Верят ли астрофизики в инопланетян и почему люди не превращаются в картошку?

Ученые — о теориях заговора, в которые верят россияне

ВЦИОМ опубликовал любопытное исследование: попытался выяснить, верят ли жители России научным мифам и теориям заговора. Прокомментировать результаты мы попросили экспертов в разных областях науки: астрономов и биологов, социологов и политологов. О том, верят ли астрофизики в инопланетян, почему россияне в XXI веке продолжают верить в плоскую Землю, чем страшна антипрививочная кампания и ВИЧ-диссидентство и кто, по мнению Анатолия Вассермана, переписывает историю России — в материале «Реального времени».

2% «плоскоземельщиков» — много это или мало?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, насколько россияне доверяют распространенным научным мифам и конспирологическим теориям.

Начнем с самой «дикой» гипотезы для современного человека — теории плоской Земли. Да, 94% опрошенных согласны с тем, что Земля имеет форму шара, и верят доказательствам на эту тему. Не может не радовать то, что с 2018 года процент таких людей вырос — было 93%. 4% респондентов на этот вопрос ответить затруднились, а 2% уверены в том, что Земля плоская, и ученые намеренно лгут об этом. «Плоскоземельщиков» стало меньше на 1 п.п. с 2018 года, но это все равно настораживает.

Астрофизик Роман Жучков (доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ), считает, что наличие плоскоземельщиков в XXI веке в одной из самых образованных стран мира объясняется в основном финансовыми причинами:

— Пытался с этим феноменом разобраться и понять, что заставляет людей так думать. И пришел к тому, что подавляющее большинство людей группы, которая считает Землю плоской, действительно свято в это верят — и тут не их вина, это их беда. Хотя, вероятно, есть какое-то количество, как сейчас принято говорить, «троллей», выступающих за теорию плоской Земли с целью подразнить аудиторию.

Но есть и обратная сторона медали. Дело в том, что подобная группа имеет некую структуру, управляется, подпитывается новыми «доказательствами» и «разоблачениями». И это было бы невозможно, если бы ее организаторами были люди глупые, необразованные. Убежден, что люди, которые затеяли этот «компот», прекрасно понимают, какую форму имеет Земля. Но смысл всего мероприятия очень прост: все, что касается масс-медиа, увлечения общественности, связанного с Интернетом, достаточно легко монетизируется. Если у тебя есть, к примеру, youtube-канал, на котором ты выкидываешь ролики о плоской Земле, то чем больше у тебя подписчиков, то, соответственно, тем больший доход ты имеешь. Эти люди стригут большую монету — и они очень хорошо это просчитали. Это вполне объяснимо в реалиях нынешней экономики и нынешней глобализации.



«Жизнь, скорее всего существует, и вне Земли»

48% наших соотечественников не верят в инопланетян. В 2018 году «романтиков» было больше — 42%. 13% опрошенных уверены, что представители инопланетного разума не только есть, но и бывают на Земле — а власти это скрывают. 23% уверены в том, что инопланетяне осторожничают и скрываются от нас по собственной инициативе, но всё-таки на Земле появляются. 16% ответить затруднились.

Астрофизики, опрошенные «Реальным временем», осторожно предполагают, что инопланетяне все-таки существуют (правда, не факт, что они разумны). Роман Жучков не может выдвинуть авторитетных версий о том, прилетали ли они на Землю (у нас нет доказательств ни в пользу того, что это происходило, ни в пользу того, что этого не было). А вот вероятности того, что жизнь в далеком космосе есть, не отрицает:

— За минувшие 20 — 25 лет мы очень сильно продвинулись в понимании, насколько распространенным может быть явление жизни во вселенной, в нашей галактике. Достоверных следов именно жизни, как простейшей, так и разумной, еще не обнаружено, но буквально 25 лет назад наличие планет у других звезд считалось лишь гипотезой. А сейчас известно уже более 6 тысяч планет, около 10 тысяч кандидатов в планеты и несколько сотен планет, похожих на Землю и находящихся в зоне обитания. Сейчас есть осторожные мнения, что до четверти всех звезд должны иметь планеты (то есть число планет в нашей галактике огромное), и если возникновение жизни это не случайность, а закономерность (это, скорее всего, так и есть, иначе нас с вами бы не было) — то, вероятно, где-то у других звезд или, может быть, на спутниках гигантов в Солнечной системе жизнь, по крайней мере , в виде простейших форм, присутствует. Вопрос ее разумности, контактов — более сложный вопрос, но открытия последних десятилетий нас приближают именно к варианту ответа, что жизнь, скорее всего, существует и вне Земли.

По мнению Сюняева, отсутствию подтвержденных контактов с высокоразвитыми внеземными цивилизациями надо только радоваться. Фото nasa.gov

Академик Рашид Сюняев, астрофизик, доктор наук, объяснил «Реальному времени», какие условия должны быть на экзопланетах, пригодных для жизни: температура от 0 до 40 градусов Цельсия (чтобы вода существовала в жидком виде) и существование газовой атмосферы (которая будет гасить ультрафиолетовое и рентгеновское излучение звезды и космические лучи). И он верит в то, что жизнь на других планетах есть. Однако, по его мнению, отсутствию подтвержденных контактов с высокоразвитыми внеземными цивилизациями надо только радоваться:

«Радиоастрономы наблюдают излучение сложнейших органических молекул в гигантских молекулярных облаках в межзвездном пространстве. Эти молекулы могли попасть на планеты и привести к образованию первых многоклеточных существ и бактерий. А дальше вопрос, как эволюция могла позволить бактериям пройти путь до разумной жизни (именно это, видимо, произошло на Земле). Этими вопросами теперь вполне серьезно занимаются сотни астробиологов в лучших университетах и лабораториях мира. Такой специальности не существовало, когда я был студентом, — рассказывает академик. — Я верю в существование примитивной жизни на многих планетах в нашей и миллиардах других галактик.

Сейчас в год пандемии человечество ощутило мощь коронавируса, а история знает эпидемии чумы. Мы боялись «ядерной зимы», но сегодня Билл Гейтс предупреждает об экологии и изменениях климата, как об еще большей опасности для человечества. Мы наслышаны об астероиде, падение которого покончило с господством динозавров на Земле. Появилось много генетических свидетельств, что многие народы проходили через «узкое горлышко», когда оставалось всего несколько человек, чьи гены сохранились у большинства представителей этих народов до сегодняшнего дня. Все эти примеры показывают, как мала вероятность найти разумную жизнь на ближайших «пригодных для жизни» экзопланетах. Но факт нашего существования подсказывает, что эта вероятность очень мала, но конечна, и невозможно отрицать, что где то во Вселенной существует жизнь, намного более высокоразвитая, чем в нашем случае.

Но до сих пор мы не знаем о существовании во Вселенной ни одного явления, которое нельзя было бы объяснить естественными причинами. Нет ни одного достоверного свидетельства посещения Земли существами на более высокой стадии развития. И надо радоваться этому. Мы все знаем, к чему привело открытие Америки или Австралии европейцами: следствием явилось уничтожение цивилизаций Мексики и империи инков, культуры индейцев США и Канады болезнями и силой оружия пришельцев...»

Россияне верят в то, что американцы всех обманули, и высадки на Луну не было

Половина наших соотечественников (49%) уверены в том, что высадка астронавтов из Америки на Луну в 1969 году — фальшивка, и что этого не было. Только треть россиян (31%) считают этот факт достоверным. У остальных четкая позиция по этому вопросу не сформирована.

А вот астрофизики уверены в том, что всё правда, и исторические кадры — вовсе не голливудский монтаж. И уверенность их базируется на четких научных объяснениях. Например, Рашид Сюняев рассказывает «Реальному времени»:

«Видел своими глазами камни (немалые по размеру экспонаты из набора в 382 кг), привезенные с Луны. 12 человек «погуляли» по Луне в ходе шести !!! полетов к ней и посадок на ее поверхность. Мне трудно забыть комментарии (с поверхности Луны) по поводу каждого «камушка» астронавта (геолога по профессии) Гаррисона Шмидта, отбивавшего геологическим молотком в ходе прогулки по Луне заинтересовавшие его экземляры пород и бросавшего их в свой мешок для доставки в земные лаборатории. Часть этих пород была идентична по составу лунному грунту (101 грамм, тоже немало для анализа), взятому в районе Моря Изобилия на Луне и доставленному на Землю нашей советской автоматической станцией Луна-16 50 лет назад.

В мире во время высадки на Луну уже существовали гораздо большие телескопы, которые

вместе с радиотелескопами фиксировали движение посадочного модуля на орбите вокруг Луны. Весь мир слышал слова астронавтов, выходивших на поверхность Луны. Повторюсь: их было 12 в ходе шести посадок. Индийский аппарат на орбите вокруг Луны «Чандраян-1» сфотографировал в 2009 году посадочный модуль Аполлонa-15 и следы, оставленные колесами лунного автомобиля, использовавшегося астронавтами для поездок по Луне...

Какие еще нужны доказательства?".

Половина наших соотечественников (49%) уверены в том, что высадка астронавтов из Америки на Луну в 1969 году — фальшивка, и что этого не было. Фото nasa.gov

Роман Жучков тоже считает, что большинство фактов подтверждают высадку астронавтов на поверхность спутника Земли. Однако, по его мнению, американцы совершили ошибку, когда отредактировали кадры фото- и видеоматериалов:



— Конечно, Советский Союз был прежде всего политически заинтересован в том, чтобы произошел какой-то сбой, и следил за этим очень ревностно. И, конечно, фальсифицировать результаты и ставить на кон политический имидж на десятилетия вперед никто бы не решился. А что касается артефактов, есть отражатели, которые установлены на Луне и используются для ее лазерной локации, есть фотографии посадочных модулей, следов роверов и даже самих астронавтов. Эти следы были сфотографированы автоматическим зондом LRO в 2009 году. Качество далеко не всех фото- и видеоматериалов, которые привезли с Луны, было высоким, нужно понимать, что снимки сделали более 50 лет назад. А погоня американцев за глянцевостью сыграла злую шутку. Было принято решение часть материалов переснять уже на Земле, где-то это было сделано — в Голливуде или в пустыне — это неважно. Часть материалов и была, скорее всего, подделкой, но самого факта успешной миссии это не отменяет».

«Необязательно прививать всех своих детей. Прививайте только тех, кого вы любите»

Следующей теорией заговора, доверие к которой исследовал ВЦИОМ, стала антипрививочная кампания. Радует то, что 72% опрошенных считают, что прививки — эффективное средство профилактики болезней. Огорчает то, что 12% россиян уверены, что прививки бесполезны и не несут за собой ни пользы, ни вреда. А вот 9% убежденных антипрививочников, которые считают, что прививки опасны, — это и вовсе опасно в условиях современного мира. Исследование показывает, что

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов рассказывает, почему антипрививочная кампания — в каком-то роде шаг в средневековье и как вакцинация спасла человечество от смертоносных пандемий:

— Еще сотню лет тому назад инфекции были ведущей причиной смертности среди населения. И только развитие вакцин позволило существенно повысить продолжительность жизни людей. Это говорит само за себя. Прививки — это огромная польза для человечества. Конечно же, как и с любыми лекарственными препаратами, возможны побочные эффекты. Но польза от прививки несоизмеримо выше, чем потенциальные риски. Даже есть такой черный юмор: «Необязательно прививать всех своих детей. Прививайте только тех, кого вы любите». Человеческий мозг цепляется за отрицательную информацию. Медицина честно говорит: побочных эффектов может быть несколько случаев на, скажем, миллион вакцинированных. Человек это читает и решает, что у него есть ненулевой шанс того, что побочный эффект случится именно с ним. Но, допустим, смертность от обычного гриппа — на уровне 1%. Но люди почему-то не думают о том, что у них есть 1 шанс умереть из 100, если заболеть гриппом. Зато они примеряют на себя 1 шанс из миллиона заработать побочный эффект от вакцины. И вот этот расчет «я никогда не заболею гриппом, но если я вакцинируюсь — со мной непременно что-то произойдет» и приводит к искажению реальности в воображении населения.

78% россиян знают об опасности ВИЧ, а 4% считают, что его не существует

За два года процент россиян, уверенных в опасности ВИЧ и знающих о том, что этот вирус неизлечим, не изменился: 78% опрошенных. И это довольно высокий процент. Еще один положительный момент — на 1 процентный пункт снизилось количество тех, кто считают, что ВИЧ вообще не существует (было 5%, стало 4%). Еще 8% авторитетно заявляют, что ВИЧ — обычный вирус, который никак не влияет на состояние здоровья и не требует никакой терапии.



И эти мифы мы тоже попросили прокомментировать профессора Альберта Ризванова. Вот что он говорит:

— Наука уже доказала наличие ВИЧ. Многое известно о его опасности. Это очень непростой вирус, который умеет хорошо прятаться от иммунной системы. Он очень изменчив, и поэтому может подстраиваться под лекарственную терапию, вырабатывая устойчивость и резистентность. Но, к сожалению, множество людей в это не верят — чаще всего просто от недостатка информированности. Либо же они пытаются на определенном хайпе повысить свой рейтинг и привлечь к себе внимание. Они, как и антипрививочники, в целом наносят огромный ущерб доверию науке. Поэтому нужно заниматься повышением образования, популяризацией науки — чтобы люди не принимали на веру безосновательные громкие утверждения, а опирались на научные факты.

Эти страшные и ужасные ГМО

А вот в отношении генно-модифицированных продуктов мифы уверенно бьют современную науку: в том, что ГМО опасны для здоровья, свято верят 66% россиян. И только каждый пятый считает, что вреда в них нет. Остальные воздержались от какой-либо оценки. Интересно, что 77% из тех, кто боится ГМО как огня, — люди из средней и старшей возрастной категории (им от 45 до 59 лет). А вот молодежь от 18 до 24 лет чаще всех верит в безопасность генной инженерии.

Прокомментировать этот распространенный миф «Реальное время» попросило Александра Панчина, российского биолога, известного популяризатора науки.

— ГМО от не-ГМО отличаются скорее юридически, чем биологически. С точки зрения биологии, такого класса объектов, как ГМО, скорее нет. Есть мутанты. И все живые организмы — это мутанты. В каждом поколении у любого сорта растения или породы животных, у человека возникают новые мутации, которые могут влиять на свойства организма, причем самым разным образом. Какие-то — хорошие, какие-то — плохие, какие-то — нейтральные (и таких больше всего). Но суть в том, что все живые организмы — измененные по сравнению со своими предками. Генная инженерия — это внесение генетических изменений искусственно в лаборатории. Нет никаких оснований верить, что разумно внесенные мутации «хуже», чем естественные, возникающие случайным образом. Например, селекция, которой люди занимаются уже тысячи лет, — это тоже способ внесения изменения в гены живых организмов. Я бы привел такую метафору: селекция (или естественная эволюция) — это когда мы по ДНК организма бьем кувалдой и смотрим, что из этого получится. А генная инженерия — когда мы маникюрными ножницами подправляем то, что нам хочется. Есть один распространенный миф о том, что если мы съедаем ГМО, искусственно внесенные гены встроятся и в наш организм. Но ведь если человек питается картошкой, он точно так же употребляет ее гены. Но в картошку не превращается. Так что подобные опасения, мягко говоря, безосновательные.

Кто переписывает историю России, стремясь опровергнуть ее величие?

Есть в исследовании ВЦИОМ и гуманитарный блок. Так, 60% наших соотечественников считают, что есть организованная группа лиц, которая переписывает историю России, чтобы преуменьшить величие страны. Подавляющее большинство среди них (74%) — люди старше 60 лет.

Анатолий Вассерман, известный политолог и большой эрудит, уверен в том, что историю России действительно переписывают:

«Я не думаю, я знаю. Я лично знаком с трудами многих людей, несомненно знающих истинные обстоятельства тех или иных исторических событий, и столь же несомненно излагающих эти обстоятельства очевидно неверным образом, причем выбирающих из всех возможных трактовок именно такие, какие приносят наибольший ущерб репутации России и русского народа. Труды этих деятелей зная, я, естественно, никак не могу сомневаться в том, что они действуют сознательно злонамеренно, что их цель — именно испортить мнение русских о самих себе с тем, чтобы в дальнейшем манипулировать массовым сознанием и склонять страну и народ к ошибочным действиям, ухудшающим положение, и русского народа, и всей России, в том числе и РФ.

В частности та группа пропагандистов, что уже полтора века сочиняют ложную историю юго-западной части России (как ее сейчас называют — Украины) — несомненно, действуют злонамеренно. Более того, они этого и не скрывают. В их собственных публикациях неоднократно открытым текстом указано, что их главная цель — разрушение общероссийского единства.



Или, скажем, такие деятели, как Виктор Суворов или Марк Соломин — они тоже не скрывая говорят, что их главная цель — разрушить представление русских о себе как о народе-победителе во Второй мировой войне. И не только они, у них есть множество единоверцев, там целая секта сформировалась. Поэтому тут я не подозреваю, а точно знаю из собственных трудов таких деятелей.

Или вот что касается, собственно, волжских булгар — я знаю, что при последнем штурме Казани под руководством Ивана IV Васильевича Рюрикова на его стороне воевало значительно больше жителей Казани и ее окрестностей, чем защищало город. Это была, по сути, внутриказанская разборка на тему того, как лучше жить, в каком государстве: в маленьком агрессивном или в большом и сравнительно спокойном. И, судя по соотношению сторон перед последним штурмом, сторонники маленького агрессивного государства оказались в меньшинстве».

Антон Лукаш, кандидат социологических наук, эксперт Независимого общественного мониторинга, тоже согласен с этой точкой зрения:

«Психоисторическая война как разновидность войны информационной, на мой взгляд, сегодня очевидна. Это технология изменения ценностей, ведь тот, кто управляет ценностями, тот управляет и поведением.

Первым звонком для общества стал, думаю, случай «Коли с Уренгоя», когда стало понятно, что с российскими школьниками целенаправленно занимались представители германской стороны, чтобы сформировать определенное восприятие реальности, где истории солдат-захватчиков нацисткой Германии, напавшей на нашу страну, подавались в эмоционально-сочувственном ключе к ним, как к жертвам.



Эта история явно показала россиянам — «работа» ведется, что в дальнейшем вполне подтвердилось многочисленными публикациями в западных СМИ, квазинаучными исследованиями суть которых — стереть роль нашей страны в освобождении Европы и мира от нацизма. Так что результаты исследования ВЦИОМ отражают, думаю, вполне реальную картину».

Традиционные ценности России под угрозой гей-пропаганды?

И, наконец, еще один опрос проводился с целью того, чтобы выяснить мнение россиян о традиционных ценностях народа. 54% опрошенных согласны с мнением о том, что есть специальные люди, которые стремятся разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. 30% респондентов считают, что никакой пропаганды нет, а 16% ответить на вопрос затруднились. Логичным выглядит расклад по возрастам: среди людей 25 — 34 лет наличие пропаганды отрицают 42% (это единственная возрастная группа, где этот ответ оказался популярнее). Зато среди россиян 60+ целых 64% боятся спланированной гомосексуальной атаки на духовность страны.

Алексей Коннов генеральный директор Центра аналитических исследований и разработок, кандидат социологических наук, недоумевает по этому поводу, и считает, что никакой пропаганды нет:

— ВЦИОМ — уважаемая компания. Скорее, их цифрам можно поверить, но все равно они вызывают у меня недоумение. Если интересует мое лично мнение по этому поводу, никакой пропаганды у нас не вижу. Говорить, хорошо это или плохо? Когда я сижу в одном из центральных парков Барселоны, и два уже немолодых человека начинают при мне целоваться, мне лично это неприятно. Может, я такой ретроград, и там это нормально. У нас, наверное, это ненормально. Но у нас это и не пропагандируется особо, а просто отдельные личности пытаются на подобного рода вещах хайпануть, и считают, их где-то зажимают... Я сейчас нахожусь на центральной площади поселка городского типа Апастово. Понятно, что всем людям здесь нет дела до этой пропаганды. Есть она или нет, они даже не задумываются. У них совсем другие проблемы. Надо вести правильную работу с молодежью, все равно многое идет из семьи. Но если какой-то человек так себя ощущает, конечно, никоим образом это не должно преследоваться. Не замечать этого нельзя, но и судить каждого гея, который открыто назвал себя геем, тоже глупо — просто привлекать к этому внимание, и они еще больше на этом хайпят. Ну, есть некое социальное явление, раньше оно считалось заболеванием. Сейчас ВОЗ исключила его из списка заболеваний. Мировая общественность не считает это болезнью. Но есть некие общепринятые нормы, и в нашем обществе пока это все еще считается все-таки отклонением от нормы. Однако, чем больше об этом говорят, тем больше и пропагандируют. Понятно, что явление есть, но и называть это пропагандой?.. А преследовать это по закону — с одной стороны, глупо. С другой стороны, поправку мы уже приняли...

«Всегда есть группа людей, которые охотно принимают теории заговора»

Как видим, люди верят в самые разные конспирологические теории, будь они из области физики, биологии, социологии, медицины ли. С некоторыми такими теориями частично согласны и ученые (например, астрофизики не исключают существования инопланетян, а социологи опасаются переписывания истории). Но многие такие теории откровенно ложные. И если плоскоземельщики или неверующие в высадку астронавтов на Луну исповедуют относительно безобидные заблуждения, то ВИЧ-диссиденты или антипрививочники наносят серьезный вред обществу своей проповеднической активностью.

Астрофизик Роман Жучков, размышляя о причинах распространения околонаучных мифов, заключает:

— Всегда есть группа людей, которые охотно принимают теории заговора, сенсации, вне зависимости от степени их доказанности. И если это не вопрос науки, то, скорее, вопрос психологии — при определенных социальных факторах это неизбежно, и к этому нужно относиться спокойно. Кроме того, это относится к уровню общего образования, а также образования прежде всего естественнонаучного в стране — подобные опросы я видел по России, Европе, США. И нужно сказать, пока счет в нашу пользу: тот фундамент образования, который был заложен в Советском Союзе и который не удалось разрушить, несмотря на все старания, приводит к тем цифрам статистики. Хотя, с другой стороны, по-моему, даже в России около четверти респондентов уверены, что Солнце вращается вокруг Земли — деградация по сравнению с уровнем 20-летней давности налицо, но, видимо, за океаном дела обстоят еще хуже.