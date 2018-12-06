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ООО БПК-Тур

Туризм

Общая информация

Туристическая фирма «Бюро путешествий Казань» (ООО «БПК-Тур») основана 20 декабря 2000 года.

Туроператор по Казани и Татарстану с 2004 года. Организаторы сборных регулярных еженедельных туров и экскурсий.

Турагентство: туры из Казани по России и всему миру. Продажа ж/д и авиа билетов. Страховки. Визовое сопровождение.

Внутренний и въездной туризм является одним из основных направлений деятельности. Туроператор по России, туроператор по приему в Казани и туроператор по Казани и Татарстану. Организация туров и экскурсий по Казани и Татарстану.

Руководитель — Илькун Ольга Андреевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 4
  • Телефон: (843) 210-09-02
  • Email: priem@kazantur.ru
  • Сайт: www.kazantur.ru

Дата последнего обновления: 06.12.2018

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