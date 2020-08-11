«Для Панарина этот вылет — хороший урок»
Игорь Кравчук — о первых сенсациях розыгрыша Кубка Стэнли — 2020
За океаном завершился квалификационный раунд плей-офф НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказывает, в чем провалились «Рейнджерс», почему из розыгрыша вылетел супермотивированный «Питтсбург», будут ли «пингвины» после этого обменивать Евгения Малкина и обозначились ли фавориты в борьбе за Кубок Стэнли.
«Питтсбург» остановил Прайс
— «Канадцам» удалось сенсационно и без особого труда остановить в плей-офф именитый «Питтсбург». Монреаль в восторге?
— Да, это большой праздник для города. Еще перед стартом кубковых серий говорил о том, что нас ждет абсолютно новый сезон и парад сюрпризов, поэтому не удивился, когда клубы с «посевом» 22-24 выбили фаворитов.
Но не могу согласиться с тем, что без особого труда. В той же серии «Монреаль» — «Питтсбург» все прошло на тоненького, звезды «Пингвинз» были супермотивированы, ведь в прошлом плей-офф клуб тоже быстро вылетел.
— За счет чего вновь удалось остановить Малкина, Кросби и Ко?
— Решающий фактор — Кэри Прайс. Многие рассчитывали, что этот опытнейший вратарь за четыре месяца паузы залечит травмы и соберется. Так и получилось.
— Некоторые эксперты говорят, что звезды «пингвинов» играли без настроения. Это так?
— Это заблуждение. Нужно было видеть интервью Сидни Кросби и Евгения Малкина, их эмоции. Они явно не ожидали, что серия так развернется. На льду у них не все получилось, это факт.
Связка Кросби — Малкин пройдет свой путь до конца
— Говорят, теперь Малкину грозит обмен...
— В обмен Евгения не верю. Думаю, что великая связка Кросби — Малкин пройдет свой питтсбургский путь до конца. Да и обменять хоккеиста уровня Малкина крайне тяжело — нужна большая мотивация со стороны «Питтсбурга» плюс огромная компенсация со стороны клуба-претендента. И эти факторы должны совпасть, что происходит очень редко.
— Династия «Питтсбурга» осталась в прошлом десятилетии?
— «Пингвинов» еще рано списывать. Но клуб ждет перестройка и обмены игроков среднего звена — прежде всего во вратарской линии, которая в плей-офф не убедила.
Полезный урок для Панарина
— Что выделите в других сериях?
— Многое решили вратари в борьбе «Чикаго» и «Эдмонтона». Канадский клуб не угадал с голкипером — Майк Смит завалил старт серии, потом вышел Микко Косккинен, но поезд уже ушел.
Если «Эдмонтон» боролся, то «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» выглядел статистом. Тут трудно сказать: то ли «рейнджеры» после карантина потерялись, то ли «Каролина» во главе со связкой Свечников — Ахо использовала паузу на максимум и сыграла на пределе.
— Что произошло с Артемием Панариным?
— Сезон для него разделился на две части — качественная «регулярка» и мимолетный плей-офф. Хороший урок для любого мастера.
Нужно отметить профессионализм НХЛ
— Ваш коллега по НХЛ Алексей Житник назвал нынешний плей-офф тягостным. Согласитесь?
— С одной стороны, согласен — непривычно смотреть хоккей при пустых трибунах. С другой — нужно отметить профессионализм НХЛ. Турнир великолепно организован, выстроен звук, эффектно работают комментаторы, у плей-офф отличная пресса.
Я восхищаюсь НХЛ и тем, что ей удалось выстроить правильную систему, в том числе в работе прессы. В СМИ только позитив, журналисты привлекают дополнительную аудиторию, раскручивают продукт. Думаю, у основных раундов плей-офф будут очень высокие рейтинги, народ истосковался по хоккею.
— Кто ваш фаворит плей-офф?
— В нынешних условиях фаворитов нет, что показала уникальная серия «Торонто» — «Коламбус», где были сплошные качели. Нас ждет новый парад сюрпризов.
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