ООО БПК-Тур
Общая информация
Туристическая фирма «Бюро путешествий Казань» (ООО «БПК-Тур») основана 20 декабря 2000 года.
Туроператор по Казани и Татарстану с 2004 года. Организаторы сборных регулярных еженедельных туров и экскурсий.
Турагентство: туры из Казани по России и всему миру. Продажа ж/д и авиа билетов. Страховки. Визовое сопровождение.
Внутренний и въездной туризм является одним из основных направлений деятельности. Туроператор по России, туроператор по приему в Казани и туроператор по Казани и Татарстану. Организация туров и экскурсий по Казани и Татарстану.
Руководитель — Илькун Ольга Андреевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 4
- Телефон: (843) 210-09-02
- Email: priem@kazantur.ru
- Сайт: www.kazantur.ru
Дата последнего обновления: 06.12.2018