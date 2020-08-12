Игры с переводом: фестиваль Uen fest вышел во дворы

Казанских актеров превратили в аниматоров

Фото: Илья Репин

Фестиваль Uen fest, заявленный в конце июля, форсирует ситуацию: не дожидаясь, пока дети начнут присылать видео игр, к ним спешат актеры театров. Получается праздник и социологическое исследование одновременно. Подробнее о том, как к традиционным играм народов Поволжья приобщалась детвора, — в материале «Реального времени».



Ребята с нашего двора? Краеведческий музей Лениногорска!

Фестиваль Uen fest, посвященный традиционным народным играм и забавам народов республики, состоит из нескольких этапов. Сначала актеры республиканских театров, студенты КГИК и работники домов культуры записали инструкции по играм татар, русских, чуваш, марийцев, мордвы и выложили с хештегом #уенфест.

Большой, конечно, вопрос, насколько сильными инфлюенсерами для детей являются актеры. Хоть и все театры сейчас завели аккаунты в «Тиктоке», но их явно смотрят не подростки, для которых «Инстаграм» уже менее важен. Стоит, видимо, ожидать какой-либо работы со звездами эстрады, блогерами?

Однако с 1 августа в том же «Инстаграме» запустили онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы приедем к вам!», где от жителей республики требовалось записать ролик с играми с хештегом #УенФестКонкурс. На данный момент в Сети можно найти 270 записей с этой меткой. Но что характерно, многие сделаны от лица аккаунтов работников организаций типа «Бикуловский СДК», «Краеведческий музей Лениногорска» или «Караульногорский дом культуры». Словом, авторами роликов стали не сами дети, а их воспитатели, педагоги или работники учреждений культуры.

Актеры казанских театров пропагандируют и фестиваль, и свои храмы Мельпомены

Абдулла, Родион и Агата

«Реальное время» отправилось в казанские дворы, где актеры казанских театров пропагандируют и фестиваль, и свои храмы Мельпомены (что особенно актуально в преддверии открытия сезонов). Первыми на амбразуру были «брошены» служители театра юного зрителя имени Кариева. Они оказались во дворе дома №49 по улице Вишневского.

Как поясняет директор Республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова, дворы они выбрали самостоятельно. Планируется, что множество подобных мероприятий пройдет во дворах, отремонтированных по программе «Наш двор», но их список еще не прислали.



Здесь же никаких специально «приглашенных» нет. Дети, больше дюжины, рядом их родители, а также несколько телекамер, лезущих в самую гущу событий.

Работают с ними три актера, две девушки и один парень, а также звуковик, ставящий песни типа «Пчеловода» и Skibidi, моментально превращая происходящее в аниматорское шоу.

Детей, говорящих по-татарски, здесь нет, но актерам Кариевского не привыкать — в любой театр, показывающий спектакли для детей, ходит зритель, который смотрит постановки в наушниках. Так что они ловко играют, загадывают загадки, проговаривая татарский текст и переводя его на русский. Они также учат детей словам «капка», «ачып тор», «җомга», «әйе» и так далее. Девочка Агата под руководством актрисы проговаривает «исәнмесез».

Работают с детьми три актера, две девушки и один парень

Большая удача для ведущих — мальчик Абдулла. «Ты кто по национальности?» — мальчик не знает, но мама, одетая по канонам шариата, говорит негромко, что он узбек. Мальчика тут же заставляют прочитать на камеру стихотворение, сначала он громко поет что-то из русской попсы, но потом вспоминает стишок на родном языке. За это получает билет на спектакль «Сказки Хикмета».

За час актеры успевают сыграть в четыре игры — «Җомга» («Пятница»), «Кайнар бәрәңге» («Горячая картошка»), «Капка» («Ворота») и «Без-без идек» — скажем, в последней участники выстраивают пирамиду из кулачков, цепляясь за большие пальца. Ведущий проговаривают известную считалочку «Без, без идек, без — извините! — унике кыз идек!», все набирают воздух в легкие, а ведущий их щекочет, проигрывает засмеявшийся. То ли стараются слабо, то ли дети сдержанные, но смеха немного.

Игру «Капка» принимают с большим восторгом. Здесь все бегают через ворота в виде рук ведущих, те читают стихотворение, а в конце их захлопывают. Смысл стихотворения не понимает никто, но ребятам весело.

За час актеры успевают сыграть в четыре игры

Таким образом, выход во двор становится социологическим экспериментом. Видно, что дети играют, они разных национальностей, что для них не является каким-либо разделяющим фактором, но говорят все по-русски. В какие-либо игры до этого они явно не играли, им интереснее физические активности, телефон и болтовня. В случайно выбранном дворе точно не окажется много татароговорящих в условиях факультативного татарского, отсутствия языковой среды, многочисленного увлекательного контента на телевидении, в интернете.



Хотя и сейчас в Казани в некоторых спальных районах превалирует татарская речь, однако за это отвечают люди более старшего поколения. Рядом со двором на Вишневского находится татаро-русская средняя общеобразовательная школа №98 — в их группе в соцсети «Вконтакте» все посты написаны на русском, хоть и не забыт вечер, посвященный 134-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Завтра «подвиг» кариевцев повторят на улице Чапаева (дома 14/06 и 16) актеры театра им. Г. Камала. Начало в 18.00.



1 / 23 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин