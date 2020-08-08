Образование в эпоху COVID-19: «Качественный дистант дешевле пока не получается»

Профессор ВШЭ — о том, почему стоимость платного обучения не удастся снизить даже в условиях дистанционного обучения

«Нам надо обязательно думать над тем, как организовать учебный процесс, если его значительная часть будет проходить в дистанте — на облаках, как мы говорим. Это не то же самое, что на земле», — рассуждает заслуженный профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Почему из-за перехода на дистант платное образование не станет дешевле, за что нужно доплачивать педагогам и что еще нужно сделать для качественного дистанционного обучения — в первой части ее интервью «Реальному времени».

«В ходе дистанта на учителей обрушился вал проверки работ»

— Ирина Всеволодовна, решение начать новый учебный год с очной формы обучения в школах и в вузах вы лично считаете правильным?

— С поправкой на эпидемиологическую ситуацию. Если она позволит, то с соблюдением социальной дистанции, попытками более осторожно отнестись к контактам и коммуникациям — тогда конечно. Потому что для перехода на хорошие варианты хотя бы смешанного обучения с использованием различных платформ, дистантных технологий, нужно еще немало инвестировать в развитие этих программ. Надо обеспечить не только собственно образовательные программы, но и измерительные материалы, основанные на искусственном интеллекте системы проверки работ — такое программное тьюторское сопровождение с опорой на искусственный интеллект. Пока эти направления у нас проработаны довольно слабо. Потому что даже хорошие примеры таких программ — «ЯКласс», «Яндекс.Учебник» — фактически сделаны только для начальной школы. А во многих случаях мощностей таких платформ не хватает — та же «Учи.ру» сколько раз обвалилась в период пандемии!

Хороших же систем проверки работ и вовсе нет. В процессе дистанта очень многие преподаватели вузов, школьные учителя столкнулись с тем, что на них просто обрушился вал проверки работ каждого задания всех учеников. Потому что коллективное взаимное оценивание, которое обычно бывает на занятиях, фактически были заменено индивидуальной проверкой письменной работы. Конечно, это очень сильно увеличивает нагрузку на учителей и не предоставляет возможности для обучения в процессе коммуникации. Технология продвижения по своему индивидуальному учебному плану нуждается в совсем другом пакете контрольно-измерительных материалов, механизмах проверки работ.

Я считаю, что даже если мы начнем учебный год в традиционном формате, все равно нужно сосредоточить серьезные усилия на инвестициях в цифровизацию образования. Без этого вряд ли получится хорошо перейти к смешанному обучению, и мы просто утонем в чужих заимствованных платформах типа Zoom.

«Многие вузы готовы закупать чужие онлайн-программы, но не разрабатывать их»

— Вы сказали об инвестициях в цифровизацию образования. О каких суммах идет речь?

— Вузы не первый год вкладываются в это и понимают, что разработка одного хорошего онлайн-курса стоит около 1,5-2 млн рублей. То есть каждый серьезный курс по определенной дисциплине стоит примерно такую сумму. Плюс ежегодно 15—20% от этой стоимости надо добавлять на то, чтобы обновлять задания и содержание, делать апгрейд.

Мы видим, какое в вузах разнообразие специальностей, направлений подготовки. Очень многие вузы готовы только закупать чужие программы для своих студентов, обеспечивать доступ к ним, но не разрабатывать их самим. Причем это фундаментальные курсы и модули скорее общесистемного профиля, чем специализированные. Специализированные курсы все же лучше оставлять в оффлайн-режиме, в связке с работодателями, на которых они ориентируются при подготовке. Это направление достаточно дорогое, и его, наверное, нецелесообразно переводить в онлайн, в отличие от общесистемных курсов.

— А в школах?

— Там ситуация гораздо сложнее. Мы видим, что несколько десятков миллиардов рублей было инвестировано в МЭШ — Московскую электронную школу. Но в процессе эксплуатации она давала сбой. Она все же больше задумывалась для того, чтобы помочь ребятам, которые пропустили занятия по болезни и другим обстоятельствам. Она давала возможность подключиться к части времени на уроке. Но всю остальную часть урока все равно вел учитель. Подразумевалось, что дети, кроме работы в МЭШ, еще и учатся в школе офлайн. Поэтому даже вложенные в эту платформу средства пока не привели к желаемому успеху.

Есть хорошие платформы, но их недостаточно для системной работы, если мы говорим о 16,5 миллиона школьников. Одинаковые для всех предметов курсы, начиная с 7—8 классов, вряд ли всех удовлетворят. Потому что в этом возрасте начинается углубление, у всех разное. И как показывает опыт, нужно инвестировать в это направление отдельно от текущего финансирования. Возможно, эти деньги не надо размазывать между всеми. Те лидеры, которые готовы для других разрабатывать курсы, должны это делать для всех, а остальные уже подключатся к использованию. Крупные игроки, имеющие мощности платформенных решений, могли бы включиться в этот процесс более активно.

«Многие надеялись, что перенос части образовательных возможностей в онлайн-формат сделает обучение дешевле»

— Должно ли дистанционное обучение для контрактников в вузах быть дешевле традиционных форм?

— Многие надеялись, что перенос части образовательных возможностей в онлайн-формат сделает обучение дешевле. Как показал опыт, этого не происходит. Просто меняется не объем, а состав работы. В дистанте очень много занимает работа по сопровождению образовательной программы, навигации по ней — таким образом, сильно расширяется количество сопровождающего техперсонала.

По тем вузам, которые сделали активные шаги, пока очень трудно отследить издержки — времени прошло слишком мало. Мы собираемся это сделать. Но уже сейчас видим, что экономии на издержках почти нет. При дистанте меняется состав тех, кто работает со студентами и школьниками. Возникают должности не только тьюторов, но и тех, кто обеспечивает техническое сопровождение системы. Любая высвобождающаяся экономия уходит на поддержку другой группы сотрудников. При этом добавляются технические ресурсы.

— В период дистанта много было обсуждений, почему контрактники должны платить не меньше, чем во время очной учебы. Но вы уже упомянули, что дистанционное обучение не снижает, а перераспределяет расходы…

— Вы совершенно правы — издержки перераспределяются. Многие вузы изыскивают собственные внебюджетные средства на то, чтобы в это инвестировать и не потерять студентов. Есть и еще одна особенность — общежития, оснащенность которых оказалась очень низкой. Студенты из сел, малых городов в основном концентрируются в столицах своих регионов. Плюс наблюдается поток студентов в Москву, Петербург, Новосибирск, Казань — это принимающие регионы. Конечно, многое было сделано для восстановления системы общежитий. Но они не приспособлены для студенческой работы в условиях дистанта — ни в комнатах, ни в общих пространствах. Они были подстроены под бытовые нужды, но никак не под то, чтобы можно было работать и учиться онлайн. Это ставит вузы в ситуацию сильных ограничений. И у них нет возможностей снизить издержки.

«Педагогам требуется доплата на средства связи»

—То есть речи о том, чтобы в условиях дистанционного обучения можно было бы снижать плату для контрактников, в принципе не может идти?

— В серьезных масштабах не может идти речь. Более низкая стоимость заочного образования была связана с тем, что на студента возлагались затраты на оборудование, необходимые для обучения ресурсы. Да, ему давался доступ в библиотеки, лаборатории при необходимости. Но никто их не обеспечивал компьютерами, оплатой интернет-трафика, обучающих платформ. Сейчас вузы и особенно школы на том же Zoom просто разоряются, когда речь идет о выходе за 40 бесплатных минут.

Многие школьные учителя жаловались, что траты ни на телефон, ни на интернет им не компенсировались. Я вообще считаю, что в перспективе этот пункт должен быть включен отдельной доплатой у учителей (как раньше была доплата за учебную литературу). Правда, возникают вопросы о подтверждении расходов.

Кроме того, речь должна идти о персональных сертификатах на повышение квалификации, потому что в период дистанта столько нового учителям пришлось освоить! Хорошо, если школы могли организовать для них обучение бесплатно. Но было и много платного, но совершенно необходимого, чтобы включиться в образовательный процесс.

Все эти вопросы не позволяют снизить издержки, а для студентов — понизить оплату. Нельзя сказать, что если это онлайн — то это дешево. Если это качественный онлайн, когда человек получает те же компетенции и может их продемонстрировать, то чтобы это обеспечить, дешевле пока не получается.

«У нас даже нет исследований, какое время и за какими гаджетами может проводить ученик»

— Нужно ли в нынешних реалиях продолжать оснащать школы и вузы очень дорогим оборудованием?

— Действительно, до пандемии мы оснащали кабинеты, классы в школах, лаборатории в университетах. Это все стационарное и привязанное к учебному заведению. А если мы не можем приходить в учебное заведение, то как обеспечить эту связь, когда значительная часть обучения проходит дома, в коворкингах или интеллектуальных центрах? Оснащение сети и обеспеченность такими средствами каждого из учеников и учителей, преподавателей — две очень разные задачи. Сейчас мы даже не знаем, во что это может вылиться. Да, у всех какие-то гаджеты есть. Но в условиях изоляции, когда все сидели дома, они были нужны и другим членам семьи — и взрослым, которые работали за этими же компьютерами, и детям разных возрастов. На семью у нас была неплохая оснащенность компьютерной техникой даже по сравнению с другими странами. Но не на каждого члена семьи с его задачами. Сейчас экономически трудно спрогнозировать, как это будет обеспечено.

Сейчас отдельные школы, например Сколково, с учетом требований хотят один или даже три дня учебы выносить в онлайн-пространство — и тем самым делать скользящий график. Но они столкнулись с проблемами, что очень высоки требования СанПиН. У нас даже нет хороших исследований, какое время и за какими гаджетами может проводить ученик определенного класса, студент. Сегодня мы живем в инфраструктуре учебных заведений. Ни у одной страны нет хорошего опыта, как это может быть сделано и организовано по-другому.

«Мы не за актеров на экране платим, а хотим нормального живого общения»

— Как, на ваш взгляд, быть с иностранными студентами в нынешних реалиях?

— Этим обеспокоены буквально все страны. Поначалу было очень много опасений, и многие говорили, что готовы перевести обучение иностранных студентов на онлайн-форматы. Но это многих не устроило, особенно тех, кто учится на дорогих специальностях. Как говорили в некоторых американских вузах: «Мы не за актеров на экране платим. Мы хотим нормального живого общения, реальной проектной работы, и нас такой подход не устраивает».

Сейчас многие вузы обеспокоены тем, чтобы вернуть своих студентов из зарубежных стран. Большое давление на правительства оказывается по открытию авиасообщений, на визовые службы, транспортные компании. В частности, Великобритания добилась 50-процентных скидок для тех, кто приезжает на учебу. Европа — практически вся открыла учебные визы. Для многих стран иностранные студенты — заметная статья доходов. Для вузов — тем более. Они очень обеспокоены тем, что если эти студенты не вернутся, то и следующие поколения тоже не приедут, а предпочтут университеты своих стран. Прилагается очень много усилий, чтобы их вернуть и попытаться гарантировать условия безопасности.

Но никто не гарантирует, что осенью не придет вторая волна вируса...

«Мы пока еще не нащупали хороших вариантов в организации онлайн-образования»

— Какие неожиданные вопросы вскрылись в ходе дистанта?

— Как только было объявлено, что закрываются школы и все переходят на онлайн-образование, от очень многих родителей мы получили вопрос: «А если это теперь онлайн, почему я должен остаться в своей школе и своем классе? А можно я тогда перейду в другую школу и другой класс?». И простого ответа на этот вопрос нет. Формирование в онлайн-пространстве классов, учебных групп, лекционных потоков, наверное, должно быть подчинено другим параметрам. Тем более если будут разработаны системы, которые проверяют задания, показывают успехи и недоработки учащихся — они позволят на других принципах формировать учебные, проектные группы, потоки обучающихся.

Мы пока еще не нащупали хороших вариантов в организации образования, если оно значительной своей частью будет в онлайн-формате. Что значат контрольные цифры приема при зачислении в те же вузы? Они были подстроены под мощность учебных заведений — зданий, преподавателей и так далее. А при дистанте это может быть организовано по-другому. Нам надо обязательно думать, как организовать учебный процесс, если его значительная часть будет проходить в дистанте, на облаках, как мы говорим. Это не то же самое, что на земле.