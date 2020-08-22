Турагентства: «Не покупательная способность, а ограничительные полумеры сдерживали продажу туров»

У россиян проснулся интерес к туру выходного дня в Татарстане, но в августе его перебивает море

Фото: Максим Платонов

С выходом на третий этап ограничений в Татарстане сняли запреты на групповые экскурсии свыше пяти человек, что заметно облегчит жизнь туркомпаниям и расширит возможности для путешественников. Напомним, республика — один из первых регионов страны, который начал принимать туристов после тотальной самоизоляции. К тому же спрос на Казань и районы Татарстана есть: по аналитике Ассоциации туроператоров, это направление вошло в тройку самых популярных для коротких поездок по России в этом сезоне. Но, как свидетельствует недавнее исследование, на уикенд для двоих большинство россиян все же не готовы тратить больше 5 тыс. рублей. — а экскурсия или тур по Татарстану в выходные может стоить до 25 тыс. рублей. Представители туркомпаний рассказали, как складывается внутренний туризм в республике в августе.

В лидерах по снятию ограничений и по уикенд-поездкам

На этой неделе в Татарстане сняли очередные ограничения, касающиеся туризма. До сих пор гидам в республике разрешалось водить группы по пять человек, а с радиоаппаратурой — не больше десяти.

— Непосредственно на групповые поездки ограничений не было. В автобусе люди ехали, допустим, по 40 человек, а выходя на улицу, на свежий воздух, где меньше риска заражения, должны были разбиваться на группы по пять человек с экскурсоводом или по десять человек — с радиогидом. В таких случаях нам нужно было возить по четыре-пять гидов. Меры не вполне понятные. Теперь их отменили, хотя пока еще под запретом остаются крупные массовые мероприятия, конференции, форумы, — пояснила «Реальному времени» директор «Бюро путешествий Казани» Елена Илькун.

Со снятием очередных ограничений у турфирм появляется надежда на приток группового бронирования, тем более что Казань, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР) оказалась на втором месте в рейтинге популярных коротких поездок по России. Возглавил его Санкт-Петербург, а замкнул тройку лидеров Калининград. По исследованию экспертов, чаще всего россияне берут туры на три дня и две ночи. Традиционно туристы выезжают в четверг — пятницу и возвращаются в воскресенье.



Сколько готовы потратить россияне на туры выходного дня, заинтересовались аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру. По их опросу, в котором приняло участие почти 4 тыс респондентов, на двоих за две ночи 39% россиян готовы потратить не более 5 тыс. рублей. Еще 30% устраивает бюджет до 10 тыс. рублей за выходные. С суммой до 15 тыс. рублей за уикенд готовы расстаться 15% путешественников, 6% не против заплатить до 20 тыс. рублей и 2% — до 30 тыс. рублей.

Напомним, что специально для отдыха на уикенд в июне Госкомитет РТ по туризму разработал для жителей Татарстана и россиян турпакет «1001 удовольствие за выходные». За фиксированную стоимость в 2,2 тыс. рублей туристы могут посетить города Татарстана. В цену входят ночь в местном отеле, две экскурсии, один завтрак и два обеда. Кроме того, на Татарстан распространяется программа «туристического кэшбэка», по которой туристы могут вернуть до 15 тысяч, потраченные на покупку организованного тура — правда, если он длится дольше пяти ночей.

Специально для отдыха на уикенд в июне Госкомитет РТ по туризму разработал для жителей Татарстана и россиян турпакет «1001 удовольствие за выходные». Фото Ильи Репина

Хотя не все туркомпании присоединились к «1001 удовольствию», но почти у каждой найдутся свои туры выходного дня.



— До пандемии Татарстан был одним из самых быстро растущих регионов, популярным местом среди жителей стран Азии и Ближнего Востока. Конечно, сейчас этого потока нет. Но Татарстан первым стал снимать ограничения для туристов. И Казань стала одним из первых городов, куда они поехали после самоизоляции, — рассказала нашему изданию директор по связям с общественностью компании «Интурист» (Москва) Дарья Домостроева.

По ее словам, если не брать в расчет кризисный период, то уже стали стандартными и востребованными туры выходного дня в Казань, когда люди приезжают в четверг или в пятницу и уезжают в воскресенье — на три или четыре дня и три или две ночи.



Если не брать в расчет кризисный период, то уже стали стандартными и востребованными туры выходного дня в Казань

«Виртуальная жизнь — невкусная»

Руководители туркомпаний рассказали о том, как оживает сфера внутреннего туризма после кризиса. Они затруднились назвать «Реальному времени» цифры своих потерь. Отвечали, что ушли «в ноль» или «в минус».

— Потерь — миллионы. Раньше период высокого спроса закрывал расходы периода низкого спроса. А в этом году высокого спроса, по сути, не было: май был нулевой. То, что тратилось в январе — марте ушло в убыток. Эти «минусы» лишь накапливались, в том числе и из-за возврата предоплаты туристам, а также невозвратов денег от тех компаний, которым были перечислены суммы, — сообщила Елена Илькун.

— У коллеги с сентября снялись с бронирования все группы, которые должны были приехать с Урала — люди не хотят рисковать. Наша компания работает в основном с профсоюзными организациями. В этом году очень серьезный провал. То, что мы намечали, все коронавирус испортил, — рассказала учредитель ООО «Зилант-Тур» Резида Довгаль.

Однако закрываться совсем компании не собираются. Директор турфирмы «Итиль-тур» Светлана Пименова надеется, что после снятия ограничений на групповые экскурсии туристы потянутся. «До «плюсов» еще далеко», считает и коммерческий директор компании «Салават City Center» Камиль Тарзиманов, но бизнес ему интересен.



— Сейчас — вялотекущий процесс. Конечно, минимизируем затраты, уменьшаем количество работников в офисе и надеемся, что рынок со временем как-то начнет развиваться. Нас пугают: того, что было раньше не вернуть. Меня забавляют предложения о виртуальных путешествиях. Это, конечно, познавательно, но ничего не заменит офлайна, дистанционно нельзя походить, потрогать руками. Люди приезжают не только посмотреть, но и пообщаться в кафе, ресторанах, развлекательных местах, сходить на концерты, в театры. Когда люди ходят, гуляют, смеются получают положительную энергетику, и это в свою очередь создает позитивный фон, передает добрые эмоции от человека к человеку. Виртуально можно жить, но это не очень вкусно, — размышляет в беседе с «Реальным временем» руководитель компании «Казань Интур» Виктор Степанцов.

Фото Максима Платонова

Летом Татарстану предпочитают море

По мнению Камиля Тарзиманова, внутренний туризм по Татарстану упал по сравнению с прежними годами более чем вполовину.

— Мы — компания, которая работает и с иностранными туристами, а их сейчас нет. Они давали летом больше 50% от общего оборота — это были хорошие цифры. Иностранцы поедут, они звонят, спрашивают, когда откроемся. Но традиционно они приезжают с мая по октябрь, и пик у них обычно приходится на август, как раз сейчас для них пока еще закрыты границы, — констатирует руководитель «Бюро путешествий Казани».

Как сообщила Елена Илькун, россияне готовы к внутреннему туризму, как правило, с сентября по май. По сравнению с прошлым годом даже за 3 месяца этот рынок не достиг уровня прошлого года. Общий поток августа составляет 32% от аналогичного периода прошлого года. Но все-таки август уже более или менее оживает, потому что сняты ограничения, отметила собеседница.

— Группы к нам приезжали с марта по декабрь. В прошлом августе у нас был крупный заезд: каждую неделю было по группе. Теперь первая группа в Татарстан приедет после снятия ограничений лишь в конце августа. Если сравнивать, то в этом году поток августа меньше в четыре раза, — утверждает Резида Довгаль.

Многие татарстанцы ездили на лечение в санатории в Карловы Вары, в Венгрию, напоминает Камиль Тарзиманов. По его замечанию, Татарстан сейчас, безусловно, — более доступный вариант, без лишних сложностей и оформления бумаг. По внутреннему туризму коммерческий директор не видит всплеска, но движение отмечает. «Все-таки летом россияне предпочитают море. Пока экскурсии по Казани и республике эпизодические, не в массовом порядке», — сказал нашему изданию Тарзиманов.

Он подчеркивает, невозможно спрогнозировать, что будет завтра. Поэтому нет раннего бронирования — «это нереально, никто не может предсказать». Местные туристы, которые опасаются ехать далеко, по этой причине и покупают экскурсии по республике буквально за 2-3 дня до выходных. Тарзиманов сообщил, что, например, в день ходят два «метеора» в сторону Болгара. В компании «Салават City Center» туристы приобретают экскурсии от 1 тыс. рублей, если без ночевки.

Резида Довгаль соглашается, что трудно делать какие-то прогнозы. «Люди реагируют на слухи, и уже по всем соцсетям распространяют, что с 20 сентября все снова закроют на самоизоляцию. Во всяком случае, думаю, в этом году вряд ли приедут школьные группы», — предполагает руководитель «Зилант-Тура».

Теннисисты теперь выбирают для сборов Казань

Практика «Бюро путешествий Казани» показывает, что среди россиян внутренний туризм в Татарстане вырос на 40% в этом августе по сравнению с прошлогодним.

— Мы включили туры выходного дня в свою программу. Раньше татарстанцы мало ездили по республике, брали экскурсии единицы. Сейчас, может, потому что отсидели дома два месяца, поехали по Татарстану. Из других регионов тоже едут по этим турам, — подчеркивает Елена Илькун.

Турами выходного дня больше интересуются люди из других регионов, очень часто казанцы даже не знают свой город, подтверждает Резида Довгаль. «И если татарстанцы отправляются на экскурсии по нашим местам, то, узнав много нового, сильно удивляются тому, какие они у нас замечательные», — сообщила руководитель «Зилант-Тура».

По словам Илькун, туристы интересуются Свияжском, Раифой, Болгаром, Елабугой, Чистополем, Камским Устьем, Рыбной Слободой, Тетюшами, Лаишевским районом. Компания предлагает и этнотуры, в которых путешественники узнают подробности о народах, проживающих в Татарстане, в том числе о мордве, чувашах, марийцах. Программы на 3-4 дня стоят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Кроме того, «Бюро путешествий» выставило туры от 2 до 5 дней по программе кэшбэка.

Дарья Домостроева заметила, что «Интурист» также сделал туры по Татарстану по этой программе Ростуризма, увеличив количество ночей. «Посмотрим, будут ли продажи», — рассуждает Домостроева.

А «Зилант-Тур» отказался от участия в программе кэшбэка.

— Крупные туроператоры должны принять участие в ней. Дело в том, что дается очень кроткий период продаж — одна неделя. И представляете, сколько по России туров предложат?! Например, в Абхазию на троих с трехразовым питанием — 80 тыс. рублей, и то же самое — на 4 ночи и 5 дней — семейный тур в Казань за те же 80 тыс. рублей. Кто куда поедет? Ясно, люди отправятся на море, — уверена Довгаль.

Поэтому ее турфирма стремится предложить свою «фишку», межрегиональный туризм: Казань в сочетании с Йошкар-Олой, Чебоксарами, а также самобытность и своеобразие этнографического и исторического туризма по республике. Например, помимо уже традиционного Болгара, туристы могут выбрать Елабугу или Нурлат с его музеем Каюма Насыри.

Если путешествие организует профсоюз, то предприятие частично оплачивает сотрудникам поездку. Но поскольку в последнее время группового бронирования у «Зилант-Тура» не было то единичные заказы ему удавалось объединять. При этом люди готовы отдавать 9 тыс. рублей за две ночи и три дня на одного человека.

— На момент снятия ограничений бронирования были единичными. Сейчас заявки на туры приходят каждый день. В середине июля пошли обращения на корпоративные заезды. Если раньше, например, группа теннисной школы из Москвы выезжала в Турцию или в Болгарию, то сейчас (так как в Казани есть большое количество достойных кортов и других мест, где теннисисты могут тренироваться) они выезжают в вашу республику. И это мгновенно загружает номерной фонд, клиенты просят организовать им еще и культурную программу, — рассказала Дарья Домостроева.

Большинство тех, кто приобретает туры через «Интурист», — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжья. В среднем они платят за тур без перелета от 15 тыс. на двоих за одну или две ночи. Четырехдневный тур с перелетом на одного человека обойдется примерно в 25 тыс. рублей.

Туристы приезжают самостоятельно одним днем

Сложнее кризис переживают небольшие турфирмы, которые пока не адаптировались под условия программ выходного дня. Из-за ограничений по числу туристов на экскурсиях компания «Итиль-тур» фактически не могла работать вплоть до последних дней, пока не сняли запрет.

— Рынок настолько меняется, что у нас сейчас пока вообще туры выходного дня не продаются. А индивидуальных туристов в Казани очень много, но они в основном не обращаются в туркомпании, а приезжают самостоятельно и посещают объекты в районах республики одним днем, — пояснила Светлана Пименова.

Виктор Степанцов и Камиль Тарзиманов отмечают, что среди августовских туристов в Татарстане есть те, кто заранее выкупил путевки и не смог раньше вернуть за них деньги, а теперь эти люди все-таки решили ими воспользоваться.

— Страна большая. Когда показывают, что южные курорты битком забиты, в очередь за бронированием туров в Татарстан не выстраиваются. Роста спроса не наблюдаю. Возможно, и политика такая: даже Турцию сейчас открыли, но из-за страшилок, к сожалению, люди туда не спешат массово. Предложений очень много, но покупательная способность даже не самый главный фактор. Все эти ограничительные полумеры — сюда можно, туда нельзя (запреты на бронирование в гостиницах, запреты на группы больше 5—10 человек) — влекут за собой негативные последствия для отрасли, конечно, компании очень сильно пострадали, хотя частным образом люди приезжали, — подытожил Виктор Степанцов.