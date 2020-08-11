«Для Панарина этот вылет — хороший урок»

Игорь Кравчук — о первых сенсациях розыгрыша Кубка Стэнли — 2020

За океаном завершился квалификационный раунд плей-офф НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказывает, в чем провалились «Рейнджерс», почему из розыгрыша вылетел супермотивированный «Питтсбург», будут ли «пингвины» после этого обменивать Евгения Малкина и обозначились ли фавориты в борьбе за Кубок Стэнли.

«Питтсбург» остановил Прайс



— «Канадцам» удалось сенсационно и без особого труда остановить в плей-офф именитый «Питтсбург». Монреаль в восторге?

— Да, это большой праздник для города. Еще перед стартом кубковых серий говорил о том, что нас ждет абсолютно новый сезон и парад сюрпризов, поэтому не удивился, когда клубы с «посевом» 22-24 выбили фаворитов.

Но не могу согласиться с тем, что без особого труда. В той же серии «Монреаль» — «Питтсбург» все прошло на тоненького, звезды «Пингвинз» были супермотивированы, ведь в прошлом плей-офф клуб тоже быстро вылетел.

— За счет чего вновь удалось остановить Малкина, Кросби и Ко?

— Решающий фактор — Кэри Прайс. Многие рассчитывали, что этот опытнейший вратарь за четыре месяца паузы залечит травмы и соберется. Так и получилось.

— Некоторые эксперты говорят, что звезды «пингвинов» играли без настроения. Это так?

— Это заблуждение. Нужно было видеть интервью Сидни Кросби и Евгения Малкина, их эмоции. Они явно не ожидали, что серия так развернется. На льду у них не все получилось, это факт.

Многие рассчитывали, что этот опытнейший вратарь за четыре месяца паузы залечит травмы и соберется. Фото instagram.com/canadiensmtl

Связка Кросби — Малкин пройдет свой путь до конца



— Говорят, теперь Малкину грозит обмен...

— В обмен Евгения не верю. Думаю, что великая связка Кросби — Малкин пройдет свой питтсбургский путь до конца. Да и обменять хоккеиста уровня Малкина крайне тяжело — нужна большая мотивация со стороны «Питтсбурга» плюс огромная компенсация со стороны клуба-претендента. И эти факторы должны совпасть, что происходит очень редко.

— Династия «Питтсбурга» осталась в прошлом десятилетии?

— «Пингвинов» еще рано списывать. Но клуб ждет перестройка и обмены игроков среднего звена — прежде всего во вратарской линии, которая в плей-офф не убедила.

Полезный урок для Панарина



— Что выделите в других сериях?

— Многое решили вратари в борьбе «Чикаго» и «Эдмонтона». Канадский клуб не угадал с голкипером — Майк Смит завалил старт серии, потом вышел Микко Косккинен, но поезд уже ушел.

Если «Эдмонтон» боролся, то «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» выглядел статистом. Тут трудно сказать: то ли «рейнджеры» после карантина потерялись, то ли «Каролина» во главе со связкой Свечников — Ахо использовала паузу на максимум и сыграла на пределе.

— Что произошло с Артемием Панариным?

— Сезон для него разделился на две части — качественная «регулярка» и мимолетный плей-офф. Хороший урок для любого мастера.

Если «Эдмонтон» боролся, то «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» выглядел статистом. Фото facebook.com/Hurricanes

Нужно отметить профессионализм НХЛ



— Ваш коллега по НХЛ Алексей Житник назвал нынешний плей-офф тягостным. Согласитесь?

— С одной стороны, согласен — непривычно смотреть хоккей при пустых трибунах. С другой — нужно отметить профессионализм НХЛ. Турнир великолепно организован, выстроен звук, эффектно работают комментаторы, у плей-офф отличная пресса.

Я восхищаюсь НХЛ и тем, что ей удалось выстроить правильную систему, в том числе в работе прессы. В СМИ только позитив, журналисты привлекают дополнительную аудиторию, раскручивают продукт. Думаю, у основных раундов плей-офф будут очень высокие рейтинги, народ истосковался по хоккею.

— Кто ваш фаворит плей-офф?

— В нынешних условиях фаворитов нет, что показала уникальная серия «Торонто» — «Коламбус», где были сплошные качели. Нас ждет новый парад сюрпризов.

Russia-Hockey.ru