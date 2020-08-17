Футбольный «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд

На этот раз — в Нижнем Новгороде

Выезд в столицу ПФО принес нижнекамцам вторую победу в чемпионате. Пока что вновь складывается ситуация прошлого сезона, когда две татарстанские команды РПЛ и ФНЛ двигались к «стыкам» друг с другом. Подробности гостевого успеха «Нефтехимика» — в репортаже «Реального времени».

Травма Калинского как самый запоминающийся эпизод первого тайма



Нижнекамцы вступили в борьбу четвертого тура чуть позже остальных, и на тот момент уже успел сформироваться весьма странный квартет лидеров. «Оренбург» лидировал, но такое же количество очков — 10, набрал и «Спартак-2», который в чемпионате «Олимп-ФНЛ» не может ни вылететь, ни подняться классом выше. Последнее запрещено регламентом, во всяком случае, до того момента, пока Премьер-лигу не покинет основной «Спартак». А вылететь «Спартаку-2» не дают «традиции» ФНЛ, поскольку всегда находятся команды, которые исчезают по окончании сезона. Также в числе лидеров оказался красноярский «Енисей», абсолютно беспомощный в прошлом туре в Нижнекамске, нынче обыгравший в домашней сече «Аланию» — 3:2. И в число лидеров затесалась команда-загадка — «Велес», сыгравшая вничью с воронежским «Факелом» (где играют два бывших «рубиновца» Кортнев и Акбашев).

В «Нижнем Новгороде» таковых вообще четверо. На поле в старте вышли Иван Темников и Николай Калинский, а когда последний быстро «сломался» на 14-й минуте, то его сменил Альберт Шарипов. Калинский, старший брат перспективной теннисистки Анны Калинской, какое-то время учившейся в нашей Поволжской академии спорта, получил травму практически на ровном месте, неудачно пойдя в нападение, после чего был унесен с поля на носилках.

И это стало едва ли не самым запоминающимся событием первого тайма. Атаки хозяев тут же утратили какую-либо стройность, а «Нефтехимик» особо не подумывал о нападении, поскольку крайне опасный Мераби Уридия остался в запасе, а место единственного форварда занял молодой Артем Котик. Кстати, у него будет шанс выйти в основе и в следующем матче, поскольку другой футболист — Алан Лелюкаев, постоянно выходящий по квоте молодого игрока, успел получить четвертую карточку за четвертый матч и будет дисквалифицирован на домашнюю встречу с ФК «Чертаново».

Сейчас на трибунах собрались 3766 человек — в пределах 10 процентов от общего числа зрителей на стадионе «Нижний Новгород»

Круговорот команд в Горьком, Нижнем Новгороде и области

«Нефтехимики» в прошлом году успели сыграть с нижегородцами оба раза. Поначалу вырвали ничью в «домашнем» матче в Казани, когда мяч был забит на пятой добавленной минуте, что огорчило тренера нижегородцев Дмитрия Черышева. Роберт Евдокимов в это время был без работы, коротая будни игрой за ветеранскую команду «КАМАЗа», а когда возглавил «Нижний Новгород», то нижнекамцы огорчили уже и его, победив в гостевом матче. Любопытно, что ту игру докоронавирусной поры посмотрели 5300 зрителей, а сейчас на трибунах собрались 3766 человек — в пределах 10 процентов от общего числа зрителей на стадионе «Нижний Новгород».

Кстати, у нынешней команды Евдокимова очень любопытная судьба, как и у футбола в городе в целом. Долгое время за его развитие в Горьком отвечала команда «Торпедо», как же еще назвать команду в автозаводском городе. Отсюда в московское «Торпедо» уходил Владимир Бреднев, будущий партнер Эдуарда Стрельцова, сюда же из «Торпедо» приезжал доигрывать Борис Батанов, бывший партнер Стрельцова, а в будущем тренер «Рубина» и зять хоккеиста Игоря Ларионова. В сезоне 1964 года команду тренировал Иван Золотухин («Дед номер один» вывел «Рубин» в первую лигу в сезоне 1991 года), играли Валерий Калугин, Владимир Михайлов, Геннадий Костылев (будущие тренеры «Рубина», в общей сложности проработавшие в Казани 12 лет) и Борис Игнатьев, будущий тренер сборной России.

И вот такая, по сути, легендарная команда, хотя бы с точки зрения практики будущих тренеров, прекратила свое существование в 1984 году, правда, уже под названием «Волга». Любопытно, что последним тренером команды был Арсений Розман, а капитанил в ней Геннадий Масляев, который на заре своей карьеры успел провести несколько сезонов в качестве хоккеиста местной команды второй лиги «Полет».

И вот такой город, как Горький, оказался без большого футбола, выдвинув на передовые роли провинциальный «Химик» из Дзержинска. Там пришлось дебютировать Валерий Поповичу, сыну ветерана «Волги» Александра Поповича, в будущем игроку московского «Спартака», закончившему карьеру в чемпионате Финляндии, за юниорскую сборную которой играли два его сына — Александр (ФК «Тампере») и Антон (ФК «Хака») Поповичи. В Дзержинске вынужден был дебютировать упомянутый Дмитрий Черышев, отец нынешнего игрока сборной России Дениса Черышева. Провинциальное счастье Дзержинска продолжалось три года, и там успели поиграть Игорь Егоров (в будущем известный судья), Николай Козин, Игорь Горелов, Альберт Осколков, легенды горьковского футбола. Пока некий грузин, а именно Омари Шарадзе, руководитель Горьковского отделения железной дороги, не создал у себя в подразделении команду «Локомотив» и не пригласил туда одного из самых колоритных тренеров России 1990-х. Нет, не Арсения Розмана, который к тому времени успел стать Арсеном Найденовым и возглавить новороссийский «Черноморец», а Валерия Овчинникова.

Собственно, нынешняя команда Роберта Евдокимова очень молода, ей всего пять лет от роду

Овчинников, который вскоре получит прозвище Борман, набрал в «Локомотив» серьезную команду варягов, выведшую железнодорожников в буферную зону, а с развалом Советского Союза — в Высшую лигу чемпионата России. Вы будете смеяться, но и эта нижегородская команда просуществовала не более 20 лет, как ранее «Волга», — в данном случае 18. Успев запомниться в том числе бойкотом матча с «Рубином-2» из-за невыплаты зарплаты.

Молодой клуб для Евдокимова

В Нижегородской области ситуация исторически складывается таким образом, что и с футболом жить не получается, и без него никак. Было время, когда в городе и области команды росли как грибы: помимо Дзержинска, это Арзамас, Бор, Выкса, Павлово-на-Оке, Урень. С 1996 года существовал коллектив под названием «Торпедо-Виктория». Апофеозом его выступлений стал сезон, проведенный в первой лиге чемпионата России. Тогда городская администрация сделала ставку на «автозаводцев» (в «Торпедо-Виктории» начинал небезызвестный Антон Хазов), а областная решила поддерживать начавший дышать на ладан «Локомотив». Но «виктория» у «Торпедо» была недолгой, команда вернулась во вторую лигу, а в 2002 году снялась с чемпионата. С 1998 по 2005 год в городе существовала команда «Электроника», которая в 2004 году заявилась во вторую лигу, а спустя три года, уже будучи «Волгой», получила поддержку правительства Нижегородской области и добралась до Премьер-лиги.

Менее года, с 15 февраля 2006 года по январь 2007-го, в городе просуществовала команда первой лиги «Спартак», перевезенная туда бизнесменом Юрием Перваком из Челябинска. Тогда же, в январе 2007 года, на базе любительской «Тэлма-Водник» была создана еще одна футбольная дружина ФК «Нижний Новгород», которая впоследствии доросла до уровня первой лиги, но не выдержала конкуренции с «Волгой» (бывшей «Электроникой») и прекратила своей существование осенью 2013 года. Сама «Волга» отдала концы в 2016 году, открыв для российского спорта 60-летнего физиотерапевта Калью Корстина, отца бывшей баскетболистки, а ныне генерального директора Единой Лиги ВТБ Илоны Корстин.

Собственно, нынешняя команда Роберта Евдокимова очень молода, ей всего пять лет от роду. Исторически она не имеет отношения ни к «Локомотиву», ни к «Электронике» или «Торпедо-Виктории», ведя свое начало от любительской дружины «Волга-Олимпиец».

«Нефтехимик» провел пятиминутку активности, заработав штрафной с правого фланга

Своих нет, да и откуда им взяться

При всем сказанном неудивительно, что в нынешнем «Нижнем Новгороде» нет нижегородцев. Черышев в Испании, Поповичи в Финляндии, еще один потомственный футболист Дмитрий Кураев с футболом закончил, Андрей Буйволов отправился в Казахстан… И если ранее Горький помогал тренерами и футболистами «Рубину» (вспомним того же Петра Быстрова), а игроками еще и «Нефтехимику», к примеру, в 1999 году за нижнекамцев сезон отыграл Александр Щукин, через год погибший в автокатастрофе, то сейчас это команда, собранная с миру по нитке. О чем говорить, если нижнекамцы сами «поскребли по сусекам да и воспитали того же Котика, а у «НН» из своих просто никого нет. Тот же Илья Петров, уроженец Нижнего Новгорода, или Мераби Уридия, ранее игравшие за «Волгу», практически не имеют никакого отношения к нынешнему «Нижнему Новгороду». Разве что Дмитрий Мичуренков, забивавший в прошлом сезоне за «Нефтехимик», связывал обе команды.

Он-то, кстати, и начал терзать оборону гостей, выйдя на замену во втором тайме, поскольку команде Роберта Евдокимова необходимо было отыгрываться. «Нефтехимик» провел пятиминутку активности, заработав штрафной с правого фланга, удар с которого голкипер «Нижнего» перевел на угловой. А уже подачу с него реализовал Лев Потапов. Хозяева после этого вновь активизировались, раз за разом завершая свои атаки ударами из-за пределов штрафной площади, то после отскока, то после сброса от высокорослых нападающих. Но все мимо. Следует сказать, что и «нефтехимики» не радовали попаданиями в створ, разве что вышедший на замену Уридия завершал контратаку хлестким ударом, но голкипер хозяев был на месте. Сравнять счет мог Саид Алиев, но в ситуации, которую хоккеист Максим Афиногенов обозначал в телерекламе как «с метра — легко», мяч после касания Алиева полетел выше ворот.

В конце матча наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев произвел целую серию замен, одной из них снова усадив на скамейку запасных Уридию. Но ни на ход игры, ни на итоговый счет это уже не повлияло.

