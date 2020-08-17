Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для коротких путешествий по России

Казань вошла в тройку самых популярных направлении для коротких поездок по России в этом сезоне, сообщает АТОР.

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург, второе место досталось столице Татарстана, тройку лидеров замкнул Калининград. Также по данным туроператоров востребованными направлениями являются Москва, Карелия, города Золотого кольца.

Чаще всего россияне берут туры на три дня и две ночи. Традиционно туристы выезжают в четверг — пятницу и возвращаются в воскресенье. В будние дни преимущественно путешествуют люди старшего возраста. Однако летом популярны как трехдневные заезды с пятницы по воскресенье, так и недельные поездки, которые выбирают путешественники, прибывшие издалека.

В июне Госкомитет по туризму разработал для жителей Татарстана и россиян турпакет «1001 удовольствие за выходные». За фиксированную стоимость в 2 200 рублей туристы могут посетить города Татарстана. В цену входят ночь в местном отеле, две экскурсии, один завтрак и два обеда.

