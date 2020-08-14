Валерий Гергиев даст концерт для всех желающих в Казанском кремле

Фото: пресс-служба оркестра Мариинского театра

15 августа в Казань приедет Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. В этот день состоятся два концерта прославленного коллектива, они пройдут на открытом воздухе и состоятся в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Обычно маэстро и его оркестр в Казани, как и во многих крупных городах страны, привыкли видеть в апреле — во время Пасхального фестиваля. Однако в этом году из-за сложностей, связанных с пандемией, фестиваля, а с ним и долгожданного пасхального поезда не случилось. Теперь, когда ограничения частично сняты, несколько городов-счастливчиков, в том числе и столица Татарстана, примут музыкантов. Выступления в рамках гастрольного тура уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле. Сам маэстро Гергиев отметил, что сила Пасхального фестиваля в том, что в нем принимают участие 60 регионов России. Теперь же удастся выступить только в тех городах, где это позволяет эпидобстановка. «Я не называю это Пасхальным фестивалем, я хочу выступить в рамках уже сложившейся двадцатилетней традиции», — сказал музыкант.

Примечательно, что широкому кругу зрителей будет доступен только один из двух казанских концертов — он пройдет на Пушечном дворе Казанского кремля, начало — 19.00. Дневной концерт в этот день смогут посетить только приглашенные. Это — медики Республиканской клинической инфекционной больницы, причем концерт состоится на территории медучреждения. Именно для тех, кто и сегодня продолжает бороться с коронавирусом, Мариинский оркестр исполнит шедевры мировой классической музыки. Пациентам клиники также выпала счастливая возможность — они увидят и услышат прославленный коллектив с балконов палат.

Анна Тарлецкая