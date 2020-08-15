Казанские медики о концерте Гергиева: «Нам жизненно необходима такая поддержка!»

Оркестр под управлением маэстро исполнил для врачей «ковидных» госпиталей композиции великих классиков

Фото: Илья Репин

Сегодня в Казани Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт во дворе нового корпуса РКИБ для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей. Подробнее о туре знаменитого музыкального коллектива и о том, как его принимали в инфекционном отделении, — в репортаже «Реального времени».

Тур для героев Великой Победы и «ковидной» войны

9 августа 2020 года Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра отправились в концертный тур по городам маршрута Московского Пасхального фестиваля, который традиционно проводится уже 20 лет. Но из-за пандемии изменили формат мероприятия и значительно сократили перечень городов. Оркестр не сможет посетить все 60 регионов. Музыканты выступят до 20 августа только в городах с благополучной эпидобстановкой, среди которых и Казань. Концерт в рамках гастрольного тура уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле.

Особое внимание в год празднования 75-летия Победы уделяется городам-героям, городам воинской славы и городам трудовой доблести — почетного звания, которого недавно удостоилась столица Татарстана. В условиях пандемии настоящими героями в этом году стали врачи и волонтеры. Поэтому, помимо запланированных благотворительных концертов, музыканты выступают дополнительно — специально для медиков. Для них сегодня днем почти 60 исполнителей оркестра Мариинки сыграли шедевры мировой классики под дождем на улице, во дворе нового корпуса РКИБ.



Сегодня днем почти 60 исполнителей оркестра Мариинки сыграли шедевры мировой классики под дождем на улице, во дворе нового корпуса РКИБ

Доктора сопровождают музыкантов и на гастролях

Для гостей соорудили большой козырек, под которым они скрывались от непогоды. Как сообщил музыкант Тимур Мартынов — первая труба оркестра, безусловно, такая влажная погода не на пользу деревянным инструментам. Но «медные инструменты — универсальны, на них можно играть в любых походных условиях. Непогода сказывается скорее на физиологии исполнителя — это другая нагрузка, а за последний пасхальный фестиваль музыканты Мариинки в основном играют именно на улице».

Перед самым началом концерта в коридоре больницы у музыкантов брали анализы на коронавирус — тестирование они проходят в каждом городе. А в поезде вместо журналистов с ними теперь ездят доктора.

Когда появился маэстро, медперсонал и музыканты стоя поприветствовали друг друга. Во время исполнения ноты предательски улетали в лужи, несмотря на то, что были прицеплены скрепками. Но оркестр со своим руководителем был неподражаем. Валерий Гергиев, двигаясь в такт музыке, искусно руководил оркестром, подбадривал музыкантов знаками, и улыбка пробегала по их лицам. Персонал больницы был в восторге от знаменитой классики и аплодировал стоя. Оркестр исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Мендельсона, Штрауса и других известных авторов. Доктора и медсестры высыпали и на балконы. А пациенты слушали музыку у окон в своих боксах.

Оркестр исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Мендельсона, Штрауса

Музыкотерапия для пациентов и врачей

— У нас не прекращается лечебный процесс. Сюда пригласили сегодня всех, кто оказывает помощь жителям республики в «ковидных» госпиталях. Для нас большая честь: музыканты мирового уровня согласились для наших коллег дать небольшой концерт. Здесь собрались порядка 100 врачей и медработников. Музыка вечна, тем более в исполнении таких мэтров. В любом случае эта музыкотерапия положительно скажется и на пациентах, и на тех, кто их лечит. Наши врачи с удовольствием откликнулись на приглашение, пришли с цветами. Для нас это событие, прецедент — когда во дворе инфекционной больницы проходит такой концерт! — сказал главврач РКИБ Марат Гатауллин.

— Мы рады, что к нам приехала такая знаменитость мирового масштаба — в нашу республику, город, в нашу больницу. Для медиков это — уникальная возможность послушать оркестр великого мастера. Сегодня пришли врачи, младший персонал, представители кафедры — все, кто связан с инфекционной службой, — рассказала доцент кафедры медицинской академии Ольга Лазаренко.

— Гергиев — это же так здорово! Мировая величина, и погода — не помеха. Это просто праздник, чудо какое-то! — делился эмоциями после концерта завкафедрой детских инфекций медуниверситета Владимир Анохин.

— Настрой у нас всегда боевой. Коллектив готовы лечить, быть с нашими пациентами рядом. Работа в новых, более комфортных условиях, конечно, отличается — приятнее работать. Но с февраля мы работаем в напряженном графике, новые пациенты поступают. Нам жизненно необходима такая поддержка, чтобы продолжать работу. И это огромный подарок, который нас зарядит положительно, — уверена заведующая боксированным 15-м отделением инфекционной больницы Дина Семенова.

— Мы встречаем прославленный оркестр Мариинского театра с его замечательной программой в больнице, которая только совсем недавно открыла свои двери для пациентов. Мероприятие проводим с ограничениями, видите, здесь соблюдается дистанцирование. А вечером будет еще одна программа в Кремле. Выражаю слова признательности и благодарности Валерию Гергиеву за этот концерт. Пусть хорошее настроение, прекрасная классическая музыка пойдут также на борьбу с коронавирусом, как и все действия, которые предпринимают врачи. Сегодня все здесь посвящается им, — заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

1 / 28 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин