верхнее купейное место в нем обойдется примерно в полторы тысячи рублей, нижнее — в 2,7 тысячи рублей, плацкартные места продаются по 2 069 рублей.

Сам по себе город определенно заслуживает внимания. В следующем году будет отмечаться его 800-летие, что должно поспособствовать развитию инфраструктуры. Два года назад Нижний принимал чемпионат мира по футболу, в результате чего был построен стадион на 45 тысяч человек, рядом с ним открыта станция метро «Стрелка». Основные достопримечательности при этом все же исторические — кремль, пешеходная Большая Покровская улица в непосредственной близости от него, многочисленные церкви. Еще в Нижнем Новгороде (как, в общем, и в Казани) очень красивые закаты с видом от кремля. Оказавшись в столице ПФО, кроме того, не стоит обходить вниманием Нижегородскую канатную дорогу длиной более 3,5 километра, с помощью которой можно попасть в город Бор на другом берегу Волги.

2. Самара: набережная и бункер Сталина

Фото tutu.ru

Другой крупный поволжский миллионник, куда также легко добраться на поезде, — Самара.

Обычно сюда ездит прямой поезд, но сейчас, как и в случае с Нижним Новгородом, есть лишь проходящий — 367Г, из Кирова в Кисловодск. Ходит он еще реже, чем нижегородский — раз в 4 дня. Но зато у него удобное расписание — отправление из Казани в 17.03, прибытие в Самару — в 9.25. В Самаре, как и в большинстве окрестных регионов, время не московское — по Москве поезд прибывает в 8.25, то есть время в пути составляет 15 с половиной часов — немало, но все же и не настолько много, чтобы утомиться в дороге.

Верхнее место в купе обойдется в 1 055 рублей, нижнее — примерно в 2 тысячи, а плацкартые места продают по 1 390.

Самара гораздо моложе и Казани, и Нижнего Новгорода — ей всего 434 года. Кремля здесь нет, но исторической застройки — в достатке. Тут находится один из старейших пивоваренных заводов в России, на котором производится знаменитое «Жигулевское» пиво, — здание построено в 1881 году. Также из известных достопримечательностей — бункер Сталина, созданный в качестве резервного, востребованного в случае захвата Москвы. Бункер находится на глубине 37 метров, что делает его одним из самых глубоких подобных укреплений в мире.

Но одно из самых приятных мест в городе — набережная Волги. Ее длина составляет около 5 километров, что делает ее одной из самых длинных в стране. Фактически набережная состоит из нескольких довольно разных участков. Первый был открыт еще в середине прошлого века, четвертая часть завершена (точнее, реконструирована) к чемпионату мира 2018 года по футболу.

3. Екатеринбург: место убийства царской семьи и город небоскребов

Фото journal.tinkoff.ru

Другой крупный город, но расположенный не на Волге, а на Урале, — Екатеринбург. Так как он находится на одном железнодорожном направлении с Казанью, сюда поездов больше.

В зависимости от конкретного дня есть до шести вариантов поездов, время в пути на всех из них составит 13—14,5 часа.

Стоимость верхнего купейного места начинается от 1 539 рублей, нижнего — от 2 916 рублей. Плацкартный билет стоит от 1 726 рублей.

Сейчас Екатеринбург занимает четвертое место в России по численности населения и является столицей Уральского федерального округа, но основан он по меркам крупного российского города относительно недавно — только в 1723 году. Соответственно, здесь нет большого исторического центра, а старые дома обычно смешаны с современными строениями. Интереса заслуживает Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева, где содержалась под арестом и была расстреляна царская семья. Помимо этого, в городе есть пешеходная улица Вайнера, а в плане культурной жизни можно выделить Президентский центр Ельцина — здесь проходят выставки, лекции, презентации. Вообще Екатеринбург известен как, можно сказать, «столица небоскребов России» — здесь много высотной застройки. В частности, в бизнес-центре «Высоцкий» (некогда бывшем самым высоким небоскребом России за пределами Москвы) есть смотровая площадка на 52-м этаже, на высоте 186 метров — на нее тоже стоит заглянуть.

4. Пермь: «Счастье не за горами» и современное искусство

Фото Дмитрия Овчинникова (perm.aif.ru)

В находящуюся неподалеку Пермь пока можно попасть только одним поездом — 326С, который ездит один раз в два дня из Новороссийска через Казань. Время в пути на нем составит около 14 часов. Отправление из Казани — примерно в три часа дня, прибытие в Пермь — в 6.48. Разница по времени с Москвой, как и в случае с Екатеринбургом, составляет 2 часа, так что «по Москве» прибытие будет очень ранним — примерно в 5 утра.

Нижнее купейное место в поезде стоит 2 890 рублей, верхнее — 1 526, плацкартные билеты — по 1 524 рубля.

Несмотря на то, что Пермь совсем немного старше крупнейшего уральского города Екатеринбурга, здесь сохранилось больше исторической застройки — в городе есть сразу несколько кварталов со старыми домами. Главным символом города при этом, правда, считается арт-объект «Счастье не за горами» — большие буквы с соответствующим текстом, расположенные на набережной Камы около железнодорожного и речного вокзалов. В здании последнего, кстати, в свое время располагался PERMM — Пермский музей современного искусства, одно из первых подобного типа учреждений в России за пределами столицы, созданный Маратом Гельманом совместно с администрацией края. Сейчас музей переехал в другое здание.

5. Саратов: мост к городу-спутнику и немецкое прошлое

Фото sarnovosti.ru

Наконец, еще один крупный российский город, до которого примерно за ночь можно добраться на поезде из Казани, — это Саратов.

Всего сейчас есть два варианта поездов, оба проходящие. Первый из них — из Нижневартовска в Волгоград, отправление из Казани — около полудня, прибытие в Саратов — в 4.52 местного времени (3.52 по Москве). Второй поезд ходит не каждый день — он следует из Кирова в Кисловодск, но у него более удобное время: отправление — в 5 часов вечера, прибытие — в 9.47 утра.

Билет на нижнее купейное место стоит от 2 759 рублей, верхнее купе — от 1 460, плацкартные места — от 1 594.

Саратов — город, редко входящий в туристические топы по России. Тем не менее в нем есть свои интересные места. Сам город не является «миллионником», в нем живет всего 840 тысяч человек, но на другом берегу Волги, соединенный мостом, располагается город Энгельс — в нем живет еще 226 тысяч человек. Они, в совокупности с окрестными поселками, создают Саратовскую агломерацию с населением в 1,15 миллиона человек. Энгельс (некогда Покровская Слобода и Покровск), кстати, являлся столицей существовавшей в 1923—1941 годах АССР немцев Поволжья — население до Второй мировой на 60% состояло из немцев. В самом Саратове интереса заслуживает набережная Волги и мемориальный комплекс «Журавли» — оттуда открывается красивый вид. С моста, соединяющего Саратов и Энгельс, можно спуститься на остров Покровские пески — там находится городской пляж. Заслуживает интереса и сам мост, построенный еще в 1965 году, — его, кстати, отремонтировали в 2014 году. По планам, через 20 лет его или снесут, или сделают пешеходным. В самом Саратове есть много интересных зданий — например, мельница Шмидта (статус которой на данный момент не ясен — она «зависла» на стадии превращения в лофт-квартал), дома Сатова и Рейнеке.