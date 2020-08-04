«Почему бы не повторить энхаэловский вариант и не собрать все клубы в Москве и Казани?»

Олимпийский чемпион Виталий Давыдов о том, как должен выглядеть старт нового сезона КХЛ

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился своим мнением о рестарте сезона НХЛ и прохладном отношении российских СМИ к КХЛ в последние годы.

НХЛ решила рискнуть — и с этого пути лигу не столкнуть



— Как восприняли запуск плей-офф НХЛ?

— Рад, что праздник хоккея пришел хотя бы на североамериканскую улицу. Думаю, и все болельщики довольны, хотя уровень хоккея после такой паузы — понятное дело — оставляет желать лучшего.

— Для вас рестарт сезона НХЛ — сюрприз?

— Надо отдать должное НХЛ, проведена огромная работа, реализована система соревнований в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Понятно, что хоккей при пустых трибунах — зрелище неполноценное, но лучше играть так, чем никак.

— Не слишком ли рискованное для здоровья игроков это зрелище?

— Где-то прочитал, что за последнее время больных в НХЛ не обнаружено. И это на фоне роста заболеваемости в Северной Америке. Удивительное дело.

Фото ak-bars.ru

Понятно, что хоккей при пустых трибунах — зрелище неполноценное, но лучше играть так, чем никак

— Вы верите этим цифрам?

— Сильно в них сомневаюсь. Но волков бояться — в лес не ходить. НХЛ решила рискнуть — и с этого пути лигу не столкнуть.

Чемпионат мира начнется в конце мая, люфт у КХЛ есть

— КХЛ нужно брать пример с НХЛ?

— Очень сложный вопрос. Судя по всему, во многих командах КХЛ есть больные, хотя, думаю, в плане статистики у нас те же натяжки, что и в НХЛ. На мой взгляд, необходимо большое совещание внутри лиги — чтобы взвесить все «за» и «против» относительно запуска чемпионата в начале сентября. Пока ситуация скорее тревожная.

— Что бы предложили вы?

— Решать лиге и клубам. Но почему бы не повторить энхаэловский вариант, пойти по пути Торонто с Эдмонтоном и не собрать все клубы КХЛ в двух городах разных конференций — например, в Москве и Казани? Думаю, что с точки зрения инфраструктуры эти города вытянут такой сценарий. Другое дело, хватит ли ресурсов у лиги, ведь это очень дорогостоящее удовольствие.

Фото ak-bars.ru

Россия — хоккейная страна, без «шайбы» всем грустно

В любом случае, на мой взгляд, не нужно спешить с окончательным решением. Чемпионат мира начнется в конце мая, первый этап Евротура отменен, так что люфт у составителей нашего календаря есть.

— На ваш взгляд, нужен ли России такой социальный проект, как хоккей, у которого в отличие от НХЛ нет больших телевизионных контрактов, — при пустых трибунах?

— Меня удивило, как широко хоккей НХЛ освещается в эти дни в наших СМИ. Если журналисты не будут урезать место под КХЛ, что, на мой взгляд, в последние годы происходит, то народ воспримет наш хоккейный сезон «на ура». С еще большим воодушевлением, чем плей-офф НХЛ. Россия — хоккейная страна, без «шайбы» всем грустно.



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