Владимир Стогниенко: «В нашем футболе не думают о репутационных потерях»

Интервью с известным спортивным комментатором — о футболе, «Игре престолов», карантине, любви к Казани и многом другом

Владимир Стогниенко, известный спортивный комментатор, «голос» нескольких Олимпиад и футбольных чемпионатов, приезжал в Казань на минувших выходных. «Реальное время» поговорило с ним не только о российском футболе: интересное для себя почерпнут здесь и любители «Игры престолов», и лингвисты, и любители таежного туризма. Бонусом — полезный совет, как похудеть на 5 кг без вреда для здоровья и психики.

О карантине: «Этой весной абсолютно все занимались одним и тем же»

— Как вы в качестве шеф-редактора Okko Спорт пережили карантин? Тяжело было заниматься только архивными трансляциями или нашли какие-нибудь другие интересные формы работы?

— Я распустил редакцию сразу же, как только объявили карантин. Мы не работали постоянно, но ездили сменами, озвучивали киберспортивные трансляции и архивные в больших количествах. У нас значительная часть зарплаты зависит от прокомментированного — от объема работы. Поэтому я сразу сказал: «Ребята, кто боится, можно не ездить. С голоду не умрете, но, естественно, зарплата будет небольшая».

Конечно, было не очень интересно. Но есть и плюс — лично я не помню, чтоб в таких объемах общался с семьей. В принципе, программа «Футбол России» выходила, и мы по скайпу писали интервью с нашими футболистами.

— Они ведь тоже сидели дома.

— Интересно, что этой весной абсолютно все люди занимались одним и тем же. Футболисты тоже сидели дома. Естественно, у них есть план тренировок — они качали пресс, стояли в планке, делали максимум того, что можно было сделать дома. Некоторым было комфортнее: полузащитник Иван Обляков родом из деревни, из Ленинградской области. И вот он рассказывал: «Я тут в деревне у семьи, тут можно хоть чуть-чуть побегать рано утром». А тем, кто был в городе, конечно, было сложнее.

Причем неважно, Иван Петров это или Лионель Месси. Понятно, что у Лионеля Месси есть возможность свое поле содержать, но по факту и у него было примерно то же самое — тоже сидел дома и самостоятельно поддерживал форму.

Кстати, выяснилось, что с велотренажера отлично смотрятся сериалы. Я всем всячески это рекомендую. И, кстати, тем, кто любит футбол, как раз два тайма по 45 минут — это отличная нагрузка. Я сбросил 5 кг во время карантина и стал учить сербо-хорватский язык.

— Почему именно его?

— Я с детства был поклонником Югославии и югославского футбола. Поэтому за Балканами слежу и, наверное, даже могу нагло сказать, что разбираюсь в их культуре. Всегда хотелось еще и язык поучить. Потом оказалось, что найти преподавателя из Сербии — во-первых, несложно, а во-вторых, значительно дешевле, чем тот же испанский (у меня жена учит испанский — так вот, мне обучение обходится ровно вдвое дешевле).

— Язык из славянской группы — его и учить, наверное, легко?

— Оказалось, что учить родственный язык — очень сложно! В нем много «ложных друзей переводчика». Учишь похожий язык, и думаешь, что вот сейчас начнешь говорить. А там совершенно другая грамматика и принципы построения фраз и слов. Понять его, конечно, проще, чем испанский. Но когда пытаешься построить в голове фразу, то как-то сразу перескакиваешь на правила русского языка. Не знаю, на сколько меня хватит, но вот уже третий месяц занимаюсь. Надеюсь, как-то заговорю на нем.



О работе: «Я вырвал себе глотку, когда Акинфеев отбил пенальти»

— Вы согласны с тем, что за стриминговыми платформами будущее? Вернетесь в классический телерепортаж на постоянную работу или вам пока интереснее новый опыт?

— Окончательно контактов с телевидением я не разорвал. Правда, больше не состою в штате ВГТРК, но как внештатный сотрудник с ними работаю, остаюсь ведущим программы «Футбол России». А если бы чемпионат Европы и Олимпийские игры в этом году состоялись — я бы их комментировал, у меня об этом была договоренность с руководством ВГТРК и «Рамблер Групп».

Но если мы говорим о моей главной работе — спортивных трансляциях, то безусловно, я уверен в том, что со временем все они уйдут на стриминговые платформы.

Потому что для спорта это удобнее — отсутствие сетки вещания, четкой привязки к определенному слоту, когда нужно завершить трансляцию, отсутствие лимитов объема информации, которую мы можем предложить в рамках одной трансляции. Так что этот процесс идет. И, кстати, в нем мы от мировых трендов не отстаем. По всему миру в этом направлении идут только первые шаги. И даже у больших гигантов возникают технические проблемы (например, Amazon пробовал транслировать английский футбол — и столкнулся с трудностями). Думаю, что это вопрос ближайших 5—7 лет, и этим все в итоге закончится.

— А что бы вы комментировали в Токио, если бы Олимпиада состоялась?

— В Рио я комментировал дзюдо, плавание и еще что-то — уже не помню. А в Пекине в 2008 я и на водном поло работал. Еще меня любят посадить на подстраховку церемоний открытия и закрытия, когда Дима Губерниев комментирует, а я в Москве зачем-то сижу к нему «в нагрузку».

— Какой самый необычный вид спорта вы комментировали? Киберспорт?

— Киберспорт я вообще спортом не считаю. Это история индустрии развлечений чистой воды. И это очень перспективный бизнес, кстати. Если у вас есть лишние пара миллионов долларов, я б на вашем месте инвестировал.

Фото Олега Тихонова

Киберспорт я вообще спортом не считаю. Это история индустрии развлечений чистой воды. И это очень перспективный бизнес, кстати

— Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом!

— А из самого необычного спорта — на двух Олимпиадах комментировал лыжный фристайл и сноубординг. Я сам в жизни не стоял ни на том, ни на другом, но у меня есть ребята из этого мира. Они очень своеобразные, но хорошие.

— Какие эмоции были, когда комментировали матч Россия — Испания на Мундиале?

— Я вырвал себе глотку, когда Акинфеев отбил пенальти. Матч Россия — Египет, например, вообще не вспоминаю. А вот Россия — Испания, думаю, был лучший репортаж в моей жизни. Когда 120 минут на поле ничего не происходило... Думаю, если бы был молодой — я бы просто не вытянул этот репортаж, он был очень тяжелый. Кажется, лучше я не комментировал, с профессиональной точки зрения, никогда. Голос я тогда сорвал, четыре дня не мог разговаривать. Вышел со стадиона и сразу написал своему лору: «Я к вам еду». А он отвечает: «Ну я слышал, я тебя жду».

— А Черчесов реагировал как-то на то, как вы поставили песню «Ты просто космос, Стас», во время матча Россия — Египет?

— Я с ним знаком, но не до такой степени. Как вы себе это представляете? Я к нему подхожу и говорю: «А вот я вам там песенку поставил»? Спокойно, думаю, отнесся.

О РПЛ: «У нас футбол — не бизнес. Поэтому о репутационных рисках никто не думает»

— Как вы отнеслись к доигровке чемпионата России летом? Было много скандалов. Как думаете, может быть, и стоило завершить чемпионат досрочно?

— Чемпионат надо было доиграть, это однозначно. Другое дело — у нас, как всегда, все сделали на коленке, через одно место и в последний момент. Каждая мелочь должна просчитываться до мелочей, а если возникала какая-то непредвиденная ситуация — лига не должна была прятать голову в песок, как страус.

Ну и в итоге кончилось все тем, что больные есть в каждой команде. Между тем в английском чемпионате был один диагноз за весь чемпионат, у немцев — два, у итальянцев только сейчас возникли какие-то сложности.

Естественно, людей не убережешь. Но почему у них — один, а у нас в каждой команде по пять человек? Конечно, это вопрос самодисциплины. У нас ведь — один к родственникам поехал, другой на свадьбу, третий еще куда-то...

— Но ведь РПЛ так и говорит: «Товарищи, вы сами себя плохо ведете».

— Не без этого. Но все хороши. И еще у нас не думают о репутационных потерях. Когда произошла эта история с «Ростовом», «Сочи» явно могли бы что-то придумать, чтобы выглядеть в этой ситуации более симпатично. Могли своих детей выставить, могли менять лидеров по ходу игры, могли детей наградить, а не запихивать им по 10, не ликовать после каждого мяча и не публиковать картинки с мальчиком в болоте в соцсетях.

— Да, радовались они после каждого гола так, будто «Барселоне» забили, а не ростовским детям.



— У нас футбол — не бизнес. Поэтому о репутационных рисках никто не думает. На заработок же это не влияет.

Фото championat.com

Когда произошла эта история с «Ростовом», «Сочи» явно могли бы что-то придумать, чтобы выглядеть в этой ситуации более симпатично

— Когда обсуждали переход Кокорина в «Спартак», неоднократно высказывали мнение о том, что, не уехав в Европу, он поставил на своей карьере крест. Разделяете вы эту точку зрения?

— У меня изначально не получается верить во все эти разговоры о западных клубах, которые им сильно интересуются. Несмотря на то, что писали об этом уважаемые мною люди. В сборной его давно нет, он год вообще в футбол не играл, потом немного поиграл в Сочи. Непонятно, где они вообще должны были его увидеть за последние два года, чтоб уж так сильно захотели приобрести? Думаю, что это все скорее личные пожелания агентов Саши.

По меркам нашего внутреннего чемпионата, он очень хороший футболист. Но думаю, если у него были амбиции поиграть где-то за рубежом, то их нужно было реализовывать после ЧМ 2014 года, 6 лет назад. А сейчас об этом говорить уже поздно.

— А Миранчук? Ему стоит сейчас задумываться об отъезде?

— Миранчуку — да. Конечно, легко советовать со стороны, но здесь у него есть звездный статус и высокая зарплата. А там статус придется подтверждать с самого низа, и не факт, что зарплата будет выше. Каждый такие вопросы решает для себя сам. Но если мы говорим об амбициях, то на самом деле оба Миранчука, если хотят, то вполне играть смогут в каком-нибудь не суперклубе, но клубе с амбициями. «Локомотив» сейчас находится в режиме разумных трат — думаю, что за Миранчука должны предложить серьезные деньги.

Но есть и еще опасность пересидеть. Мы в этом году были в Лондоне, интересовались у Crystal Palace, у Ходжсона по поводу Федора Чалова. Они действительно им интересовались, и болельщики команды знают, кто это такой. У любого клуба есть шорт-лист, и у Crystal Palace в этом шорт-листе был Чалов. Но в цене с ЦСКА они не сошлись — его были готовы отпустить только за серьезные деньги. А этот сезон Федор, увы, провел менее ярко, чем предыдущий.

Так что это сложная история.

Как показывает наша практика, из нашего чемпионата уезжают те, кто хочет это сделать, а не те, кто говорят «Ну вот сейчас если «Барселона» придет...» А «Барселона» ведь просто так не придет.

— Как вы восприняли информацию о том, что австрийская компания хочет вложить деньги в ФК «Уфа»? Это, с вашей точки зрения, реальный интерес или все-таки пиар «Уфы»?

— Думаю, чисто теоретически интерес может быть. Но практически все не так просто. Потому что RedBull выстраивает сложные игровые системы и настраивается на то, чтобы продавать талантливых молодых игроков. В «Уфе» умеют это делать, но все равно это выглядит уж слишком красиво. RedBull, как правило, не считая своего родного Зальцбурга, все-таки открываются в крупных городах. А Уфа далековата от самых больших денег в России. Но, несмотря на то, что с моей точки зрения проект выглядит довольно фантастично, чисто теоретически — я был бы рад, если б это получилось.

Фото twitter.com/UfaFc

Все, что делал Газизов, было очень симпатично. Он большой молодец. Думаю, там он оставил все на людей, с которыми работал. И поэтому, думаю, пока будет у «Уфы» все нормально

— А у «Уфы» будут проблемы из-за ухода Газизова?

— Конечно, все, что делал Газизов, было очень симпатично. Он большой молодец. Думаю, там он оставил все на людей, с которыми работал. И поэтому, думаю, пока будет у «Уфы» все нормально. Да, им будет чуть сложнее без Газизова, но результаты ухудшиться не должны. Другой момент — там есть и другая спортивная команда, «Салават Юлаев», и все ресурсы уходят туда.

— У нас та же ситуация. Видели когда-нибудь фанатскую трибуну «Рубина»?

— Да. И я годами не понимаю, что еще нужно. Месси приезжал, Роналду бывал, в Лиге чемпионов команда играла. Но как-то с посещаемостью — да... Конечно, это вопрос традиций, это все надо многие годы взращивать. А в Татарстане и в Башкирии очень глубоки и серьезны хоккейные традиции.

— Как вам «Рубин» Слуцкого?

— Начало сезона было неудачное, а концовка — симпатичная. Думаю, для оценки надо будет смотреть новый сезон, что будет происходить до Нового года. А пока я как все: Хвича всех обыгрывает, результаты — как обычно, то никак, то хорошо. Точнее пока сказать сложно.



— Кто, по-вашему, сегодня лучший российский футболист и почему?

— Дзюба. Потому что он самый результативный нападающий, как к этому ни относись. Да, потенциально Чалов более техничный, Миранчук более тонкий. Но надо смотреть на результаты: у «Зенита» вся игра в атаке на Дзюбе построена. Ну и плюс «Зенит» чемпион. Так что, думаю, сегодня это Дзюба.

О хобби: «Бить людей мне не нравится и получать по физиономии — тоже»

— Вы продолжаете заниматься боксом? Что вас вообще к нему подтолкнуло в свое время? Ведь довольно поздно вы это начали.

— Бить людей мне не нравится и получать по физиономии, конечно, тоже. Но мне всегда нравился бокс. Я просто встретил одного знакомого, и вот смотрю — он очень сильно похудел. Я спрашиваю: «Как это ты?». А он ответил: «Я вот в зал хожу, на бокс». И я тоже начал ходить, уже пять лет как хожу. Естественно, это совсем смешной уровень, но для мужчины это хорошо с той точки зрения, что стресс очень хорошо уходит. И физические нагрузки тоже хорошие.

У меня и дочка со мной ходит — для девочки занятия боксом под руководством грамотного тренера — это и растяжка, и осанка, и координация, и реакция, и характер. Кроме того, в современном мире пробить в челюсть — может быть, и не такой уж лишний навык... Главное — не переходить через границу любительского спорта и профессионального.



— Вы недавно завели телеграм-канал «Будни Бобана». Это был чисто карантинный порыв?

— Да делать было нечего просто. Захотелось чего-то написать — я и написал. Просто в «Твиттер» все не влезает. Я скромно себя оцениваю как пишущего журналиста. Есть люди, которые могут талантливо и ярко написать практически на любую тему. А я могу интересно написать, только если жжет сильно. А вот так сесть и написать — я так не умею.

— Реально ли в России добиться того, чтоб ведение спортивного телеграм-канала полностью содержали его читатели, и готовы ли россияне платить за качественный спортивный контент в «Телеграме»?

— Я знаю два популярных спортивных телеграм-канала — их ведут Вася Уткин и Вася Конов. И если Конов ведет канал, в котором реагирует на новости спорта, то Уткин реагирует вообще на каждый новостной повод. И вот он как раз умеет писать на любую тему.

Мне кажется, что сегодня монетизировать спортивный канал можно. Но если, например, в политической тематике популярность может идти от канала к имени, то в случае спортивного канала скорее будет наоборот: сначала имя, потом популярность.

Будь это тот же Уткин или бывшая моя начальница Тинатин Гивиевна (хотя ее канал, конечно, не спортивный). Мне кажется, в этом случае ноунейма читать будут, но если там что-то яркое остросоциальное или какие-нибудь инсайды.

Мне, кстати, рекламу заказали в телеграм-канале! Один онлайн-университет.

— Дорого?

— Нет, конечно. Деньги небольшие.

— Вы большой поклонник «Игры престолов». Как вам концовка?

— Вообще отстой. Особенно после битвы за Винтерфелл — надо было на этом заканчивать, дальше начался какой-то шлак. А в концовке — и вовсе: воевали-воевали, а потом кто-то говорит: «Я буду король». И все такие: «Ну да, мы все тебе подчинимся». А Санса: «А мы нет, мы не подчинимся». И ей отвечают: «Ну и ладно». А чего воевали-то тогда?

В общем, разочаровался. Мартин, конечно, обещал «Ветра зимы» выпустить уже совсем скоро. Но он уже старенький, а ведь он там навертел столько узлов, что может и не получиться... На самом деле, у него книги поизящнее сериала — он, конечно, может быть, размахнулся излишне, но там все поинтереснее.

— А за кого болели?

— За Джейме, конечно. Он тем более «In Bielsa We Trust» (девиз болельщиков команды Leeds United, к которым относится и исполнитель роли Джейме Ланнистера, Николай Костер-Вальдау, — прим. ред.). Вообще, Костер-Вальдау очень хороший актер. Я его видел в ролях злодеев в скандинавских фильмах. Ну и плюс еще футбольный болельщик.

Фото kinopoisk.ru

Вообще, Костер-Вальдау очень хороший актер. Я его видел в ролях злодеев в скандинавских фильмах. Ну и плюс еще футбольный болельщик

О путешествиях: «Я действительно очень люблю Казань»

— Вы каждый год ездите отдыхать на Ямал. В этом году поедете?

— Да, 23 числа ночью я улетаю в Салехард. На три недели. У нас там избушка с нарами.



— Медведи?

— Есть. Нет, не страшно — они ближе к осени сытые. На человека, как правило, не нападают — надо, чтоб произошло что-то экстраординарное. Вот если на медведицу с медвежонком нарваться — это опасно. А так — у нас, во-первых, все время горит костер, а они дым чувствуют. Во-вторых, собаки. Следы медвежьи постоянно видишь, а живьем лично я ни разу не встречался. Хотя у нас люди встречали. Заблудиться в тайге банально страшнее, чем встретить медведя.

— И сделать это легче.

— И я это сделал два года назад. И как назло, компас потерял в тот же день. Влез на дерево метров на десять (хотя очень боюсь высоты) Обь высмотрел. Страшно в тайге то, что она не густая, но везде одинаковая. И когда мы вышли, оказалось, что отошли всего на 2 километра от лагеря...

— Вы как-то говорили, что Казань — ваш любимый город.

— Это чистая правда. Казань и Салехард. А в Челнах у меня родственники: троюродная сестра замужем за татарином. Мы с семьей приезжали в прошлом году летом в Казань, и еще приедем. Я каждый год бываю у вас, и не только по работе. Достаточно мало в мире мест, где сплетались бы две культуры, еще и с разными религиями настолько тесно.

Фото vk.com

Я каждый год бываю у вас, и не только по работе. Достаточно мало в мире мест, где сплетались бы две культуры, еще и с разными религиями настолько тесно

Я знаю только один такой пример, причем закончилось все там достаточно плохо, — это Сараево. А здесь 500 лет это все сосуществует, и у вас тут это выглядит очень интересно.

Впервые я приехал в Казань в 2003 году, и все помню — и эти ларьки с рынками, мы по ним гуляли. Кругом руины были. А потом много лет ездил на Центральный стадион: налево посмотрел — цирк, направо — кремль... Потом построили новую арену. Мне центр очень нравится... В общем, я действительно очень люблю Казань.