Казанские медики о концерте Гергиева: «Нам жизненно необходима такая поддержка!»
Оркестр под управлением маэстро исполнил для врачей «ковидных» госпиталей композиции великих классиков
Сегодня в Казани Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт во дворе нового корпуса РКИБ для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей. Подробнее о туре знаменитого музыкального коллектива и о том, как его принимали в инфекционном отделении, — в репортаже «Реального времени».
Тур для героев Великой Победы и «ковидной» войны
9 августа 2020 года Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра отправились в концертный тур по городам маршрута Московского Пасхального фестиваля, который традиционно проводится уже 20 лет. Но из-за пандемии изменили формат мероприятия и значительно сократили перечень городов. Оркестр не сможет посетить все 60 регионов. Музыканты выступят до 20 августа только в городах с благополучной эпидобстановкой, среди которых и Казань. Концерт в рамках гастрольного тура уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле.
Особое внимание в год празднования 75-летия Победы уделяется городам-героям, городам воинской славы и городам трудовой доблести — почетного звания, которого недавно удостоилась столица Татарстана. В условиях пандемии настоящими героями в этом году стали врачи и волонтеры. Поэтому, помимо запланированных благотворительных концертов, музыканты выступают дополнительно — специально для медиков. Для них сегодня днем почти 60 исполнителей оркестра Мариинки сыграли шедевры мировой классики под дождем на улице, во дворе нового корпуса РКИБ.
Доктора сопровождают музыкантов и на гастролях
Для гостей соорудили большой козырек, под которым они скрывались от непогоды. Как сообщил музыкант Тимур Мартынов — первая труба оркестра, безусловно, такая влажная погода не на пользу деревянным инструментам. Но «медные инструменты — универсальны, на них можно играть в любых походных условиях. Непогода сказывается скорее на физиологии исполнителя — это другая нагрузка, а за последний пасхальный фестиваль музыканты Мариинки в основном играют именно на улице».
Перед самым началом концерта в коридоре больницы у музыкантов брали анализы на коронавирус — тестирование они проходят в каждом городе. А в поезде вместо журналистов с ними теперь ездят доктора.
Когда появился маэстро, медперсонал и музыканты стоя поприветствовали друг друга. Во время исполнения ноты предательски улетали в лужи, несмотря на то, что были прицеплены скрепками. Но оркестр со своим руководителем был неподражаем. Валерий Гергиев, двигаясь в такт музыке, искусно руководил оркестром, подбадривал музыкантов знаками, и улыбка пробегала по их лицам. Персонал больницы был в восторге от знаменитой классики и аплодировал стоя. Оркестр исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Мендельсона, Штрауса и других известных авторов. Доктора и медсестры высыпали и на балконы. А пациенты слушали музыку у окон в своих боксах.
Музыкотерапия для пациентов и врачей
— У нас не прекращается лечебный процесс. Сюда пригласили сегодня всех, кто оказывает помощь жителям республики в «ковидных» госпиталях. Для нас большая честь: музыканты мирового уровня согласились для наших коллег дать небольшой концерт. Здесь собрались порядка 100 врачей и медработников. Музыка вечна, тем более в исполнении таких мэтров. В любом случае эта музыкотерапия положительно скажется и на пациентах, и на тех, кто их лечит. Наши врачи с удовольствием откликнулись на приглашение, пришли с цветами. Для нас это событие, прецедент — когда во дворе инфекционной больницы проходит такой концерт! — сказал главврач РКИБ Марат Гатауллин.
— Мы рады, что к нам приехала такая знаменитость мирового масштаба — в нашу республику, город, в нашу больницу. Для медиков это — уникальная возможность послушать оркестр великого мастера. Сегодня пришли врачи, младший персонал, представители кафедры — все, кто связан с инфекционной службой, — рассказала доцент кафедры медицинской академии Ольга Лазаренко.
— Гергиев — это же так здорово! Мировая величина, и погода — не помеха. Это просто праздник, чудо какое-то! — делился эмоциями после концерта завкафедрой детских инфекций медуниверситета Владимир Анохин.
— Настрой у нас всегда боевой. Коллектив готовы лечить, быть с нашими пациентами рядом. Работа в новых, более комфортных условиях, конечно, отличается — приятнее работать. Но с февраля мы работаем в напряженном графике, новые пациенты поступают. Нам жизненно необходима такая поддержка, чтобы продолжать работу. И это огромный подарок, который нас зарядит положительно, — уверена заведующая боксированным 15-м отделением инфекционной больницы Дина Семенова.
— Мы встречаем прославленный оркестр Мариинского театра с его замечательной программой в больнице, которая только совсем недавно открыла свои двери для пациентов. Мероприятие проводим с ограничениями, видите, здесь соблюдается дистанцирование. А вечером будет еще одна программа в Кремле. Выражаю слова признательности и благодарности Валерию Гергиеву за этот концерт. Пусть хорошее настроение, прекрасная классическая музыка пойдут также на борьбу с коронавирусом, как и все действия, которые предпринимают врачи. Сегодня все здесь посвящается им, — заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
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